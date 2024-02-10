Тур: 4.
2:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаEric Meza
1:0
25' ГолMauro Menzdez
39' Желтая карточкаJavier Urzua
44' Желтая карточкаНарделли Джан
45' Желтая карточкаEzequiel Forclaz
66' Вторая желтая карточкаНарделли Джан
69' Желтая карточкаСукуи Фернандо
82' Желтая карточкаАлеман Брайан
2:0
85' ГолEros Mancuso
89' Желтая карточкаEros Mancuso
90'+4
Ход матча
5'
25'
1:0
39'
44'
45'
66'
69'
82'
85'
2:0
89'
14
Eros
Mancuso
20
Eric
Meza
17
Javier
Urzua
22
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Eric MezaЗащитник
-
17 Javier UrzuaПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
25 Juan Zozaya
-
-
-
-
29 Axel Atum
-
-
18 Edwin Cetre
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Генес НауэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Гарай МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Армоа БлезПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Адорно ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Тигре
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
25 матчей
36%
16%
48%
9 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.82
1.07
Среднее время на гол
49
84
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
1.29
1.73
Среднее время на гол
70
52
Всего голов
38
34
Голов в среднем за матч
1.52
1.36
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
59
66
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eros Mancuso
|2
|0.5
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.25
|Mauro Menzdez
|1
|0.25
|Перес Энцо
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eros Mancuso
|3
|0
|Eric Meza
|2
|0
|Zaid Abner Romero
|0
|1
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Фернандес Федерико
|1
|0
|Перес Энцо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0
|Javier Urzua
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Gaston Benedetti
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
|Santiago Flores
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нарделли Джан
|1
|1
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Алеман Брайан
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Джакопуцци Факундо
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тигре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0
Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Тигре
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0
Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Тигре
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|1:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3 (1)
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|3
|Годой Крус
|Конечни Томас
|3
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3
|Унион Санта-Фе
|Federico Vera
|3
|Эстудиантес Ла Плата
|Eros Mancuso
|3