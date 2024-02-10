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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 4.
Эстудиантес Ла Плата
2:0
Конец матча
Тигре
0'
5' Желтая карточка
Eric Meza
1:0
25' Гол
Mauro Menzdez
39' Желтая карточка
Javier Urzua
44' Желтая карточка
Нарделли Джан
45' Желтая карточка
Ezequiel Forclaz
66' Вторая желтая карточка
Нарделли Джан
69' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
82' Желтая карточка
Алеман Брайан
2:0
85' Гол
Eros Mancuso
89' Желтая карточка
Eros Mancuso
90'+4
12
Matias
Mansilla
14
Eros
Mancuso
6
Фернандес
Федерико
4
Santiago
Flores
20
Eric
Meza
17
Javier
Urzua
5
Аскасибар
Сантьяго
22
Перес
Энцо
7
Соса
Хосе
16
Mauro
Menzdez
27
Javier
Correa
31
Тальямонте
Матиас
2
Агирре
Аугусто
6
Нарделли
Джан
14
Джакопуцци
Факундо
35
Генес
Науэль
5
Кардосо
Агустин
16
Санчес-Миньо
Хуан
11
Ezequiel
Forclaz
30
Алеман
Брайан
21
Sebastian
Medina
23
Flabian
Londono
Эстудиантес Ла Плата
4-4-2
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Тигре

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

25 матчей

36%
16%
48%
9 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

28%
36%
36%
7 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

32%
32%
36%
8 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
1:2
ЛП
2:1
КПЛ
2:1
ПНЗА
2:1
ПНЗА
2:1
К
0:3
С
1:0
С
2:0
П
0:3
П
1:1
П
2:0
П
4:2
П
2:1
П
0:2
П
1:3
П
1:2
ПА
1:3
ПА
2:2
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
3:1
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
1:1

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.82
1.07

Среднее время на гол

49
84

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

1.29
1.73

Среднее время на гол

70
52

Всего голов

38
34

Голов в среднем за матч

1.52
1.36

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

59
66

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Eros Mancuso 2 0.5
Аскасибар Сантьяго 1 0.25
Mauro Menzdez 1 0.25
Перес Энцо 0 0
Eric Meza 0 0
Franco Zapiola 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eros Mancuso 3 0
Eric Meza 2 0
Zaid Abner Romero 0 1
Пьятти Пабло 1 0
Фернандес Федерико 1 0
Перес Энцо 1 0
Сукуи Фернандо 1 0
Javier Correa 1 0
Аскасибар Сантьяго 1 0
Javier Urzua 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Gaston Benedetti 1 0
Naya Ezequeil 1 0
Santiago Flores 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нарделли Джан 1 1
Ezequiel Forclaz 2 0
Алеман Брайан 1 0
Марони Гонсало 1 0
Джакопуцци Факундо 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Тигре
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
0
0%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0
Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Тигре
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0
Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0 Колон - Тигре 1:3 Тигре - Либертад 0:1

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Тигре

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 4 2 1 1 4 - 3 7
4.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 2 - 1 7
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Архентинос Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
8.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 3 - 5 5
9.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Уракан
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 1 - 4 2
12.
Велес Сарсфилд
 0:0 4 0 2 2 1 - 7 2
13.
Депортиво Риестра
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 4 - 0 10
3.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Расинг Авельянеда
 1:0 4 2 1 1 4 - 1 7
5.
Дефенса и Хустисия
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 3 4
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Ланус
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Сармьенто
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 4 0 2 2 1 - 4 2
12.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 0 - 7 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
2.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Велес Сарсфилд
 0:0 2 0 1 1 0 - 1 1
9.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 1:0 3 2 0 1 4 - 1 6
4.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сармьенто
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Архентинос Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Банфилд
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Велес Сарсфилд
 0:0 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Расинг Авельянеда
 1:0 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3 (1)
Институто Кордоба Damian Puebla 3
Годой Крус Конечни Томас 3
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Топ нарушителей
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 3
Унион Санта-Фе Federico Vera 3
Эстудиантес Ла Плата Eros Mancuso 3
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