Тур: 4.
4:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаИнсаурральде Мануэль
1:0
21' ГолМартинес Адриан
2:0
41' ГолМартинес Адриан
53' Желтая карточкаРемеди Эрик
61' Желтая карточкаСукулини Бруно
3:0
72' ГолМартинес Адриан
3:1
74' ГолФеррейра Кристиан I
4:1
87' ГолМура Факундо
90' Желтая карточкаБарриос Кристиан
90'+3
Ход матча
21'
41'
53'
61'
72'
3:0
74'
87'
4:1
90'
38
Рубио
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинНападающий
-
-
29 Santino Vera
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
-
32 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Инсуа Рубен Дарио
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Сан-Лоренсо Альмагро
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 7 побед
28 матчей
46.4%
32.1%
21.5%
13 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.7%
39.3%
25%
10 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.47
1.08
Среднее время на гол
61
83
Всего голов
10
14
Голов в среднем за матч
0.77
0.93
Среднее время на гол
117
96
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.14
1
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|3
|0.75
|Кинтеро Хуан
|1
|0.25
|Мартинес Рохер
|1
|0.25
|Альмендра Агустин
|1
|0.25
|Мура Факундо
|1
|0.25
|Солари Сантьяго
|0
|0
|Рохас Габриэль
|0
|0
|Gaston Martirena
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|1
|0.25
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.25
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|2
|0
|Рубио Тобиас
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Мартинес Адриан
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирала Элиан
|1
|1
|Инсаурральде Мануэль
|2
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2
Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2 Ланус - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
22
13
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|3 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3 (1)
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3
|Унион Санта-Фе
|Federico Vera
|3