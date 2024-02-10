Тур: 4.
2:1
Первый тайм: 45+'
0'
0:1
8' ГолGeronimo Rivera
1:1
15' ПенальтиВерон Гастон
2:1
26' ГолЛескано Алан
31' Желтая карточкаAlejandro Maciel
33' Желтая карточкаЛескано Алан
36' Желтая карточкаIgnacio Rodriguez
43' Желтая карточкаJesus Soraire
Ход матча
8'
0:1
15'
1:1
26'
2:1
31'
33'
43'
21
Ороз
Николас
22
Лескано
Алан
10
Верон
Гастон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Lucas Gomez
-
-
Главный тренер: Геде Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Yvo CallerosПолузащитник
-
15 Lautaro RiosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
37 Mateo Perez
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Архентинос Хуниорс
Банфилд
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед
19 матчей
47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.43
1.25
Среднее время на гол
63
72
Всего голов
14
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.71
Среднее время на гол
77
126
Всего голов
24
20
Голов в среднем за матч
1.26
1.05
Тотал матчей
2.5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
Среднее время на гол
71
85
Бомбардиры внутри турнира
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верон Гастон
|1 (1)
|0.25
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.25
|Родригес Алан
|1
|0.25
|Лескано Алан
|1
|0.25
|Монтиэль Сантьяго
|1
|0.25
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Geronimo Rivera
|1
|0.25
Карточки
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойяно Франко
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Монтиэль Сантьяго
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Emanuel Coronel
|1
|0
|Juan Alvarez2
|1
|0
|Lautaro Rios
|1
|0
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Банфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
0
Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Банфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1
Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2
Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1
Результаты матчей
Архентинос Хуниорс
Банфилд
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:2
2 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Архентинос Хуниорс
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|3
|2
|1
|0
|8 - 1
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|1:2
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|1:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2:1
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|3 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3 (1)
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3
|Унион Санта-Фе
|Federico Vera
|3