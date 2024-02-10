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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 4.
Архентинос Хуниорс
2:1
Первый тайм: 45+'
Банфилд
0'
0:1
8' Гол
Geronimo Rivera
1:1
15' Пенальти
Верон Гастон
2:1
26' Гол
Лескано Алан
31' Желтая карточка
Alejandro Maciel
33' Желтая карточка
Лескано Алан
36' Желтая карточка
Ignacio Rodriguez
43' Желтая карточка
Jesus Soraire

Ход матча

8'
0:1
Geronimo Rivera
15'
Верон Гастон
1:1
26'
Лескано Алан
2:1
31'
 
Alejandro Maciel
33'
Лескано Алан
 
36'
 
Ignacio Rodriguez
43'
 
Jesus Soraire
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Архентинос Хуниорс
Ничья
Банфилд
4.05
5.30
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4.27
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Все Коэффициенты
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
19
Гальван
Джонатан
13
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
21
Ороз
Николас
17
Мойяно
Франко
22
Лескано
Алан
10
Верон
Гастон
9
Ромеро
Максимильяно
15
Хередиа
Леонардо
1
Бароверо
Марсело
19
Ezequiel
Bonifacio
4
Alejandro
Maciel
25
Luciano
Leonel
Recalde
33
Инсуа
Эмануэль
31
Yvo
Calleros
15
Lautaro
Rios
8
Jesus
Soraire
20
Ignacio
Rodriguez
7
Geronimo
Rivera
11
Bruno
Christian
Sepulveda
Архентинос Хуниорс
4-3-3
Банфилд
4-5-1

История личных встреч

Архентинос Хуниорс
Банфилд

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

47.4%
31.6%
21%
9 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
26.3%
31.6%
8 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
0:1
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КПЛ
0:2
ЛП
2:0
КПЛ
1:1
С
3:2
С
0:1
С
2:3
П
1:0
П
1:1
П
1:0
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
2:2
ПАК
3:2

Голы

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.43
1.25

Среднее время на гол

63
72

Всего голов

14
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.71

Среднее время на гол

77
126

Всего голов

24
20

Голов в среднем за матч

1.26
1.05

Тотал матчей

2.5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16

Среднее время на гол

71
85

Бомбардиры внутри турнира

Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верон Гастон 1 (1) 0.25
Ромеро Максимильяно 1 0.25
Родригес Алан 1 0.25
Лескано Алан 1 0.25
Монтиэль Сантьяго 1 0.25
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Geronimo Rivera 1 0.25

Карточки

Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойяно Франко 1 0
Родригес Алан 1 0
Монтиэль Сантьяго 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмануэль 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Emanuel Coronel 1 0
Juan Alvarez2 1 0
Lautaro Rios 1 0

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Банфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Банфилд
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0
Архентинос Хуниорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Банфилд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1
Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0 Архентинос Хуниорс - Флуминенсе 1:1
Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2
Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Банфилд - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Арсенал Саранди - Банфилд 0:0 Банфилд - Ланус 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Росарио Сентраль 3:0 Уракан - Банфилд 2:0 Банфилд - Эстудиантес Рио-Куарто 0:1

Результаты матчей

Архентинос Хуниорс
Банфилд

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:2
2 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Архентинос Хуниорс
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2:1 4 2 2 0 5 - 2 8
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 8 - 1 7
3.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 2 - 1 7
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 3 - 5 5
9.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Уракан
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 1 - 4 2
13.
Депортиво Риестра
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Банфилд
 1:2 4 0 1 3 1 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 4 - 0 10
3.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 1 1 7 - 2 7
5.
Дефенса и Хустисия
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
7.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 3 4
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Ланус
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Сармьенто
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 2 2 2 - 7 2
12.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 0 - 7 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2:1 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
3.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Банфилд
 1:2 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Бока Хуниорс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сармьенто
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Архентинос Хуниорс
 2:1 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Банфилд
 1:2 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 1 3
7.
Дефенса и Хустисия
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 3 (1)
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3 (1)
Институто Кордоба Damian Puebla 3
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 3
Унион Санта-Фе Federico Vera 3
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Архентинос Хуниорс
Ничья
Банфилд
4.05
5.30
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4.27
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Где смотреть матч Архентинос Хуниорс 2:1 Банфилд онлайн

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Архентинос Хуниорс
Банфилд
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