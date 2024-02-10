Тур: 4.
0:0
Второй тайм: 82'
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
22
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Luca Langoni
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
41 Elian Sosa
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Бока Хуниорс
Дефенса и Хустисия
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.11
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.4
0.44
Среднее время на гол
225
202
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
0.86
0.64
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
105
140
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|2
|0.5
|Бенедетто Дарио
|1
|0.25
|Адвинкула Луис
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Togni
|3
|0.75
|Gabriel Alanis
|1
|0.25
|Nicolas Fernandez I
|1
|0.25
|Молинас Аарон
|1
|0.25
|Julian Alejo Lopez
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|2
|0
|Фернандес Пол
|2
|0
|Лема Кристиан
|1
|0
|Кампусано Хорман
|1
|0
|Luca Langoni
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минго Сантьяго Рамос
|2
|0
|Франко Ромеро
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Luciano Herrera
|1
|0
|Julian Alejo Lopez
|1
|0
|Cristopher Fiermarin
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2
Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Дефенса и Хустисия
Точный счет
1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
21
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 1
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|3.
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|4.
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|7.
|3
|1
|1
|1
|1 - 3
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|11.
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|8.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|3 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3 (1)
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|3
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3
|Унион Санта-Фе
|Federico Vera
|3