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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 4.
Бока Хуниорс
0:0
Второй тайм: 82'
Дефенса и Хустисия
0'
70' Желтая карточка
Минго Сантьяго Рамос
1
Ромеро
Серхио
42
Lucas
Blondel
2
Лема
Кристиан
4
Фигаль
Хорхе
23
Бланко
Лаутаро
17
Адвинкула
Луис
8
Фернандес
Пол
45
Mauricio
Benitez
22
Kevin
Zenon
16
Мерентиель
Мигель
9
Бенедетто
Дарио
22
Cristopher
Fiermarin
14
Ezequiel
Cannavo
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
4
Nicolas
Tripicchio
27
Luciano
Herrera
17
Gabriel
Alanis
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
Бока Хуниорс
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Бока Хуниорс
Дефенса и Хустисия

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

КПЛ
1:0
ЛП
0:0
ЛП
0:1
КПЛ
2:0
ЛП
0:0
КПЛ
2:1
С
0:1
С
0:1
С
1:2
П
1:0
П
0:0
КА
1:2
П
2:1
П
2:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.11
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.4
0.44

Среднее время на гол

225
202

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

0.86
0.64

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

105
140

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мерентиель Мигель 2 0.5
Бенедетто Дарио 1 0.25
Адвинкула Луис 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Togni 3 0.75
Gabriel Alanis 1 0.25
Nicolas Fernandez I 1 0.25
Молинас Аарон 1 0.25
Julian Alejo Lopez 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 2 0
Фернандес Пол 2 0
Лема Кристиан 1 0
Кампусано Хорман 1 0
Luca Langoni 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Минго Сантьяго Рамос 2 0
Франко Ромеро 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Luciano Herrera 1 0
Julian Alejo Lopez 1 0
Cristopher Fiermarin 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Дефенса и Хустисия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Бока Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
2
67%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
2
67%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2
Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Палмейрас Сан-Паулу - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Ривер Плейт 0:2 Бока Хуниорс - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Дефенса и Хустисия - Бока Хуниорс 1:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Дефенса и Хустисия

Точный счет

1:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
2
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 8 - 1 7
3.
Институто Кордоба
 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 2 - 1 7
5.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 3 - 5 5
9.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 2 - 3 4
10.
Уракан
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Атлетико Тукуман
 3 0 2 1 1 - 4 2
13.
Депортиво Риестра
 3 0 1 2 0 - 3 1
14.
Банфилд
 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 7 - 1 12
2.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 4 - 0 10
3.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 1 1 7 - 2 7
5.
Дефенса и Хустисия
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Бока Хуниорс
 0:0 4 1 3 0 3 - 1 6
7.
Платенсе
 3 1 1 1 1 - 3 4
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Ланус
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Сармьенто
 3 0 2 1 3 - 4 2
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 2 2 2 - 7 2
12.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 0 - 7 1
14.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 0 0 3 0 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
3.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
6.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Барракас Сентраль
 2 0 1 1 1 - 3 1
11.
Депортиво Риестра
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Дефенса и Хустисия
 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Бока Хуниорс
 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Бельграно
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 0 - 2 1
11.
Сармьенто
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Ривер Плейт
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Архентинос Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Бока Хуниорс
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Дефенса и Хустисия
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
5.
Годой Крус
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Сармьенто
 2 0 2 0 1 - 1 2
9.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 3 0
13.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 5
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 3 (1)
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3 (1)
Институто Кордоба Damian Puebla 3
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 3
Унион Санта-Фе Federico Vera 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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    1.72 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
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Бока Хуниорс
Ничья
Дефенса и Хустисия
5.80
3.50
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7.60
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Бока Хуниорс
Дефенса и Хустисия
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