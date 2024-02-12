Тур: 4.
2:0
Первый тайм: 41'
0'
1:0
19' ГолMaximiliano Zalazar
22' Желтая карточкаGianluca Ferrari
2:0
23' ПенальтиAlexis Dominguez
Ход матча
19'
22'
23'
2:0
14
Gonzalo
Goni
11
Alan
Cantero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Alan CanteroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
17 Абила РамонНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 Marcelo Mino
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
-
22 Sergio OrtizПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
40 Justo Giani
-
32 Juan Infante
-
25 Tomas Durso
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Барракас Сентраль
Атлетико Тукуман
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
0.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
270
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Brochero
|2
|0.5
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.25
|Alexis Dominguez
|1 (1)
|0.25
|Santiago Coronel
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.25
|Marcelo Estigarribia2
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Nicolas Capraro
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Francisco Flores
|1
|0
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
|Renzo Tesuri
|1
|0
|Adrian Sanchez
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
|Nicolas Romero
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Барракас Сентраль
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Барракас Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1
Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Ривер Плейт - Барракас Сентраль 5:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Ланус - Барракас Сентраль 2:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 0:0 Барракас Сентраль - Бока Хуниорс 1:2
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2
Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 0:0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Атлетико Тукуман
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|5.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|12.
|0:2
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|2:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|0:2
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|12.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|3 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3 (1)
|Годой Крус
|Конечни Томас
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3
|Ланус
|Ramiro Carrera
|3