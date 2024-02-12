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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 4.
Институто Кордоба
2:2
Второй тайм: 90+'
Тальерес Кордоба
0'
19' Желтая карточка
Facundo Suarez
37' Желтая карточка
Каталан Матиас
1:0
39' Пенальти
Damian Puebla
45' Желтая карточка
Juan Franco
57' Желтая карточка
Juan Portillo
1:1
62' Гол
Бустос Науэль
67' Желтая карточка
Jonathan Bay
1:2
70' Гол
Ботта Рубен
75' Желтая карточка
Fernando Alarcon
2:2
85' Гол
Santiago Rodriguez III
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
6
Fernando
Alarcon
33
Miguel
Brizuela
12
Jonathan
Bay
8
Jonas
Acevedo
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
20
Brahian
Cuello
22
Damian
Puebla
9
Facundo
Suarez
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
6
Juan
Rodriguez2
3
Lucas
Suarez
II
27
Juan
Camilo
Portilla
26
Портилльо
Маркос
10
Бустос
Науэль
20
Ботта
Рубен
24
Соса
Рамон
9
Джиротти
Федерико
Институто Кордоба
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Институто Кордоба
Тальерес Кордоба

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
0:3
ПБ
1:1
ПБ
1:1
ТМ(
1:2
ПБ
1:2
ТМ(
0:2
НБ
1:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.6
1

Среднее время на гол

150
90

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.6

Среднее время на гол

135
56

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.63
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

144
65

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Puebla 4 (1) 1
Facundo Suarez 1 0.25
Santiago Rodriguez III 1 0.25
Brahian Cuello 1 0.25
Ромеро Сильвио 0 0
Jonathan Bay 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Gaston Lodico 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботта Рубен 2 0.5
Каталан Матиас 1 0.25
Джиротти Федерико 1 0.25
Бустос Науэль 1 0.25
Juan Rodriguez2 1 0.25
Соса Рамон 1 0.25
Портилльо Маркос 1 0.25
Juan Camilo Portilla 0 0
Эррера Гидо 0 0
Lucas Suarez II 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Alarcon 2 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Gregorio Rodríguez 0 1
Juan Franco 1 0
Jonathan Bay 1 0
Santiago Rodriguez III 1 0
Facundo Suarez 1 0
Damian Puebla 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каталан Матиас 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Juan Portillo 1 0
Джиротти Федерико 1 0
Бустос Науэль 1 0
Галарса Матиас 1 0
Juan Camilo Portilla 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Тальерес Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Институто Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Тальерес Кордоба
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0
Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2 Годой Крус - Институто Кордоба 4:2 Институто Кордоба - Ланус 2:1
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3

Результаты матчей

Институто Кордоба
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 1 10
2.
Институто Кордоба
 2:2 4 2 2 0 7 - 2 8
3.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Тальерес Кордоба
 2:2 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 2 - 1 7
6.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 3 - 5 5
10.
Уракан
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Атлетико Тукуман
 4 0 2 2 1 - 6 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 1 3 0 - 6 1
14.
Банфилд
 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 6 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 7 - 1 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 4 - 0 10
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 1 1 7 - 2 7
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Ланус
 4 2 0 2 5 - 3 6
7.
Бока Хуниорс
 4 1 3 0 3 - 1 6
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 6 4
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 0 3 3 - 4 3
11.
Сармьенто
 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 2 2 2 - 7 2
13.
Бельграно
 4 0 1 3 1 - 4 1
14.
Тигре
 4 0 1 3 0 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Институто Кордоба
 2:2 3 1 2 0 5 - 2 5
3.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Тальерес Кордоба
 2:2 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
14.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ланус
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
9.
Бока Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Сармьенто
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Тальерес Кордоба
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Институто Кордоба
 2:2 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Архентинос Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Дефенса и Хустисия
 3 1 1 1 3 - 4 4
6.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 1 3
8.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
9.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 3 (1)
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 3
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    • 46'
      Портилльо Маркос уходит с поля. Хуан Портильо выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Хуан Франко получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Г О О О О Л - Дамиан Пуэбла из команды Институто Кордоба забивает с точки!
    • 37'
      Каталан Матиас получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Facundo Suarez получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Институто Кордоба
    Ничья
    Тальерес Кордоба
    9.50
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    2.80
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    6.50
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