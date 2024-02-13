Тур: 5.
0:4
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаМартинес Адриан
0:1
26' ГолМура Факундо
28' Желтая карточкаГлавинович Ян
0:2
45' ГолМартинес Адриан
45' Желтая карточкаБанега Эвер
0:3
47' ГолСукулини Бруно
0:4
57' ГолМартинес Адриан
62' Желтая карточкаRodrigo Fernandez2
87' Желтая карточкаJulian Fernandez II
90'+1
Ход матча
17'
26'
0:1
28'
45'
45'
47'
0:3
57'
10
Банега
Эвер
15
Franco
Diaz
38
Рубио
Тобиас
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Franco DiazПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mauricio Larriera
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Мура ФакундоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Урси АгустинНападающий
-
-
29 Santino Vera
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Расинг Авельянеда
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
27 матчей
37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.5%
55.6%
25.9%
5 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
8
Голов в среднем за матч
2.09
0.5
Среднее время на гол
43
180
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.64
Среднее время на гол
72
141
Всего голов
43
15
Голов в среднем за матч
1.59
0.56
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
56
162
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|5
|1
|Агирре Брайан
|1
|0.2
|Giovani Chiaverano
|1
|0.2
|Мартино Анджело
|0
|0
|Банега Эвер
|0
|0
|Guillermo May
|0
|0
|Armando Mendez
|0
|0
|Главинович Ян
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|5
|1
|Мура Факундо
|2
|0.4
|Кинтеро Хуан
|1
|0.2
|Сукулини Бруно
|1
|0.2
|Мартинес Рохер
|1
|0.2
|Альмендра Агустин
|1
|0.2
|Солари Сантьяго
|0
|0
|Рохас Габриэль
|0
|0
|Gaston Martirena
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартино Анджело
|2
|0
|Rodrigo Fernandez2
|2
|0
|Franco Diaz
|2
|0
|Главинович Ян
|2
|0
|Банега Эвер
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Julian Fernandez II
|1
|0
|Ramiro Macagno
|1
|0
|Armando Mendez
|1
|0
|Ignacio Schor
|1
|0
|Misael Jaime
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|2
|0
|Мартинес Адриан
|2
|0
|Рубио Тобиас
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Соса Сантьяго
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
7
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
32
14
32
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3