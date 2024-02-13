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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 5.
Ньюэллс Олд Бойз
0:4
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
17' Желтая карточка
Мартинес Адриан
0:1
26' Гол
Мура Факундо
28' Желтая карточка
Главинович Ян
0:2
45' Гол
Мартинес Адриан
45' Желтая карточка
Банега Эвер
0:3
47' Гол
Сукулини Бруно
0:4
57' Гол
Мартинес Адриан
62' Желтая карточка
Rodrigo Fernandez2
87' Желтая карточка
Julian Fernandez II
90'+1
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
23
Мартино
Анджело
10
Банега
Эвер
5
Rodrigo
Fernandez2
15
Franco
Diaz
9
Guillermo
May
99
Рамирес
Игнасио
18
Агирре
Брайан
21
Ариас
Габриэль
38
Рубио
Тобиас
13
Соса
Сантьяго
27
Рохас
Габриэль
34
Мура
Факундо
36
Сукулини
Бруно
19
Leonel
Ariel
Miranda
2
Бассо
Агустин
28
Солари
Сантьяго
9
Мартинес
Адриан
7
Maximiliano
Salas
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Расинг Авельянеда
3-4-3

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Расинг Авельянеда

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

27 матчей

37%
22.2%
40.8%
10 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.5%
55.6%
25.9%
5 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
2:1
ЛП
0:1
ЛП
0:0
КПЛ
0:0
ЛП
2:0
КДМЭП
3:1
С
1:1
С
1:0
С
2:2
П
2:1
П
5:0
П
3:0
П
1:1
П
2:0
ТМ(
1:0
П
0:1
П
4:3
П
0:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
0:2
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
2:1
ПА
3:0
ПАК
1:0

Голы

Всего голов

23
8

Голов в среднем за матч

2.09
0.5

Среднее время на гол

43
180

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.64

Среднее время на гол

72
141

Всего голов

43
15

Голов в среднем за матч

1.59
0.56

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
10
Больше 37%
Меньше 63%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

56
162

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 5 1
Агирре Брайан 1 0.2
Giovani Chiaverano 1 0.2
Мартино Анджело 0 0
Банега Эвер 0 0
Guillermo May 0 0
Armando Mendez 0 0
Главинович Ян 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 5 1
Мура Факундо 2 0.4
Кинтеро Хуан 1 0.2
Сукулини Бруно 1 0.2
Мартинес Рохер 1 0.2
Альмендра Агустин 1 0.2
Солари Сантьяго 0 0
Рохас Габриэль 0 0
Gaston Martirena 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартино Анджело 2 0
Rodrigo Fernandez2 2 0
Franco Diaz 2 0
Главинович Ян 2 0
Банега Эвер 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Julian Fernandez II 1 0
Ramiro Macagno 1 0
Armando Mendez 1 0
Ignacio Schor 1 0
Misael Jaime 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 2 0
Мартинес Адриан 2 0
Рубио Тобиас 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Конти Херман 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Gaston Martirena 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ньюэллс Олд Бойз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Расинг Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
7
Ньюэллс Олд Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
11
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Ланус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1
Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:4
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
3
2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 4 3 1 0 11 - 1 10
2.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 7 - 2 8
3.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 7 - 3 8
4.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 1 1 2 - 1 7
6.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Росарио Сентраль
 4 1 2 1 3 - 5 5
10.
Уракан
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Велес Сарсфилд
 4 1 1 2 4 - 8 4
12.
Атлетико Тукуман
 4 0 2 2 1 - 6 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 1 3 0 - 6 1
14.
Банфилд
 4 0 1 3 2 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 6 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 4 - 0 10
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 11 - 2 10
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Ланус
 4 2 0 2 5 - 3 6
7.
Бока Хуниорс
 4 1 3 0 3 - 1 6
8.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 2 - 4 4
9.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 6 4
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 0 3 3 - 4 3
11.
Сармьенто
 4 0 2 2 3 - 7 2
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 2 2 2 - 7 2
13.
Бельграно
 4 0 1 3 1 - 4 1
14.
Тигре
 4 0 1 3 0 - 7 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 5 - 2 5
3.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Атлетико Тукуман
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 0 1 2 - 3 0
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Банфилд
 2 0 0 2 0 - 4 0
14.
Депортиво Риестра
 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Ланус
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
8.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
9.
Бока Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Тигре
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Сармьенто
 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
2.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Уракан
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Архентинос Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Росарио Сентраль
 2 0 1 1 2 - 5 1
13.
Велес Сарсфилд
 2 0 1 1 1 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
3.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
5.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Дефенса и Хустисия
 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Эстудиантес Ла Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Ланус
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
13.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Дефенса и Хустисия Gaston Togni 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 3
Весь список
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