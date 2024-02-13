Тур: 5.
0:1
Второй тайм: 57'
0'
0:1
13' ГолJavier Correa
34' Желтая карточкаEric Meza
46' Желтая карточкаАскасибар Сантьяго
51' Желтая карточкаПеруцци Франсиско
Ход матча
13'
0:1
34'
25
Гомес
Гастон
22
Кампи
Гастон
17
Ирала
Элиан
11
Барейро
Адам
14
Eros
Mancuso
20
Eric
Meza
22
Перес
Энцо
17
Javier
Urzua
- Основной состав
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
32 Тапия ИванПолузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Diego Herazo
-
-
-
Главный тренер: Инсуа Рубен Дарио
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Eros MancusoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Eric MezaЗащитник
- Полузащитник
-
22 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Javier UrzuaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
10 Пьятти ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Edwin Cetre
-
-
-
-
-
25 Juan Zozaya
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Эстудиантес Ла Плата
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
26 матчей
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.2%
38.5%
15.3%
12 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1
1.07
Среднее время на гол
90
84
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
0.87
0.91
Среднее время на гол
103
99
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
0.92
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
97
90
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|1
|0.2
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.2
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Eros Mancuso
|2
|0.4
|Mauro Menzdez
|1
|0.2
|Javier Correa
|1
|0.2
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.2
|Перес Энцо
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирала Элиан
|1
|1
|Инсаурральде Мануэль
|2
|0
|Барриос Кристиан
|1
|0
|Барейро Адам
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Meza
|3
|0
|Eros Mancuso
|3
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Zaid Abner Romero
|0
|1
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Фернандес Федерико
|1
|0
|Перес Энцо
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Javier Urzua
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Gaston Benedetti
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
|Santiago Flores
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Эстудиантес Ла Плата
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эстудиантес Ла Плата
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
3
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
7
0
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2
Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|4
|1
|0
|5 - 0
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|6 - 0
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|11 - 2
|10
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|8.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|11.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|0:1
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|0:1
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3