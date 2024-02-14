Тур: 5.
3:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаWalter Mazzanti
0:1
34' ГолWalter Mazzanti
45' Желтая карточкаIvo Mammini
1:1
62' ГолBenjamin Dominguez
69' Желтая карточкаLeonardo Morales
2:1
70' ГолIvo Mammini
75' Желтая карточкаПуссетто Игнасио
3:1
90' ГолCristian Colman
90'+5
Ход матча
18'
34'
0:1
45'
62'
69'
70'
2:1
75'
90'
15
Juan
Pintado
29
Ivo
Mammini
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Juan PintadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ivo MamminiПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
11 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Защитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
23 Matias Gomez
-
-
26 Alejo Toledo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Уракан
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
6 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
24 матча
45.8%
29.2%
25%
11 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
6 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
10 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.23
1.36
Среднее время на гол
73
66
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.36
0.69
Среднее время на гол
66
130
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
69
90
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Benjamin Dominguez
|2
|0.4
|Cristian Colman
|1
|0.2
|Jonathan Cabral
|1
|0.2
|Саравия Родриго
|1
|0.2
|Ivo Mammini
|1
|0.2
|Felipe Sanchez
|1
|0.2
|Де Бласис Пабло
|0
|0
|Lautaro Chavez
|0
|0
|Абальдо Матиас
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аларкон Вильям
|2
|0.4
|Walter Mazzanti
|2
|0.4
|Фертоли Эктор
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Canto
|1
|2
|Leonardo Morales
|2
|0
|Де Бласис Пабло
|2
|0
|Jonathan Cabral
|2
|0
|Ivo Mammini
|2
|0
|Кастро Лукас
|1
|0
|Federico Milo
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Juan Pintado
|1
|0
|Yonathan Rodriguez
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|2
|1
|Franco Alfonso
|3
|0
|Тобио Фернандо
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Эчеверрия Родриго
|0
|1
|Lucas Souto
|0
|1
|Cesar Ibanez
|1
|0
|Гарате Леандро
|1
|0
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Уракан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Уракан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
0
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Уракан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
3
43%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3
Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 0:3
Уракан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2
Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Уракан
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|11 - 1
|10
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|1 - 6
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|11 - 2
|10
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|5 - 3
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|13.
|4
|0
|1
|3
|1 - 4
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 7
|1
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|0:1
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|13.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Дефенса и Хустисия
|Gaston Togni
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3