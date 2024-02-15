  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 5.
Депортиво Риестра
1:0
Первый тайм: 43'
Велес Сарсфилд
0'
18' Желтая карточка
Гомес Элиас
1:0
23' Гол
Mauro Ortiz
29' Желтая карточка
Milton Aaron Celiz

Ход матча

18'
 
Гомес Элиас
23'
Mauro Ortiz
(Jonathan Herrera1)
1:0
29'
Milton Aaron Celiz
 
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Депортиво Риестра
Ничья
Велес Сарсфилд
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Все Коэффициенты
1
Ignacio
Arce
27
Jonatan
Goitia
40
Alan
Barrionuevo
2
Nahuel
Iribarren
19
Jonathan
Goya
7
Mauro
Ortiz
8
Milton
Aaron
Celiz
5
Рамирес
Педро
6
Nicolas
Dematei
9
Jonathan
Herrera1
32
Nicolas
Benegas
1
Tomas
Marchiori
29
Хара
Леонардо
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
8
Nicolas
Garayalde
20
Пиццини
Франсиско
22
Акино
Клаудио
17
Пиньейро
Родриго
9
Ромеро
Брайан
Депортиво Риестра
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mauro Ortiz 1 0.2
Jonathan Herrera1 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акино Клаудио 1 (1) 0.2
Пиццини Франсиско 1 0.2
Лобато Ленни 1 0.2
Гомес Валентин 1 0.2
Ромеро Брайан 0 0
Thiago Fernandez 0 0

Карточки

Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nahuel Iribarren 2 0
Jonatan Goitia 2 0
Nicolas Dematei 1 0
Milton Aaron Celiz 1 0
Nicolas Benegas 1 0
Gustavo Fernandez II 1 0
William Machado 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Валентин 2 0
Фернандес Дамиан 1 0
Пиццини Франсиско 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Мендез Начо 1 0
Бузат Агустин 1 0
Флорентин Хосе 1 0
Лобато Ленни 1 0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Велес Сарсфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Депортиво Риестра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3
Депортиво Риестра
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
2
50%
3
50%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Риестра
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0
Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1 Депортиво Риестра - Альдосиви 3:0 Расинг Кордова - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Атланта 1:0 Тристан Суарес - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Чакарита Хуниорс 0:1 Атлетико Митре - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Чако Фор Эвер 0:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
Велес Сарсфилд

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Депортиво Риестра
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 3 2 0 11 - 1 11
2.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 3 - 1 10
3.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 7 9
4.
Институто Кордоба
 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Архентинос Хуниорс
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Индепендьенте Ривадавия
 4 2 0 2 5 - 4 6
9.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 3 - 6 5
10.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 7 4
11.
Велес Сарсфилд
 0:1 5 1 1 3 4 - 9 4
12.
Депортиво Риестра
 1:0 5 1 1 3 1 - 6 4
13.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 1 - 6 3
14.
Банфилд
 5 0 2 3 2 - 8 2

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 5 4 1 0 6 - 0 13
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 11 - 2 10
5.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Ланус
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Бока Хуниорс
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Платенсе
 4 1 1 2 1 - 6 4
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 3 - 6 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 8 3
12.
Сармьенто
 5 0 2 3 3 - 8 2
13.
Бельграно
 4 0 1 3 1 - 4 1
14.
Тигре
 5 0 1 4 0 - 8 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 5 - 2 5
3.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
4.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 0 1 4 - 2 3
7.
Велес Сарсфилд
 0:1 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 2 - 1 3
9.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
10.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Депортиво Риестра
 1:0 3 1 0 2 1 - 4 3
12.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
13.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Платенсе
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ланус
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 1 - 3 2
11.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 3 - 3 6
4.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
7.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 5 3
9.
Архентинос Хуниорс
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Депортиво Риестра
 1:0 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
13.
Велес Сарсфилд
 0:1 3 0 1 2 1 - 7 1
14.
Атлетико Тукуман
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
3.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Бельграно
 2 0 0 2 0 - 2 0
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 3
Весь список
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Велес Сарсфилд
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