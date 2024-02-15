Тур: 5.
1:2
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаГомес Элиас
1:0
23' ГолMauro Ortiz
29' Желтая карточкаMilton Aaron Celiz
49' Желтая карточкаMauro Ortiz
57' Желтая карточкаГомес Валентин
63' Желтая карточкаJonathan Herrera1
1:1
69' ГолРомеро Брайан
70' Желтая карточкаWilliam Machado
1:2
90' ГолЛобато Ленни
90'+5
Ход матча
18'
23'
1:0
49'
57'
69'
1:1
70'
90'
1:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Walter AcunaНападающий
- Нападающий
-
22 Jose MendezНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
-
14 Лобато ЛенниНападающий
-
19 Осорио АбельНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mauro Ortiz
|1
|0.2
|Jonathan Herrera1
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобато Ленни
|2
|0.4
|Акино Клаудио
|1 (1)
|0.2
|Ромеро Брайан
|1
|0.2
|Пиццини Франсиско
|1
|0.2
|Гомес Валентин
|1
|0.2
|Осорио Абель
|0
|0
|Thiago Fernandez
|0
|0
Карточки
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nahuel Iribarren
|2
|0
|Milton Aaron Celiz
|2
|0
|Jonatan Goitia
|2
|0
|William Machado
|2
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Mauro Ortiz
|1
|0
|Nicolas Benegas
|1
|0
|Gustavo Fernandez II
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Валентин
|3
|0
|Фернандес Дамиан
|1
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Бузат Агустин
|1
|0
|Флорентин Хосе
|1
|0
|Лобато Ленни
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Риестра
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Велес Сарсфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Депортиво Риестра
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Велес Сарсфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
3
Депортиво Риестра
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
2
33%
3
43%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
13%
3
33%
16-30
2
25%
3
33%
31-45
2
25%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Риестра
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0
Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1 Депортиво Риестра - Альдосиви 3:0 Расинг Кордова - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Атланта 1:0 Тристан Суарес - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Риестра - Чакарита Хуниорс 0:1 Атлетико Митре - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Чако Фор Эвер 0:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Унион Санта-Фе 0:0
Результаты матчей
Депортиво Риестра
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Депортиво Риестра
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|11 - 2
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|1 - 6
|5
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|11.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|12.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 4
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|0 - 8
|1
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|11.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|14.
|0:0
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3