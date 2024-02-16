Тур: 5.
0'
17' Желтая карточкаПассерини Лукас
24' Желтая карточкаJuan Saborido
0:1
45' ГолПассерини Лукас
56' Вторая желтая карточкаПассерини Лукас
74' Желтая карточкаМерьяно Николас
1:1
88' ГолRonaldo Martinez
90'+7
Ход матча
17'
24'
45'
0:1
56'
74'
88'
1:1
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
21
Ivan
Gomez
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
-
14 Leonel PiccoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Себастьян Граззин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рейна БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Марин МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гильермо Фарре
История личных встреч
Платенсе
Бельграно
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.4
Среднее время на гол
64
225
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Тотал матчей
2.5
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
75
150
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronaldo Martinez
|1
|0.2
|Gabriel Hachen
|1
|0.2
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пассерини Лукас
|2
|0.4
|Гарсия Ариэль
|0
|0
|Морено Матиас
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Gomez
|2
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Braian Rivero
|2
|0
|Gaston Suso
|2
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Oscar Salomon
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пассерини Лукас
|1
|1
|Баринага Хуан
|2
|0
|Эстебан Ролон
|0
|1
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Гарсия Ариэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
|Мерьяно Николас
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бельграно
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Платенсе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бельграно
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
1
Платенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Бельграно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
60%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0
Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Платенсе - Ланус 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2 Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0
Бельграно
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 2:2
Результаты матчей
Платенсе
Бельграно
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
3:0
2 раза 100%
1:0
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|10.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|1 - 6
|3
|13.
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3