Тур: 5.
2:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаГамарра Дилан
0:1
29' ПенальтиХередиа Леонардо
49' Желтая карточкаМеса Фернандо
1:1
83' ГолJuan Rodriguez2
84' Желтая карточкаБенавидес Гастон Америко
2:1
87' ГолДжиротти Федерико
89' Желтая карточкаДжиротти Федерико
89' Желтая карточкаСоса Рамон
90'+6
Ход матча
18'
29'
0:1
49'
83'
1:1
87'
2:1
89'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
24
Соса
Рамон
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса РамонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ramiro Ruiz
-
-
Главный тренер: Walter Ribonetto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лескано АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Верон ГастонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Чавес МатеоПолузащитник
-
21 Ороз НиколасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Lucas Gomez
-
-
-
29 E. Viveros
-
Главный тренер: Геде Пабло
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Архентинос Хуниорс
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.67
1.2
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
1.4
0
Среднее время на гол
64
0
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботта Рубен
|2
|0.4
|Джиротти Федерико
|2
|0.4
|Juan Rodriguez2
|2
|0.4
|Соса Рамон
|1
|0.2
|Каталан Матиас
|1
|0.2
|Бустос Науэль
|1
|0.2
|Портилльо Маркос
|1
|0.2
|Juan Camilo Portilla
|0
|0
|Эррера Гидо
|0
|0
|Lucas Suarez II
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лескано Алан
|2
|0.4
|Хередиа Леонардо
|2 (1)
|0.4
|Верон Гастон
|1 (1)
|0.2
|Ромеро Максимильяно
|1
|0.2
|Родригес Алан
|1
|0.2
|Монтиэль Сантьяго
|1
|0.2
|Damian Batallini
|0
|0
|Ороз Николас
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каталан Матиас
|2
|0
|Джиротти Федерико
|2
|0
|Портилльо Маркос
|2
|0
|Juan Camilo Portilla
|2
|0
|Juan Portillo
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0
|Соса Рамон
|1
|0
|Галарса Матиас
|1
|0
Архентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Меса Фернандо
|1
|0
|Гальван Джонатан
|1
|0
|Ромеро Максимильяно
|1
|0
|Мойяно Франко
|1
|0
|Родригес Алан
|1
|0
|Лескано Алан
|1
|0
|Гамарра Дилан
|1
|0
|Монтиэль Сантьяго
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
6
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
36%
3
38%
61-75
2
18%
1
13%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1
Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Архентинос Хуниорс
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Архентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
11
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
23
14
14
14
14
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3