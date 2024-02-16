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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 5.
Тальерес Кордоба
2:1
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
18' Желтая карточка
Гамарра Дилан
0:1
29' Пенальти
Хередиа Леонардо
49' Желтая карточка
Меса Фернандо
1:1
83' Гол
Juan Rodriguez2
84' Желтая карточка
Бенавидес Гастон Америко
2:1
87' Гол
Джиротти Федерико
89' Желтая карточка
Джиротти Федерико
89' Желтая карточка
Соса Рамон
90'+6
22
Эррера
Гидо
2
Виго
Алекс
5
Мантилья
Кевин
6
Juan
Rodriguez2
16
Наварро
Мигель
28
Juan
Portillo
27
Juan
Camilo
Portilla
11
Valentin
Depietri
10
Бустос
Науэль
24
Соса
Рамон
14
Мартинес
Алекс
50
Родригес
Диего
II
18
Меса
Фернандо
19
Гальван
Джонатан
16
Альварес
Франсиско
20
Прието
Себастьян
22
Лескано
Алан
36
Гамарра
Дилан
7
Монтиэль
Сантьяго
10
Верон
Гастон
9
Ромеро
Максимильяно
15
Хередиа
Леонардо
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Архентинос Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Архентинос Хуниорс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

КПЛ
3:1
ЛП
1:0
ЛП
2:0
КПЛ
2:1
ЛП
1:2
С
1:0
С
0:2
С
2:0

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.2

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.4
0

Среднее время на гол

64
0

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботта Рубен 2 0.4
Джиротти Федерико 2 0.4
Juan Rodriguez2 2 0.4
Соса Рамон 1 0.2
Каталан Матиас 1 0.2
Бустос Науэль 1 0.2
Портилльо Маркос 1 0.2
Juan Camilo Portilla 0 0
Эррера Гидо 0 0
Lucas Suarez II 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 2 0.4
Хередиа Леонардо 2 (1) 0.4
Верон Гастон 1 (1) 0.2
Ромеро Максимильяно 1 0.2
Родригес Алан 1 0.2
Монтиэль Сантьяго 1 0.2
Damian Batallini 0 0
Ороз Николас 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каталан Матиас 2 0
Джиротти Федерико 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Juan Camilo Portilla 2 0
Juan Portillo 1 0
Бустос Науэль 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Соса Рамон 1 0
Галарса Матиас 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосе Херрейра 1 0
Меса Фернандо 1 0
Гальван Джонатан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Мойяно Франко 1 0
Родригес Алан 1 0
Лескано Алан 1 0
Гамарра Дилан 1 0
Монтиэль Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
6
Тальерес Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
50%
3
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
2
18%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
4
36%
3
38%
61-75
2
18%
1
13%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1
Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0 Тальерес Кордоба - Колон 2:2 Тальерес Кордоба - Уракан 2:1
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1
Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1 Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 2:2 Архентинос Хуниорс - Сан-Мартин Сан-Хуан 0:1 Арсенал Саранди - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Ривер Плейт 3:2 Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 2:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
1
1
2
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 3 2 0 11 - 1 11
2.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 3 - 1 10
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 7 9
6.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 8 - 5 8
7.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 9 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 3 - 6 5
11.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 7 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 1 - 6 3
13.
Банфилд
 5 0 2 3 2 - 8 2
14.
Депортиво Риестра
 5 0 1 4 1 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 5 4 1 0 6 - 0 13
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 11 - 2 10
5.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Ланус
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Бока Хуниорс
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Платенсе
 5 1 2 2 2 - 7 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 3 - 6 3
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 3 2 3 - 8 3
12.
Бельграно
 5 0 2 3 2 - 5 2
13.
Сармьенто
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Тигре
 5 0 1 4 0 - 8 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
5.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ланус
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 3 0 2 1 1 - 3 2
11.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
3.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Тигре
 2 0 0 2 0 - 5 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 0 - 6 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 3
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