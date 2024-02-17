Тур: 6.
1:0
Первый тайм: 24'
Ход матча
22'
1:0
17
Ирала
Элиан
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Diego Herazo
-
37 Elias Baez
-
Главный тренер: Инсуа Рубен Дарио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Генес НауэльЗащитник
-
26 Адорно ПаблоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Гарай МартинПолузащитник
- Нападающий
-
18 Армоа БлезНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Сан-Лоренсо Альмагро
Тигре
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
24
Голов в среднем за матч
0.67
1.85
Среднее время на гол
135
48
Всего голов
19
8
Голов в среднем за матч
1.46
0.89
Среднее время на гол
61
101
Всего голов
25
32
Голов в среднем за матч
1.14
1.45
Тотал матчей
2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
79
61
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|2
|0.33
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.17
|Гиай Агустин
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Мануэль
|3
|0
|Ирала Элиан
|1
|1
|Барейро Адам
|2
|0
|Барриос Кристиан
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нарделли Джан
|1
|1
|Ezequiel Forclaz
|2
|0
|Фернандес Томас
|1
|0
|Алеман Брайан
|1
|0
|Марони Гонсало
|1
|0
|Джакопуцци Факундо
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
0
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
2
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0
Тигре
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0
Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо Альмагро
Тигре
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
5 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо Альмагро
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|6 - 0
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|7 - 5
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|11 - 2
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|8.
|5
|1
|2
|2
|2 - 4
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|2 - 7
|5
|10.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|3 - 8
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|14.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|0 - 8
|2
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|5.
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|10.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|9.
|3
|0
|2
|1
|1 - 4
|2
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|11.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|3