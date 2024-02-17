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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 6.
Сан-Лоренсо Альмагро
1:0
Первый тайм: 24'
Тигре
0'
6' Желтая карточка
Агирре Аугусто
1:0
22' Гол
Барейро Адам

Ход матча

6'
 
Агирре Аугусто
22'
Барейро Адам
(Барриос Кристиан)
1:0
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо Альмагро
Ничья
Тигре
2.00
3.20
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5.40
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Все Коэффициенты
13
Альтамирано
Факундо
4
Романа
Джохан
35
Gonzalo
Lujan
Melli
23
Эрнандес
Гастон
8
Гиай
Агустин
17
Ирала
Элиан
50
Перуцци
Франсиско
21
Браида
Малком
41
Ivan
Leguizamon
11
Барейро
Адам
10
Барриос
Кристиан
31
Тальямонте
Матиас
2
Агирре
Аугусто
6
Нарделли
Джан
14
Джакопуцци
Факундо
4
Ортега
Мартин
21
Sebastian
Medina
10
Марони
Гонсало
5
Кардосо
Агустин
30
Алеман
Брайан
33
Gonzalo
Flores
19
Matias
Espindola
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-3
Тигре
5-3-2

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Тигре

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
2:0
ЛП
1:1
С
2:2
С
1:2
П
4:3
П
1:1
П
0:2
П
2:2
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:3
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
2:3
ПА
1:3
ПА
1:2
ПА
0:1
ПАК
1:5

Голы

Всего голов

6
24

Голов в среднем за матч

0.67
1.85

Среднее время на гол

135
48

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.46
0.89

Среднее время на гол

61
101

Всего голов

25
32

Голов в среднем за матч

1.14
1.45

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

79
61

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 2 0.33
Феррейра Кристиан I 1 0.17
Гиай Агустин 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Мануэль 3 0
Ирала Элиан 1 1
Барейро Адам 2 0
Барриос Кристиан 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нарделли Джан 1 1
Ezequiel Forclaz 2 0
Фернандес Томас 1 0
Алеман Брайан 1 0
Марони Гонсало 1 0
Джакопуцци Факундо 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тигре
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
0
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0
Тигре
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0
Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Тигре

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
5 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 3 2 0 11 - 1 11
2.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 3 - 1 10
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 7 9
6.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 8 - 5 8
7.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 9 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 3 - 6 5
11.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 7 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 1 - 6 3
13.
Банфилд
 5 0 2 3 2 - 8 2
14.
Депортиво Риестра
 5 0 1 4 1 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 5 4 1 0 6 - 0 13
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 1 1 11 - 2 10
5.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Ланус
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Бока Хуниорс
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 2 - 4 5
9.
Платенсе
 5 1 2 2 2 - 7 5
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 6 0 4 2 3 - 8 4
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 3 - 6 3
12.
Бельграно
 5 0 2 3 2 - 5 2
13.
Сармьенто
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Тигре
 0:0 6 0 2 4 0 - 8 2

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
5.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Расинг Авельянеда
 3 2 0 1 7 - 2 6
4.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Ланус
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
9.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 4 0 3 1 1 - 3 3
11.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Тигре
 0:0 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
3.
Годой Крус
 2 2 0 0 3 - 0 6
4.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Тигре
 0:0 3 0 1 2 0 - 5 1
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Платенсе
 2 0 0 2 0 - 6 0
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Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
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Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 3
Весь список
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо Альмагро
Ничья
Тигре
2.00
3.20
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5.40
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Сан-Лоренсо Альмагро
Тигре
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