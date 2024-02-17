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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 6.
Сан-Лоренсо Альмагро
2:0
Конец матча
Тигре
0'
6' Желтая карточка
Агирре Аугусто
1:0
22' Гол
Барейро Адам
27' Желтая карточка
Sebastian Medina
45' Желтая карточка
Джакопуцци Факундо
58' Красная карточка
Алеман Брайан
61' Желтая карточка
Гиай Агустин
85' Вторая желтая карточка
Джакопуцци Факундо
88' Желтая карточка
Ezequiel Forclaz
2:0
90' Гол
Diego Herazo
90'+5
13
Альтамирано
Факундо
4
Романа
Джохан
35
Gonzalo
Lujan
Melli
23
Эрнандес
Гастон
8
Гиай
Агустин
17
Ирала
Элиан
50
Перуцци
Франсиско
21
Браида
Малком
41
Ivan
Leguizamon
11
Барейро
Адам
10
Барриос
Кристиан
31
Тальямонте
Матиас
2
Агирре
Аугусто
6
Нарделли
Джан
14
Джакопуцци
Факундо
4
Ортега
Мартин
21
Sebastian
Medina
10
Марони
Гонсало
5
Кардосо
Агустин
30
Алеман
Брайан
33
Gonzalo
Flores
19
Matias
Espindola
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-3
Тигре
5-3-2

История личных встреч

Сан-Лоренсо Альмагро
Тигре

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

27.3%
40.9%
31.8%
6 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
2:0
ЛП
1:1
С
2:2
С
1:2
П
4:3
П
1:1
П
0:2
П
2:2
П
0:0
П
0:1
П
1:1
П
1:3
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
2:3
ПА
1:3
ПА
1:2
ПА
0:1
ПАК
1:5

Голы

Всего голов

6
24

Голов в среднем за матч

0.67
1.85

Среднее время на гол

135
48

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.46
0.89

Среднее время на гол

61
101

Всего голов

25
32

Голов в среднем за матч

1.14
1.45

Тотал матчей

2.5
20
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

79
61

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 3 0.5
Феррейра Кристиан I 1 0.17
Diego Herazo 1 0.17
Барриос Кристиан 0 0
Ирала Элиан 0 0
Гиай Агустин 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Мануэль 3 0
Ирала Элиан 1 1
Барейро Адам 2 0
Барриос Кристиан 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Перуцци Франсиско 1 0
Гиай Агустин 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джакопуцци Факундо 2 1
Ezequiel Forclaz 3 0
Алеман Брайан 1 1
Нарделли Джан 1 1
Фернандес Томас 1 0
Марони Гонсало 1 0
Агирре Аугусто 1 0
Sebastian Medina 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Тигре
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Тигре
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
0
Сан-Лоренсо Альмагро
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
33%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
67%
2
29%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
13%
2
20%
1-15
2
25%
4
40%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
3
38%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1
Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бельграно 1:0
Тигре
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0
Тигре - Сармьенто 0:0 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Бельграно - Тигре 0:3 Тигре - Годой Крус 1:0 Ланус - Тигре 2:1 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Дефенса и Хустисия - Тигре 2:0 Тигре - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Бока Хуниорс - Тигре 0:1 Тигре - Расинг Авельянеда 1:2 Сармьенто - Тигре 2:0 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 2:0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо Альмагро
Тигре

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
2:0
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
6 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо Альмагро
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 3 2 0 11 - 1 11
2.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 3 - 1 10
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 7 9
6.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 8 - 5 8
7.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 9 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 3 - 6 5
11.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 7 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 1 - 6 3
13.
Банфилд
 5 0 2 3 2 - 8 2
14.
Депортиво Риестра
 5 0 1 4 1 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 0:0 6 4 2 0 6 - 0 14
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Расинг Авельянеда
 0:0 6 3 2 1 11 - 2 11
5.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Ланус
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Бока Хуниорс
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 8 6
9.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
Платенсе
 5 1 2 2 2 - 7 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 3 - 6 3
12.
Бельграно
 5 0 2 3 2 - 5 2
13.
Сармьенто
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
5.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Расинг Авельянеда
 0:0 4 2 1 1 7 - 2 7
4.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Ланус
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Годой Крус
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Расинг Авельянеда
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Платенсе
 2 0 0 2 0 - 6 0
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
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Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Тигре Джакопуцци Факундо 1 2
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
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