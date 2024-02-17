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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 6.
Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 7'
Годой Крус
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Годой Крус
4.55
3.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Ариас
Габриэль
38
Рубио
Тобиас
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
28
Солари
Сантьяго
27
Рохас
Габриэль
36
Сукулини
Бруно
32
Альмендра
Агустин
8
Кинтеро
Хуан
9
Мартинес
Адриан
7
Maximiliano
Salas
1
Franco
Petroli
32
Manuel
Guillen
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
37
Лусиано
Мартин
28
Marcos
Montiel
5
Bruno
Sosa
25
Vicente
Poggi
7
Juan
Cejas
34
Tomas
Badaloni
11
Конечни
Томас
Расинг Авельянеда
3-4-1-2
Годой Крус
4-3-3

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Годой Крус

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

48%
16%
36%
12 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
2:0
ЛП
2:0
ЛП
2:1
К
3:3
КПЛ
2:4
КДМЭП
6:1
С
3:1
С
3:0
С
1:2
П
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:1
П
2:0
П
1:1
П
0:1
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
2:3
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
1:0
ПА
1:0

Голы

Всего голов

28
12

Голов в среднем за матч

2.15
1

Среднее время на гол

41
90

Всего голов

18
12

Голов в среднем за матч

1.5
0.92

Среднее время на гол

60
97

Всего голов

46
24

Голов в среднем за матч

1.84
0.96

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 76%
Меньше 24%
6
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

48
93

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 5 1
Мура Факундо 2 0.4
Кинтеро Хуан 1 0.2
Сукулини Бруно 1 0.2
Мартинес Рохер 1 0.2
Альмендра Агустин 1 0.2
Солари Сантьяго 0 0
Рохас Габриэль 0 0
Gaston Martirena 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конечни Томас 3 (1) 0.6
Hernan Lopez 1 0.2
Tomas Badaloni 1 0.2
Nicolas Fernandez3 0 0
Tomas Pozzo 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 2 0
Мартинес Адриан 2 0
Рубио Тобиас 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Конти Херман 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Gaston Martirena 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Rasmussen 2 0
Nicolas Fernandez3 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Juan Andrada 1 0
Гальдамес Томас 1 0
Lucas Arce 1 0
Braian Salvareschi 1 0
Silvio Ulariaga 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Годой Крус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Годой Крус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3
Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Годой Крус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
1
9%
3
60%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0
Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 0:0
Годой Крус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2
Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Бельграно 0:0 Дефенса и Хустисия - Годой Крус 2:2 Ланус - Годой Крус 2:2

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Годой Крус

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
4
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Годой Крус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
3
2
2.5
2
3
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 3 2 0 11 - 1 11
2.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 3 - 1 10
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 0 2 8 - 7 9
6.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 8 - 5 8
7.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 9 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 3 - 6 5
11.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 7 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 1 - 6 3
13.
Банфилд
 5 0 2 3 2 - 8 2
14.
Депортиво Риестра
 5 0 1 4 1 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 0:0 6 4 2 0 6 - 0 14
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Расинг Авельянеда
 0:0 6 3 2 1 11 - 2 11
5.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Ланус
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Бока Хуниорс
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 8 6
9.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
Платенсе
 5 1 2 2 2 - 7 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 3 - 6 3
12.
Бельграно
 5 0 2 3 2 - 5 2
13.
Сармьенто
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
5.
Росарио Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Расинг Авельянеда
 0:0 4 2 1 1 7 - 2 7
4.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Ланус
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 3 2 0 1 3 - 3 6
5.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Годой Крус
 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Расинг Авельянеда
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Платенсе
 2 0 0 2 0 - 6 0
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Тигре Джакопуцци Факундо 1 2
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Расинг Авельянеда
Ничья
Годой Крус
4.55
3.50
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