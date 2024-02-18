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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 6.
Росарио Сентраль
0:0
Первый тайм: 4'
Химнасия Ла-Плата
0'
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.43
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Все Коэффициенты
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
60
Jonathan
David
Gomez
45
Kevin
Ortiz
37
Elias
Ocampo
10
Victor
Malcorra
29
Luca
Martinez
Dupuy
9
Tobias
Cervera
23
Nelson
Insfran
15
Juan
Pintado
4
Leonardo
Morales
20
Jonathan
Cabral
32
Gustavo
Canto
9
Абальдо
Матиас
10
Де
Бласис
Пабло
5
Саравия
Родриго
7
Benjamin
Dominguez
29
Ivo
Mammini
99
Cristian
Colman
Росарио Сентраль
4-2-3-1
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Химнасия Ла-Плата

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

23 матча

39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

КПЛ
2:1
ЛП
3:1
ЛП
0:1
ЛП
1:0
С
1:0
К
1:1
С
1:1
С
2:1
П
2:1
П
0:1
П
4:0
П
1:2
П
3:1
П
3:1
ПБ
1:0
ПБ
2:0
НБ
1:0
НБ
1:0
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:1
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.5
0.73

Среднее время на гол

60
123

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.45
0.67

Среднее время на гол

61
135

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.48
0.7

Тотал матчей

2.5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19

Среднее время на гол

60
129

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Martinez Dupuy 1 0.17
Tobias Cervera 1 0.17
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.17
Victor Malcorra 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Benjamin Dominguez 2 0.33
Cristian Colman 1 0.17
Jonathan Cabral 1 0.17
Саравия Родриго 1 0.17
Ivo Mammini 1 0.17
Felipe Sanchez 1 0.17
Де Бласис Пабло 0 0
Lautaro Chavez 0 0
Абальдо Матиас 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 2 0
Броун Хорхе 1 0
Carlos Quintana 1 0
Victor Malcorra 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Francesco Lo Celso 1 0
Сандез Агустин 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gustavo Canto 1 2
Leonardo Morales 2 0
Де Бласис Пабло 2 0
Jonathan Cabral 2 0
Ivo Mammini 2 0
Кастро Лукас 1 0
Federico Milo 1 0
Franco Troyansky 1 0
Juan Pintado 1 0
Yonathan Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Росарио Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

1
3
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0
Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 3 2 0 11 - 1 11
2.
Институто Кордоба
 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 10 - 6 10
4.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 1 1 3 - 1 10
5.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 8 - 5 8
7.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Велес Сарсфилд
 5 2 1 2 6 - 9 7
9.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Росарио Сентраль
 0:0 6 1 3 2 3 - 6 6
11.
Уракан
 5 1 1 3 4 - 7 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 1 - 6 3
13.
Банфилд
 5 0 2 3 2 - 8 2
14.
Депортиво Риестра
 5 0 1 4 1 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 11 - 4 10
6.
Ланус
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Бока Хуниорс
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 8 6
9.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
Платенсе
 5 1 2 2 2 - 7 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 3 - 6 3
12.
Бельграно
 5 0 2 3 2 - 5 2
13.
Сармьенто
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Институто Кордоба
 3 1 2 0 5 - 2 5
4.
Росарио Сентраль
 0:0 3 1 2 0 1 - 0 5
5.
Ривер Плейт
 2 1 1 0 6 - 1 4
6.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Велес Сарсфилд
 2 1 0 1 3 - 2 3
8.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Банфилд
 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
4.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Ланус
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 3 2 1 0 5 - 0 7
2.
Индепендьенте Авельянеда
 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Химнасия Ла-Плата
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
4.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
5.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Уракан
 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
12.
Банфилд
 2 0 1 1 2 - 4 1
13.
Росарио Сентраль
 0:0 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Платенсе
 2 0 0 2 0 - 6 0
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
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Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Тигре Джакопуцци Факундо 1 2
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
Весь список
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Химнасия Ла-Плата
2.43
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3.00
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3.15
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Росарио Сентраль
Химнасия Ла-Плата
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