Тур: 6.
0:0
Первый тайм: 4'
0'
45
Kevin
Ortiz
37
Elias
Ocampo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
-
37 Elias OcampoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Juan PintadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ivo MamminiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Росарио Сентраль
Химнасия Ла-Плата
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
23 матча
39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.7%
39.1%
39.2%
5 побед 9 ничьих 9 побед
Второй тайм
34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.5
0.73
Среднее время на гол
60
123
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.45
0.67
Среднее время на гол
61
135
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
1.48
0.7
Тотал матчей
2.5
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
Среднее время на гол
60
129
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0.17
|Tobias Cervera
|1
|0.17
|Ловера Максимилиано
|1 (1)
|0.17
|Victor Malcorra
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Benjamin Dominguez
|2
|0.33
|Cristian Colman
|1
|0.17
|Jonathan Cabral
|1
|0.17
|Саравия Родриго
|1
|0.17
|Ivo Mammini
|1
|0.17
|Felipe Sanchez
|1
|0.17
|Де Бласис Пабло
|0
|0
|Lautaro Chavez
|0
|0
|Абальдо Матиас
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|2
|0
|Броун Хорхе
|1
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Victor Malcorra
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Canto
|1
|2
|Leonardo Morales
|2
|0
|Де Бласис Пабло
|2
|0
|Jonathan Cabral
|2
|0
|Ivo Mammini
|2
|0
|Кастро Лукас
|1
|0
|Federico Milo
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Juan Pintado
|1
|0
|Yonathan Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Росарио Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
1
3
Росарио Сентраль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0
Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Колон - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Тальерес Кордоба 2:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1
Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Химнасия Ла-Плата 2:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|3 - 1
|10
|5.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|1 - 6
|3
|13.
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|8.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|3.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Тигре
|Джакопуцци Факундо
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2