Тур: 21. Стадион: KGHM Zaglebie Arena.
1:1
Конец матча
0'
36' Желтая карточкаКурминовски Давид
45' Желтая карточкаЯрошински Павел
1:0
45' ГолХодына Кацпер
62' Желтая карточкаMateusz Grzybek
71' Желтая карточкаНалепа Михал
1:1
73' ПенальтиАтанасов Яни
74' Желтая карточкаБурич Ясмин
78' Желтая карточкаTakuto Oshima
90'+7
Ход матча
45'
45'
1:0
62'
71'
73'
1:1
74'
78'
25
Налепа
Михал
55
Мата
Луиш
33
Битри
Энео
10
Ракочи
Михал
20
Karol
Knap
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Муньос ХуанНападающий
-
35 Filip Kocaba
-
-
-
-
17 Marek Mroz
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Битри ЭнеоЗащитник
- Защитник
-
10 Ракочи МихалПолузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
23 Fabian Bzdyl
-
-
99 Szymon Doba
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Заглембе Любин
Краковия
17 матчей
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
33 матча
27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
22
Голов в среднем за матч
1.13
1.29
Среднее время на гол
80
69
Всего голов
19
21
Голов в среднем за матч
1.12
1.31
Среднее время на гол
80
68
Всего голов
37
43
Голов в среднем за матч
1.12
1.3
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
80
69
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ходына Кацпер
|4 (1)
|0.19
|Вдовяк Матеуш
|4
|0.19
|Курминовски Давид
|3
|0.14
|Копац Бартош
|2
|0.1
|Маковский Томаш
|2
|0.1
|Муньос Хуан
|2
|0.1
|Лавничак Алекс
|2
|0.1
|Булеца Сергей
|1
|0.05
|Дабровски Дамьян
|1
|0.05
|Бохар Дамьян
|1
|0.05
|Bartlomiej Kludka
|1
|0.05
|Mateusz Grzybek
|0
|0
|Пьенько Томаш
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|6
|0.29
|Patryk Makuch
|4
|0.19
|Karol Knap
|4 (2)
|0.19
|Гицэ Вирджил
|4
|0.19
|Ракочи Михал
|3
|0.14
|Атанасов Яни
|3 (1)
|0.14
|Ярошински Павел
|3
|0.14
|Глик Камил
|1
|0.05
|Сковгор Андреас
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Sebastian Madejski
|0
|0
|Kacper Smiglewski
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|4
|1
|Bartlomiej Kludka
|4
|1
|Mateusz Grzybek
|3
|1
|Копац Бартош
|4
|0
|Полетанович Марко
|4
|0
|Ходына Кацпер
|3
|0
|Диудис Сократис
|1
|1
|Возняк Аркадиуш
|2
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Бурич Ясмин
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Курминовски Давид
|1
|0
|Маковский Томаш
|1
|0
|Крук Камиль
|1
|0
|Пьенько Томаш
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Takuto Oshima
|6
|0
|Какабадзе Отар
|3
|1
|Сковгор Андреас
|4
|0
|Гицэ Вирджил
|4
|0
|Ракочи Михал
|4
|0
|Ярошински Павел
|3
|0
|Атанасов Яни
|3
|0
|Patryk Makuch
|3
|0
|Kacper Smiglewski
|3
|0
|Глик Камил
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Рыпэ Корнел
|1
|0
|Югас Якуб
|1
|0
|Хосконен Артту
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
6
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
8
17
Заглембе Любин
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
10% (2)
43% (9)
Краковия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
15
23
Голы по времени матча
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
4
31%
1
11%
76-90
Пропущено
12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Забито
11
20
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
18%
2
10%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
4
36%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
27%
6
30%
76-90
Пропущено
21
20
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
19%
3
15%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
2
10%
6
30%
76-90
Забито
24
29
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
2
8%
3
10%
1-15
2
8%
6
21%
16-30
4
17%
2
7%
31-45
7
29%
29%
5
17%
46-60
2
8%
6
21%
61-75
7
29%
29%
7
24%
76-90
Пропущено
33
29
16 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
8
24%
3
10%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
4
12%
8
28%
31-45
3
9%
4
14%
46-60
9
27%
2
7%
61-75
5
15%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4
Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Краковия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0
Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1
Результаты матчей
Заглембе Любин
Краковия
Точный счет
1:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
1
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
29
65
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
55
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
156
714
813
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8