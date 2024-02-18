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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Заглембе Любин
1:1
Конец матча
Краковия
0'
36' Желтая карточка
Курминовски Давид
45' Желтая карточка
Ярошински Павел
1:0
45' Гол
Ходына Кацпер
62' Желтая карточка
Mateusz Grzybek
71' Желтая карточка
Налепа Михал
1:1
73' Пенальти
Атанасов Яни
74' Желтая карточка
Бурич Ясмин
78' Желтая карточка
Takuto Oshima
90'+7
1
Бурич
Ясмин
13
Mateusz
Grzybek
5
Лавничак
Алекс
25
Налепа
Михал
55
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
6
Маковский
Томаш
7
Ходына
Кацпер
16
Булеца
Сергей
77
Вдовяк
Матеуш
90
Курминовски
Давид
13
Sebastian
Madejski
25
Какабадзе
Отар
22
Хосконен
Артту
33
Битри
Энео
4
Ярошински
Павел
10
Ракочи
Михал
20
Karol
Knap
6
Атанасов
Яни
17
Бохнак
Матеуш
9
Кялльман
Беньямин
7
Patryk
Makuch
Заглембе Любин
4-2-3-1
Краковия
4-4-2

История личных встреч

Заглембе Любин
Краковия

17 матчей

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.8%
58.8%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

33 матча

27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.2%
45.5%
33.3%
7 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

К
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:4
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
ЭГА
1:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
1:2
К
0:3
ЭГБ
2:2
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
1:0
Э
1:2
Э
4:2
Э
1:2
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
OE
3:1
OE
1:2

Голы

Всего голов

18
22

Голов в среднем за матч

1.13
1.29

Среднее время на гол

80
69

Всего голов

19
21

Голов в среднем за матч

1.12
1.31

Среднее время на гол

80
68

Всего голов

37
43

Голов в среднем за матч

1.12
1.3

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
6
Больше 18%
Меньше 82%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

80
69

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ходына Кацпер 4 (1) 0.19
Вдовяк Матеуш 4 0.19
Курминовски Давид 3 0.14
Копац Бартош 2 0.1
Маковский Томаш 2 0.1
Муньос Хуан 2 0.1
Лавничак Алекс 2 0.1
Булеца Сергей 1 0.05
Дабровски Дамьян 1 0.05
Бохар Дамьян 1 0.05
Bartlomiej Kludka 1 0.05
Mateusz Grzybek 0 0
Пьенько Томаш 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 6 0.29
Patryk Makuch 4 0.19
Karol Knap 4 (2) 0.19
Гицэ Вирджил 4 0.19
Ракочи Михал 3 0.14
Атанасов Яни 3 (1) 0.14
Ярошински Павел 3 0.14
Глик Камил 1 0.05
Сковгор Андреас 0 0
Takuto Oshima 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Sebastian Madejski 0 0
Kacper Smiglewski 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 4 1
Bartlomiej Kludka 4 1
Mateusz Grzybek 3 1
Копац Бартош 4 0
Полетанович Марко 4 0
Ходына Кацпер 3 0
Диудис Сократис 1 1
Возняк Аркадиуш 2 0
Дабровски Дамьян 2 0
Бурич Ясмин 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Киркесков Миккель 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Курминовски Давид 1 0
Маковский Томаш 1 0
Крук Камиль 1 0
Пьенько Томаш 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Takuto Oshima 6 0
Какабадзе Отар 3 1
Сковгор Андреас 4 0
Гицэ Вирджил 4 0
Ракочи Михал 4 0
Ярошински Павел 3 0
Атанасов Яни 3 0
Patryk Makuch 3 0
Kacper Smiglewski 3 0
Глик Камил 2 0
Karol Knap 2 0
Рыпэ Корнел 1 0
Югас Якуб 1 0
Хосконен Артту 1 0
Мишор Якуб 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Краковия
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
6
Заглембе Любин
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Краковия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

8
17
Заглембе Любин
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
48% (10)
24% (5)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
10% (2)
43% (9)
Краковия
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

15
23

Голы по времени матча

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
0
0%
1
11%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
2
15%
3
33%
61-75
4
31%
1
11%
76-90

Пропущено

12
9
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
3
33%
76-90

Забито

11
20
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 12
2
18%
2
10%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
1
9%
2
10%
31-45
4
36%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
3
27%
6
30%
76-90

Пропущено

21
20
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
19%
3
15%
1-15
4
19%
2
10%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
2
10%
6
30%
76-90

Забито

24
29
8 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
2
8%
3
10%
1-15
2
8%
6
21%
16-30
4
17%
2
7%
31-45
7
29%
29%
5
17%
46-60
2
8%
6
21%
61-75
7
29%
29%
7
24%
76-90

Пропущено

33
29
16 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
8
24%
3
10%
1-15
4
12%
3
10%
16-30
4
12%
8
28%
31-45
3
9%
4
14%
46-60
9
27%
2
7%
61-75
5
15%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Лех - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - Динамо Батуми 1:1 Заглембе Любин - ЛНЗ Черкасcы 1:1 Вардар - Заглембе Любин 0:4
Заглембе Любин - Левски Крумовград 1:1 Заглембе Любин - Копер 2:0 Заглембе Любин - Шленск Вроцлав 1:2 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Заглембе Любин - Легия 0:3 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Радомяк Радом 2:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Гурник Забже - Заглембе Любин 0:2 Сокол Клечев - Заглембе Любин 2:3 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2
Краковия
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Краковия - Гурник Забже 1:4 Краковия - Радомяк Радом 6:0 Краковия - Висляне Яськовице 1:0 Краковия - Железярне Подбрезова 1:0
Краковия - Заря 2:0 Краковия - Штурм Грац 1:2 Краковия - Дебрецен 3:3 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Краковия - Сталь Мелец 2:2 Ракув - Краковия 1:0 Краковия - Рух Хожув 4:4 Ракув - Краковия 1:1 Краковия - Подбескидзе 1:0 Краковия - Шленск Вроцлав 0:1 Гурник Забже - Краковия 1:0 Краковия - Заглембе Любин 1:0 Краковия - Лех 1:1 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Краковия - Сталь Жешув 2:1

Результаты матчей

Заглембе Любин
Краковия

Точный счет

1:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
8 раз 73%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
1
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
2:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
6:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
2
7 раз 33%
0
5 раз 24%
1
7 раз 33%
0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
2
2
9
1.5
6
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
15
6
7
14
1.5
8
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 21 12 5 4 49 - 30 41
2.
Шленск Вроцлав
 21 12 5 4 31 - 17 41
3.
Лех
 21 11 6 4 36 - 26 39
4.
Погонь Щецин
 21 11 3 7 39 - 23 36
5.
Ракув
 20 10 5 5 39 - 25 35
6.
Легия
 20 10 5 5 30 - 23 35
7.
Гурник Забже
 20 8 5 7 25 - 22 29
8.
Сталь Мелец
 20 8 4 8 28 - 30 28
9.
Заглембе Любин
 21 7 5 9 23 - 34 26
10.
Краковия
 21 5 10 6 29 - 29 25
11.
Пяст
 20 4 12 4 20 - 20 24
12.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
13.
Варта Познань
 21 5 8 8 22 - 27 23
14.
Видзев Лодзь
 20 6 4 10 23 - 30 22
15.
Корона Кельце
 19 4 9 6 21 - 22 21
16.
Пуща Неполомице
 19 5 5 9 25 - 36 20
17.
Рух Хожув
 21 1 11 9 22 - 35 14
18.
ЛКС Лодзь
 19 2 4 13 14 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 10 8 1 1 27 - 9 25
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
10.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
14.
Пяст
 9 3 4 2 11 - 9 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
6.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
7.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Краковия
 10 2 5 3 8 - 10 11
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
12.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
13.
Ракув
 9 2 2 5 15 - 20 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 9 1 1 7 11 - 22 4
18.
ЛКС Лодзь
 9 0 0 9 4 - 19 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (7)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Весь список
  • 71'
    Налепа Михал получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Mateusz Grzybek получил желтую карточку от судьи
  • 62'
    Бохнак Матеуш уходит с поля. Рыпэ Корнел выходит вместо него
  • 62'
    Karol Knap уходит с поля. Takuto Oshima выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Маковский Томаш сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Ходына Кацпер бьет в цель!
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