Тур: 26. Стадион: Ян Брейдель.
0:0
Второй тайм: 50'
Ход матча
44'
1
Варлесон
11
Минда
Алан
18
Мьянге
Сенна
14
Мейер
Бьорн
39
Баланта
Эдер
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
11 Минда АланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Серкль Брюгге
Брюгге
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед
30 матчей
20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед
Первый тайм
16.7%
40%
43.3%
5 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
30%
16.7%
53.3%
9 побед 5 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.36
0.56
Среднее время на гол
66
160
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
2
1.79
Среднее время на гол
45
50
Всего голов
51
34
Голов в среднем за матч
1.7
1.13
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
52
79
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|19 (2)
|0.73
|Сомерс Тибо
|5
|0.19
|Минда Алан
|4
|0.15
|Олайгбе Казим
|3
|0.12
|Лопес Леонардо
|2
|0.08
|Назиньо Флавио
|1
|0.04
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Уткус Эдгарас
|0
|0
|Сике Уго
|0
|0
|Попович Борис
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригеш Тьяго
|16 (6)
|0.62
|Сков-Ольсен Андреас
|9 (1)
|0.35
|Синкернагель Филип
|6
|0.23
|Ванакен Ханс
|4
|0.15
|Мехеле Брэндон
|4
|0.15
|Ютгла Ферран
|4
|0.15
|Нуса Антонио
|3
|0.12
|Кюйпер Максим
|2
|0.08
|Бушанан Тажон
|2
|0.08
|Нильсен Каспер
|2
|0.08
|Скораш Михал
|0
|0
|Саббе Кириани
|0
|0
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Назиньо Флавио
|4
|1
|Сомерс Тибо
|5
|0
|Лопес Леонардо
|4
|0
|Денкей Кевин
|4
|0
|Попович Борис
|4
|0
|Мьянге Сенна
|2
|1
|Лемарешаль Феликс
|3
|0
|Даланн Йеспер
|2
|0
|Варела Джордан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Christiaan Ravych
|2
|0
|Nils De Wilde
|2
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Эфекеле Маламин
|1
|0
|Мирон Муслич
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|5
|0
|Ванакен Ханс
|3
|1
|Кюйпер Максим
|3
|1
|Родригеш Тьяго
|4
|0
|Рафаэль Онедика
|4
|0
|Одои Денис
|3
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Баланта Эдер
|3
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Синкернагель Филип
|2
|0
|Скораш Михал
|2
|0
|Спилеерс Йорне
|2
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Брюгге
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
5
Серкль Брюгге
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
10
30
Серкль Брюгге
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Брюгге
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
13
35
Голы по времени матча
Забито
21
22
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
3
14%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
24%
5
23%
31-45
5
24%
4
18%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
4
19%
1
5%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
31%
4
33%
76-90
Забито
15
30
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
3
20%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
5
33%
6
20%
61-75
3
20%
8
27%
76-90
Пропущено
16
12
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
19%
1
8%
1-15
4
25%
2
17%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
1
6%
2
17%
76-90
Забито
36
52
13 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 14
4 Не забивали 3
6
17%
7
13%
1-15
0
0%
8
15%
16-30
7
19%
9
17%
31-45
7
19%
8
15%
46-60
9
25%
11
21%
61-75
7
19%
9
17%
76-90
Пропущено
29
24
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
5
17%
2
8%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
7
24%
3
13%
46-60
1
3%
4
17%
61-75
5
17%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1
Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Брюгге
Точный счет
2:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
3 раза 12%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
121
75
85
39
58
111
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
102
58
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
223
1213
1114
322
817
124
619
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|18
|5
|2
|54 - 27
|59
|2.
|25
|14
|9
|2
|48 - 27
|51
|3.
|0:0
|26
|12
|9
|5
|53 - 23
|45
|4.
|26
|12
|8
|6
|48 - 24
|44
|5.
|0:0
|26
|12
|4
|10
|35 - 30
|40
|6.
|26
|10
|10
|6
|48 - 27
|40
|7.
|25
|10
|9
|6
|41 - 31
|39
|8.
|26
|10
|6
|10
|30 - 30
|36
|9.
|25
|8
|10
|7
|31 - 37
|34
|10.
|26
|7
|8
|11
|40 - 48
|29
|11.
|26
|6
|10
|10
|24 - 36
|28
|12.
|26
|6
|7
|13
|31 - 41
|25
|13.
|26
|6
|7
|13
|25 - 42
|25
|14.
|26
|5
|7
|14
|28 - 56
|22
|15.
|25
|6
|3
|16
|23 - 49
|21
|16.
|25
|4
|6
|15
|17 - 48
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|2.
|12
|9
|3
|0
|25 - 11
|30
|3.
|13
|8
|4
|1
|30 - 9
|28
|4.
|0:0
|13
|7
|6
|0
|31 - 11
|27
|5.
|0:0
|13
|7
|2
|4
|20 - 14
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 22
|21
|9.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|20 - 25
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 13
|16
|14.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|15.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|16.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|23 - 13
|27
|2.
|13
|5
|6
|2
|23 - 16
|21
|3.
|13
|5
|4
|4
|21 - 13
|19
|4.
|0:0
|13
|5
|3
|5
|22 - 12
|18
|5.
|0:0
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|6.
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|18 - 15
|16
|9.
|13
|2
|7
|4
|20 - 23
|13
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|13
|0
|4
|9
|5 - 20
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (5)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8