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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:0
Второй тайм: 50'
Брюгге
0'
44' Желтая карточка
Родригеш Тьяго

Ход матча

44'
 
Родригеш Тьяго
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Серкль Брюгге
Ничья
Брюгге
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Все Коэффициенты
1
Варлесон
11
Минда
Алан
5
Попович
Борис
3
Уткус
Эдгарас
18
Мьянге
Сенна
6
Лемарешаль
Феликс
4
Даланн
Йеспер
22
Лопес
Леонардо
10
Виейра
Фелипе
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
9
Денкей
Кевин
22
Миньоле
Симон
55
Кюйпер
Максим
4
Ордоньес
Хоэль
44
Мехеле
Брэндон
14
Мейер
Бьорн
27
Нильсен
Каспер
39
Баланта
Эдер
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
32
Нуса
Антонио
99
Родригеш
Тьяго
Серкль Брюгге
4-2-3-1
Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Серкль Брюгге
Брюгге

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

112.5%
12.5%
9 побед 1 ничья 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 16 побед

30 матчей

20%
16.7%
63.3%
6 побед 5 ничьих 19 побед

Первый тайм

16.7%
40%
43.3%
5 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

30%
16.7%
53.3%
9 побед 5 ничьих 16 побед

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
4:0
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
2:2
ПДА
4:0
КБ
2:3
КБ
5:1
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:3
КБ
0:1
ЛЖ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.36
0.56

Среднее время на гол

66
160

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

2
1.79

Среднее время на гол

45
50

Всего голов

51
34

Голов в среднем за матч

1.7
1.13

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
18
Больше 60%
Меньше 40%
12
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

52
79

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 19 (2) 0.73
Сомерс Тибо 5 0.19
Минда Алан 4 0.15
Олайгбе Казим 3 0.12
Лопес Леонардо 2 0.08
Назиньо Флавио 1 0.04
Лемарешаль Феликс 0 0
Гбоо Янн 0 0
Уткус Эдгарас 0 0
Сике Уго 0 0
Попович Борис 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Nils De Wilde 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригеш Тьяго 16 (6) 0.62
Сков-Ольсен Андреас 9 (1) 0.35
Синкернагель Филип 6 0.23
Ванакен Ханс 4 0.15
Мехеле Брэндон 4 0.15
Ютгла Ферран 4 0.15
Нуса Антонио 3 0.12
Кюйпер Максим 2 0.08
Бушанан Тажон 2 0.08
Нильсен Каспер 2 0.08
Скораш Михал 0 0
Саббе Кириани 0 0
Ветлесен Уго 0 0
Спилеерс Йорне 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 9 0
Уткус Эдгарас 7 0
Назиньо Флавио 4 1
Сомерс Тибо 5 0
Лопес Леонардо 4 0
Денкей Кевин 4 0
Попович Борис 4 0
Мьянге Сенна 2 1
Лемарешаль Феликс 3 0
Даланн Йеспер 2 0
Варела Джордан 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Минда Алан 2 0
Christiaan Ravych 2 0
Nils De Wilde 2 0
Деман Оливье 1 0
Эфекеле Маламин 1 0
Мирон Муслич 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 5 0
Ванакен Ханс 3 1
Кюйпер Максим 3 1
Родригеш Тьяго 4 0
Рафаэль Онедика 4 0
Одои Денис 3 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Баланта Эдер 3 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Синкернагель Филип 2 0
Скораш Михал 2 0
Спилеерс Йорне 2 0
Боята Дедрик 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Брюгге
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
5
Серкль Брюгге
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Брюгге
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

10
30
Серкль Брюгге
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (9)
44% (11)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Брюгге
29.4%
70.6%
5 побед 12 поражений
Первый тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (4)
44% (11)
40% (10)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

13
35

Голы по времени матча

Забито

21
22
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
3
14%
4
18%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
5
24%
5
23%
31-45
5
24%
4
18%
46-60
4
19%
5
23%
61-75
4
19%
1
5%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
15%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
3
23%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
31%
4
33%
76-90

Забито

15
30
5 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 8
14 Не забивали 13
3
20%
3
10%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
2
13%
4
13%
31-45
2
13%
4
13%
46-60
5
33%
6
20%
61-75
3
20%
8
27%
76-90

Пропущено

16
12
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
19%
1
8%
1-15
4
25%
2
17%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
1
6%
2
17%
76-90

Забито

36
52
13 В 1-м тайме 24
23 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 14
4 Не забивали 3
6
17%
7
13%
1-15
0
0%
8
15%
16-30
7
19%
9
17%
31-45
7
19%
8
15%
46-60
9
25%
11
21%
61-75
7
19%
9
17%
76-90

Пропущено

29
24
16 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 16
5
17%
2
8%
1-15
5
17%
4
17%
16-30
6
21%
5
21%
31-45
7
24%
3
13%
46-60
1
3%
4
17%
61-75
5
17%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гент - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Вестерло - Серкль Брюгге 4:2 Серкль Брюгге - Стандард 1:1
Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Ницца-2 3:0 Монако-2 - Серкль Брюгге 0:1 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1
Брюгге
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Брюгге - Эйпен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Брюгге - Кортрейк 3:3
Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:4 Брюгге - Вестерло 3:0 Гент - Брюгге 0:1 Нюрнберг - Брюгге 0:3 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 РВДМ 47 - Брюгге 1:6 Брюгге - Гент 2:0 Брюгге - Будё-Глимт 3:1 Мехелен - Брюгге 0:0 Брюгге - Зульте-Варегем 4:0 Брюгге - Стандард 2:0 Бешикташ - Брюгге 0:5 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Брюгге

Точный счет

2:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
7:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
3 раза 12%
2
3 раза 12%
4
3 раза 12%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
12
1
7
5
1.5
8
5
3
9
2.5
5
8
1
11
3.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
2
5
8
1.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
22
3
12
13
1.5
11
14
3
22
2.5
8
17
1
24
3.5
6
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 25 18 5 2 54 - 27 59
2.
Андерлехт
 25 14 9 2 48 - 27 51
3.
Брюгге
 0:0 26 12 9 5 53 - 23 45
4.
Антверпен
 26 12 8 6 48 - 24 44
5.
Серкль Брюгге
 0:0 26 12 4 10 35 - 30 40
6.
Генк
 26 10 10 6 48 - 27 40
7.
Гент
 25 10 9 6 41 - 31 39
8.
Мехелен
 26 10 6 10 30 - 30 36
9.
Сент-Трейден
 25 8 10 7 31 - 37 34
10.
Вестерло
 26 7 8 11 40 - 48 29
11.
Стандард
 26 6 10 10 24 - 36 28
12.
АХ Лёвен
 26 6 7 13 31 - 41 25
13.
Спортинг Шарлеруа
 26 6 7 13 25 - 42 25
14.
РВДМ 47
 26 5 7 14 28 - 56 22
15.
Эйпен
 25 6 3 16 23 - 49 21
16.
Кортрейк
 25 4 6 15 17 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
2.
Андерлехт
 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 0:0 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Серкль Брюгге
 0:0 13 7 2 4 20 - 14 23
6.
Гент
 13 6 5 2 27 - 16 23
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 13 6 3 4 20 - 22 21
9.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Мехелен
 13 5 4 4 16 - 11 19
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 13 4 4 5 18 - 13 16
14.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Андерлехт
 13 5 6 2 23 - 16 21
3.
Генк
 13 5 4 4 21 - 13 19
4.
Брюгге
 0:0 13 5 3 5 22 - 12 18
5.
Серкль Брюгге
 0:0 13 5 2 6 15 - 16 17
6.
Мехелен
 13 5 2 6 14 - 19 17
7.
Гент
 12 4 4 4 14 - 15 16
8.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 12 2 6 4 16 - 24 12
11.
Стандард
 13 2 5 6 14 - 26 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 13 0 4 9 5 - 20 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (5)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Унион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Родригеш Тьяго получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Серкль Брюгге
Ничья
Брюгге
3.80
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