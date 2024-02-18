  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Янг Бойз
1:0
Конец матча
Стад Лозанна-Уши
0'
23' Желтая карточка
Mergim Qarri
51' Желтая карточка
Ганвула Сильвер
57' Желтая карточка
Мугиша Джоэл
0:0
58' Не забитый пенальти
Гарби Исмаэль
1:0
70' Гол
Иттен Седрик
72' Желтая карточка
Уэдраого Дилан
74' Красная карточка
Блюм Левин
87' Желтая карточка
Обексер Линус
90'+6

Ход матча

23'
 
Mergim Qarri
51'
Ганвула Сильвер
 
57'
Мугиша Джоэл
 
58'
0:0
Гарби Исмаэль
62'
Хаджам Жауэн
Перссон Ноа
 
62'
Иттен Седрик
Ганвула Сильвер
 
62'
Колли Эбрима
Мугиша Джоэл
 
66'
 
Gabriel Kyeremateng
Домашкан Виталий
70'
Иттен Седрик
1:0
72'
 
Уэдраого Дилан
74'
Блюм Левин
 
77'
Янко Саиди
Малес Дариан
 
77'
 
Айдини Альбан
Уэдраого Дилан
77'
 
Обексер Линус
Махмуд Элиес
83'
 
Liridon Mulaj
Mergim Qarri
83'
 
Valon Hamdiju
Байар Ромен
87'
 
Обексер Линус
88'
Лаупер Сандро
Лакоми Лукаш
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 4 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 410 Количество передач 353
  • 54 Владение мячом, % 46
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
19
Перссон
Ноа
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
39
Малес
Дариан
8
Лакоми
Лукаш
32
Мугиша
Джоэл
35
Ганвула
Сильвер
74
Вашу
Жереми
4
Lucas
Pos
5
Хайрулаху
Лавдрим
19
Уэдраого
Дилан
26
Диаките
Ибрахим
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
8
Байар
Ромен
24
Акичи
Огу
14
Гарби
Исмаэль
11
Домашкан
Виталий
Янг Бойз
4-1-4-1
Стад Лозанна-Уши
5-4-1

История личных встреч

Янг Бойз
Стад Лозанна-Уши

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
1:3
С
1:0
К
0:1
ТМК
5:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 9 (1) 0.38
Иттен Седрик 6 (1) 0.25
Монтейро Джоэл 6 0.25
Элиа Мешак 5 0.21
Угринич Филип 4 0.17
Ганвула Сильвер 4 (1) 0.17
Колли Эбрима 3 0.13
Малес Дариан 3 0.13
Ррудхани Донат 3 0.13
Бенито Лорис 2 0.08
Гарсия Улиссес 1 0.04
Лакоми Лукаш 1 0.04
Лаупер Сандро 1 0.04
Ридер Фабиан 1 0.04
Мугиша Джоэл 1 0.04
Лустенбергер Фабиан 1 0.04
Блюм Левин 0 0
Имери Кастриот 0 0
Али Мохамед 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Перссон Ноа 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарби Исмаэль 5 0.21
Айдини Альбан 4 (1) 0.17
Mergim Qarri 3 0.13
Liridon Mulaj 3 0.13
Махмуд Элиес 2 0.08
Florian Danho 2 0.08
Gabriel Kyeremateng 1 (1) 0.04
Lucas Pos 1 0.04
Mischa Eberhard 1 0.04
Giovani Bamba 1 0.04
Sahmkou Camara 1 0.04
Акичи Огу 0 0
Кадима Райан 0 0
Али Мохамед Абдалла 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 9 0
Угринич Филип 4 0
Янко Саиди 2 1
Бенито Лорис 3 0
Ганвула Сильвер 3 0
Малес Дариан 3 0
Аменда Орель 3 0
Блюм Левин 1 1
Лустенбергер Фабиан 2 0
Монтейро Джоэл 2 0
Гарсия Улиссес 2 0
Лакоми Лукаш 2 0
Лаупер Сандро 0 1
Иттен Седрик 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Перссон Ноа 1 0
Чайва Мигель 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акичи Огу 7 0
Mergim Qarri 7 0
Giovani Bamba 7 0
Florian Danho 3 2
Махмуд Элиес 3 1
Гарби Исмаэль 3 1
Кадима Райан 4 0
Lucas Pos 4 0
Али Мохамед Абдалла 4 0
Valon Hamdiju 4 0
Sahmkou Camara 4 0
Обексер Линус 3 0
Уэдраого Дилан 3 0
Liridon Mulaj 2 0
Айдини Альбан 2 0
Mischa Eberhard 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Домашкан Виталий 1 0
Байар Ромен 1 0
Хайрулаху Лавдрим 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

1
7
Янг Бойз
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Стад Лозанна-Уши
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
19

Упущенные победы

17
7
Янг Бойз
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (14)
33% (8)
8% (2)
Стад Лозанна-Уши
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

13
21

Упущенные победы

18
14

Голы по времени матча

Забито

31
13
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
5
16%
3
23%
1-15
1
3%
3
23%
16-30
8
26%
2
15%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
3
23%
61-75
7
23%
2
15%
76-90

Пропущено

8
24
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
25%
3
13%
1-15
2
25%
2
8%
16-30
1
13%
6
25%
31-45
1
13%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
25%
6
25%
76-90

Забито

19
12
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
5
26%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
3
16%
4
33%
76-90

Пропущено

15
27
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
3
20%
4
15%
1-15
1
7%
6
22%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
3
20%
3
11%
61-75
5
33%
6
22%
76-90

Забито

50
25
25 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
10
20%
3
12%
1-15
3
6%
3
12%
16-30
12
24%
5
20%
31-45
7
14%
2
8%
46-60
8
16%
6
24%
61-75
10
20%
6
24%
76-90

Пропущено

23
51
11 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 23
5
22%
7
14%
1-15
3
13%
8
16%
16-30
3
13%
10
20%
31-45
2
9%
7
14%
46-60
3
13%
7
14%
61-75
7
30%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1
Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3
Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1

Результаты матчей

Янг Бойз
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

1:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:3
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:3
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
3
4 раза 17%
0
2 раза 8%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
7
5
1.5
3
9
6
6
2.5
4
8
3.5
3
9
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
3
9
3
9
2.5
2
10
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
17
7
11
13
1.5
6
18
9
15
2.5
2
22
5
19
3.5
3
21
4.5
1
23
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 24 15 6 3 51 - 22 51
2.
Серветт
 0:0 24 11 9 4 40 - 28 42
3.
Санкт-Галлен
 24 11 4 9 37 - 31 37
4.
Цюрих
 0:0 24 9 10 5 35 - 24 37
5.
Лугано
 0:0 24 10 5 9 42 - 37 35
6.
Люцерн
 0:0 24 10 5 9 32 - 34 35
7.
Винтертур
 24 9 6 9 44 - 49 33
8.
Ивердон
 24 8 6 10 32 - 48 30
9.
Грасcхоппер
 24 8 4 12 31 - 31 28
10.
Базель
 24 8 4 12 29 - 37 28
11.
Лозанна
 24 6 7 11 32 - 38 25
12.
Стад Лозанна-Уши
 24 3 6 15 25 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 10 2 0 32 - 7 32
2.
Санкт-Галлен
 12 9 1 2 27 - 15 28
3.
Люцерн
 0:0 12 8 2 2 19 - 12 26
4.
Ивердон
 12 7 3 2 22 - 19 24
5.
Серветт
 0:0 12 6 5 1 23 - 13 23
6.
Цюрих
 0:0 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Грасcхоппер
 12 6 2 4 22 - 14 20
9.
Лозанна
 12 5 3 4 18 - 14 18
10.
Лугано
 0:0 12 5 3 4 19 - 17 18
11.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 0:0 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 0:0 12 5 2 5 23 - 20 17
4.
Цюрих
 0:0 12 3 5 4 16 - 13 14
5.
Винтертур
 12 3 3 6 24 - 30 12
6.
Базель
 12 3 2 7 14 - 23 11
7.
Санкт-Галлен
 12 2 3 7 10 - 16 9
8.
Люцерн
 0:0 12 2 3 7 13 - 22 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 12 2 1 9 13 - 24 7
11.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 9
Грасcхоппер Абраши Амир 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Ивердон Лунгой Кристофер 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 58'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Гарби Исмаэль пробил пенальти, но не смог забить!
    • 57'
      Мугиша Джоэл получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Ганвула Сильвер получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Mergim Qarri получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 1:0 Стад Лозанна-Уши онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный