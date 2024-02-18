Тур: 24. Стадион: Ванкдорф.
1:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаMergim Qarri
51' Желтая карточкаГанвула Сильвер
57' Желтая карточкаМугиша Джоэл
0:0
58' Не забитый пенальтиГарби Исмаэль
1:0
70' ГолИттен Седрик
72' Желтая карточкаУэдраого Дилан
74' Красная карточкаБлюм Левин
87' Желтая карточкаОбексер Линус
90'+6
Ход матча
23'
51'
57'
58'
0:0
70'
1:0
72'
74'
87'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
4 Офсайды 5
-
15 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
410 Количество передач 353
-
54 Владение мячом, % 46
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
19
Перссон
Ноа
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
39
Малес
Дариан
32
Мугиша
Джоэл
74
Вашу
Жереми
28
Махмуд
Элиес
10
Mergim
Qarri
24
Акичи
Огу
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
15 Элиа МешакПолузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Мугиша ДжоэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Колли ЭбримаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
-
74 Вашу ЖеремиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесЗащитник
-
10 Mergim QarriПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Акичи ОгуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Dionisio
История личных встреч
Янг Бойз
Стад Лозанна-Уши
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|0.38
|Иттен Седрик
|6 (1)
|0.25
|Монтейро Джоэл
|6
|0.25
|Элиа Мешак
|5
|0.21
|Угринич Филип
|4
|0.17
|Ганвула Сильвер
|4 (1)
|0.17
|Колли Эбрима
|3
|0.13
|Малес Дариан
|3
|0.13
|Ррудхани Донат
|3
|0.13
|Бенито Лорис
|2
|0.08
|Гарсия Улиссес
|1
|0.04
|Лакоми Лукаш
|1
|0.04
|Лаупер Сандро
|1
|0.04
|Ридер Фабиан
|1
|0.04
|Мугиша Джоэл
|1
|0.04
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.04
|Блюм Левин
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Али Мохамед
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
|Перссон Ноа
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарби Исмаэль
|5
|0.21
|Айдини Альбан
|4 (1)
|0.17
|Mergim Qarri
|3
|0.13
|Liridon Mulaj
|3
|0.13
|Махмуд Элиес
|2
|0.08
|Florian Danho
|2
|0.08
|Gabriel Kyeremateng
|1 (1)
|0.04
|Lucas Pos
|1
|0.04
|Mischa Eberhard
|1
|0.04
|Giovani Bamba
|1
|0.04
|Sahmkou Camara
|1
|0.04
|Акичи Огу
|0
|0
|Кадима Райан
|0
|0
|Али Мохамед Абдалла
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|9
|0
|Угринич Филип
|4
|0
|Янко Саиди
|2
|1
|Бенито Лорис
|3
|0
|Ганвула Сильвер
|3
|0
|Малес Дариан
|3
|0
|Аменда Орель
|3
|0
|Блюм Левин
|1
|1
|Лустенбергер Фабиан
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Гарсия Улиссес
|2
|0
|Лакоми Лукаш
|2
|0
|Лаупер Сандро
|0
|1
|Иттен Седрик
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Хаджам Жауэн
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акичи Огу
|7
|0
|Mergim Qarri
|7
|0
|Giovani Bamba
|7
|0
|Florian Danho
|3
|2
|Махмуд Элиес
|3
|1
|Гарби Исмаэль
|3
|1
|Кадима Райан
|4
|0
|Lucas Pos
|4
|0
|Али Мохамед Абдалла
|4
|0
|Valon Hamdiju
|4
|0
|Sahmkou Camara
|4
|0
|Обексер Линус
|3
|0
|Уэдраого Дилан
|3
|0
|Liridon Mulaj
|2
|0
|Айдини Альбан
|2
|0
|Mischa Eberhard
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Домашкан Виталий
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Хайрулаху Лавдрим
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (10)
17% (2)
0% (0)
Стад Лозанна-Уши
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
7
Янг Бойз
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Стад Лозанна-Уши
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
6
19
Упущенные победы
17
7
Янг Бойз
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (9)
33% (8)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (14)
33% (8)
8% (2)
Стад Лозанна-Уши
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
46% (11)
33% (8)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
33% (8)
46% (11)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
13
21
Упущенные победы
18
14
Голы по времени матча
Забито
31
13
14 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 16
5
16%
3
23%
1-15
1
3%
3
23%
16-30
8
26%
2
15%
31-45
5
16%
0
0%
46-60
5
16%
3
23%
61-75
7
23%
2
15%
76-90
Пропущено
8
24
5 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
2
25%
3
13%
1-15
2
25%
2
8%
16-30
1
13%
6
25%
31-45
1
13%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
2
25%
6
25%
76-90
Забито
19
12
11 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
13 Не забивали 15
5
26%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
21%
3
25%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
3
16%
3
25%
61-75
3
16%
4
33%
76-90
Пропущено
15
27
6 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 12
3
20%
4
15%
1-15
1
7%
6
22%
16-30
2
13%
4
15%
31-45
1
7%
4
15%
46-60
3
20%
3
11%
61-75
5
33%
6
22%
76-90
Забито
50
25
25 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
10
20%
3
12%
1-15
3
6%
3
12%
16-30
12
24%
5
20%
31-45
7
14%
2
8%
46-60
8
16%
6
24%
61-75
10
20%
6
24%
76-90
Пропущено
23
51
11 В 1-м тайме 25
12 Во 2-м тайме 26
7 Пропускали первыми 17
16 Не пропускали 23
5
22%
7
14%
1-15
3
13%
8
16%
16-30
3
13%
10
20%
31-45
2
9%
7
14%
46-60
3
13%
7
14%
61-75
7
30%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Янг Бойз - Мидделфарт 1:1 Янг Бойз - Спортинг Л 1:3 Лугано - Янг Бойз 3:3 Лозанна - Янг Бойз 0:1
Янг Бойз - Ивердон 5:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Виль 1:0 Янг Бойз - Вадуц 3:2 Янг Бойз - Сьон 4:3 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 РБ Лейпциг - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:0 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Янг Бойз - Серветт 1:1 Янг Бойз - Црвена Звезда 2:0 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Стад Лозанна-Уши - Лозанна 1:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Стад Лозанна-Уши - Винтертур 1:3
Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Тун - Стад Лозанна-Уши 0:1 Стад Лозанна-Уши - Янг Бойз 1:3 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 2:1 Янг Бойз - Стад Лозанна-Уши 1:0 Стад Лозанна-Уши - Базель 1:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 1:0 Грасcхоппер - Стад Лозанна-Уши 5:2 Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2 Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1
Результаты матчей
Янг Бойз
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
1:0
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:3
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
5
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
0:3
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
3
4 раза 17%
0
2 раза 8%
2
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
2 раза 8%
6
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
7 раз 29%
2
4 раза 17%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
75
39
66
48
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
48
39
39
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
177
1113
618
915
222
519
321
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|6
|3
|51 - 22
|51
|2.
|0:0
|24
|11
|9
|4
|40 - 28
|42
|3.
|24
|11
|4
|9
|37 - 31
|37
|4.
|0:0
|24
|9
|10
|5
|35 - 24
|37
|5.
|0:0
|24
|10
|5
|9
|42 - 37
|35
|6.
|0:0
|24
|10
|5
|9
|32 - 34
|35
|7.
|24
|9
|6
|9
|44 - 49
|33
|8.
|24
|8
|6
|10
|32 - 48
|30
|9.
|24
|8
|4
|12
|31 - 31
|28
|10.
|24
|8
|4
|12
|29 - 37
|28
|11.
|24
|6
|7
|11
|32 - 38
|25
|12.
|24
|3
|6
|15
|25 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|32 - 7
|32
|2.
|12
|9
|1
|2
|27 - 15
|28
|3.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|19 - 12
|26
|4.
|12
|7
|3
|2
|22 - 19
|24
|5.
|0:0
|12
|6
|5
|1
|23 - 13
|23
|6.
|0:0
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|7.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|8.
|12
|6
|2
|4
|22 - 14
|20
|9.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|10.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|11.
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|12.
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|2.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|3.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|23 - 20
|17
|4.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|16 - 13
|14
|5.
|12
|3
|3
|6
|24 - 30
|12
|6.
|12
|3
|2
|7
|14 - 23
|11
|7.
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|8.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|13 - 22
|9
|9.
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|10.
|12
|2
|1
|9
|13 - 24
|7
|11.
|12
|1
|4
|7
|14 - 24
|7
|12.
|12
|1
|3
|8
|10 - 29
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 6