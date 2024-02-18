  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Хартберг
0:0
Первый тайм: 13'
ЛАСК
0'
0:1
8' Гол
Усор Мозес

Ход матча

8'
0:1
Усор Мозес
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
ЛАСК
3.45
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3.70
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2.30
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Все Коэффициенты
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
70
Провиденс
Рубен
10
Афдияй
Донис
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
4
Таловеров
Максим
22
Стойкович
Филип
21
Любич
Иван
30
Хорват
Саша
2
Белло
Джордж
9
Любичич
Марин
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
Хартберг
4-1-4-1
ЛАСК
3-4-3

История личных встреч

Хартберг
ЛАСК

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

24 матча

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

8.3%
62.5%
29.2%
2 победы 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Б
0:0
Б
2:2
Б
0:3
Б
3:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:5
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
ТМК
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.09
1.31

Среднее время на гол

82
68

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.62
1.82

Среднее время на гол

55
49

Всего голов

33
37

Голов в среднем за матч

1.38
1.54

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

65
58

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 9 0.47
Ланг Кристоф 5 0.26
Афдияй Донис 4 0.21
Прокоп Доминик 2 (1) 0.11
Провиденс Рубен 2 0.11
Фризер Доминик 1 0.05
Mamadou Sangare 1 0.05
Christoph Urdl 1 0.05
Диаките Усман 1 0.05
Ibane Bowat 1 0.05
Maximilian Fillafer 1 0.05
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Хайль Юрген 0 0
Компош Пауль 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 9 0.47
Любичич Марин 4 0.21
Усор Мозес 3 0.16
Хавель Элиас 2 0.11
Гойгингер Томас 2 (1) 0.11
Цирайс Филипп 2 0.11
Флеккер Флориан 1 0.05
Стойкович Филип 1 0.05
Люкенедер Феликс 1 0.05
Балик Гусейн 1 0.05
Хорват Саша 0 0
Андраде Андреас 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайль Юрген 6 1
Диаките Усман 5 1
Mamadou Sangare 4 1
Прокоп Доминик 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Афдияй Донис 3 0
Энтруп Максимилиан 3 0
Manuel Pfeifer 3 0
Маркус Шопп 3 0
Заллингер Рафаэль 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Ibane Bowat 2 0
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Компош Пауль 1 0
Хальвахс Юлиан 1 0
Christoph Urdl 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 6 0
Хорват Саша 6 0
Стойкович Филип 4 0
Йовичич Бранко 4 0
Таловеров Максим 4 0
Цирайс Филипп 2 0
Реннер Рене 2 0
Андраде Андреас 2 0
Любич Иван 2 0
Белло Джордж 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Любичич Марин 1 0
Михорль Петер 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Пинто Ленни 1 0
Хавель Элиас 1 0

Результаты матчей

Хартберг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
ЛАСК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
5
Хартберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

11
14
Хартберг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
ЛАСК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
4
36%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
4
31%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
4
29%
2
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
6
43%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
5
36%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
1
25%
76-90

Забито

28
25
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
5
18%
2
8%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
5
18%
8
32%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
6
21%
3
12%
61-75
3
11%
9
36%
76-90

Пропущено

27
17
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
5
19%
1
6%
1-15
2
7%
5
29%
29%
16-30
3
11%
3
18%
31-45
8
30%
30%
2
12%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
6
22%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1
Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0
ЛАСК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3
ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1

Результаты матчей

Хартберг
ЛАСК

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

Хартберг
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
3
6
3
6
2.5
3
6
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
9
9
1.5
8
10
5
13
2.5
4
14
1
17
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 1:0 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 0:1 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 1:0 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 0:1 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 0:1 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 1:0 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 0:0 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 9 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 8
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
Блау-Вайсс Линц Simon Pirkl 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Г О О О О Л - Усор Мозес бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хартберг
Ничья
ЛАСК
3.45
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3.70
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2.30
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ЛАСК
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