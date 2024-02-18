Тур: 19. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
Ход матча
8'
0:1
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
10
Афдияй
Донис
21
Любич
Иван
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВалонНападающий
-
17 Усор МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Пинто ЛенниНападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
-
37 Копадо ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хартберг
ЛАСК
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
24 матча
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
8.3%
62.5%
29.2%
2 победы 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.09
1.31
Среднее время на гол
82
68
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.62
1.82
Среднее время на гол
55
49
Всего голов
33
37
Голов в среднем за матч
1.38
1.54
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
65
58
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|9
|0.47
|Ланг Кристоф
|5
|0.26
|Афдияй Донис
|4
|0.21
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.11
|Провиденс Рубен
|2
|0.11
|Фризер Доминик
|1
|0.05
|Mamadou Sangare
|1
|0.05
|Christoph Urdl
|1
|0.05
|Диаките Усман
|1
|0.05
|Ibane Bowat
|1
|0.05
|Maximilian Fillafer
|1
|0.05
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|9
|0.47
|Любичич Марин
|4
|0.21
|Усор Мозес
|3
|0.16
|Хавель Элиас
|2
|0.11
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.11
|Цирайс Филипп
|2
|0.11
|Флеккер Флориан
|1
|0.05
|Стойкович Филип
|1
|0.05
|Люкенедер Феликс
|1
|0.05
|Балик Гусейн
|1
|0.05
|Хорват Саша
|0
|0
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайль Юрген
|6
|1
|Диаките Усман
|5
|1
|Mamadou Sangare
|4
|1
|Прокоп Доминик
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Энтруп Максимилиан
|3
|0
|Manuel Pfeifer
|3
|0
|Маркус Шопп
|3
|0
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Ibane Bowat
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Компош Пауль
|1
|0
|Хальвахс Юлиан
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|0
|Хорват Саша
|6
|0
|Стойкович Филип
|4
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Цирайс Филипп
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Андраде Андреас
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Белло Джордж
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Любичич Марин
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Пинто Ленни
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
ЛАСК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
5
Хартберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
11
14
Хартберг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
ЛАСК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
33% (6)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
4
36%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
4
31%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
4
29%
2
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
6
43%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
5
36%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
1
25%
76-90
Забито
28
25
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
5
18%
2
8%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
5
18%
8
32%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
6
21%
3
12%
61-75
3
11%
9
36%
76-90
Пропущено
27
17
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
5
19%
1
6%
1-15
2
7%
5
29%
29%
16-30
3
11%
3
18%
31-45
8
30%
30%
2
12%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
6
22%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1
Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0
ЛАСК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3
ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1
Результаты матчей
Хартберг
ЛАСК
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:3
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
0
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Хартберг
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
54
54
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
36
36
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
99
810
513
414
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|1:0
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|0:1
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|0:0
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|0:0
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|0:1
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|0:0
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|0:0
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|9 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|8
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4
|Блау-Вайсс Линц
|Simon Pirkl
|7