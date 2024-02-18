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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Хартберг
0:0
Конец матча
ЛАСК
0'
20' Желтая карточка
Компош Пауль
31' Желтая карточка
Провиденс Рубен
68' Красная карточка
Диаките Усман
70' Желтая карточка
Любичич Марин
72' Желтая карточка
Афдияй Донис
78' Желтая карточка
Цирайс Филипп
85' Желтая карточка
Хальвахс Юлиан
90'+7
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
5
Ibane
Bowat
20
Manuel
Pfeifer
32
Диаките
Усман
70
Провиденс
Рубен
10
Афдияй
Донис
45
Mamadou
Sangare
27
Прокоп
Доминик
11
Энтруп
Максимилиан
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
4
Таловеров
Максим
22
Стойкович
Филип
21
Любич
Иван
30
Хорват
Саша
2
Белло
Джордж
9
Любичич
Марин
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
Хартберг
4-1-4-1
ЛАСК
3-4-3

История личных встреч

Хартберг
ЛАСК

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

24 матча

20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

8.3%
62.5%
29.2%
2 победы 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Б
0:0
Б
2:2
Б
0:3
Б
3:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:5
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
ТМК
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.09
1.31

Среднее время на гол

82
68

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.62
1.82

Среднее время на гол

55
49

Всего голов

33
37

Голов в среднем за матч

1.38
1.54

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20

Среднее время на гол

65
58

Бомбардиры внутри турнира

Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 9 0.47
Ланг Кристоф 5 0.26
Афдияй Донис 4 0.21
Прокоп Доминик 2 (1) 0.11
Провиденс Рубен 2 0.11
Фризер Доминик 1 0.05
Mamadou Sangare 1 0.05
Christoph Urdl 1 0.05
Диаките Усман 1 0.05
Ibane Bowat 1 0.05
Maximilian Fillafer 1 0.05
Manuel Pfeifer 0 0
Заллингер Рафаэль 0 0
Хайль Юрген 0 0
Компош Пауль 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 9 0.47
Любичич Марин 4 0.21
Хавель Элиас 2 0.11
Гойгингер Томас 2 (1) 0.11
Цирайс Филипп 2 0.11
Усор Мозес 2 0.11
Флеккер Флориан 1 0.05
Стойкович Филип 1 0.05
Люкенедер Феликс 1 0.05
Балик Гусейн 1 0.05
Хорват Саша 0 0
Андраде Андреас 0 0
Любич Иван 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаките Усман 5 2
Хайль Юрген 6 1
Mamadou Sangare 4 1
Прокоп Доминик 4 0
Афдияй Донис 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Энтруп Максимилиан 3 0
Manuel Pfeifer 3 0
Маркус Шопп 3 0
Заллингер Рафаэль 2 0
Провиденс Рубен 2 0
Компош Пауль 2 0
Ланг Кристоф 2 0
Хальвахс Юлиан 2 0
Ibane Bowat 2 0
Роттер Томас 1 0
Кнофлах Тобиас 1 0
Christoph Urdl 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 6 0
Хорват Саша 6 0
Стойкович Филип 4 0
Йовичич Бранко 4 0
Таловеров Максим 4 0
Цирайс Филипп 3 0
Любичич Марин 2 0
Реннер Рене 2 0
Андраде Андреас 2 0
Любич Иван 2 0
Белло Джордж 2 0
Дарбо Эбрима 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Михорль Петер 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Пинто Ленни 1 0
Хавель Элиас 1 0

Результаты матчей

Хартберг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
ЛАСК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
5
Хартберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

11
14
Хартберг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
ЛАСК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

14
19

Голы по времени матча

Забито

14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
4
36%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
4
31%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
4
29%
2
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
6
43%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
5
36%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
1
25%
76-90

Забито

28
25
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
5
18%
2
8%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
5
18%
8
32%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
6
21%
3
12%
61-75
3
11%
9
36%
76-90

Пропущено

27
17
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
5
19%
1
6%
1-15
2
7%
5
29%
29%
16-30
3
11%
3
18%
31-45
8
30%
30%
2
12%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
6
22%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хартберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1
Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0
ЛАСК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3
ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1

Результаты матчей

Хартберг
ЛАСК

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%

Точный счет

0:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:0
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%

Тоталы голов в матче

Хартберг
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
1
5
5
1.5
5
4
2
8
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
4
4
5
1.5
3
7
3
6
2.5
3
7
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
5
9
10
1.5
8
11
5
14
2.5
4
15
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
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Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 8
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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