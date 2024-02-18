Тур: 19. Стадион: Profertil Arena Hartberg.
0'
20' Желтая карточкаКомпош Пауль
31' Желтая карточкаПровиденс Рубен
68' Красная карточкаДиаките Усман
70' Желтая карточкаЛюбичич Марин
72' Желтая карточкаАфдияй Донис
78' Желтая карточкаЦирайс Филипп
85' Желтая карточкаХальвахс Юлиан
90'+7
Ход матча
20'
31'
68'
70'
72'
78'
85'
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
10
Афдияй
Донис
21
Любич
Иван
30
Хорват
Саша
14
Бериша
Валон
17
Усор
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Markus Schopp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВалонНападающий
-
17 Усор МозесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Пинто ЛенниНападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
-
37 Копадо ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хартберг
ЛАСК
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
24 матча
20.8%
45.8%
33.4%
5 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
8.3%
62.5%
29.2%
2 победы 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.09
1.31
Среднее время на гол
82
68
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.62
1.82
Среднее время на гол
55
49
Всего голов
33
37
Голов в среднем за матч
1.38
1.54
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
Среднее время на гол
65
58
Бомбардиры внутри турнира
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|9
|0.47
|Ланг Кристоф
|5
|0.26
|Афдияй Донис
|4
|0.21
|Прокоп Доминик
|2 (1)
|0.11
|Провиденс Рубен
|2
|0.11
|Фризер Доминик
|1
|0.05
|Mamadou Sangare
|1
|0.05
|Christoph Urdl
|1
|0.05
|Диаките Усман
|1
|0.05
|Ibane Bowat
|1
|0.05
|Maximilian Fillafer
|1
|0.05
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Заллингер Рафаэль
|0
|0
|Хайль Юрген
|0
|0
|Компош Пауль
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|9
|0.47
|Любичич Марин
|4
|0.21
|Хавель Элиас
|2
|0.11
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.11
|Цирайс Филипп
|2
|0.11
|Усор Мозес
|2
|0.11
|Флеккер Флориан
|1
|0.05
|Стойкович Филип
|1
|0.05
|Люкенедер Феликс
|1
|0.05
|Балик Гусейн
|1
|0.05
|Хорват Саша
|0
|0
|Андраде Андреас
|0
|0
|Любич Иван
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаките Усман
|5
|2
|Хайль Юрген
|6
|1
|Mamadou Sangare
|4
|1
|Прокоп Доминик
|4
|0
|Афдияй Донис
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Энтруп Максимилиан
|3
|0
|Manuel Pfeifer
|3
|0
|Маркус Шопп
|3
|0
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Провиденс Рубен
|2
|0
|Компош Пауль
|2
|0
|Ланг Кристоф
|2
|0
|Хальвахс Юлиан
|2
|0
|Ibane Bowat
|2
|0
|Роттер Томас
|1
|0
|Кнофлах Тобиас
|1
|0
|Christoph Urdl
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|0
|Хорват Саша
|6
|0
|Стойкович Филип
|4
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Таловеров Максим
|4
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Любичич Марин
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Андраде Андреас
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Белло Джордж
|2
|0
|Дарбо Эбрима
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Пинто Ленни
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Хартберг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
ЛАСК
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
5
Хартберг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ЛАСК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
11
14
Хартберг
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (4)
53% (10)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
ЛАСК
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
37% (7)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
14
19
Голы по времени матча
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
3
21%
4
36%
31-45
5
36%
0
0%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
15%
1
8%
1-15
2
15%
4
31%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
4
31%
76-90
Забито
14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
4
29%
2
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
1
7%
2
14%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
1
7%
6
43%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
5
36%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
29%
1
25%
76-90
Забито
28
25
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 14
10 Забивали первыми 9
5 Не забивали 5
5
18%
2
8%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
5
18%
8
32%
31-45
6
21%
2
8%
46-60
6
21%
3
12%
61-75
3
11%
9
36%
76-90
Пропущено
27
17
10 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
5
19%
1
6%
1-15
2
7%
5
29%
29%
16-30
3
11%
3
18%
31-45
8
30%
30%
2
12%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
6
22%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хартберг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аустрия Вена - Хартберг 3:1 Хартберг - Рух Львов 1:1 Домжале - Хартберг 5:3 Хартберг - Браво 0:1
Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Адмира - Хартберг 0:1 Хартберг - ДАК 0:1 Дунайcка Cтреда - Хартберг 1:0 Санкт-Пёльтен - Хартберг 3:3 Хартберг - Дойчландсбергер 5:1 Хартберг - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 1:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:4 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Хартберг - Домжале 2:1 Хартберг - Сваровски Тироль 3:0
ЛАСК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3 ЛАСК - Железярне Подбрезова 2:3
ЛАСК - Лех 3:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 ЛАСК - Ганза 2:1 ЛАСК - Тулуза 1:2 Аустрия Лустенау - ЛАСК 1:3 Аустрия Вена - ЛАСК 0:0 Ливерпуль - ЛАСК 4:0 ЛАСК - Сваровски Тироль 1:0 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1
Результаты матчей
Хартберг
ЛАСК
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
Точный счет
0:0
3 раза 16%
0:3
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
2:0
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
4
1 раз 5%
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
Тоталы голов в матче
Хартберг
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
81
55
54
28
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
64
45
37
36
37
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
145
910
811
514
415
118
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|8
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|2 4