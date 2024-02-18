Тур: 25. Стадион: Брэмолл Лейн. Главный судья: Эттуэлл Стюарт
0:2
Второй тайм: 65'
0'
12' Undefined phrase: football_event_Холгейт Мэйсон
13' Красная карточкаХолгейт Мэйсон
0:1
20' ГолБуонанотте Факундо
0:2
24' ГолУэлбек Данни
45' Желтая карточкаЛемпти Тарик
56' Желтая карточкаБуонанотте Факундо
Ход матча
12'
13'
20'
0:1
24'
0:2
45'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 8
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
111 Количество передач 392
-
20 Владение мячом, % 80
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Богл
Джейден
23
Осборн
Бен
27
Ларуси
Яссер
28
Макати
Джон
32
Осула
Вильям
11
Гилмор
Билли
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
-
32 Осула ВильямНападающий
- Запасные игроки
-
13 Грбич ИвоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Дэвис ТомПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Среднее время на гол
135
45
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макбарни Оливер
|4 (2)
|0.16
|Арчер Камерон
|4
|0.16
|Макати Джон
|3 (1)
|0.12
|Хамер Густаво
|2
|0.08
|Бреретон Бен
|2
|0.08
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.04
|Богл Джейден
|1
|0.04
|Винисиус Соуза
|1
|0.04
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.04
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|Робинсон Джек
|0
|0
|Осборн Бен
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|8 (4)
|0.32
|Фергюсон Эван
|6
|0.24
|Гросс Паскаль
|4 (1)
|0.16
|Адингра Симон
|4
|0.16
|Митома Каору
|3
|0.12
|Уэлбек Данни
|3
|0.12
|Марч Соломон
|3
|0.12
|Буонанотте Факундо
|3
|0.12
|Хиншелвуд Джек
|3
|0.12
|Эступиньян Первис
|2
|0.08
|Данк Льюис
|2
|0.08
|Фати Ансу
|2
|0.08
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Милнер Джеймс
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
Карточки
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робинсон Джек
|7
|0
|Ахмедходжич Анел
|7
|0
|Хамер Густаво
|7
|0
|Богл Джейден
|7
|0
|Макбарни Оливер
|3
|2
|Норвуд Оливер
|6
|0
|Бэлдок Джордж
|4
|0
|Трасти Остон
|4
|0
|Осула Вильям
|4
|0
|Томас Люк
|3
|0
|Холгейт Мэйсон
|1
|1
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Макати Джон
|2
|0
|Брюстер Риан
|0
|1
|Лоу Макс
|1
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Флек Джон
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Норрингтон-Дэвис Рис
|1
|0
|Ларуси Яссер
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Брукс Эндри
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|6
|1
|Буонанотте Факундо
|5
|0
|Роша Игор II
|4
|0
|Гилмор Билли
|4
|0
|Митома Каору
|4
|0
|Балеба Карлос
|4
|0
|Милнер Джеймс
|3
|0
|Де Дзерби Роберто
|3
|0
|Гросс Паскаль
|3
|0
|Эступиньян Первис
|3
|0
|Лемпти Тарик
|3
|0
|Дауд Махмуд
|1
|1
|Уэлбек Данни
|2
|0
|Педро Жоао
|2
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|2
|0
|Адингра Симон
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Уэбстер Адам
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Вербрюгген Барт
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Брайтон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
10
7
Шеффилд Юнайтед
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Брайтон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
26
3
Упущенные победы
4
25
Шеффилд Юнайтед
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Брайтон
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
27
7
Упущенные победы
14
32
Голы по времени матча
Забито
13
17
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
6
46%
2
12%
76-90
Пропущено
30
25
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
10%
6
24%
1-15
7
23%
4
16%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
4
13%
5
20%
61-75
6
20%
6
24%
76-90
Забито
9
26
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 13
1
11%
3
12%
1-15
2
22%
4
15%
16-30
1
11%
4
15%
31-45
1
11%
2
8%
46-60
2
22%
6
23%
61-75
2
22%
7
27%
76-90
Пропущено
30
15
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
4
13%
0
0%
1-15
5
17%
3
20%
16-30
1
3%
4
27%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
7
23%
3
20%
61-75
8
27%
4
27%
76-90
Забито
22
43
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 10
10 Не забивали 5
1
5%
4
9%
1-15
2
9%
8
19%
16-30
5
23%
6
14%
31-45
1
5%
8
19%
46-60
5
23%
8
19%
61-75
8
36%
9
21%
76-90
Пропущено
60
40
25 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
7
12%
6
15%
1-15
12
20%
7
18%
16-30
6
10%
6
15%
31-45
10
17%
3
8%
46-60
11
18%
8
20%
61-75
14
23%
10
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5
Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0
Брайтон
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5
Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1
Результаты матчей
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
Точный счет
2:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
2
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
48
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
210
48
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
159
Больше Меньше
204
618
1113
123
816
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|59 - 24
|57
|2.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|58 - 22
|55
|3.
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|57 - 26
|53
|4.
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 33
|49
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|24
|13
|2
|9
|33 - 33
|41
|7.
|2:0 Заявка
|25
|10
|8
|7
|45 - 40
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|53 - 41
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|10.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 40
|35
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|34 - 41
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|35 - 43
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|32 - 44
|24
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|20.
|0:2 Заявка
|25
|3
|4
|18
|22 - 62
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|30 - 11
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|2:0 Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|0:2 Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 33
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 15
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|2:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|0:2 Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|13 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:2 Брайтон
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
13.2% (15)
Ничья
20.2% (23)
Брайтон
66.7% (76)
Тотал 2.5
Больше
68.52% (74)
Меньше
31.48% (34)
Обе команды забьют
Да
82.41% (89)
Нет
17.59% (19)
Популярный счёт
1:2 Брайтон
40.4% (46)
1:1 Ничья
14% (16)
0:1 Брайтон
8.8% (10)
2:1 Шеффилд Юнайтед
7% (8)
2:2 Ничья
6.1% (7)
1:3 Брайтон
6.1% (7)
1:0 Шеффилд Юнайтед
3.5% (4)
0:2 Брайтон
2.6% (3)
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