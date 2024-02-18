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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Эттуэлл Стюарт
Шеффилд Юнайтед
0:2
Второй тайм: 65'
Брайтон
0'
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Холгейт Мэйсон
13' Красная карточка
Холгейт Мэйсон
0:1
20' Гол
Буонанотте Факундо
0:2
24' Гол
Уэлбек Данни
45' Желтая карточка
Лемпти Тарик
56' Желтая карточка
Буонанотте Факундо

Ход матча

12'
Холгейт Мэйсон
 
13'
Холгейт Мэйсон
 
20'
0:1
Буонанотте Факундо
(Данк Льюис)
24'
0:2
Уэлбек Данни
31'
Трасти Остон
Осула Вильям
 
45'
 
Лемпти Тарик
46'
 
Роша Игор
Уэбстер Адам
46'
 
Модер Якуб
Лемпти Тарик
56'
 
Буонанотте Факундо
63'
Брукс Эндри
Ларуси Яссер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 111 Количество передач 392
  • 20 Владение мячом, % 80

Владение мячом

Прогнозы 114
Шеффилд Юнайтед 13.2% (15)
X 20.2% (23)
Брайтон 66.7% (76)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шеффилд Юнайтед
Ничья
Брайтон
5.00
4.45
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1.69
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
18
Фодеринхэм
Уэсли
30
Холгейт
Мэйсон
15
Ахмедходжич
Анел
19
Робинсон
Джек
20
Богл
Джейден
8
Хамер
Густаво
21
Винисиус
Соуза
23
Осборн
Бен
27
Ларуси
Яссер
28
Макати
Джон
32
Осула
Вильям
1
Вербрюгген
Барт
4
Уэбстер
Адам
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
5
Данк
Льюис
2
Лемпти
Тарик
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
24
Адингра
Симон
40
Буонанотте
Факундо
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
Шеффилд Юнайтед
3-5-1-1
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Шеффилд Юнайтед
Брайтон

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

К
2:5
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Среднее время на гол

135
45

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макбарни Оливер 4 (2) 0.16
Арчер Камерон 4 0.16
Макати Джон 3 (1) 0.12
Хамер Густаво 2 0.08
Бреретон Бен 2 0.08
Ахмедходжич Анел 1 0.04
Богл Джейден 1 0.04
Винисиус Соуза 1 0.04
Норвуд Оливер 1 (1) 0.04
Бэлдок Джордж 0 0
Робинсон Джек 0 0
Осборн Бен 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 8 (4) 0.32
Фергюсон Эван 6 0.24
Гросс Паскаль 4 (1) 0.16
Адингра Симон 4 0.16
Митома Каору 3 0.12
Уэлбек Данни 3 0.12
Марч Соломон 3 0.12
Буонанотте Факундо 3 0.12
Хиншелвуд Джек 3 0.12
Эступиньян Первис 2 0.08
Данк Льюис 2 0.08
Фати Ансу 2 0.08
Лемпти Тарик 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робинсон Джек 7 0
Ахмедходжич Анел 7 0
Хамер Густаво 7 0
Богл Джейден 7 0
Макбарни Оливер 3 2
Норвуд Оливер 6 0
Бэлдок Джордж 4 0
Трасти Остон 4 0
Осула Вильям 4 0
Томас Люк 3 0
Холгейт Мэйсон 1 1
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Фодеринхэм Уэсли 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Макати Джон 2 0
Брюстер Риан 0 1
Лоу Макс 1 0
Башам Крис 1 0
Флек Джон 1 0
Дэвис Том 1 0
Норрингтон-Дэвис Рис 1 0
Ларуси Яссер 1 0
Арчер Камерон 1 0
Брукс Эндри 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 6 1
Буонанотте Факундо 5 0
Роша Игор II 4 0
Гилмор Билли 4 0
Митома Каору 4 0
Балеба Карлос 4 0
Милнер Джеймс 3 0
Де Дзерби Роберто 3 0
Гросс Паскаль 3 0
Эступиньян Первис 3 0
Лемпти Тарик 3 0
Дауд Махмуд 1 1
Уэлбек Данни 2 0
Педро Жоао 2 0
Ван Хекке Ян-Поль 2 0
Адингра Симон 2 0
Лаллана Адам 1 0
Уэбстер Адам 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Марч Соломон 1 0
Модер Якуб 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Фергюсон Эван 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
Брайтон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

10
7
Шеффилд Юнайтед
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Брайтон
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

26
3

Упущенные победы

4
25
Шеффилд Юнайтед
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Брайтон
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
29% (7)
21% (5)
50% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
25% (6)
42% (10)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

27
7

Упущенные победы

14
32

Голы по времени матча

Забито

13
17
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
16 Не забивали 16
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
3
23%
2
12%
61-75
6
46%
2
12%
76-90

Пропущено

30
25
15 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
10%
6
24%
1-15
7
23%
4
16%
16-30
5
17%
2
8%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
4
13%
5
20%
61-75
6
20%
6
24%
76-90

Забито

9
26
4 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 15
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 13
1
11%
3
12%
1-15
2
22%
4
15%
16-30
1
11%
4
15%
31-45
1
11%
2
8%
46-60
2
22%
6
23%
61-75
2
22%
7
27%
76-90

Пропущено

30
15
10 В 1-м тайме 7
20 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
4
13%
0
0%
1-15
5
17%
3
20%
16-30
1
3%
4
27%
31-45
5
17%
1
7%
46-60
7
23%
3
20%
61-75
8
27%
4
27%
76-90

Забито

22
43
8 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 25
6 Забивали первыми 10
10 Не забивали 5
1
5%
4
9%
1-15
2
9%
8
19%
16-30
5
23%
6
14%
31-45
1
5%
8
19%
46-60
5
23%
8
19%
61-75
8
36%
9
21%
76-90

Пропущено

60
40
25 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 21
18 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 21
7
12%
6
15%
1-15
12
20%
7
18%
16-30
6
10%
6
15%
31-45
10
17%
3
8%
46-60
11
18%
8
20%
61-75
14
23%
10
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла 0:5 Кристал Пэлас - Шеффилд Юнайтед 3:2 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5
Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2 Джиллингем - Шеффилд Юнайтед 0:4 Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Астон Вилла - Шеффилд Юнайтед 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Брентфорд 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль 0:2 Бёрнли - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Борнмут 1:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0
Брайтон
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Брайтон - Кристал Пэлас 4:1 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Шеффилд Юнайтед - Брайтон 2:5
Брайтон - Вулверхэмптон 0:0 Сток Сити - Брайтон 2:4 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Брайтон - Тоттенхэм 4:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Арсенал - Брайтон 2:0 Брайтон - Марсель 1:0 Брайтон - Бёрнли 1:1 Брайтон - Брентфорд 2:1 Челси - Брайтон 3:2 АЕК - Брайтон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1

Результаты матчей

Шеффилд Юнайтед
Брайтон

Точный счет

2:2
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
0:8
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
4
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
5:0
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
5:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
0:8
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:1
5 раз 21%
2:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%
1
9 раз 38%
0
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
4 раза 17%
2
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Шеффилд Юнайтед
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
4
8
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
9
0.5
Больше Меньше
20
4
6
18
1.5
11
13
1
23
2.5
8
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 25 17 6 2 59 - 24 57
2.
Арсенал
 Заявка 25 17 4 4 58 - 22 55
3.
Манчестер Сити
 Заявка 24 16 5 3 57 - 26 53
4.
Астон Вилла
 Заявка 25 15 4 6 52 - 33 49
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 24 13 2 9 33 - 33 41
7.
Брайтон
 2:0 Заявка 25 10 8 7 45 - 40 38
8.
Ньюкасл
 Заявка 25 11 4 10 53 - 41 37
9.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
10.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 25 8 5 12 34 - 41 29
13.
Борнмут
 Заявка 24 7 7 10 34 - 47 28
14.
Брентфорд
 Заявка 24 7 4 13 35 - 43 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 24 6 6 12 27 - 43 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 25 6 6 13 32 - 44 24
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 Заявка 25 3 4 18 25 - 55 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:2 Заявка 25 3 4 18 22 - 62 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 4 0 30 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 2:0 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
15.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
16.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 0:2 Заявка 13 2 2 9 12 - 33 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
5.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 6 1 5 15 - 15 19
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 2:0 Заявка 13 4 3 6 19 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:2 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 13 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 65'
    Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 63'
    Тактическая замена. Яссер Ларуси уходит с поля и его заменяет Брукс Эндри
  • 63'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 63'
    Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 62'
    Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 62'
    Богл Джейден из команды Шеффилд Юнайтед перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 62'
    Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    Прогнозы 114
    Шеффилд Юнайтед 13.2% (15)
    X 20.2% (23)
    Брайтон 66.7% (76)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Брайтон
    5.00
    4.45
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    1.69
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:2 Брайтон

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    13.2% (15)
    Ничья
    20.2% (23)
    Брайтон
    66.7% (76)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.52% (74)
    Меньше
    31.48% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    82.41% (89)
    Нет
    17.59% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Брайтон
    40.4% (46)
    1:1 Ничья
    14% (16)
    0:1 Брайтон
    8.8% (10)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    7% (8)
    2:2 Ничья
    6.1% (7)
    1:3 Брайтон
    6.1% (7)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    3.5% (4)
    0:2 Брайтон
    2.6% (3)
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