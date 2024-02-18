Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

55' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

54' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

54' Матч возобновлен

53' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

53' Тарик Лэмпти ослабляет давление, выбив мяч.

51' Тарик Лэмпти получил желтую карточку от судьи

51' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Гросс Паскаль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Данк Льюис нанес удар головой, но Уэсли Фодерингем спокойно отбил мяч.

48' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Богл Джейден выиграл воздушное противоборство у Тарик Лэмпти.

47' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Шеффилд Юнайтед

44' Робинсон Джек создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Тарик Лэмпти из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

41' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

41' Адингра Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Адингра Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Адингра Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Адингра Симон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Осборн Бен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Тарик Лэмпти нанес удар, но тот был заблокирован.

36' Гилмор Билли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Богл Джейден выиграл воздушное противоборство у Тарик Лэмпти.

35' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Яссер Ларуси из команды Шеффилд Юнайтед в офсайде

33' Уэлбек Данни нанес удар головой, но Уэсли Фодерингем спокойно отбил мяч.

32' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Гросс Паскаль завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

29' Митома Каору создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Адингра Симон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Митома Каору из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Удар от ворот произведет Брайтон

24' Г О О О О Л - Уэлбек Данни первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

24' Хорошую попытку сделал Митома Каору . Удар в створ, но вратарь начеку

24' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

23' Хамер Густаво навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Хамер Густаво создает голевую возможность для своего партнера по команде.

22' Хамер Густаво создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Г О О О О Л - Буонанотте Факундо наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

20' Данк Льюис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Яссер Ларуси из команды Шеффилд Юнайтед перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Матч возобновлен

15' Фодеринхэм Уэсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

13' УДАЛЕНИЕ! - Холгейт Мэйсон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

12' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Шеффилд Юнайтед

12' Митома Каору на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Гросс Паскаль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Адингра Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Брайтон

4' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Удар от ворот произведет Брайтон

2' Хорошую попытку сделал Богл Джейден . Удар в створ, но вратарь начеку

2' Макати Джон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Брайтон начинает с центра поля