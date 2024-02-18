Тур: 21. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Зрители: 21341
1:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаPiotr Mrozinski
38' Желтая карточкаБурч Марко
0:1
42' ГолКой Михал
75' Желтая карточкаЗапольник Камиль
76' Желтая карточкаБартош Якуб
76' Желтая карточкаЖозуэ Филипе
77' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
1:1
86' ГолРосолек Мацей
90'+7
Ход матча
29'
38'
42'
0:1
75'
76'
76'
77'
86'
1:1
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
27
Жозуэ
Филипе
48
Зых
Оливер
22
Крачун
Артур
21
Кой
Михал
17
Бартош
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
26 Рейчик ФилипПолузащитник
-
33 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
-
48 Зых ОливерВратарь
- Защитник
-
22 Крачун АртурЗащитник
- Защитник
-
21 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Бартош ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Хайда ВойцехПолузащитник
- Полузащитник
-
-
19 Jakub Stec
-
-
Главный тренер: Tomasz Tulacz
История личных встреч
Легия
Пуща Неполомице
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пекхарт Томаш
|6
|0.29
|Жозуэ Филипе
|6 (4)
|0.29
|Мучи Эрнест
|4
|0.19
|Вшолек Павел
|3
|0.14
|Гуаль Марк
|2
|0.1
|Крамер Блаж
|2 (1)
|0.1
|Кун Патрик
|1
|0.05
|Панков Радован
|1
|0.05
|Росолек Мацей
|1
|0.05
|Элитим Хуэрхен
|1
|0.05
|Баку Макана
|1
|0.05
|Августиняк Рафал
|1
|0.05
|Капюади Стив
|1
|0.05
|Стржалек Игорь
|1
|0.05
|Капустка Бартош
|0
|0
|Рибейру Юри
|0
|0
|Слиш Бартош
|0
|0
|Тобиаш Кацпер
|0
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крачун Артур
|6 (5)
|0.3
|Lukasz Solowiej
|5 (1)
|0.25
|Семашко Артур
|5
|0.25
|Холевяк Матеуш
|3
|0.15
|Запольник Камиль
|1
|0.05
|Якуба Роман
|1
|0.05
|Piotr Mrozinski
|1
|0.05
|Кидрич Рок
|1
|0.05
|Вальски Михал
|1
|0.05
|Кой Михал
|1
|0.05
|Bartlomiej Poczobut
|1
|0.05
|Konrad Stepien
|0
|0
|Хайда Войцех
|0
|0
|Maciej Firlej
|0
|0
|Marcel Pieczek
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жозуэ Филипе
|8
|1
|Енджейчик Артур
|5
|2
|Капюади Стив
|5
|0
|Челхака Юрген
|5
|0
|Рибейру Юри
|4
|0
|Слиш Бартош
|4
|0
|Крамер Блаж
|4
|0
|Элитим Хуэрхен
|4
|0
|Бурч Марко
|2
|1
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Панков Радован
|3
|0
|Августиняк Рафал
|2
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Мучи Эрнест
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Пуща Неполомице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крачун Артур
|8
|1
|Konrad Stepien
|5
|1
|Jacub Serafin
|6
|0
|Якуба Роман
|6
|0
|Piotr Mrozinski
|4
|0
|Бартош Якуб
|4
|0
|Запольник Камиль
|4
|0
|Хайда Войцех
|4
|0
|Семашко Артур
|3
|0
|Майчрзак Джордан
|3
|0
|Мешанович Мурис
|2
|0
|Холевяк Матеуш
|2
|0
|Bartlomiej Poczobut
|2
|0
|Зых Оливер
|2
|0
|Кой Михал
|1
|0
|Lukasz Solowiej
|1
|0
|Hubert Tomalski
|1
|0
|Кидрич Рок
|1
|0
|Kacper Cichon
|1
|0
|Igor Pieprzyca
|1
|0
Результаты матчей
Легия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
10
Легия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Пуща Неполомице
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
12
13
Легия
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Пуща Неполомице
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
18
23
Голы по времени матча
Забито
20
12
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
10%
3
25%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
5
25%
2
17%
61-75
5
25%
3
25%
76-90
Пропущено
9
23
7 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
22%
2
9%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
4
44%
4
17%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
1
11%
9
39%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
5
36%
61-75
2
17%
1
7%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
7%
1
7%
1-15
4
29%
2
14%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
1
7%
6
43%
76-90
Забито
32
26
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
4
13%
3
12%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
5
16%
4
15%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
8
25%
7
27%
61-75
7
22%
4
15%
76-90
Пропущено
23
37
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 17
3
13%
3
8%
1-15
5
22%
5
14%
16-30
6
26%
6
16%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
3
13%
3
8%
61-75
2
9%
15
41%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Молде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1
Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3
Пуща Неполомице
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2
Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1
Результаты матчей
Легия
Пуща Неполомице
Точный счет
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
9 раз 43%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
10 раз 50%
2
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Легия
Пуща Неполомице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
91
65
46
38
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
28
37
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
173
813
713
516
218
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|5
|4
|49 - 30
|41
|2.
|21
|12
|5
|4
|31 - 17
|41
|3.
|21
|11
|6
|4
|36 - 26
|39
|4.
|21
|11
|3
|7
|39 - 23
|36
|5.
|21
|10
|6
|5
|31 - 24
|36
|6.
|20
|10
|5
|5
|39 - 25
|35
|7.
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|8.
|20
|8
|4
|8
|28 - 30
|28
|9.
|21
|7
|5
|9
|23 - 34
|26
|10.
|21
|5
|10
|6
|29 - 29
|25
|11.
|20
|4
|12
|4
|20 - 20
|24
|12.
|21
|6
|6
|9
|24 - 33
|24
|13.
|0:0
|21
|6
|5
|10
|23 - 30
|23
|14.
|21
|5
|8
|8
|22 - 27
|23
|15.
|19
|4
|9
|6
|21 - 22
|21
|16.
|20
|5
|6
|9
|26 - 37
|21
|17.
|21
|1
|11
|9
|22 - 35
|14
|18.
|0:0
|20
|2
|5
|13
|14 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|24 - 5
|27
|2.
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|3.
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|10.
|0:0
|10
|5
|0
|5
|11 - 14
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|16.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 19
|11
|17.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|18.
|11
|1
|6
|4
|11 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|18 - 5
|22
|3.
|10
|4
|4
|2
|12 - 14
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|22 - 21
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|9.
|10
|2
|5
|3
|8 - 10
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|11
|1
|8
|2
|9 - 11
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|13.
|9
|2
|2
|5
|15 - 20
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|16.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|17.
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|18.
|0:0
|9
|0
|0
|9
|4 - 19
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 5
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8