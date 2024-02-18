  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 21341
Легия
1:1
Конец матча
Пуща Неполомице
0'
29' Желтая карточка
Piotr Mrozinski
38' Желтая карточка
Бурч Марко
0:1
42' Гол
Кой Михал
75' Желтая карточка
Запольник Камиль
76' Желтая карточка
Бартош Якуб
76' Желтая карточка
Жозуэ Филипе
77' Желтая карточка
Енджейчик Артур
1:1
86' Гол
Росолек Мацей
90'+7
1
Тобиаш
Кацпер
4
Бурч
Марко
55
Енджейчик
Артур
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
8
Августиняк
Рафал
22
Элитим
Хуэрхен
25
Морисита
Рёя
27
Жозуэ
Филипе
9
Крамер
Блаж
67
Капустка
Бартош
48
Зых
Оливер
8
Piotr
Mrozinski
22
Крачун
Артур
3
Якуба
Роман
21
Кой
Михал
14
Jacub
Serafin
5
Konrad
Stepien
17
Бартош
Якуб
16
Вальски
Михал
11
Холевяк
Матеуш
25
Запольник
Камиль
Легия
3-4-3
Пуща Неполомице
4-2-3-1

История личных встреч

Легия
Пуща Неполомице

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Э
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пекхарт Томаш 6 0.29
Жозуэ Филипе 6 (4) 0.29
Мучи Эрнест 4 0.19
Вшолек Павел 3 0.14
Гуаль Марк 2 0.1
Крамер Блаж 2 (1) 0.1
Кун Патрик 1 0.05
Панков Радован 1 0.05
Росолек Мацей 1 0.05
Элитим Хуэрхен 1 0.05
Баку Макана 1 0.05
Августиняк Рафал 1 0.05
Капюади Стив 1 0.05
Стржалек Игорь 1 0.05
Капустка Бартош 0 0
Рибейру Юри 0 0
Слиш Бартош 0 0
Тобиаш Кацпер 0 0
Пуща Неполомице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крачун Артур 6 (5) 0.3
Lukasz Solowiej 5 (1) 0.25
Семашко Артур 5 0.25
Холевяк Матеуш 3 0.15
Запольник Камиль 1 0.05
Якуба Роман 1 0.05
Piotr Mrozinski 1 0.05
Кидрич Рок 1 0.05
Вальски Михал 1 0.05
Кой Михал 1 0.05
Bartlomiej Poczobut 1 0.05
Konrad Stepien 0 0
Хайда Войцех 0 0
Maciej Firlej 0 0
Marcel Pieczek 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жозуэ Филипе 8 1
Енджейчик Артур 5 2
Капюади Стив 5 0
Челхака Юрген 5 0
Рибейру Юри 4 0
Слиш Бартош 4 0
Крамер Блаж 4 0
Элитим Хуэрхен 4 0
Бурч Марко 2 1
Пекхарт Томаш 3 0
Вшолек Павел 3 0
Панков Радован 3 0
Августиняк Рафал 2 0
Гуаль Марк 1 0
Росолек Мацей 1 0
Мучи Эрнест 1 0
Kosta Runjaic 1 0
Пуща Неполомице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крачун Артур 8 1
Konrad Stepien 5 1
Jacub Serafin 6 0
Якуба Роман 6 0
Piotr Mrozinski 4 0
Бартош Якуб 4 0
Запольник Камиль 4 0
Хайда Войцех 4 0
Семашко Артур 3 0
Майчрзак Джордан 3 0
Мешанович Мурис 2 0
Холевяк Матеуш 2 0
Bartlomiej Poczobut 2 0
Зых Оливер 2 0
Кой Михал 1 0
Lukasz Solowiej 1 0
Hubert Tomalski 1 0
Кидрич Рок 1 0
Kacper Cichon 1 0
Igor Pieprzyca 1 0

Результаты матчей

Легия
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Пуща Неполомице
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
10
Легия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Пуща Неполомице
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

12
13
Легия
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
24% (5)
33% (7)
Пуща Неполомице
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
25% (5)
50% (10)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

18
23

Голы по времени матча

Забито

20
12
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
2
10%
3
25%
1-15
3
15%
2
17%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
5
25%
2
17%
61-75
5
25%
3
25%
76-90

Пропущено

9
23
7 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
2
22%
2
9%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
4
44%
4
17%
31-45
1
11%
4
17%
46-60
0
0%
1
4%
61-75
1
11%
9
39%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 11
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
21%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
3
25%
5
36%
61-75
2
17%
1
7%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
1
7%
1
7%
1-15
4
29%
2
14%
16-30
2
14%
2
14%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
2
14%
61-75
1
7%
6
43%
76-90

Забито

32
26
13 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 3
4
13%
3
12%
1-15
4
13%
5
19%
16-30
5
16%
4
15%
31-45
4
13%
3
12%
46-60
8
25%
7
27%
61-75
7
22%
4
15%
76-90

Пропущено

23
37
14 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 17
3
13%
3
8%
1-15
5
22%
5
14%
16-30
6
26%
6
16%
31-45
4
17%
5
14%
46-60
3
13%
3
8%
61-75
2
9%
15
41%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Молде - Легия 3:2 Рух Хожув - Легия 0:1 Легия - Сталь Жешув 3:1 Легия - Динамо Киев 3:1
Рапид Вена - Легия 1:1 Легия - СК Рапид 1:1 Легия - Ордабасы 1:0 Легия - Олимпия Эльблонг 6:0 Краковия - Легия 2:0 Легия - Краковия 2:0 Легия - АЗ Алкмаар 2:0 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 Корона Кельце - Легия 2:1 Заглембе Любин - Легия 0:3 Астон Вилла - Легия 2:1 Легия - Варта Познань 2:2 Легия - Лех 0:0 Легия - Зриньски 2:0 Радомяк Радом - Легия 0:1 Тыхы - Легия 0:3
Пуща Неполомице
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Пуща Неполомице 2:1 Заглембе Сосновец - Пуща Неполомице 1:1 Пуща Неполомице - Гурник Ленчна 2:1 Пуща Неполомице - Гарбарния Краков 3:2
Пуща Неполомице - Одра Ополе 3:0 Скерневице - Пуща Неполомице 0:0 Пуща Неполомице - Чарни Поланец 2:2 Пуща Неполомице - Брук-Бет Термалица 2:1 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:1 Брук-Бет Термалица - Пуща Неполомице 3:0 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Пуща Неполомице - Погонь Щецин 0:2 Сталь Жешув - Пуща Неполомице 1:0 Корона Кельце - Пуща Неполомице 5:3 Пуща Неполомице - Краковия 1:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:1

Результаты матчей

Легия
Пуща Неполомице

Точный счет

3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
0
4 раза 19%
3
4 раза 19%
2
3 раза 14%
4
1 раз 5%
1
10 раз 50%
2
5 раз 25%
0
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Легия
Пуща Неполомице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
5
1.5
4
6
3
8
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
17
3
8
13
1.5
7
13
5
16
2.5
2
18
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 21 12 5 4 49 - 30 41
2.
Шленск Вроцлав
 21 12 5 4 31 - 17 41
3.
Лех
 21 11 6 4 36 - 26 39
4.
Погонь Щецин
 21 11 3 7 39 - 23 36
5.
Легия
 21 10 6 5 31 - 24 36
6.
Ракув
 20 10 5 5 39 - 25 35
7.
Гурник Забже
 20 8 5 7 25 - 22 29
8.
Сталь Мелец
 20 8 4 8 28 - 30 28
9.
Заглембе Любин
 21 7 5 9 23 - 34 26
10.
Краковия
 21 5 10 6 29 - 29 25
11.
Пяст
 20 4 12 4 20 - 20 24
12.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
13.
Видзев Лодзь
 0:0 21 6 5 10 23 - 30 23
14.
Варта Познань
 21 5 8 8 22 - 27 23
15.
Корона Кельце
 19 4 9 6 21 - 22 21
16.
Пуща Неполомице
 20 5 6 9 26 - 37 21
17.
Рух Хожув
 21 1 11 9 22 - 35 14
18.
ЛКС Лодзь
 0:0 20 2 5 13 14 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 10 8 1 1 27 - 9 25
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
10.
Видзев Лодзь
 0:0 10 5 0 5 11 - 14 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
14.
Пяст
 9 3 4 2 11 - 9 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 0:0 11 2 5 4 10 - 19 11
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
6.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
7.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Краковия
 10 2 5 3 8 - 10 11
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
12.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
13.
Ракув
 9 2 2 5 15 - 20 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 0:0 11 1 5 5 12 - 16 8
16.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
17.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
18.
ЛКС Лодзь
 0:0 9 0 0 9 4 - 19 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (7)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Енджейчик Артур 2 5
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Бартош Якуб уходит с поля. Lukasz Solowiej выходит вместо него
  • 86'
    Г О О О О Л - Maciej Rosolek бьет в цель!
  • 81'
    Енджейчик Артур уходит с поля. Maciej Rosolek выходит вместо него
  • 77'
    Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Жозуэ Филипе получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Легия 1:1 Пуща Неполомице онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный