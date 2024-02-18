Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

54' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

54' Шаллаи Роланд из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

50' 'Г О О О О О Л - Грифо Винченцо из команды Фрайбург забивает с пенальти! Он пробил правой. Кевин Трапп был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

49' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Бута на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Доан Рицу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Супер-замена от тренера! Кнауфф Ансгар только вышел на поле и уже забил!

38' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

37' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

35' Г О О О О Л - Кнауфф Ансгар забивает с правой ноги!

35' Мармуш Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Команда Фрайбург сравняла счет! Игра продолжается!

30' Г О О О О О Л - Доан Рицу из команды Фрайбург легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

30' Шаллаи Роланд пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

30' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Эггештайн Максимилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Команда Айнтрахт Фр забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

27' Г О О О О Л - Мармуш Омар забивает с левой ноги!

27' Макс Филипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

25' Кайтель Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

20' Грифо Винченцо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Удар от ворот произведет Фрайбург

19' Шаиби Фарес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Схири Эльес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Кайтель Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

15' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

14' Шаллаи Роланд из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Калайджич Саша получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Калайджич Саша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Матч возобновится спорным мячом

5' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

4' Матч возобновится спорным мячом

3' Шаиби Фарес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

2' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

1' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Фрайбург начинает с центра поля