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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Стилер Тобиас
Фрайбург
2:2
Второй тайм: 52'
Айнтрахт Фр
0'
0:1
27' Гол
Мармуш Омар
1:1
30' Гол
Доан Рицу
1:2
35' Гол
Кнауфф Ансгар
2:2
45' Пенальти
Грифо Винченцо

Ход матча

11'
 
Кнауфф Ансгар
Калайджич Саша
27'
0:1
Мармуш Омар
(Макс Филипп)
30'
Доан Рицу
1:1
35'
1:2
Кнауфф Ансгар
(Мармуш Омар)
45'
Грифо Винченцо
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 254 Количество передач 262
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 116
Фрайбург 39.7% (46)
X 40.5% (47)
Айнтрахт Фр 19.8% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фрайбург
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1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
14
Кайтель
Янник
5
Гульде
Мануэль
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
33
Макенго
Жорди
22
Шаллаи
Роланд
9
Хёлер
Лукас
32
Грифо
Винченцо
1
Трапп
Кевин
35
Тута
20
Хасебе
Макото
3
Пачо
Вильям
24
Бута
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
31
Макс
Филипп
8
Шаиби
Фарес
9
Калайджич
Саша
7
Мармуш
Омар
Фрайбург
3-4-3
Айнтрахт Фр
3-4-3

История личных встреч

Фрайбург
Айнтрахт Фр

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

26 матчей

30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед

Первый тайм

19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
2:5
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
0:2
Б
3:1
Б
2:2
Б
3:3
Б
1:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
1:0
Б
4:1
Б
1:0
Б
1:4
Б
1:1
Б
0:0
Б
2:1
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:2

Голы

Всего голов

10
23

Голов в среднем за матч

0.83
1.64

Среднее время на гол

108
54

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.57
0.92

Среднее время на гол

57
98

Всего голов

32
34

Голов в среднем за матч

1.23
1.31

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

73
68

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 6 (5) 0.27
Хёлер Лукас 6 (1) 0.27
Грегорич Михаэль 3 0.14
Шаллаи Роланд 3 0.14
Доан Рицу 2 0.09
Рохль Мерлин 1 0.05
Вайсхаупт Ноа 1 0.05
Гульде Мануэль 1 0.05
Хёфлер Николас 1 0.05
Кюблер Лукас 1 0.05
Филипп Максимилиан 1 0.05
Линхарт Филипп 1 0.05
Гинтер Маттиас 0 0
Сильдиллия Килианн 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 9 (1) 0.41
Кнауфф Ансгар 6 0.27
Эбимбе Эрик 3 0.14
Нкунку Нильс 2 0.09
Схири Эльес 2 0.09
Ларссон Хуго 2 0.09
Шаиби Фарес 1 0.05
Гётце Марио 1 0.05
Бута 1 0.05
Кох Робин 1 0.05
Коло-Муани Рандаль 1 0.05
Смолчич Хрвое 1 0.05
Ферри Начо 1 0.05
Макс Филипп 0 0
Тута 0 0
Граль Йенс 0 0
Калайджич Саша 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёфлер Николас 5 1
Гульде Мануэль 3 1
Рохль Мерлин 3 1
Эггештайн Максимилиан 4 0
Гинтер Маттиас 3 0
Кюблер Лукас 3 0
Линхарт Филипп 3 0
Грифо Винченцо 2 0
Хёлер Лукас 2 0
Филипп Максимилиан 2 0
Шаллаи Роланд 2 0
Сильдиллия Килианн 2 0
Кристиан Штрайх 2 0
Грегорич Михаэль 1 0
Вайсхаупт Ноа 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пачо Вильям 6 0
Кох Робин 5 0
Мармуш Омар 5 0
Гётце Марио 3 1
Кнауфф Ансгар 3 1
Бута 4 0
Нкунку Нильс 2 1
Тута 1 1
Макс Филипп 2 0
Топпмёллер Дино 2 0
Эбимбе Эрик 2 0
Нганкам Жессик 2 0
Трапп Кевин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Айнтрахт Фр
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
6
Фрайбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Айнтрахт Фр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

20
3

Упущенные победы

3
16
Фрайбург
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (8)
43% (9)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (11)
29% (6)
19% (4)
Айнтрахт Фр
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
38% (8)
43% (9)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

10
22

Голы по времени матча

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
12%
4
31%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
6
35%
2
15%
31-45
2
12%
2
15%
46-60
2
12%
2
15%
61-75
4
24%
2
15%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
4
29%
2
12%
1-15
3
21%
1
6%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
14%
4
24%
46-60
1
7%
3
18%
61-75
3
21%
4
24%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
4
40%
3
19%
61-75
1
10%
3
19%
76-90

Пропущено

22
10
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
18%
1
10%
1-15
4
18%
3
30%
16-30
3
14%
4
40%
31-45
3
14%
1
10%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
1
10%
76-90

Забито

27
29
13 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 10
5 Не забивали 6
3
11%
7
24%
1-15
2
7%
2
7%
16-30
8
30%
30%
6
21%
31-45
3
11%
4
14%
46-60
6
22%
5
17%
61-75
5
19%
5
17%
76-90

Пропущено

36
27
19 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 15
8
22%
3
11%
1-15
7
19%
4
15%
16-30
4
11%
7
26%
31-45
5
14%
5
19%
46-60
3
8%
3
11%
61-75
9
25%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1
Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0
Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3

Результаты матчей

Фрайбург
Айнтрахт Фр

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
8 раз 38%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
3
2 раза 10%
1
9 раз 43%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
17
4
8
13
1.5
8
13
2
19
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 22 18 4 0 57 - 15 58
2.
Бавария
 Заявка 21 16 2 3 59 - 22 50
3.
Штутгарт
 Заявка 22 15 1 6 51 - 28 46
4.
Боруссия Д
 Заявка 22 11 8 3 44 - 27 41
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 22 12 4 6 48 - 28 40
6.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 22 8 9 5 33 - 27 33
7.
Вердер
 Заявка 22 8 5 9 31 - 34 29
8.
Фрайбург
 2:2 Заявка 22 8 5 9 28 - 39 29
9.
Хоффенхайм
 Заявка 22 7 6 9 38 - 41 27
10.
Хайденхайм
 Заявка 22 7 6 9 31 - 38 27
11.
Унион Берлин
 Заявка 22 7 3 12 21 - 35 24
12.
Вольфсбург
 Заявка 22 6 6 10 26 - 34 24
13.
Аугсбург
 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
14.
Бохум
 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Боруссия М
 Заявка 22 5 7 10 36 - 43 22
16.
Кёльн
 Заявка 22 3 7 12 15 - 36 16
17.
Майнц
 Заявка 22 2 9 11 17 - 35 15
18.
Дармштадт
 Заявка 22 2 6 14 23 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 2:2 Заявка 11 5 4 2 19 - 16 19
8.
Хайденхайм
 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
9.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Унион Берлин
 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
11.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
12.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
13.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
18.
Дармштадт
 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 Заявка 10 7 1 2 22 - 15 22
3.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
5.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 2:2 Заявка 12 3 5 4 16 - 18 14
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 2:2 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 11 1 4 6 19 - 28 7
15.
Кёльн
 Заявка 11 1 4 6 6 - 20 7
16.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
18.
Майнц
 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Майнц Кор Доминик 8
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Кюблер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Айнтрахт Фр контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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      2.37 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 116
    Фрайбург 39.7% (46)
    X 40.5% (47)
    Айнтрахт Фр 19.8% (23)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    5.46
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    3.97
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 2:2 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Фрайбург
    39.7% (46)
    Ничья
    40.5% (47)
    Айнтрахт Фр
    19.8% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (60)
    Меньше
    45.45% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    88.18% (97)
    Нет
    11.82% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.9% (37)
    2:1 Фрайбург
    28.4% (33)
    1:2 Айнтрахт Фр
    12.9% (15)
    1:0 Фрайбург
    8.6% (10)
    2:2 Ничья
    5.2% (6)
    1:3 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
    0:1 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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