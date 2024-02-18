Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

96' Кнауфф Ансгар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

96' Экитике Уго завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

95' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

95' Экитике Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

95' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

94' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

90' Команда Фрайбург сравняла счет! Игра продолжается!

89' Вайсхаупт Ноа из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Муслия Флоран навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Схири Эльес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Схири Эльес получил травму и медбригада забирает его с поля.

83' Схири Эльес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Грегорич Михаэль нанес удар головой, но Кевин Трапп спокойно отбил мяч.

80' Грифо Винченцо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Грифо Винченцо из команды Фрайбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

78' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Кайтель Янник получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Кайтель Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

73' Грифо Винченцо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Эггештайн Максимилиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Отличная индивидуальная работа от Кнауфф Ансгар , гол забит с изяществом.

72' Г О О О О Л - Кнауфф Ансгар забивает с правой ноги!

72' Мармуш Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

70' Атуболу Ноа взял и забрал мяч на выходе

66' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Фрайбург

61' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Удар от ворот произведет Фрайбург

60' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Хёлер Лукас нанес удар головой, но Кевин Трапп спокойно отбил мяч.

58' Хорошую попытку сделал Кнауфф Ансгар . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Матч возобновится спорным мячом

57' Матч прерван

56' Ох, нехорошо это выглядит. Кайтель Янник получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Отличную игру провел сегодня Мармуш Омар ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

53' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

52' Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.

52' Удар от ворот произведет Фрайбург

51' Айнтрахт Фр идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

49' Фрайбург идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Кайтель Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Гётце Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Кюблер Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.