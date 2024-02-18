Тур: 22. Стадион: Европа-парк-Штадион. Зрители: 34700 Главный судья: Стилер Тобиас
3:3
Конец матча
0'
0:1
27' ГолМармуш Омар
1:1
30' ГолДоан Рицу
1:2
35' ГолКнауфф Ансгар
2:2
45' ПенальтиГрифо Винченцо
2:3
72' ГолКнауфф Ансгар
3:3
89' ГолГрегорич Михаэль
90'+20
Ход матча
27'
0:1
30'
1:1
35'
1:2
45'
2:2
72'
2:3
89'
Статистика матча
-
3 Голы 3
-
1 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 6
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
554 Количество передач 476
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
35
Тута
24
Бута
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
31
Макс
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
31 Макс ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
- Защитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фрайбург
Айнтрахт Фр
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
50%
14.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
26 матчей
30.8%
34.6%
34.6%
8 побед 9 ничьих 9 побед
Первый тайм
19.2%
53.8%
27%
5 побед 14 ничьих 7 побед
Второй тайм
34.6%
42.3%
23.1%
9 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
23
Голов в среднем за матч
0.83
1.64
Среднее время на гол
108
54
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.57
0.92
Среднее время на гол
57
98
Всего голов
32
34
Голов в среднем за матч
1.23
1.31
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
73
68
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|6 (5)
|0.27
|Хёлер Лукас
|6 (1)
|0.27
|Грегорич Михаэль
|4
|0.18
|Шаллаи Роланд
|3
|0.14
|Доан Рицу
|2
|0.09
|Рохль Мерлин
|1
|0.05
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.05
|Гульде Мануэль
|1
|0.05
|Хёфлер Николас
|1
|0.05
|Кюблер Лукас
|1
|0.05
|Филипп Максимилиан
|1
|0.05
|Линхарт Филипп
|1
|0.05
|Гинтер Маттиас
|0
|0
|Сильдиллия Килианн
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|9 (1)
|0.41
|Кнауфф Ансгар
|7
|0.32
|Эбимбе Эрик
|3
|0.14
|Нкунку Нильс
|2
|0.09
|Схири Эльес
|2
|0.09
|Ларссон Хуго
|2
|0.09
|Шаиби Фарес
|1
|0.05
|Гётце Марио
|1
|0.05
|Бута
|1
|0.05
|Кох Робин
|1
|0.05
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.05
|Смолчич Хрвое
|1
|0.05
|Ферри Начо
|1
|0.05
|Макс Филипп
|0
|0
|Тута
|0
|0
|Граль Йенс
|0
|0
|Калайджич Саша
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёфлер Николас
|5
|1
|Гульде Мануэль
|3
|1
|Рохль Мерлин
|3
|1
|Эггештайн Максимилиан
|4
|0
|Гинтер Маттиас
|3
|0
|Кюблер Лукас
|3
|0
|Линхарт Филипп
|3
|0
|Грифо Винченцо
|2
|0
|Хёлер Лукас
|2
|0
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|Сильдиллия Килианн
|2
|0
|Кристиан Штрайх
|2
|0
|Грегорич Михаэль
|1
|0
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пачо Вильям
|6
|0
|Кох Робин
|5
|0
|Мармуш Омар
|5
|0
|Гётце Марио
|3
|1
|Кнауфф Ансгар
|3
|1
|Бута
|4
|0
|Нкунку Нильс
|2
|1
|Тута
|1
|1
|Макс Филипп
|2
|0
|Топпмёллер Дино
|2
|0
|Эбимбе Эрик
|2
|0
|Нганкам Жессик
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Айнтрахт Фр
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
10
9
Фрайбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Айнтрахт Фр
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
20
3
Упущенные победы
3
16
Фрайбург
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (8)
45% (10)
18% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (11)
32% (7)
18% (4)
Айнтрахт Фр
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
41% (9)
41% (9)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
13
25
Голы по времени матча
Забито
20
16
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 14
2
10%
4
25%
1-15
2
10%
2
13%
16-30
7
35%
3
19%
31-45
2
10%
2
13%
46-60
2
10%
3
19%
61-75
5
25%
2
13%
76-90
Пропущено
17
20
10 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
4
24%
2
10%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
2
12%
4
20%
31-45
2
12%
4
20%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
3
18%
5
25%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 6
15 Не забивали 14
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
4
25%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
4
40%
3
19%
61-75
1
10%
3
19%
76-90
Пропущено
22
10
11 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
4
18%
1
10%
1-15
4
18%
3
30%
16-30
3
14%
4
40%
31-45
3
14%
1
10%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
1
10%
76-90
Забито
30
32
15 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 15
8 Забивали первыми 11
5 Не забивали 6
3
10%
7
22%
1-15
3
10%
3
9%
16-30
9
30%
7
22%
31-45
3
10%
4
13%
46-60
6
20%
6
19%
61-75
6
20%
5
16%
76-90
Пропущено
39
30
21 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 16
8
21%
3
10%
1-15
8
21%
5
17%
16-30
5
13%
8
27%
31-45
5
13%
5
17%
46-60
4
10%
3
10%
61-75
9
23%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ланс - Фрайбург 0:0 Боруссия Д - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Штутгарт 1:3 Вердер - Фрайбург 3:1
Фрайбург - Хоффенхайм 3:2 Фрайбург - Унион Берлин 0:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Хайденхайм - Фрайбург 3:2 Фрайбург - Кёльн 2:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Фрайбург 0:1 Майнц - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Олимпиакос 5:0 Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3 Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0
Дармштадт - Айнтрахт Фр 2:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:5 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Байер Л - Айнтрахт Фр 3:0 Абердин - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Саарбрюккен - Айнтрахт Фр 2:0 Аугсбург - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - ПАОК 1:2 Айнтрахт Фр - Штутгарт 1:2 Вердер - Айнтрахт Фр 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3 Виктория Кельн - Айнтрахт Фр 0:2 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3
Результаты матчей
Фрайбург
Айнтрахт Фр
Точный счет
3:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
3
3 раза 14%
1
9 раз 41%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
3
4 раза 18%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
91
74
46
38
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
93
29
57
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
184
913
913
319
517
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|57 - 15
|58
|2.
|1:2 Заявка
|22
|16
|2
|4
|60 - 24
|50
|3.
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|51 - 28
|46
|4.
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|44 - 27
|41
|5.
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|48 - 28
|40
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|34 - 28
|33
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 34
|29
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 40
|29
|9.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|38 - 41
|27
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 38
|27
|11.
|2:1 Заявка
|22
|5
|10
|7
|25 - 40
|25
|12.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|21 - 35
|24
|13.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 34
|24
|14.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|15.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|36 - 43
|22
|16.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 36
|16
|17.
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 35
|15
|18.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|23 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|1:2 Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 17
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|2:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|1:2 Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 17
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 28
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 20
|7
|16.
|2:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Майнц
|Кор Доминик
|8
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6