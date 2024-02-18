Тур: 26. Стадион: Гульденспоренстадион.
0:2
Первый тайм: 14'
Ход матча
8'
0:1
17'
0:2
95
Пирар
Люка
44
Сильва
Жоао
54
Оджо
Шейи
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
17 Кангва КингсПолузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Dion De Neve
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.4
Среднее время на гол
67
225
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
2.67
Среднее время на гол
50
33
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|5
|0.19
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.12
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.08
|Dion De Neve
|2
|0.08
|Бруно Массимо
|1
|0.04
|Оджо Шейи
|1
|0.04
|Tom Vandenberghe
|1
|0.04
|Jonathan Afolabi
|1
|0.04
|Djibi Seck
|1
|0.04
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
|Мессату Наэль
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (1)
|0.62
|Нильссон Хокан
|10 (3)
|0.38
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.23
|Пуэртас Кэмерон
|5 (2)
|0.19
|Лапуссен Лоик
|5
|0.19
|Родригес Кевин II
|3
|0.12
|Сайкс Росс
|3
|0.12
|Расмуссен Матиас
|2
|0.08
|Терхо Каспер
|2
|0.08
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0.04
|Кабангу Элтон
|1
|0.04
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.04
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Мессату Наэль
|6
|0
|Кана Марко
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Сильва Жоао
|4
|0
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Abdelkahar Kadri
|3
|0
|Оджо Шейи
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Бруно Массимо
|1
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Ryotaro Tsunoda
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванхутт Шарль
|8
|0
|Бёрджесс Кристиан
|7
|0
|Нильссон Хокан
|7
|0
|Макаллистер Кевин
|6
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Лапуссен Лоик
|5
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|4
|0
|Морис Антони
|1
|1
|Расмуссен Матиас
|2
|0
|Матида Коки
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Унион Сент-Жиллуаз
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
5
4
Кортрейк
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
22
2
Упущенные победы
6
31
Кортрейк
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
52% (13)
32% (8)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Унион Сент-Жиллуаз
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
36% (9)
24% (6)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
11
35
Голы по времени матча
Забито
9
23
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
18 Не забивали 14
0
0%
4
17%
1-15
2
22%
5
22%
16-30
2
22%
4
17%
31-45
2
22%
5
22%
46-60
2
22%
2
9%
61-75
1
11%
3
13%
76-90
Пропущено
18
13
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
6%
5
38%
31-45
5
28%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
6
33%
5
38%
76-90
Забито
11
31
6 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
2
18%
1
3%
1-15
2
18%
8
26%
16-30
2
18%
9
29%
29%
31-45
1
9%
4
13%
46-60
1
9%
4
13%
61-75
3
27%
5
16%
76-90
Пропущено
27
14
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
1
4%
1
7%
1-15
4
15%
4
29%
16-30
8
30%
30%
3
21%
31-45
9
33%
1
7%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
2
7%
4
29%
76-90
Забито
20
54
10 В 1-м тайме 31
10 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 19
11 Не забивали 2
2
10%
5
9%
1-15
4
20%
13
24%
16-30
4
20%
13
24%
31-45
3
15%
9
17%
46-60
3
15%
6
11%
61-75
4
20%
8
15%
76-90
Пропущено
45
27
18 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 6
20 Не пропускали 18
3
7%
2
7%
1-15
6
13%
4
15%
16-30
9
20%
8
30%
30%
31-45
14
31%
2
7%
46-60
5
11%
2
7%
61-75
8
18%
9
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0
Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0
Результаты матчей
Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 52%
1
8 раз 32%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
2
9 раз 36%
3
6 раз 24%
1
5 раз 20%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
121
210
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
111
211
75
112
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1213
Больше Меньше
232
421
187
124
916
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|26
|19
|5
|2
|55 - 27
|62
|2.
|25
|14
|9
|2
|48 - 27
|51
|3.
|26
|12
|9
|5
|54 - 24
|45
|4.
|26
|12
|8
|6
|48 - 24
|44
|5.
|26
|12
|4
|10
|36 - 31
|40
|6.
|26
|10
|10
|6
|48 - 27
|40
|7.
|25
|10
|9
|6
|41 - 31
|39
|8.
|26
|10
|6
|10
|30 - 30
|36
|9.
|25
|8
|10
|7
|31 - 37
|34
|10.
|26
|7
|8
|11
|40 - 48
|29
|11.
|26
|6
|10
|10
|24 - 36
|28
|12.
|26
|6
|7
|13
|31 - 41
|25
|13.
|26
|6
|7
|13
|25 - 42
|25
|14.
|26
|5
|7
|14
|28 - 56
|22
|15.
|25
|6
|3
|16
|23 - 49
|21
|16.
|0:1
|26
|4
|6
|16
|17 - 49
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|2.
|12
|9
|3
|0
|25 - 11
|30
|3.
|13
|8
|4
|1
|30 - 9
|28
|4.
|13
|7
|6
|0
|31 - 11
|27
|5.
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 22
|21
|9.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|20 - 25
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 13
|16
|14.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|15.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|9 - 19
|12
|16.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|9
|3
|1
|24 - 13
|30
|2.
|13
|5
|6
|2
|23 - 16
|21
|3.
|13
|5
|4
|4
|21 - 13
|19
|4.
|13
|5
|3
|5
|23 - 13
|18
|5.
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|6.
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|18 - 15
|16
|9.
|13
|2
|7
|4
|20 - 23
|13
|10.
|12
|2
|6
|4
|16 - 24
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|0:1
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|13
|0
|4
|9
|5 - 20
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (5)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8