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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Кортрейк
1:3
Конец матча
Унион Сент-Жиллуаз
0'
4' Желтая карточка
Ryotaro Tsunoda
0:1
8' Гол
Расмуссен Матиас
0:2
17' Гол
Кастро-Монтес Алессио
26' Желтая карточка
Оджо Шейи
50' Желтая карточка
Бруно Массимо
0:3
52' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
1:3
54' Гол
Дэвис Айзек
76' Желтая карточка
Abdelkahar Kadri
84' Желтая карточка
Расмуссен Матиас
90'+6
95
Пирар
Люка
4
Мампасси
Марк
Рене
44
Сильва
Жоао
33
Ryotaro
Tsunoda
6
Мессату
Наэль
10
Abdelkahar
Kadri
70
Бруно
Массимо
27
Сиссако
Абдулайе
54
Оджо
Шейи
20
Авенатти
Фелипе
39
Дэвис
Айзек
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
4
Расмуссен
Матиас
23
Пуэртас
Кэмерон
24
Ванхутт
Шарль
11
Теклаб
Хенок
47
Эль-Амин
Амура
Мохамед
9
Эккерт
Айенса
Деннис
Кортрейк
3-5-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
2:4
ПДА
2:1
ПДА
2:3
ПДА
2:0
К
0:1
ПДАТЗПВЛЕПО
2:0
ПДАТЗПВЛЕПО
0:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.4

Среднее время на гол

67
225

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
2.67

Среднее время на гол

50
33

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.63
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвис Айзек 6 0.23
Авенатти Фелипе 3 (1) 0.12
Abdelkahar Kadri 2 0.08
Dion De Neve 2 0.08
Бруно Массимо 1 0.04
Оджо Шейи 1 0.04
Tom Vandenberghe 1 0.04
Jonathan Afolabi 1 0.04
Djibi Seck 1 0.04
Энен Давид 0 0
Сиссако Абдулайе 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Мампасси Марк Рене 0 0
Мессату Наэль 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Амин Амура Мохамед 17 (1) 0.65
Нильссон Хокан 10 (3) 0.38
Эккерт Айенса Деннис 6 (3) 0.23
Пуэртас Кэмерон 5 (2) 0.19
Лапуссен Лоик 5 0.19
Родригес Кевин II 3 0.12
Сайкс Росс 3 0.12
Расмуссен Матиас 2 0.08
Кастро-Монтес Алессио 2 0.08
Терхо Каспер 2 0.08
Кабангу Элтон 1 0.04
Бёрджесс Кристиан 1 0.04
Амани Жан 0 0
Ванхутт Шарль 0 0
Теклаб Хенок 0 0
Садики Ноа 0 0

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авенатти Фелипе 5 1
Мессату Наэль 6 0
Кана Марко 4 1
Малинов Кристиян 5 0
Эль-Идрисси Мунем 5 0
Сильва Жоао 4 0
Abdelkahar Kadri 4 0
Оджо Шейи 3 0
Сиссако Абдулайе 3 0
Радованович Александар 3 0
Мампасси Марк Рене 3 0
Бруно Массимо 2 0
Аудоор Линнт 2 0
Dion De Neve 2 0
Martin Wasinski 2 0
Фудзии Харуя 1 0
Мбайо Дилан 1 0
Майтен Александр 1 0
Jonathan Afolabi 1 0
Ryotaro Tsunoda 1 0
Lars Montegnies 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванхутт Шарль 8 0
Бёрджесс Кристиан 7 0
Нильссон Хокан 7 0
Макаллистер Кевин 6 0
Амани Жан 5 0
Лапуссен Лоик 5 0
Эль-Амин Амура Мохамед 4 0
Расмуссен Матиас 3 0
Морис Антони 1 1
Матида Коки 2 0
Пуэртас Кэмерон 2 0
Лейсен Федде 2 0
Александр Блессин 1 0
Франсуа Гийом 1 0
Линен Сенне 1 0
Родригес Кевин II 1 0
Терхо Каспер 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Унион Сент-Жиллуаз
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

6
4
Кортрейк
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

22
2

Упущенные победы

6
31
Кортрейк
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (13)
31% (8)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Унион Сент-Жиллуаз
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

23
8

Упущенные победы

12
35

Голы по времени матча

Забито

10
26
4 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
0
0%
5
19%
1-15
2
20%
6
23%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
3
30%
6
23%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
1
10%
3
12%
76-90

Пропущено

21
14
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
5
36%
31-45
6
29%
2
14%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
29%
5
36%
76-90

Забито

11
31
6 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 14
2
18%
1
3%
1-15
2
18%
8
26%
16-30
2
18%
9
29%
29%
31-45
1
9%
4
13%
46-60
1
9%
4
13%
61-75
3
27%
5
16%
76-90

Пропущено

27
14
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
1
4%
1
7%
1-15
4
15%
4
29%
16-30
8
30%
30%
3
21%
31-45
9
33%
1
7%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
2
7%
4
29%
76-90

Забито

21
57
10 В 1-м тайме 33
11 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 20
11 Не забивали 2
2
10%
6
11%
1-15
4
19%
14
25%
16-30
4
19%
13
23%
31-45
4
19%
10
18%
46-60
3
14%
6
11%
61-75
4
19%
8
14%
76-90

Пропущено

48
28
20 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 19
4
8%
2
7%
1-15
7
15%
4
14%
16-30
9
19%
8
29%
31-45
15
31%
3
11%
46-60
5
10%
2
7%
61-75
8
17%
9
32%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0
Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0

Результаты матчей

Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз

Точный счет

0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 50%
1
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
2
9 раз 35%
3
7 раз 27%
1
5 раз 19%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
12
1
2
11
1.5
11
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
8
0.5
Больше Меньше
12
1
2
11
1.5
8
5
1
12
2.5
5
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
13
0.5
Больше Меньше
24
2
4
22
1.5
19
7
1
25
2.5
10
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 26 19 5 2 57 - 28 62
2.
Андерлехт
 0:0 26 14 10 2 48 - 27 52
3.
Брюгге
 26 12 9 5 54 - 24 45
4.
Антверпен
 26 12 8 6 48 - 24 44
5.
Серкль Брюгге
 26 12 4 10 36 - 31 40
6.
Генк
 26 10 10 6 48 - 27 40
7.
Гент
 25 10 9 6 41 - 31 39
8.
Мехелен
 26 10 6 10 30 - 30 36
9.
Сент-Трейден
 0:0 26 8 11 7 31 - 37 35
10.
Вестерло
 26 7 8 11 40 - 48 29
11.
Стандард
 26 6 10 10 24 - 36 28
12.
АХ Лёвен
 26 6 7 13 31 - 41 25
13.
Спортинг Шарлеруа
 26 6 7 13 25 - 42 25
14.
РВДМ 47
 26 5 7 14 28 - 56 22
15.
Эйпен
 25 6 3 16 23 - 49 21
16.
Кортрейк
 26 4 6 16 18 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
2.
Андерлехт
 0:0 13 9 4 0 25 - 11 31
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Серкль Брюгге
 13 7 2 4 21 - 15 23
6.
Гент
 13 6 5 2 27 - 16 23
7.
Сент-Трейден
 0:0 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 13 6 3 4 20 - 22 21
9.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Мехелен
 13 5 4 4 16 - 11 19
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 13 4 4 5 18 - 13 16
14.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 9 3 1 26 - 14 30
2.
Андерлехт
 0:0 13 5 6 2 23 - 16 21
3.
Генк
 13 5 4 4 21 - 13 19
4.
Брюгге
 13 5 3 5 23 - 13 18
5.
Серкль Брюгге
 13 5 2 6 15 - 16 17
6.
Мехелен
 13 5 2 6 14 - 19 17
7.
Гент
 12 4 4 4 14 - 15 16
8.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 0:0 13 2 7 4 16 - 24 13
11.
Стандард
 13 2 5 6 14 - 26 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 13 0 4 9 5 - 20 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (5)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Унион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
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    • 52'
      Г О О О О Л - Эль-Амин Амура Мохамед бьет в цель!
    • 50'
      Бруно Массимо получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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