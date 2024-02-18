Тур: 26. Стадион: Гульденспоренстадион.
1:3
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаRyotaro Tsunoda
0:1
8' ГолРасмуссен Матиас
0:2
17' ГолКастро-Монтес Алессио
26' Желтая карточкаОджо Шейи
50' Желтая карточкаБруно Массимо
0:3
52' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
1:3
54' ГолДэвис Айзек
76' Желтая карточкаAbdelkahar Kadri
84' Желтая карточкаРасмуссен Матиас
90'+6
Ход матча
8'
17'
26'
50'
52'
54'
1:3
76'
84'
95
Пирар
Люка
44
Сильва
Жоао
54
Оджо
Шейи
39
Дэвис
Айзек
- Основной состав
-
95 Пирар ЛюкаВратарь
- Защитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Оджо ШейиПолузащитник
- Нападающий
-
39 Дэвис АйзекНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
89 Аудоор ЛиннтПолузащитник
-
17 Кангва КингсПолузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
11 Dion De Neve
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Теклаб ХенокПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
История личных встреч
Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
1 победа 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.4
Среднее время на гол
67
225
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
2.67
Среднее время на гол
50
33
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.63
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дэвис Айзек
|6
|0.23
|Авенатти Фелипе
|3 (1)
|0.12
|Abdelkahar Kadri
|2
|0.08
|Dion De Neve
|2
|0.08
|Бруно Массимо
|1
|0.04
|Оджо Шейи
|1
|0.04
|Tom Vandenberghe
|1
|0.04
|Jonathan Afolabi
|1
|0.04
|Djibi Seck
|1
|0.04
|Энен Давид
|0
|0
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
|Мампасси Марк Рене
|0
|0
|Мессату Наэль
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (1)
|0.65
|Нильссон Хокан
|10 (3)
|0.38
|Эккерт Айенса Деннис
|6 (3)
|0.23
|Пуэртас Кэмерон
|5 (2)
|0.19
|Лапуссен Лоик
|5
|0.19
|Родригес Кевин II
|3
|0.12
|Сайкс Росс
|3
|0.12
|Расмуссен Матиас
|2
|0.08
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.08
|Терхо Каспер
|2
|0.08
|Кабангу Элтон
|1
|0.04
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0.04
|Амани Жан
|0
|0
|Ванхутт Шарль
|0
|0
|Теклаб Хенок
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авенатти Фелипе
|5
|1
|Мессату Наэль
|6
|0
|Кана Марко
|4
|1
|Малинов Кристиян
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|5
|0
|Сильва Жоао
|4
|0
|Abdelkahar Kadri
|4
|0
|Оджо Шейи
|3
|0
|Сиссако Абдулайе
|3
|0
|Радованович Александар
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|3
|0
|Бруно Массимо
|2
|0
|Аудоор Линнт
|2
|0
|Dion De Neve
|2
|0
|Martin Wasinski
|2
|0
|Фудзии Харуя
|1
|0
|Мбайо Дилан
|1
|0
|Майтен Александр
|1
|0
|Jonathan Afolabi
|1
|0
|Ryotaro Tsunoda
|1
|0
|Lars Montegnies
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванхутт Шарль
|8
|0
|Бёрджесс Кристиан
|7
|0
|Нильссон Хокан
|7
|0
|Макаллистер Кевин
|6
|0
|Амани Жан
|5
|0
|Лапуссен Лоик
|5
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|4
|0
|Расмуссен Матиас
|3
|0
|Морис Антони
|1
|1
|Матида Коки
|2
|0
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0
|Лейсен Федде
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Франсуа Гийом
|1
|0
|Линен Сенне
|1
|0
|Родригес Кевин II
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Унион Сент-Жиллуаз
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
6
4
Кортрейк
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
77% (10)
15% (2)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Унион Сент-Жиллуаз
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
15% (2)
31% (4)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
22
2
Упущенные победы
6
31
Кортрейк
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (13)
31% (8)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
50% (13)
27% (7)
Унион Сент-Жиллуаз
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
38% (10)
23% (6)
38% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
23% (6)
42% (11)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
23
8
Упущенные победы
12
35
Голы по времени матча
Забито
10
26
4 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
18 Не забивали 14
0
0%
5
19%
1-15
2
20%
6
23%
16-30
2
20%
4
15%
31-45
3
30%
6
23%
46-60
2
20%
2
8%
61-75
1
10%
3
12%
76-90
Пропущено
21
14
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
3
14%
1
7%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
1
5%
5
36%
31-45
6
29%
2
14%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
6
29%
5
36%
76-90
Забито
11
31
6 В 1-м тайме 18
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 10
19 Не забивали 14
2
18%
1
3%
1-15
2
18%
8
26%
16-30
2
18%
9
29%
29%
31-45
1
9%
4
13%
46-60
1
9%
4
13%
61-75
3
27%
5
16%
76-90
Пропущено
27
14
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
1
4%
1
7%
1-15
4
15%
4
29%
16-30
8
30%
30%
3
21%
31-45
9
33%
1
7%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
2
7%
4
29%
76-90
Забито
21
57
10 В 1-м тайме 33
11 Во 2-м тайме 24
9 Забивали первыми 20
11 Не забивали 2
2
10%
6
11%
1-15
4
19%
14
25%
16-30
4
19%
13
23%
31-45
4
19%
10
18%
46-60
3
14%
6
11%
61-75
4
19%
8
14%
76-90
Пропущено
48
28
20 В 1-м тайме 14
28 Во 2-м тайме 14
16 Пропускали первыми 6
21 Не пропускали 19
4
8%
2
7%
1-15
7
15%
4
14%
16-30
9
19%
8
29%
31-45
15
31%
3
11%
46-60
5
10%
2
7%
61-75
8
17%
9
32%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:0 Брюгге - Кортрейк 3:3 Кортрейк - АХ Лёвен 0:0
Стандард - Кортрейк 0:1 Кортрейк - Гент 0:2 Серкль Брюгге - Кортрейк 3:0 Генк - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Вестерло 1:2 Кортрейк - РВДМ 47 0:1 Эйпен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Мехелен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 РВДМ 47 - Кортрейк 1:1 Дендер - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Генк 0:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Вестерло - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Унион Сент-Жиллуаз - Айнтрахт Фр 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Вестерло 2:2 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Унион Сент-Жиллуаз - РВДМ 47 3:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Унион Сент-Жиллуаз - Санкт-Галлен 4:0 Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Ливерпуль 2:1 Спортинг Шарлеруа - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Васланд-Беверен - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 2:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0
Результаты матчей
Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз
Точный счет
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
2
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
3:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
1:3
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
8 раз 62%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
3:0
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
2:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 50%
1
9 раз 35%
2
3 раза 12%
3
1 раз 4%
2
9 раз 35%
3
7 раз 27%
1
5 раз 19%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Унион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
121
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
58
Больше Меньше
121
211
85
112
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1313
Больше Меньше
242
422
197
125
1016
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|5
|2
|57 - 28
|62
|2.
|0:0
|26
|14
|10
|2
|48 - 27
|52
|3.
|26
|12
|9
|5
|54 - 24
|45
|4.
|26
|12
|8
|6
|48 - 24
|44
|5.
|26
|12
|4
|10
|36 - 31
|40
|6.
|26
|10
|10
|6
|48 - 27
|40
|7.
|25
|10
|9
|6
|41 - 31
|39
|8.
|26
|10
|6
|10
|30 - 30
|36
|9.
|0:0
|26
|8
|11
|7
|31 - 37
|35
|10.
|26
|7
|8
|11
|40 - 48
|29
|11.
|26
|6
|10
|10
|24 - 36
|28
|12.
|26
|6
|7
|13
|31 - 41
|25
|13.
|26
|6
|7
|13
|25 - 42
|25
|14.
|26
|5
|7
|14
|28 - 56
|22
|15.
|25
|6
|3
|16
|23 - 49
|21
|16.
|26
|4
|6
|16
|18 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|2.
|0:0
|13
|9
|4
|0
|25 - 11
|31
|3.
|13
|8
|4
|1
|30 - 9
|28
|4.
|13
|7
|6
|0
|31 - 11
|27
|5.
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|6.
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|7.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 22
|21
|9.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|20 - 25
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 13
|16
|14.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|26 - 14
|30
|2.
|0:0
|13
|5
|6
|2
|23 - 16
|21
|3.
|13
|5
|4
|4
|21 - 13
|19
|4.
|13
|5
|3
|5
|23 - 13
|18
|5.
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|6.
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|14 - 15
|16
|8.
|13
|4
|4
|5
|18 - 15
|16
|9.
|13
|2
|7
|4
|20 - 23
|13
|10.
|0:0
|13
|2
|7
|4
|16 - 24
|13
|11.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|12.
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|13
|0
|4
|9
|5 - 20
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (5)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8