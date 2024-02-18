  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Серветт
0:1
Первый тайм: 15'
Лугано
0'
0:1
12' Гол
Махмуд Хадж

Ход матча

12'
0:1
Махмуд Хадж

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Лугано
3.80
3.72
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4.20
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Все Коэффициенты
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
25
Бронн
Дилан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
21
Гийемено
Джереми
10
Антунес
Алексис
1
Саипи
Амир
4
Крешник
Хайризи
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
5
Хайдари
Альбиан
14
Саббатини
Хонатан
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
9
Целар
Жан
18
Маю
Хишам
Серветт
4-4-2
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Серветт
Лугано

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 14 побед

36 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.8%
41.7%
30.5%
10 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.6%
30.6%
38.8%
11 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:2
С
0:1
С
0:0
К
2:2
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.56
0.94

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Среднее время на гол

67
73

Всего голов

52
39

Голов в среднем за матч

1.44
1.08

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

62
83

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.43
Кривелли Энцо 5 (2) 0.22
Кутеса Дерек 4 0.17
Гийемено Джереми 4 0.17
Болла Бендегуз 3 0.13
Антунес Алексис 3 0.13
Конья Тимоте 2 0.09
Стеванович Мирослав 2 0.09
Мазику Брэдли 1 0.04
Ондуа Гаэль 1 0.04
Севрен Йоан 1 0.04
Роделен Ронни 1 0.04
Руй Стив 1 0.04
Флюке Патрик 1 0.04
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 9 (1) 0.39
Штеффен Ренато 4 0.17
Бислими Уран 4 0.17
Вляди Шкельчим 4 0.17
Саббатини Хонатан 3 0.13
Киминьяни Янис 3 0.13
Хайдари Альбиан 2 0.09
Крешник Хайризи 2 0.09
Махмуд Хадж 2 0.09
Боттани Маттиа 1 0.04
Мацек Роман 1 0.04
Валенсуэла Мильтон 1 0.04
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Эспиноса Джон 1 0.04
Маркеш Мартим 1 0.04
Эль-Вафи Айман 1 0.04
Гргич Анто 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Кривелли Энцо 2 1
Дулин Давид 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Мазику Брэдли 3 0
Антунес Алексис 3 0
Цунэмото Кэйго 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Конья Тимоте 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Барон Энтони 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 6 0
Бислими Уран 5 0
Саббатини Хонатан 4 0
Мацек Роман 4 0
Вляди Шкельчим 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Эспиноса Джон 2 1
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Валенсуэла Мильтон 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Гргич Анто 2 0
Маю Хишам 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Саипи Амир 2 0
Махмуд Хадж 2 0
Эль-Вафи Айман 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Целар Жан 1 0
Аригони Аллан 1 0

Результаты матчей

Серветт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
7
Серветт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

14
15
Серветт
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Лугано
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

22
22

Голы по времени матча

Забито

24
23
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
4
17%
2
9%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
2
8%
1
4%
31-45
5
21%
4
17%
46-60
3
13%
8
35%
61-75
8
33%
7
30%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
3
25%
3
15%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
6
30%
61-75
2
17%
6
30%
76-90

Забито

17
18
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
5
29%
29%
0
0%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
24%
4
22%
61-75
3
18%
5
28%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
7%
4
22%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
27%
4
22%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
3
17%
76-90

Забито

41
41
18 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
9
22%
2
5%
1-15
6
15%
2
5%
16-30
3
7%
6
15%
31-45
5
12%
7
17%
46-60
7
17%
12
29%
29%
61-75
11
27%
12
29%
29%
76-90

Пропущено

27
38
11 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
3
11%
4
11%
1-15
5
19%
6
16%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
6
22%
5
13%
46-60
5
19%
8
21%
61-75
5
19%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2
Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1
Лугано
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4
Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1

Результаты матчей

Серветт
Лугано

Точный счет

2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
3
3 раза 13%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Серветт
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
3
1.5
5
7
3
8
2.5
2
10
2
9
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
1
4
8
1.5
6
5
2
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
2
0.5
Больше Меньше
19
4
12
11
1.5
11
12
5
18
2.5
6
17
2
21
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 24 15 6 3 51 - 22 51
2.
Серветт
 0:0 24 11 9 4 40 - 28 42
3.
Санкт-Галлен
 24 11 4 9 37 - 31 37
4.
Цюрих
 0:0 24 9 10 5 35 - 24 37
5.
Лугано
 0:0 24 10 5 9 42 - 37 35
6.
Люцерн
 0:0 24 10 5 9 32 - 34 35
7.
Винтертур
 24 9 6 9 44 - 49 33
8.
Ивердон
 24 8 6 10 32 - 48 30
9.
Грасcхоппер
 24 8 4 12 31 - 31 28
10.
Базель
 24 8 4 12 29 - 37 28
11.
Лозанна
 24 6 7 11 32 - 38 25
12.
Стад Лозанна-Уши
 24 3 6 15 25 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 10 2 0 32 - 7 32
2.
Санкт-Галлен
 12 9 1 2 27 - 15 28
3.
Люцерн
 0:0 12 8 2 2 19 - 12 26
4.
Ивердон
 12 7 3 2 22 - 19 24
5.
Серветт
 0:0 12 6 5 1 23 - 13 23
6.
Цюрих
 0:0 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Грасcхоппер
 12 6 2 4 22 - 14 20
9.
Лозанна
 12 5 3 4 18 - 14 18
10.
Лугано
 0:0 12 5 3 4 19 - 17 18
11.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 0:0 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 0:0 12 5 2 5 23 - 20 17
4.
Цюрих
 0:0 12 3 5 4 16 - 13 14
5.
Винтертур
 12 3 3 6 24 - 30 12
6.
Базель
 12 3 2 7 14 - 23 11
7.
Санкт-Галлен
 12 2 3 7 10 - 16 9
8.
Люцерн
 0:0 12 2 3 7 13 - 22 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 12 2 1 9 13 - 24 7
11.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Цюрих Окита Жонатан 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 9
Грасcхоппер Абраши Амир 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Ивердон Лунгой Кристофер 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Г О О О О Л - Махмуд Хадж бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Лугано
3.80
3.72
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4.20
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Где смотреть матч Серветт 0:1 Лугано онлайн

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