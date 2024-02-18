Тур: 24. Стадион: Стад де Женев.
Ход матча
12'
0:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
4
Руй
Стив
25
Бронн
Дилан
17
Кутеса
Дерек
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
18
Маю
Хишам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
25 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
25 Бислими УранНападающий
- Нападающий
-
18 Маю ХишамНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Serif Berbic
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Серветт
Лугано
19 матчей
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 14 побед
36 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.8%
41.7%
30.5%
10 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.6%
30.6%
38.8%
11 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.56
0.94
Среднее время на гол
57
95
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.33
1.22
Среднее время на гол
67
73
Всего голов
52
39
Голов в среднем за матч
1.44
1.08
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
62
83
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.43
|Кривелли Энцо
|5 (2)
|0.22
|Кутеса Дерек
|4
|0.17
|Гийемено Джереми
|4
|0.17
|Болла Бендегуз
|3
|0.13
|Антунес Алексис
|3
|0.13
|Конья Тимоте
|2
|0.09
|Стеванович Мирослав
|2
|0.09
|Мазику Брэдли
|1
|0.04
|Ондуа Гаэль
|1
|0.04
|Севрен Йоан
|1
|0.04
|Роделен Ронни
|1
|0.04
|Руй Стив
|1
|0.04
|Флюке Патрик
|1
|0.04
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|9 (1)
|0.39
|Штеффен Ренато
|4
|0.17
|Бислими Уран
|4
|0.17
|Вляди Шкельчим
|4
|0.17
|Саббатини Хонатан
|3
|0.13
|Киминьяни Янис
|3
|0.13
|Хайдари Альбиан
|2
|0.09
|Крешник Хайризи
|2
|0.09
|Махмуд Хадж
|2
|0.09
|Боттани Маттиа
|1
|0.04
|Мацек Роман
|1
|0.04
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.04
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.04
|Бабич Борис
|1
|0.04
|Эспиноса Джон
|1
|0.04
|Маркеш Мартим
|1
|0.04
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.04
|Гргич Анто
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Мазику Брэдли
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Цунэмото Кэйго
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Конья Тимоте
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Бислими Уран
|5
|0
|Саббатини Хонатан
|4
|0
|Мацек Роман
|4
|0
|Вляди Шкельчим
|4
|0
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Эспиноса Джон
|2
|1
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Валенсуэла Мильтон
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Гргич Анто
|2
|0
|Маю Хишам
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Саипи Амир
|2
|0
|Махмуд Хадж
|2
|0
|Эль-Вафи Айман
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
7
Серветт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Лугано
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
14
15
Серветт
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Лугано
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
43% (10)
26% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
22
22
Голы по времени матча
Забито
24
23
8 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 13
4
17%
2
9%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
2
8%
1
4%
31-45
5
21%
4
17%
46-60
3
13%
8
35%
61-75
8
33%
7
30%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
3
25%
3
15%
31-45
2
17%
1
5%
46-60
2
17%
6
30%
61-75
2
17%
6
30%
76-90
Забито
17
18
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
11 Не забивали 14
5
29%
29%
0
0%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
24%
4
22%
61-75
3
18%
5
28%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
7%
4
22%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
27%
4
22%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
3
17%
76-90
Забито
41
41
18 В 1-м тайме 10
23 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 10
1 Не забивали 4
9
22%
2
5%
1-15
6
15%
2
5%
16-30
3
7%
6
15%
31-45
5
12%
7
17%
46-60
7
17%
12
29%
29%
61-75
11
27%
12
29%
29%
76-90
Пропущено
27
38
11 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 17
3
11%
4
11%
1-15
5
19%
6
16%
16-30
3
11%
6
16%
31-45
6
22%
5
13%
46-60
5
19%
8
21%
61-75
5
19%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2
Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1
Лугано
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4
Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1
Результаты матчей
Серветт
Лугано
Точный счет
2:2
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
0:3
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
0:1
2 раза 9%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
2
7 раз 30%
3
3 раза 13%
0
2 раза 9%
4
2 раза 9%
1
8 раз 35%
2
5 раз 22%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Серветт
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
93
83
57
38
210
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
101
48
65
210
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
212
Больше Меньше
194
1211
1112
518
617
221
320
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|24
|15
|6
|3
|51 - 22
|51
|2.
|0:0
|24
|11
|9
|4
|40 - 28
|42
|3.
|24
|11
|4
|9
|37 - 31
|37
|4.
|0:0
|24
|9
|10
|5
|35 - 24
|37
|5.
|0:0
|24
|10
|5
|9
|42 - 37
|35
|6.
|0:0
|24
|10
|5
|9
|32 - 34
|35
|7.
|24
|9
|6
|9
|44 - 49
|33
|8.
|24
|8
|6
|10
|32 - 48
|30
|9.
|24
|8
|4
|12
|31 - 31
|28
|10.
|24
|8
|4
|12
|29 - 37
|28
|11.
|24
|6
|7
|11
|32 - 38
|25
|12.
|24
|3
|6
|15
|25 - 51
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|2
|0
|32 - 7
|32
|2.
|12
|9
|1
|2
|27 - 15
|28
|3.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|19 - 12
|26
|4.
|12
|7
|3
|2
|22 - 19
|24
|5.
|0:0
|12
|6
|5
|1
|23 - 13
|23
|6.
|0:0
|12
|6
|5
|1
|19 - 11
|23
|7.
|12
|6
|3
|3
|20 - 19
|21
|8.
|12
|6
|2
|4
|22 - 14
|20
|9.
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|10.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|11.
|12
|5
|2
|5
|15 - 14
|17
|12.
|12
|1
|5
|6
|12 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|5
|4
|3
|19 - 15
|19
|2.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|3.
|0:0
|12
|5
|2
|5
|23 - 20
|17
|4.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|16 - 13
|14
|5.
|12
|3
|3
|6
|24 - 30
|12
|6.
|12
|3
|2
|7
|14 - 23
|11
|7.
|12
|2
|3
|7
|10 - 16
|9
|8.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|13 - 22
|9
|9.
|12
|2
|2
|8
|9 - 17
|8
|10.
|12
|2
|1
|9
|13 - 24
|7
|11.
|12
|1
|4
|7
|14 - 24
|7
|12.
|12
|1
|3
|8
|10 - 29
|6
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 6