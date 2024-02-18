Тур: 24. Стадион: Стад де Женев.
0'
0:1
12' ГолМахмуд Хадж
18' Желтая карточкаМаю Хишам
43' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
60' Желтая карточкаМазику Брэдли
75' Красная карточкаГргич Анто
78' Желтая карточкаБронн Дилан
1:1
83' ГолСтеванович Мирослав
2:1
89' ПенальтиБолла Бендегуз
90' Желтая карточкаМаньен Тео
90'+6
Ход матча
12'
0:1
18'
60'
75'
78'
79'
83'
89'
2:1
90'
Статистика матча
-
18 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 2
-
13 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
422 Количество передач 309
-
59 Владение мячом, % 41
4
Руй
Стив
25
Бронн
Дилан
17
Кутеса
Дерек
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
18
Маю
Хишам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
25 Бронн ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
30 Диба СамбаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маньен ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
-
25 Бислими УранНападающий
- Нападающий
-
18 Маю ХишамНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Serif Berbic
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Серветт
Лугано
19 матчей
52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 14 побед
36 матчей
27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
27.8%
41.7%
30.5%
10 побед 15 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.6%
30.6%
38.8%
11 побед 11 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.56
0.94
Среднее время на гол
57
95
Всего голов
24
22
Голов в среднем за матч
1.33
1.22
Среднее время на гол
67
73
Всего голов
52
39
Голов в среднем за матч
1.44
1.08
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
62
83
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|10 (2)
|0.42
|Кривелли Энцо
|5 (2)
|0.21
|Кутеса Дерек
|4
|0.17
|Болла Бендегуз
|4 (1)
|0.17
|Гийемено Джереми
|4
|0.17
|Стеванович Мирослав
|3
|0.13
|Антунес Алексис
|3
|0.13
|Конья Тимоте
|2
|0.08
|Мазику Брэдли
|1
|0.04
|Ондуа Гаэль
|1
|0.04
|Севрен Йоан
|1
|0.04
|Роделен Ронни
|1
|0.04
|Руй Стив
|1
|0.04
|Флюке Патрик
|1
|0.04
|Барон Энтони
|0
|0
|Цунэмото Кэйго
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|9 (1)
|0.38
|Штеффен Ренато
|4
|0.17
|Бислими Уран
|4
|0.17
|Вляди Шкельчим
|4
|0.17
|Саббатини Хонатан
|3
|0.13
|Киминьяни Янис
|3
|0.13
|Махмуд Хадж
|3
|0.13
|Хайдари Альбиан
|2
|0.08
|Крешник Хайризи
|2
|0.08
|Боттани Маттиа
|1
|0.04
|Мацек Роман
|1
|0.04
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.04
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.04
|Бабич Борис
|1
|0.04
|Эспиноса Джон
|1
|0.04
|Маркеш Мартим
|1
|0.04
|Эль-Вафи Айман
|1
|0.04
|Гргич Анто
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|4
|1
|Севрен Йоан
|4
|1
|Бедья Крис
|5
|0
|Мазику Брэдли
|4
|0
|Кривелли Энцо
|2
|1
|Дулин Давид
|3
|0
|Кутеса Дерек
|3
|0
|Гийемено Джереми
|3
|0
|Антунес Алексис
|3
|0
|Цунэмото Кэйго
|3
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|Конья Тимоте
|2
|0
|Болла Бендегуз
|2
|0
|Вуйоз Николя
|2
|0
|Диба Самба
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Бронн Дилан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Маньен Тео
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|6
|0
|Саббатини Хонатан
|5
|0
|Бислими Уран
|5
|0
|Мацек Роман
|4
|0
|Вляди Шкельчим
|4
|0
|Крешник Хайризи
|4
|0
|Гргич Анто
|2
|1
|Эспиноса Джон
|2
|1
|Маркеш Мартим
|2
|1
|Штеффен Ренато
|3
|0
|Валенсуэла Мильтон
|3
|0
|Маю Хишам
|3
|0
|Киминьяни Янис
|3
|0
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Май Ларс-Лукас
|2
|0
|Саипи Амир
|2
|0
|Махмуд Хадж
|2
|0
|Эль-Вафи Айман
|2
|0
|Chinwendu Nkama
|0
|1
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Целар Жан
|1
|0
|Аригони Аллан
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
8
Серветт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Лугано
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
14
15
Серветт
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Лугано
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
13
13
Упущенные победы
22
23
Голы по времени матча
Забито
26
24
8 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
15%
3
13%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
2
8%
1
4%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
3
12%
8
33%
61-75
10
38%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
13
22
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
6
27%
61-75
2
15%
8
36%
76-90
Забито
17
18
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
5
29%
29%
0
0%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
24%
4
22%
61-75
3
18%
5
28%
76-90
Пропущено
15
18
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
7%
4
22%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
27%
4
22%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
3
17%
76-90
Забито
43
42
18 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 11
1 Не забивали 4
9
21%
3
7%
1-15
6
14%
2
5%
16-30
3
7%
6
14%
31-45
5
12%
7
17%
46-60
7
16%
12
29%
61-75
13
30%
12
29%
76-90
Пропущено
28
40
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
4
14%
4
10%
1-15
5
18%
6
15%
16-30
3
11%
6
15%
31-45
6
21%
5
13%
46-60
5
18%
8
20%
61-75
5
18%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2
Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1
Лугано
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4
Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1
Результаты матчей
Серветт
Лугано
Точный счет
2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
2:3
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 38%
2
8 раз 33%
3
3 раза 13%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
9 раз 38%
2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Серветт
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
93
57
39
210
210
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
48
66
210
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
222
Больше Меньше
204
1311
1113
519
618
222
321
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8