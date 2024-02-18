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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Серветт
2:1
Конец матча
Лугано
0'
0:1
12' Гол
Махмуд Хадж
18' Желтая карточка
Маю Хишам
43' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
60' Желтая карточка
Мазику Брэдли
75' Красная карточка
Гргич Анто
78' Желтая карточка
Бронн Дилан
1:1
83' Гол
Стеванович Мирослав
2:1
89' Пенальти
Болла Бендегуз
90' Желтая карточка
Маньен Тео
90'+6

Ход матча

12'
0:1
Махмуд Хадж
(Бислими Уран)
18'
 
Маю Хишам
43'
 
Саббатини Хонатан
60'
Мазику Брэдли
 
61'
Болла Бендегуз
Мазику Брэдли
 
62'
 
Боттани Маттиа
Маю Хишам
75'
 
Гргич Анто
78'
Бронн Дилан
 
79'
 
Киминьяни Янис
Бислими Уран
79'
 
Эспиноса Джон
Махмуд Хадж
79'
 
Мацек Роман
Целар Жан
83'
Стеванович Мирослав
(Кутеса Дерек)
1:1
89'
Болла Бендегуз
2:1
90'
 
Вляди Шкельчим
Хайдари Альбиан
90'
Маньен Тео
Антунес Алексис
 
90'
Маньен Тео
 

Статистика матча

  • 18 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 422 Количество передач 309
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
25
Бронн
Дилан
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
5
Ондуа
Гаэль
17
Кутеса
Дерек
21
Гийемено
Джереми
10
Антунес
Алексис
1
Саипи
Амир
4
Крешник
Хайризи
17
Май
Ларс-Лукас
22
Эль-Вафи
Айман
5
Хайдари
Альбиан
14
Саббатини
Хонатан
16
Гргич
Анто
29
Махмуд
Хадж
25
Бислими
Уран
9
Целар
Жан
18
Маю
Хишам
Серветт
4-4-2
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Серветт
Лугано

19 матчей

52.6%
47.4%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
36.8%
10.6%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
31.6%
10.5%
11 побед 6 ничьих 0 побед

17 матчей

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 14 побед

36 матчей

27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

27.8%
41.7%
30.5%
10 побед 15 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.6%
30.6%
38.8%
11 побед 11 ничьих 14 побед

История матчей

С
2:2
С
0:1
С
0:0
К
2:2
С
1:1
С
2:2
С
1:0
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
0:2
С
0:1
С
1:1
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
1:1
С
1:0
С
0:0
ТМК
4:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
2:0
ЧЛ
0:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:6
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
1:1
ЧЛ
6:1

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.56
0.94

Среднее время на гол

57
95

Всего голов

24
22

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Среднее время на гол

67
73

Всего голов

52
39

Голов в среднем за матч

1.44
1.08

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
12
Больше 33%
Меньше 67%
24
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

62
83

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 10 (2) 0.42
Кривелли Энцо 5 (2) 0.21
Кутеса Дерек 4 0.17
Болла Бендегуз 4 (1) 0.17
Гийемено Джереми 4 0.17
Стеванович Мирослав 3 0.13
Антунес Алексис 3 0.13
Конья Тимоте 2 0.08
Мазику Брэдли 1 0.04
Ондуа Гаэль 1 0.04
Севрен Йоан 1 0.04
Роделен Ронни 1 0.04
Руй Стив 1 0.04
Флюке Патрик 1 0.04
Барон Энтони 0 0
Цунэмото Кэйго 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 9 (1) 0.38
Штеффен Ренато 4 0.17
Бислими Уран 4 0.17
Вляди Шкельчим 4 0.17
Саббатини Хонатан 3 0.13
Киминьяни Янис 3 0.13
Махмуд Хадж 3 0.13
Хайдари Альбиан 2 0.08
Крешник Хайризи 2 0.08
Боттани Маттиа 1 0.04
Мацек Роман 1 0.04
Валенсуэла Мильтон 1 0.04
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.04
Бабич Борис 1 0.04
Эспиноса Джон 1 0.04
Маркеш Мартим 1 0.04
Эль-Вафи Айман 1 0.04
Гргич Анто 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 4 1
Севрен Йоан 4 1
Бедья Крис 5 0
Мазику Брэдли 4 0
Кривелли Энцо 2 1
Дулин Давид 3 0
Кутеса Дерек 3 0
Гийемено Джереми 3 0
Антунес Алексис 3 0
Цунэмото Кэйго 3 0
Стеванович Мирослав 1 1
Конья Тимоте 2 0
Болла Бендегуз 2 0
Вуйоз Николя 2 0
Диба Самба 2 0
Малл Джоэл 1 0
Руй Стив 1 0
Бронн Дилан 1 0
Барон Энтони 1 0
Маньен Тео 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 6 0
Саббатини Хонатан 5 0
Бислими Уран 5 0
Мацек Роман 4 0
Вляди Шкельчим 4 0
Крешник Хайризи 4 0
Гргич Анто 2 1
Эспиноса Джон 2 1
Маркеш Мартим 2 1
Штеффен Ренато 3 0
Валенсуэла Мильтон 3 0
Маю Хишам 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Боттани Маттиа 2 0
Май Ларс-Лукас 2 0
Саипи Амир 2 0
Махмуд Хадж 2 0
Эль-Вафи Айман 2 0
Chinwendu Nkama 0 1
Mattia Croci Torti 1 0
Целар Жан 1 0
Аригони Аллан 1 0

Результаты матчей

Серветт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
17% (2)
17% (2)
Лугано
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
8
Серветт
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Лугано
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

14
15
Серветт
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (6)
29% (7)
46% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (13)
25% (6)
21% (5)
Лугано
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
33% (8)
42% (10)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

22
23

Голы по времени матча

Забито

26
24
8 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 13
4
15%
3
13%
1-15
2
8%
1
4%
16-30
2
8%
1
4%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
3
12%
8
33%
61-75
10
38%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

13
22
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
4
18%
16-30
3
23%
3
14%
31-45
2
15%
1
5%
46-60
2
15%
6
27%
61-75
2
15%
8
36%
76-90

Забито

17
18
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 4
12 Не забивали 15
5
29%
29%
0
0%
1-15
4
24%
1
6%
16-30
1
6%
5
28%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
24%
4
22%
61-75
3
18%
5
28%
76-90

Пропущено

15
18
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
1
7%
4
22%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
27%
4
22%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
3
20%
3
17%
76-90

Забито

43
42
18 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 31
15 Забивали первыми 11
1 Не забивали 4
9
21%
3
7%
1-15
6
14%
2
5%
16-30
3
7%
6
14%
31-45
5
12%
7
17%
46-60
7
16%
12
29%
61-75
13
30%
12
29%
76-90

Пропущено

28
40
12 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
4
14%
4
10%
1-15
5
18%
6
15%
16-30
3
11%
6
15%
31-45
6
21%
5
13%
46-60
5
18%
8
20%
61-75
5
18%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Серветт - Лудогорец 0:0 Ивердон - Серветт 2:1 Серветт - Стад Лозанна-Уши 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 0:2
Серветт - Ивердон 1:0 Винтертур - Серветт 3:3 Серветт - Хиберниан 5:1 Галф Юнайтед - Серветт 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Славия Прага - Серветт 4:0 Лозанна - Серветт 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:1 Серветт - Рома 1:1 Серветт - Грасcхоппер 2:0 Серветт - Базель 4:1 Серветт - Шериф 2:1 Цюрих - Серветт 0:2 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Серветт - Люцерн 4:2 Шериф - Серветт 1:1
Лугано
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лугано - Янг Бойз 3:3 Базель - Лугано 0:1 Лугано - Грасcхоппер 0:0 Санкт-Галлен - Лугано 1:4
Лугано - Стад Лозанна-Уши 2:3 Лугано - Парадисо 1:1 Лугано - Шаффхаузен 1:0 Лугано - Генк 0:4 Серветт - Лугано 2:2 Лугано - Бешикташ 0:2 Лугано - Винтертур 2:1 Лугано - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 1:0 Будё-Глимт - Лугано 5:2 Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1 Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1

Результаты матчей

Серветт
Лугано

Точный счет

2:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
2:1
4 раза 17%
2:3
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 38%
2
8 раз 33%
3
3 раза 13%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
9 раз 38%
2
5 раз 21%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Серветт
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
9
3
1.5
5
7
3
9
2.5
2
10
2
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
4
8
1.5
6
6
2
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
2
0.5
Больше Меньше
20
4
13
11
1.5
11
13
5
19
2.5
6
18
2
22
3.5
3
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 24 15 6 3 51 - 22 51
2.
Серветт
 24 12 8 4 42 - 29 44
3.
Цюрих
 24 10 9 5 36 - 24 39
4.
Санкт-Галлен
 24 11 4 9 37 - 31 37
5.
Лугано
 24 10 4 10 43 - 39 34
6.
Люцерн
 24 10 4 10 32 - 35 34
7.
Винтертур
 24 9 6 9 44 - 49 33
8.
Ивердон
 24 8 6 10 32 - 48 30
9.
Грасcхоппер
 24 8 4 12 31 - 31 28
10.
Базель
 24 8 4 12 29 - 37 28
11.
Лозанна
 24 6 7 11 32 - 38 25
12.
Стад Лозанна-Уши
 24 3 6 15 25 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 10 2 0 32 - 7 32
2.
Санкт-Галлен
 12 9 1 2 27 - 15 28
3.
Люцерн
 12 8 1 3 19 - 13 25
4.
Серветт
 12 7 4 1 25 - 14 25
5.
Ивердон
 12 7 3 2 22 - 19 24
6.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Грасcхоппер
 12 6 2 4 22 - 14 20
9.
Лозанна
 12 5 3 4 18 - 14 18
10.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
11.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 12 5 1 6 24 - 22 16
4.
Цюрих
 12 4 4 4 17 - 13 16
5.
Винтертур
 12 3 3 6 24 - 30 12
6.
Базель
 12 3 2 7 14 - 23 11
7.
Санкт-Галлен
 12 2 3 7 10 - 16 9
8.
Люцерн
 12 2 3 7 13 - 22 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 12 2 1 9 13 - 24 7
11.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 9
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Грасcхоппер Абраши Амир 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Саббатини Хонатан получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Маю Хишам получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Бислими Уран сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Махмуд Хадж бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Серветт 2:1 Лугано онлайн

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