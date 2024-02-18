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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 24. Стадион: .
Люцерн
0:1
Конец матча
Цюрих
0'
15' Желтая карточка
Calixte Ligue
57' Желтая карточка
Белоко Стефан
61' Желтая карточка
Leny Meyer
0:1
90' Гол
Маркезано Антонио
90'+5

Ход матча

15'
 
Calixte Ligue
57'
Белоко Стефан
 
59'
 
Африйе Дэниел
Calixte Ligue
59'
 
Око-Флекс Армостронг
Ронер Фабиан
61'
Leny Meyer
 
62'
Шадер Софьян
Teddy Okou
 
62'
Levin Winkler
Белоко Стефан
 
62'
Фрыдек Мартин
Leny Meyer
 
75'
 
Данте Амаду
Боранияшевич Никола
75'
Lars Villiger
Клиджэ Тибо
 
82'
Mauricio Willimann
Симани Денис
 
90'
0:1
Маркезано Антонио
90'
 
Райхмут Нильс
Окита Жонатан
90'
 
Cheveyo Tsawa
Маркезано Антонио

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 21
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 255 Количество передач 527
  • 33 Владение мячом, % 67
1
Pascal
Loretz
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
5
Симани
Денис
6
Яшари
Ардон
22
Ульрих
Дарио
32
Хаас
Николас
18
Белоко
Стефан
33
Leny
Meyer
17
Клиджэ
Тибо
11
Teddy
Okou
25
Бреше
Янник
19
Боранияшевич
Никола
2
Камбери
Линдрит
31
Крюезиу
Мирлинд
27
Консейсау
Родригу
12
Мэтью
Ифиний
7
Красничи
Бледиан
23
Ронер
Фабиан
10
Маркезано
Антонио
11
Окита
Жонатан
20
Calixte
Ligue
Люцерн
3-1-4-2
Цюрих
4-2-3-1

История личных встреч

Люцерн
Цюрих

33 матча

72.7%
27.3%
24 победы 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

51.5%
36.4%
12.1%
17 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
24.2%
9.1%
22 победы 8 ничьих 0 побед

31 матч

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы

Первый тайм

45.2%
54.8%
0 побед 14 ничьих 21 победа

Второй тайм

29%
71%
0 побед 9 ничьих 25 побед

64 матча

37.5%
26.6%
35.9%
24 победы 17 ничьих 23 победы

Первый тайм

26.6%
40.6%
32.8%
17 побед 26 ничьих 21 победа

Второй тайм

34.4%
26.6%
39%
22 победы 17 ничьих 25 побед

История матчей

С
1:1
С
1:4
С
4:1
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
0:2
С
4:0
С
1:3
С
3:1
С
1:2
ТМК
3:1
С
0:0
С
2:0
ТМС
2:0
С
2:1
ТМК
0:5
С
2:3
С
3:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
С
2:5
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
1:2
С
1:0
С
2:5
С
0:1
С
0:1
С
2:3
С
1:1
С
1:2
С
1:0
С
0:2
С
3:2
С
4:1
С
1:1
С
0:2
С
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
0:5
С
2:0
С
1:1
С
2:2
ТМС
1:0
С
4:1
С
1:0
С
1:0
С
4:0
С
1:1
С
1:3
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

45
36

Голов в среднем за матч

1.41
1.13

Среднее время на гол

64
80

Всего голов

47
50

Голов в среднем за матч

1.47
1.56

Среднее время на гол

61
57

Всего голов

92
86

Голов в среднем за матч

1.44
1.34

Тотал матчей

2.5
60
Больше 94%
Меньше 6%
4
49
Больше 77%
Меньше 23%
15
32
Больше 50%
Меньше 50%
32
21
Больше 33%
Меньше 67%
43
12
Больше 19%
Меньше 81%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
2
Больше 3%
Меньше 97%
62

Среднее время на гол

62
66

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майер Макс 5 (3) 0.21
Яшари Ардон 4 0.17
Lars Villiger 4 0.17
Шадер Софьян 4 0.17
Дорн Пиус 3 0.13
Клиджэ Тибо 3 0.13
Severin Ottiger 2 0.08
Кадак Якуб 2 (1) 0.08
Teddy Okou 1 0.04
Симани Денис 1 0.04
Абубакар-Анкра Асума 1 0.04
Грбич Адриан 1 (1) 0.04
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Ульрих Дарио 0 0
Спадануда Кевин 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркезано Антонио 9 (1) 0.38
Окита Жонатан 9 (2) 0.38
Красничи Бледиан 4 0.17
Катич Никола 3 0.13
Африйе Дэниел 2 0.08
Ронер Фабиан 2 0.08
Камбери Линдрит 2 0.08
Мэтью Ифиний 1 0.04
Боранияшевич Никола 1 0.04
Консейсау Родригу 1 0.04
Око-Флекс Армостронг 1 0.04
Герреро Адрия 0 0
Конде Шейк 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 5 2
Фрыдек Мартин 5 0
Severin Ottiger 3 1
Симани Денис 4 0
Кадак Якуб 4 0
Luca Jaquez 4 0
Майер Макс 3 0
Дорн Пиус 3 0
Бека Исмаил 3 0
Яшари Ардон 3 0
Хаас Николас 2 0
Ульрих Дарио 2 0
Спадануда Кевин 2 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Клиджэ Тибо 1 0
Pascal Loretz 1 0
Leny Meyer 1 0
Lars Villiger 1 0
Mauricio Willimann 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Катич Никола 5 1
Конде Шейк 5 1
Камбери Линдрит 6 0
Окита Жонатан 5 0
Африйе Дэниел 4 0
Герреро Адрия 3 0
Мэтью Ифиний 2 0
Бо Энриксен 2 0
Ронер Фабиан 2 0
Красничи Бледиан 2 0
Консейсау Родригу 2 0
Сантини Иван 1 0
Дапрела Фабио 1 0
Бреше Янник 1 0
Боранияшевич Никола 1 0
Calixte Ligue 1 0

Результаты матчей

Люцерн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Цюрих
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
5
Люцерн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

20
2

Упущенные победы

6
20
Люцерн
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Цюрих
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

27
3

Упущенные победы

8
25

Голы по времени матча

Забито

18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
6%
3
19%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
5
28%
4
25%
76-90

Пропущено

14
14
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
5
36%
7
50%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
3
23%
4
20%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Пропущено

22
10
5 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
14%
1
10%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
1
5%
4
40%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
9
41%
1
10%
61-75
5
23%
3
30%
76-90

Забито

31
36
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
1
3%
5
14%
1-15
8
26%
3
8%
16-30
4
13%
7
19%
31-45
4
13%
8
22%
46-60
6
19%
4
11%
61-75
8
26%
9
25%
76-90

Пропущено

36
24
9 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
6
17%
2
8%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
1
3%
6
25%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
13
36%
4
17%
61-75
10
28%
10
42%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1
Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1
Цюрих
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1
Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1

Результаты матчей

Люцерн
Цюрих

Точный счет

2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Точный счет

2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
6
6
2
10
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
2
10
1.5
5
7
1
11
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
18
6
9
15
1.5
11
13
3
21
2.5
6
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 24 15 6 3 51 - 22 51
2.
Серветт
 24 12 8 4 42 - 29 44
3.
Цюрих
 24 10 9 5 36 - 24 39
4.
Санкт-Галлен
 24 11 4 9 37 - 31 37
5.
Лугано
 24 10 4 10 43 - 39 34
6.
Люцерн
 24 10 4 10 32 - 35 34
7.
Винтертур
 24 9 6 9 44 - 49 33
8.
Ивердон
 24 8 6 10 32 - 48 30
9.
Грасcхоппер
 24 8 4 12 31 - 31 28
10.
Базель
 24 8 4 12 29 - 37 28
11.
Лозанна
 24 6 7 11 32 - 38 25
12.
Стад Лозанна-Уши
 24 3 6 15 25 - 51 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 10 2 0 32 - 7 32
2.
Санкт-Галлен
 12 9 1 2 27 - 15 28
3.
Люцерн
 12 8 1 3 19 - 13 25
4.
Серветт
 12 7 4 1 25 - 14 25
5.
Ивердон
 12 7 3 2 22 - 19 24
6.
Цюрих
 12 6 5 1 19 - 11 23
7.
Винтертур
 12 6 3 3 20 - 19 21
8.
Грасcхоппер
 12 6 2 4 22 - 14 20
9.
Лозанна
 12 5 3 4 18 - 14 18
10.
Лугано
 12 5 3 4 19 - 17 18
11.
Базель
 12 5 2 5 15 - 14 17
12.
Стад Лозанна-Уши
 12 1 5 6 12 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 12 5 4 3 19 - 15 19
2.
Серветт
 12 5 4 3 17 - 15 19
3.
Лугано
 12 5 1 6 24 - 22 16
4.
Цюрих
 12 4 4 4 17 - 13 16
5.
Винтертур
 12 3 3 6 24 - 30 12
6.
Базель
 12 3 2 7 14 - 23 11
7.
Санкт-Галлен
 12 2 3 7 10 - 16 9
8.
Люцерн
 12 2 3 7 13 - 22 9
9.
Грасcхоппер
 12 2 2 8 9 - 17 8
10.
Стад Лозанна-Уши
 12 2 1 9 13 - 24 7
11.
Лозанна
 12 1 4 7 14 - 24 7
12.
Ивердон
 12 1 3 8 10 - 29 6
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 10 (3)
Цюрих Маркезано Антонио 9 (3)
Лозанна Сене Кали 9 (3)
Лугано Целар Жан 9 (2)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 2 8
Янг Бойз Али Мохамед 9
Люцерн Белоко Стефан 2 5
Грасcхоппер Абраши Амир 8
Лозанна Дюссенн Ноэ 8
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Calixte Ligue получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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