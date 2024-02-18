Тур: 24. Стадион: Свисспорарена.
0'
15' Желтая карточкаCalixte Ligue
57' Желтая карточкаБелоко Стефан
61' Желтая карточкаLeny Meyer
0:1
90' ГолМаркезано Антонио
90'+5
Ход матча
15'
57'
61'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 21
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
255 Количество передач 527
-
33 Владение мячом, % 67
22
Ульрих
Дарио
32
Хаас
Николас
33
Leny
Meyer
17
Клиджэ
Тибо
11
Teddy
Okou
25
Бреше
Янник
12
Мэтью
Ифиний
23
Ронер
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Leny MeyerПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
-
11 Teddy OkouНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
69 Шадер СофьянНападающий
-
-
-
41 Noah Rupp
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ронер ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Данте АмадуЗащитник
-
16 Хорншу МаркЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мурат Урал
История личных встреч
Люцерн
Цюрих
33 матча
72.7%
27.3%
24 победы 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
51.5%
36.4%
12.1%
17 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
24.2%
9.1%
22 победы 8 ничьих 0 побед
31 матч
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы
Первый тайм
45.2%
54.8%
0 побед 14 ничьих 21 победа
Второй тайм
29%
71%
0 побед 9 ничьих 25 побед
64 матча
37.5%
26.6%
35.9%
24 победы 17 ничьих 23 победы
Первый тайм
26.6%
40.6%
32.8%
17 побед 26 ничьих 21 победа
Второй тайм
34.4%
26.6%
39%
22 победы 17 ничьих 25 побед
История матчей
Голы
Всего голов
45
36
Голов в среднем за матч
1.41
1.13
Среднее время на гол
64
80
Всего голов
47
50
Голов в среднем за матч
1.47
1.56
Среднее время на гол
61
57
Всего голов
92
86
Голов в среднем за матч
1.44
1.34
Тотал матчей
2.5
60
Больше 94%
Меньше 6%
4
49
Больше 77%
Меньше 23%
15
32
Больше 50%
Меньше 50%
32
21
Больше 33%
Меньше 67%
43
12
Больше 19%
Меньше 81%
52
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
2
Больше 3%
Меньше 97%
62
Среднее время на гол
62
66
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майер Макс
|5 (3)
|0.21
|Яшари Ардон
|4
|0.17
|Lars Villiger
|4
|0.17
|Шадер Софьян
|4
|0.17
|Дорн Пиус
|3
|0.13
|Клиджэ Тибо
|3
|0.13
|Severin Ottiger
|2
|0.08
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.08
|Teddy Okou
|1
|0.04
|Симани Денис
|1
|0.04
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0.04
|Грбич Адриан
|1 (1)
|0.04
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Ульрих Дарио
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркезано Антонио
|9 (1)
|0.38
|Окита Жонатан
|9 (2)
|0.38
|Красничи Бледиан
|4
|0.17
|Катич Никола
|3
|0.13
|Африйе Дэниел
|2
|0.08
|Ронер Фабиан
|2
|0.08
|Камбери Линдрит
|2
|0.08
|Мэтью Ифиний
|1
|0.04
|Боранияшевич Никола
|1
|0.04
|Консейсау Родригу
|1
|0.04
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0.04
|Герреро Адрия
|0
|0
|Конде Шейк
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|5
|2
|Фрыдек Мартин
|5
|0
|Severin Ottiger
|3
|1
|Симани Денис
|4
|0
|Кадак Якуб
|4
|0
|Luca Jaquez
|4
|0
|Майер Макс
|3
|0
|Дорн Пиус
|3
|0
|Бека Исмаил
|3
|0
|Яшари Ардон
|3
|0
|Хаас Николас
|2
|0
|Ульрих Дарио
|2
|0
|Спадануда Кевин
|2
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Клиджэ Тибо
|1
|0
|Pascal Loretz
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
|Lars Villiger
|1
|0
|Mauricio Willimann
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Катич Никола
|5
|1
|Конде Шейк
|5
|1
|Камбери Линдрит
|6
|0
|Окита Жонатан
|5
|0
|Африйе Дэниел
|4
|0
|Герреро Адрия
|3
|0
|Мэтью Ифиний
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Ронер Фабиан
|2
|0
|Красничи Бледиан
|2
|0
|Консейсау Родригу
|2
|0
|Сантини Иван
|1
|0
|Дапрела Фабио
|1
|0
|Бреше Янник
|1
|0
|Боранияшевич Никола
|1
|0
|Calixte Ligue
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Цюрих
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
5
Люцерн
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Цюрих
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
20
2
Упущенные победы
6
20
Люцерн
75%
25%
15 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (8)
46% (11)
21% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (11)
29% (7)
25% (6)
Цюрих
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (8)
38% (9)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
27
3
Упущенные победы
8
25
Голы по времени матча
Забито
18
16
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
6%
3
19%
1-15
5
28%
1
6%
16-30
1
6%
3
19%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
5
28%
4
25%
76-90
Пропущено
14
14
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
5
36%
7
50%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
14 Не забивали 14
0
0%
2
10%
1-15
3
23%
2
10%
16-30
3
23%
4
20%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
3
23%
5
25%
76-90
Пропущено
22
10
5 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 7
3
14%
1
10%
1-15
1
5%
1
10%
16-30
1
5%
4
40%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
9
41%
1
10%
61-75
5
23%
3
30%
76-90
Забито
31
36
13 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 14
4 Не забивали 6
1
3%
5
14%
1-15
8
26%
3
8%
16-30
4
13%
7
19%
31-45
4
13%
8
22%
46-60
6
19%
4
11%
61-75
8
26%
9
25%
76-90
Пропущено
36
24
9 В 1-м тайме 10
27 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 7
19 Не пропускали 14
6
17%
2
8%
1-15
2
6%
2
8%
16-30
1
3%
6
25%
31-45
4
11%
0
0%
46-60
13
36%
4
17%
61-75
10
28%
10
42%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Винтертур - Люцерн 2:1 Люцерн - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Люцерн 0:3 Люцерн - Лозанна 2:1
Ивердон - Люцерн 2:1 Линкольн - Люцерн 0:5 Стандард - Люцерн 2:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Люцерн - Базель 0:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Лугано - Люцерн 1:0 Люцерн - Винтертур 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Делемон - Люцерн 1:0 Серветт - Люцерн 4:2 Люцерн - Ивердон 2:1 Лозанна - Люцерн 3:1 Люцерн - Цюрих 1:4 Базель - Люцерн 1:1
Цюрих
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Цюрих - Грасcхоппер 1:0 Ивердон - Цюрих 3:0 Цюрих - Лозанна 2:2 Грасcхоппер - Цюрих 2:1
Цюрих - Базель 0:0 Цюрих - Гамбург 2:2 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Саарбрюккен - Цюрих 1:2 Санкт-Галлен - Цюрих 1:0 Винтертур - Цюрих 2:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цюрих - Янг Бойз 3:1 Лугано - Цюрих 0:3 Цюрих - Серветт 0:2 Беллинцона - Цюрих 0:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 3:2 Люцерн - Цюрих 1:4 Цюрих - Грасcхоппер 2:1
Результаты матчей
Люцерн
Цюрих
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 67%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 25%
0:1
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 46%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
3 раза 13%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
2
5 раз 21%
3
5 раз 21%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
102
75
66
210
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
210
57
111
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
186
915
1113
321
618
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|10 (3)
|Цюрих
|Маркезано Антонио
|9 (3)
|Лозанна
|Сене Кали
|9 (3)
|Лугано
|Целар Жан
|9 (2)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|9 (1)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|2 8
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|9
|Люцерн
|Белоко Стефан
|2 5
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|8
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|8