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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 19. Стадион: .
Штурм Грац
1:1
Второй тайм: 80'
Рапид Вена
0'
1:0
6' Гол
Лавале Димитри
1:1
41' Гол
Ланг Кристоф
55' Желтая карточка
Лавале Димитри
64' Желтая карточка
Бирет Мика
16
Ярош
Витезслав
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
24
Лавале
Димитри
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
10
Китеишвили
Отар
15
Бовинг
Виллиам
18
Бирет
Мика
45
Хедль
Никлас
6
Касанвирджо
Нерайшо
20
Хофманн
Максимилиан
15
Конголо
Теренс
23
Ауэр
Йонас
34
Заттльбергер
Николас
8
Гргич
Лукас
10
Ланг
Кристоф
18
Зайдль
Маттиас
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
Штурм Грац
4-3-1-2
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Штурм Грац
Рапид Вена

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хорват Томи 5 0.26
Влодарчик Шимон 5 0.26
Китеишвили Отар 4 0.21
Саркария Манприт 3 (1) 0.16
Прасс Александр 3 0.16
Вютрих Грегори 2 0.11
Ятта Сиди 2 0.11
Газибегович Юсуф 1 0.05
Фусейни Мохаммед II 1 0.05
Горенц-Станкович Йон 1 0.05
Лавале Димитри 1 0.05
Аффенгрубер Давид 1 0.05
Шнегг Давид 0 0
Бовинг Виллиам 0 0
Тейшейра Брайан 0 0
Джонстон Макс 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грюлль Марко 6 (3) 0.32
Бургшталлер Гвидо 5 0.26
Зайдль Маттиас 4 0.21
Фалли Маюлу 4 (1) 0.21
Кверфельд Леопольд 3 0.16
Кюн Николас 2 0.11
Гргич Лукас 2 0.11
Байич Анте 1 0.05
Ауэр Йонас 1 0.05
Морманн Мартин 1 0.05
Гэйл Тььерри 1 0.05
Шик Торстен 0 0
Освальд Мориц 0 0
Конголо Теренс 0 0
Заттльбергер Николас 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 6 0
Прасс Александр 6 0
Хирлендер Штефан 5 0
Шнегг Давид 3 1
Горенц-Станкович Йон 4 0
Лавале Димитри 4 0
Серрано Хавьер 2 1
Вютрих Грегори 3 0
Газибегович Юсуф 2 0
Christian Ilzer 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Джонстон Макс 1 0
Бирет Мика 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кверфельд Леопольд 5 0
Заттльбергер Николас 3 1
Конголо Теренс 0 2
Хофманн Максимилиан 3 0
Кершбаум Роман 3 0
Гргич Лукас 3 0
Касанвирджо Нерайшо 3 0
Зайдль Маттиас 3 0
Золльбауэр Михаэль 2 0
Байич Анте 2 0
Грюлль Марко 2 0
Ауэр Йонас 2 0
Морманн Мартин 2 0
Бургшталлер Гвидо 1 0
Кюн Николас 1 0
Фалли Маюлу 1 0
Robert Klauss 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Рапид Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Штурм Грац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Рапид Вена
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

16
12
Штурм Грац
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

18
13

Голы по времени матча

Забито

14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
3
21%
4
24%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
3
21%
5
29%
29%
61-75
2
14%
4
24%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
60%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

17
14
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
2
12%
2
14%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
5
29%
29%
3
21%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
2
12%
4
29%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
4
29%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
2
33%
3
21%
76-90

Забито

31
31
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
5
16%
6
19%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
5
16%
2
6%
31-45
8
26%
4
13%
46-60
5
16%
6
19%
61-75
4
13%
8
26%
76-90

Пропущено

11
19
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
4
36%
3
16%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
3
27%
1
5%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
7
37%
61-75
2
18%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3
Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Дойчландсбергер - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Риека 2:1 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Штурм Грац - Альтах 1:0 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1
Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5

Результаты матчей

Штурм Грац
Рапид Вена

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:5
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:5
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
4
5
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
1.5
Больше Меньше
5
4
2
7
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
2
0.5
Больше Меньше
13
5
9
9
1.5
9
9
3
15
2.5
5
13
1
17
3.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 17 12 3 2 34 - 10 39
2.
Штурм Грац
 1:1 17 11 4 2 28 - 12 37
3.
ЛАСК
 17 9 5 3 24 - 14 32
4.
Хартберг
 17 8 5 4 29 - 22 29
5.
Аустрия Клагенфурт
 17 6 8 3 23 - 23 26
6.
Рапид Вена
 1:1 17 6 6 5 30 - 18 24
7.
Вольфсбергер
 17 6 5 6 23 - 24 23
8.
Аустрия Вена
 17 5 6 6 16 - 16 21
9.
Блау-Вайсс Линц
 17 4 5 8 19 - 30 17
10.
Альтах
 17 4 4 9 13 - 24 16
11.
Сваровски Тироль
 17 3 2 12 18 - 32 11
12.
Аустрия Лустенау
 17 0 3 14 8 - 40 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 8 6 2 0 12 - 2 20
2.
Штурм Грац
 1:1 9 6 2 1 14 - 5 20
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 6 0 2 14 - 4 18
4.
Хартберг
 9 5 2 2 14 - 13 17
5.
Вольфсбергер
 8 4 1 3 12 - 10 13
6.
Аустрия Вена
 8 2 5 1 7 - 5 11
7.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 5 2 10 - 12 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 9 2 5 2 11 - 14 11
9.
Альтах
 8 3 1 4 7 - 8 10
10.
Рапид Вена
 1:1 9 2 4 3 15 - 13 10
11.
Сваровски Тироль
 8 1 1 6 12 - 18 4
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 0 9 5 - 28 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ред Булл Зальцбург
 9 6 3 0 20 - 6 21
2.
Штурм Грац
 1:1 8 5 2 1 14 - 7 17
3.
Аустрия Клагенфурт
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
Рапид Вена
 1:1 8 4 2 2 15 - 5 14
5.
Хартберг
 8 3 3 2 15 - 9 12
6.
ЛАСК
 9 3 3 3 12 - 12 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 1 5 9 - 11 10
8.
Вольфсбергер
 9 2 4 3 11 - 14 10
9.
Сваровски Тироль
 9 2 1 6 6 - 14 7
10.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 0 6 9 - 18 6
11.
Альтах
 9 1 3 5 6 - 16 6
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 3 5 3 - 12 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 10 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 9 (5)
Хартберг Энтруп Максимилиан 9 (2)
Ред Булл Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 2 5
Альтах Mike-Steven Baehre 8
Сваровски Тироль Кронбергер Лука 8
Хартберг Хайль Юрген 1 6
Аустрия Вена Галвао Лукас 2 4
Весь список
  • 55'
    Лавале Димитри получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Г О О О О Л - Ланг Кристоф бьет в цель!
  • 6'
    Томи Хорват сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Лавале Димитри бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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