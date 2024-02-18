Тур: 19. Стадион: Меркур Арена.
1:1
Второй тайм: 80'
0'
1:0
6' ГолЛавале Димитри
1:1
41' ГолЛанг Кристоф
55' Желтая карточкаЛавале Димитри
64' Желтая карточкаБирет Мика
Ход матча
6'
1:0
41'
1:1
55'
64'
19
Хорват
Томи
18
Бирет
Мика
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
10
Ланг
Кристоф
27
Грюлль
Марко
17
Фалли
Маюлу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Камара АмадиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
17 Фалли МаюлуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Янссон ИсакНападающий
-
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Штурм Грац
Рапид Вена
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хорват Томи
|5
|0.26
|Влодарчик Шимон
|5
|0.26
|Китеишвили Отар
|4
|0.21
|Саркария Манприт
|3 (1)
|0.16
|Прасс Александр
|3
|0.16
|Вютрих Грегори
|2
|0.11
|Ятта Сиди
|2
|0.11
|Газибегович Юсуф
|1
|0.05
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.05
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.05
|Лавале Димитри
|1
|0.05
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.05
|Шнегг Давид
|0
|0
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грюлль Марко
|6 (3)
|0.32
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0.26
|Зайдль Маттиас
|4
|0.21
|Фалли Маюлу
|4 (1)
|0.21
|Кверфельд Леопольд
|3
|0.16
|Кюн Николас
|2
|0.11
|Гргич Лукас
|2
|0.11
|Байич Анте
|1
|0.05
|Ауэр Йонас
|1
|0.05
|Морманн Мартин
|1
|0.05
|Гэйл Тььерри
|1
|0.05
|Шик Торстен
|0
|0
|Освальд Мориц
|0
|0
|Конголо Теренс
|0
|0
|Заттльбергер Николас
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|6
|0
|Прасс Александр
|6
|0
|Хирлендер Штефан
|5
|0
|Шнегг Давид
|3
|1
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|Лавале Димитри
|4
|0
|Серрано Хавьер
|2
|1
|Вютрих Грегори
|3
|0
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Christian Ilzer
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кверфельд Леопольд
|5
|0
|Заттльбергер Николас
|3
|1
|Конголо Теренс
|0
|2
|Хофманн Максимилиан
|3
|0
|Кершбаум Роман
|3
|0
|Гргич Лукас
|3
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|0
|Зайдль Маттиас
|3
|0
|Золльбауэр Михаэль
|2
|0
|Байич Анте
|2
|0
|Грюлль Марко
|2
|0
|Ауэр Йонас
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0
|Кюн Николас
|1
|0
|Фалли Маюлу
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Рапид Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
1
Штурм Грац
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Рапид Вена
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
16
12
Штурм Грац
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Рапид Вена
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
33% (6)
22% (4)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
18
13
Голы по времени матча
Забито
14
17
6 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
3
21%
4
24%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
3
21%
5
29%
29%
61-75
2
14%
4
24%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
60%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
17
14
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 12
2
12%
2
14%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
5
29%
29%
3
21%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
2
12%
4
29%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
1
17%
1
7%
1-15
1
17%
4
29%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
6
43%
61-75
2
33%
3
21%
76-90
Забито
31
31
14 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
2 Не забивали 6
5
16%
6
19%
1-15
4
13%
5
16%
16-30
5
16%
2
6%
31-45
8
26%
4
13%
46-60
5
16%
6
19%
61-75
4
13%
8
26%
76-90
Пропущено
11
19
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
4
36%
3
16%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
3
27%
1
5%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
7
37%
61-75
2
18%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Штурм Грац - Слован Братислава 4:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Бад Глайхенберг 1:0 Штурм Грац - Брине Гросупле 1:3
Штурм Грац - Толмин 6:1 Штурм Грац - Аустрия Вена 2:0 Штурм Грац - Рух Львов 0:0 Вайц - Штурм Грац 0:3 Днепр-1 - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Погонь Щецин 1:6 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 3:1 Краковия - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Войтсберг 0:2 Штурм Грац - Кечкемет 1:2 Штурм Грац - Корона Кельце 0:0 Дойчландсбергер - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Риека 2:1 Спортинг Л - Штурм Грац 3:0 Штурм Грац - Альтах 1:0 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - Рапид Вена 0:2 Рапид Вена - Санкт-Пёльтен 3:1 Рапид Вена - Легия 1:1 Рапид Вена - Щегед 1:1
Рапид Вена - Словацко 2:1 Рапид Вена - Винер 5:0 Рапид Вена - Винер Нойштадт 5:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - Блау-Вайсс Линц 1:0 Рапид Вена - Словацко-2 4:1 Рапид Вена - ЛАСК 2 2:5 Адмира - Рапид Вена 2:1 Хартберг - Рапид Вена 1:0 Альтах - Рапид Вена 0:2 Амштеттен - Рапид Вена 1:5 Рапид Вена - ЛАСК 3:3 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3 Фёрст Вена - Рапид Вена 1:4 Аустрия Лустенау - Рапид Вена 0:5
Результаты матчей
Штурм Грац
Рапид Вена
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:5
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:5
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
54
45
18
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
54
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
162
Больше Меньше
135
99
99
315
513
117
315
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|12
|3
|2
|34 - 10
|39
|2.
|1:1
|17
|11
|4
|2
|28 - 12
|37
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 14
|32
|4.
|17
|8
|5
|4
|29 - 22
|29
|5.
|17
|6
|8
|3
|23 - 23
|26
|6.
|1:1
|17
|6
|6
|5
|30 - 18
|24
|7.
|17
|6
|5
|6
|23 - 24
|23
|8.
|17
|5
|6
|6
|16 - 16
|21
|9.
|17
|4
|5
|8
|19 - 30
|17
|10.
|17
|4
|4
|9
|13 - 24
|16
|11.
|17
|3
|2
|12
|18 - 32
|11
|12.
|17
|0
|3
|14
|8 - 40
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|12 - 2
|20
|2.
|1:1
|9
|6
|2
|1
|14 - 5
|20
|3.
|8
|6
|0
|2
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 13
|17
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 10
|13
|6.
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|7.
|9
|2
|5
|2
|10 - 12
|11
|8.
|9
|2
|5
|2
|11 - 14
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|7 - 8
|10
|10.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|15 - 13
|10
|11.
|8
|1
|1
|6
|12 - 18
|4
|12.
|9
|0
|0
|9
|5 - 28
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|3
|0
|20 - 6
|21
|2.
|1:1
|8
|5
|2
|1
|14 - 7
|17
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|1:1
|8
|4
|2
|2
|15 - 5
|14
|5.
|8
|3
|3
|2
|15 - 9
|12
|6.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|7.
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|8.
|9
|2
|4
|3
|11 - 14
|10
|9.
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|10.
|8
|2
|0
|6
|9 - 18
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|6 - 16
|6
|12.
|8
|0
|3
|5
|3 - 12
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|10 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|9 (5)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|9 (2)
|Ред Булл Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8 (1)
|Хартберг
|Диаките Усман
|2 5
|Альтах
|Mike-Steven Baehre
|8
|Сваровски Тироль
|Кронбергер Лука
|8
|Хартберг
|Хайль Юрген
|1 6
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
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