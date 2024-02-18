Тур: 21. Стадион: Стадион ЛКС.
0:0
Перерыв
Ход матча
18
Дурмиси
Риза
10
Пируло
24
Лувеу
Адриен
70
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
-
10 ПирулоПолузащитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Видзев Лодзь
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.1
1.4
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
64
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Техан Кай
|3
|0.15
|Рамирес Даниэль
|3 (3)
|0.15
|Engjell Hoti
|2
|0.1
|Stipe Juric
|2
|0.1
|Балик Гусейн
|1
|0.05
|Piotr Janczukowicz
|1
|0.05
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.05
|Jedrzej Zajac
|1
|0.05
|Данковски Камиль
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|5 (1)
|0.24
|Санчез Джорди
|4
|0.19
|Альварес Франциско
|3
|0.14
|Цыганик Андрей
|2
|0.1
|Рондич Имад
|2
|0.1
|Нунеш Фабиу
|1
|0.05
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.05
|Жиро Матеуш
|1
|0.05
|Ernest Terpilowski
|1
|0.05
|Antoni Klimek
|1
|0.05
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Jakub Letniowski
|5
|0
|Engjell Hoti
|2
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Пируло
|3
|0
|Техан Кай
|3
|0
|Лувеу Адриен
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Монсальве Начо
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Гюлен Левент
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Piotr Janczukowicz
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|4
|2
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Цыганик Андрей
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Жиро Матеуш
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Альварес Франциско
|3
|0
|Dominik Kun
|2
|0
|Зелиньски Павел
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Фернандес Хуан III
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Видзев Лодзь
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
8
ЛКС Лодзь
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Видзев Лодзь
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
0
8
ЛКС Лодзь
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Видзев Лодзь
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
45%
76-90
Пропущено
19
17
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
21%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
3
16%
5
29%
29%
61-75
5
26%
4
24%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
18
15
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
17%
3
20%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Забито
15
21
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
0
0%
3
14%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
5
33%
7
33%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
27%
7
33%
76-90
Пропущено
37
32
19 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
7
19%
5
16%
1-15
6
16%
4
13%
16-30
6
16%
5
16%
31-45
3
8%
5
16%
46-60
7
19%
7
22%
61-75
8
22%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0
ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1
Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Видзев Лодзь
Точный счет
0:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
37
37
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
91
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
109
Больше Меньше
164
316
515
118
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|5
|4
|49 - 30
|41
|2.
|21
|12
|5
|4
|31 - 17
|41
|3.
|21
|11
|6
|4
|36 - 26
|39
|4.
|21
|11
|3
|7
|39 - 23
|36
|5.
|21
|10
|6
|5
|31 - 24
|36
|6.
|20
|10
|5
|5
|39 - 25
|35
|7.
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|8.
|20
|8
|4
|8
|28 - 30
|28
|9.
|21
|7
|5
|9
|23 - 34
|26
|10.
|21
|5
|10
|6
|29 - 29
|25
|11.
|20
|4
|12
|4
|20 - 20
|24
|12.
|21
|6
|6
|9
|24 - 33
|24
|13.
|0:0
|21
|6
|5
|10
|23 - 30
|23
|14.
|21
|5
|8
|8
|22 - 27
|23
|15.
|19
|4
|9
|6
|21 - 22
|21
|16.
|20
|5
|6
|9
|26 - 37
|21
|17.
|21
|1
|11
|9
|22 - 35
|14
|18.
|0:0
|20
|2
|5
|13
|14 - 38
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|24 - 5
|27
|2.
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|3.
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|4.
|11
|6
|3
|2
|19 - 10
|21
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|12 - 13
|16
|10.
|0:0
|10
|5
|0
|5
|11 - 14
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|16.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 19
|11
|17.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|18.
|11
|1
|6
|4
|11 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|18 - 5
|22
|3.
|10
|4
|4
|2
|12 - 14
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|22 - 21
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|7.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|9.
|10
|2
|5
|3
|8 - 10
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|11
|1
|8
|2
|9 - 11
|11
|12.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|13.
|9
|2
|2
|5
|15 - 20
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|12 - 16
|8
|16.
|10
|1
|2
|7
|12 - 23
|5
|17.
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|18.
|0:0
|9
|0
|0
|9
|4 - 19
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 5
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8