  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
ЛКС Лодзь
0:0
Перерыв
Видзев Лодзь
0'
29' Желтая карточка
Альварес Франциско

Ход матча

29'
 
Альварес Франциско
39'
 
Dominik Kun
Ганоушек Марек
Лучшие коэффициенты
ЛКС Лодзь
Ничья
Видзев Лодзь
3.85
Реклама, fon.bet
3.45
Реклама, pari.ru
2.70
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
1
Alexander
Bobek
26
Шелига
Бартош
4
Мамедов
Рахиль
5
Флис
Марцин
18
Дурмиси
Риза
10
Пируло
24
Лувеу
Адриен
14
Michal
Mokrzycki
70
Балик
Гусейн
16
Рамирес
Даниэль
9
Техан
Кай
1
Гикевич
Рафал
23
Зелиньски
Павел
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
14
Цыганик
Андрей
10
Альварес
Франциско
25
Ганоушек
Марек
19
Павловски
Бартоломей
92
Нунеш
Фабиу
9
Санчез
Джорди
8
Dawid
Tkacz
ЛКС Лодзь
4-4-2
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Видзев Лодзь

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:0
ПЛ
0:1
ПД
2:2
ПД
2:2
ПД
0:2
Э
1:1
Э
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
OE
2:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.1
1.4

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
64

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Техан Кай 3 0.15
Рамирес Даниэль 3 (3) 0.15
Engjell Hoti 2 0.1
Stipe Juric 2 0.1
Балик Гусейн 1 0.05
Piotr Janczukowicz 1 0.05
Тутышкинас Артемиюс 1 0.05
Jedrzej Zajac 1 0.05
Данковски Камиль 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Лувеу Адриен 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 5 (1) 0.24
Санчез Джорди 4 0.19
Альварес Франциско 3 0.14
Цыганик Андрей 2 0.1
Рондич Имад 2 0.1
Нунеш Фабиу 1 0.05
Стемпиньски Мариуш 1 0.05
Жиро Матеуш 1 0.05
Ernest Terpilowski 1 0.05
Antoni Klimek 1 0.05
Милош Мато 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Dominik Kun 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Jakub Letniowski 5 0
Engjell Hoti 2 1
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Пируло 3 0
Техан Кай 3 0
Лувеу Адриен 3 0
Stipe Juric 1 1
Монсальве Начо 2 0
Alexander Bobek 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Гюлен Левент 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Piotr Janczukowicz 1 0
Jedrzej Zajac 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 4 2
Ганоушек Марек 4 0
Милош Мато 4 0
Нунеш Фабиу 4 0
Цыганик Андрей 4 0
Санчез Джорди 4 0
Жиро Матеуш 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Альварес Франциско 3 0
Dominik Kun 2 0
Зелиньски Павел 2 0
Шота Серафин 2 0
Павловски Бартоломей 1 0
Фернандес Хуан III 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Видзев Лодзь
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
8
ЛКС Лодзь
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Видзев Лодзь
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

0
8
ЛКС Лодзь
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (11)
16% (3)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Видзев Лодзь
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
45% (9)
35% (7)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
20% (4)
45% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
2
18%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
45%
76-90

Пропущено

19
17
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
4
21%
2
12%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
3
16%
5
29%
29%
61-75
5
26%
4
24%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
17%
3
20%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Забито

15
21
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 4
0
0%
3
14%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
5
33%
7
33%
31-45
2
13%
2
10%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
4
27%
7
33%
76-90

Пропущено

37
32
19 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 12
18 Не пропускали 18
7
19%
5
16%
1-15
6
16%
4
13%
16-30
6
16%
5
16%
31-45
3
8%
5
16%
46-60
7
19%
7
22%
61-75
8
22%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0
ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1
Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Видзев Лодзь

Точный счет

0:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 47%
1
7 раз 37%
2
2 раза 11%
3
1 раз 5%
1
11 раз 55%
0
4 раза 20%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
9
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
9
0.5
Больше Меньше
16
4
3
16
1.5
5
15
1
18
2.5
2
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 21 12 5 4 49 - 30 41
2.
Шленск Вроцлав
 21 12 5 4 31 - 17 41
3.
Лех
 21 11 6 4 36 - 26 39
4.
Погонь Щецин
 21 11 3 7 39 - 23 36
5.
Легия
 21 10 6 5 31 - 24 36
6.
Ракув
 20 10 5 5 39 - 25 35
7.
Гурник Забже
 20 8 5 7 25 - 22 29
8.
Сталь Мелец
 20 8 4 8 28 - 30 28
9.
Заглембе Любин
 21 7 5 9 23 - 34 26
10.
Краковия
 21 5 10 6 29 - 29 25
11.
Пяст
 20 4 12 4 20 - 20 24
12.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
13.
Видзев Лодзь
 0:0 21 6 5 10 23 - 30 23
14.
Варта Познань
 21 5 8 8 22 - 27 23
15.
Корона Кельце
 19 4 9 6 21 - 22 21
16.
Пуща Неполомице
 20 5 6 9 26 - 37 21
17.
Рух Хожув
 21 1 11 9 22 - 35 14
18.
ЛКС Лодзь
 0:0 20 2 5 13 14 - 38 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 10 8 1 1 27 - 9 25
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
10.
Видзев Лодзь
 0:0 10 5 0 5 11 - 14 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
14.
Пяст
 9 3 4 2 11 - 9 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 0:0 11 2 5 4 10 - 19 11
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
6.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
7.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Краковия
 10 2 5 3 8 - 10 11
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
12.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
13.
Ракув
 9 2 2 5 15 - 20 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 0:0 11 1 5 5 12 - 16 8
16.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
17.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
18.
ЛКС Лодзь
 0:0 9 0 0 9 4 - 19 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (7)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Енджейчик Артур 2 5
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
ЛКС Лодзь
Ничья
Видзев Лодзь
3.85
Реклама, fon.bet
3.45
Реклама, pari.ru
2.70
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ЛКС Лодзь 0:0 Видзев Лодзь онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ЛКС Лодзь
Видзев Лодзь
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный