Тур: 21. Стадион: Стадион ЛКС. Зрители: 14893
0:2
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаАльварес Франциско
0:1
54' ГолСанчез Джорди
57' Желтая карточкаЦыганик Андрей
59' Желтая карточкаЛувеу Адриен
0:2
90' ГолНунеш Фабиу
90' Желтая карточкаKamil Cybulski
90'+14
Ход матча
54'
57'
59'
61'
90'
0:2
90'
18
Дурмиси
Риза
10
Пируло
24
Лувеу
Адриен
70
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
-
10 ПирулоПолузащитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Балик ГусейнПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
21 Stipe Juric
-
-
-
-
Главный тренер: Piotr Stokowiec
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Нунеш ФабиуНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 Dominik KunПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондич ИмадНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ЛКС Лодзь
Видзев Лодзь
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.1
1.4
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
64
Бомбардиры внутри турнира
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Техан Кай
|3
|0.15
|Рамирес Даниэль
|3 (3)
|0.15
|Engjell Hoti
|2
|0.1
|Stipe Juric
|2
|0.1
|Балик Гусейн
|1
|0.05
|Piotr Janczukowicz
|1
|0.05
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.05
|Jedrzej Zajac
|1
|0.05
|Данковски Камиль
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павловски Бартоломей
|5 (1)
|0.24
|Санчез Джорди
|5
|0.24
|Альварес Франциско
|3
|0.14
|Цыганик Андрей
|2
|0.1
|Нунеш Фабиу
|2
|0.1
|Рондич Имад
|2
|0.1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0.05
|Жиро Матеуш
|1
|0.05
|Ernest Terpilowski
|1
|0.05
|Antoni Klimek
|1
|0.05
|Милош Мато
|0
|0
|Ганоушек Марек
|0
|0
|Керк Себастьян
|0
|0
|Dominik Kun
|0
|0
|Равас Генрих
|0
|0
|Шеху Юлиан
|0
|0
Карточки
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Jakub Letniowski
|5
|0
|Лувеу Адриен
|4
|0
|Engjell Hoti
|2
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Пируло
|3
|0
|Техан Кай
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Монсальве Начо
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Гюлен Левент
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Piotr Janczukowicz
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильва Луис
|4
|2
|Цыганик Андрей
|5
|0
|Ганоушек Марек
|4
|0
|Милош Мато
|4
|0
|Нунеш Фабиу
|4
|0
|Санчез Джорди
|4
|0
|Жиро Матеуш
|4
|0
|Шеху Юлиан
|4
|0
|Альварес Франциско
|3
|0
|Dominik Kun
|2
|0
|Зелиньски Павел
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Фернандес Хуан III
|1
|0
|Ernest Terpilowski
|1
|0
|Dawid Tkacz
|1
|0
|Filip Przybulek
|1
|0
|Pawel Kwiatkowski
|1
|0
|Kamil Cybulski
|1
|0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Видзев Лодзь
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
8
ЛКС Лодзь
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Видзев Лодзь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
11
Упущенные победы
0
8
ЛКС Лодзь
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Видзев Лодзь
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
19
12
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
6
46%
76-90
Пропущено
21
17
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
19%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
6
29%
4
24%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90
Пропущено
18
15
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
17%
3
20%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Забито
15
23
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
9 Не забивали 4
0
0%
3
13%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
5
33%
7
30%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
27%
8
35%
76-90
Пропущено
39
32
19 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
7
18%
5
16%
1-15
6
15%
4
13%
16-30
6
15%
5
16%
31-45
4
10%
5
16%
46-60
7
18%
7
22%
61-75
9
23%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0
ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1
Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0
Результаты матчей
ЛКС Лодзь
Видзев Лодзь
Точный счет
0:2
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
10 раз 50%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
ЛКС Лодзь
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
73
38
37
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
101
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
174
317
615
119
219
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 5
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8