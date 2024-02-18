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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 14893
ЛКС Лодзь
0:2
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
29' Желтая карточка
Альварес Франциско
0:1
54' Гол
Санчез Джорди
57' Желтая карточка
Цыганик Андрей
59' Желтая карточка
Лувеу Адриен
0:2
90' Гол
Нунеш Фабиу
90' Желтая карточка
Kamil Cybulski
90'+14
1
Alexander
Bobek
26
Шелига
Бартош
4
Мамедов
Рахиль
5
Флис
Марцин
18
Дурмиси
Риза
10
Пируло
24
Лувеу
Адриен
14
Michal
Mokrzycki
70
Балик
Гусейн
16
Рамирес
Даниэль
9
Техан
Кай
1
Гикевич
Рафал
23
Зелиньски
Павел
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
14
Цыганик
Андрей
10
Альварес
Франциско
25
Ганоушек
Марек
19
Павловски
Бартоломей
92
Нунеш
Фабиу
9
Санчез
Джорди
8
Dawid
Tkacz
ЛКС Лодзь
4-4-2
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

ЛКС Лодзь
Видзев Лодзь

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Э
1:0
ПЛ
0:1
ПД
2:2
ПД
2:2
ПД
0:2
Э
1:1
Э
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
OE
2:0

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.1
1.4

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
64

Бомбардиры внутри турнира

ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Техан Кай 3 0.15
Рамирес Даниэль 3 (3) 0.15
Engjell Hoti 2 0.1
Stipe Juric 2 0.1
Балик Гусейн 1 0.05
Piotr Janczukowicz 1 0.05
Тутышкинас Артемиюс 1 0.05
Jedrzej Zajac 1 0.05
Данковски Камиль 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Лувеу Адриен 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павловски Бартоломей 5 (1) 0.24
Санчез Джорди 5 0.24
Альварес Франциско 3 0.14
Цыганик Андрей 2 0.1
Нунеш Фабиу 2 0.1
Рондич Имад 2 0.1
Стемпиньски Мариуш 1 0.05
Жиро Матеуш 1 0.05
Ernest Terpilowski 1 0.05
Antoni Klimek 1 0.05
Милош Мато 0 0
Ганоушек Марек 0 0
Керк Себастьян 0 0
Dominik Kun 0 0
Равас Генрих 0 0
Шеху Юлиан 0 0

Карточки

ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Jakub Letniowski 5 0
Лувеу Адриен 4 0
Engjell Hoti 2 1
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Пируло 3 0
Техан Кай 3 0
Stipe Juric 1 1
Монсальве Начо 2 0
Alexander Bobek 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Гюлен Левент 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Piotr Janczukowicz 1 0
Jedrzej Zajac 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сильва Луис 4 2
Цыганик Андрей 5 0
Ганоушек Марек 4 0
Милош Мато 4 0
Нунеш Фабиу 4 0
Санчез Джорди 4 0
Жиро Матеуш 4 0
Шеху Юлиан 4 0
Альварес Франциско 3 0
Dominik Kun 2 0
Зелиньски Павел 2 0
Шота Серафин 2 0
Павловски Бартоломей 1 0
Фернандес Хуан III 1 0
Ernest Terpilowski 1 0
Dawid Tkacz 1 0
Filip Przybulek 1 0
Pawel Kwiatkowski 1 0
Kamil Cybulski 1 0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Видзев Лодзь
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
8
ЛКС Лодзь
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
89% (8)
11% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Видзев Лодзь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
11

Упущенные победы

0
8
ЛКС Лодзь
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
55% (11)
20% (4)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)
Видзев Лодзь
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
43% (9)
38% (8)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
19% (4)
43% (9)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

19
12

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 11
0
0%
2
15%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
3
30%
3
23%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
6
46%
76-90

Пропущено

21
17
9 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
4
19%
2
12%
1-15
2
10%
2
12%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
6
29%
4
24%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
15 Не забивали 14
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
4
40%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
1
20%
2
20%
76-90

Пропущено

18
15
10 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
17%
3
20%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
1
6%
2
13%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Забито

15
23
7 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
9 Не забивали 4
0
0%
3
13%
1-15
2
13%
1
4%
16-30
5
33%
7
30%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
2
13%
1
4%
61-75
4
27%
8
35%
76-90

Пропущено

39
32
19 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 12
19 Не пропускали 18
7
18%
5
16%
1-15
6
15%
4
13%
16-30
6
15%
5
16%
31-45
4
10%
5
16%
46-60
7
18%
7
22%
61-75
9
23%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0
ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2 ККС 1925 Калиш - ЛКС Лодзь 2:3 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 ЛКС Лодзь - Варта Познань 0:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Видзев Лодзь - Слован Либерец 0:2 Видзев Лодзь - Тренчин 2:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1
Радомяк Радом - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Погонь Щецин 1:2 Пуща Неполомице - Видзев Лодзь 1:0 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:2 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 0:3 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Заглембе Любин - Видзев Лодзь 1:1 КС Висла Пулавы - Видзев Лодзь 1:4 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 1:0 Пяст - Видзев Лодзь 3:2 Конкордия Эльблонг - Видзев Лодзь 0:4 Корона Кельце - Видзев Лодзь 1:1 Видзев Лодзь - Краковия 2:0

Результаты матчей

ЛКС Лодзь
Видзев Лодзь

Точный счет

0:2
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
4 раза 20%
2:1
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
1:0
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
10 раз 50%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
3
1 раз 5%
1
11 раз 52%
0
4 раза 19%
2
4 раза 19%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

ЛКС Лодзь
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
3
3
8
1.5
3
7
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
10
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
10
0.5
Больше Меньше
17
4
3
17
1.5
6
15
1
19
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 21 12 5 4 49 - 30 41
2.
Шленск Вроцлав
 21 12 5 4 31 - 17 41
3.
Лех
 21 11 6 4 36 - 26 39
4.
Погонь Щецин
 21 11 3 7 39 - 23 36
5.
Легия
 21 10 6 5 31 - 24 36
6.
Ракув
 20 10 5 5 39 - 25 35
7.
Гурник Забже
 20 8 5 7 25 - 22 29
8.
Сталь Мелец
 20 8 4 8 28 - 30 28
9.
Заглембе Любин
 21 7 5 9 23 - 34 26
10.
Видзев Лодзь
 21 7 4 10 25 - 30 25
11.
Краковия
 21 5 10 6 29 - 29 25
12.
Пяст
 20 4 12 4 20 - 20 24
13.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
14.
Варта Познань
 21 5 8 8 22 - 27 23
15.
Корона Кельце
 19 4 9 6 21 - 22 21
16.
Пуща Неполомице
 20 5 6 9 26 - 37 21
17.
Рух Хожув
 21 1 11 9 22 - 35 14
18.
ЛКС Лодзь
 20 2 4 14 14 - 40 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 11 8 3 0 24 - 5 27
2.
Ягеллония Белосток
 10 8 1 1 27 - 9 25
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 11 6 3 2 19 - 10 21
5.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Заглембе Любин
 11 4 4 3 12 - 13 16
10.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
14.
Пяст
 9 3 4 2 11 - 9 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 11 2 4 5 10 - 21 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
6.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
7.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Краковия
 10 2 5 3 8 - 10 11
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Пяст
 11 1 8 2 9 - 11 11
12.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
13.
Видзев Лодзь
 11 2 4 5 14 - 16 10
14.
Ракув
 9 2 2 5 15 - 20 8
15.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
16.
Пуща Неполомице
 10 1 2 7 12 - 23 5
17.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
18.
ЛКС Лодзь
 9 0 0 9 4 - 19 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (7)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Енджейчик Артур 2 5
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Весь список
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    • 54'
      Альварес Франциско сделал результативную передачу.
    • 54'
      Г О О О О Л - Санчез Джорди бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Ганоушек Марек уходит с поля. Dominik Kun выходит вместо него
    • 29'
      Альварес Франциско получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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