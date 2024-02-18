Тур: 20. Стадион: Антон Малатинский.
0:1
Второй тайм: 51'
Ход матча
11'
42'
0:1
45'
18
Шулек
Мартин
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
88 Познар ТомашНападающий
-
70 Jaheem Burke
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
-
28 Коне МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
91 Япи РомарикЗащитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
-
22 Оддеи БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Спартак Трнава
ДАК
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
38 матчей
47.4%
15.8%
36.8%
18 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.2%
44.7%
21.1%
13 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
1.61
0.85
Среднее время на гол
55
105
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
0.9
0.89
Среднее время на гол
100
101
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
1.24
0.87
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
72
103
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азанго Филип
|6
|0.3
|Дюриш Михал
|5
|0.25
|Баинович Филип
|4
|0.2
|Желькович Адриан
|3
|0.15
|Джуричин Марко
|3 (1)
|0.15
|Офори Келвин
|2
|0.1
|Даниэл Эрик
|1
|0.05
|Стефаник Самуэль
|1
|0.05
|Ристовски Милан
|1
|0.05
|Бернат Ян
|1
|0.05
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.05
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|5
|0.25
|Fernand Goure
|3
|0.15
|Труса Матей
|3
|0.15
|Гаврич Желько
|3
|0.15
|Чермак Алеш
|2
|0.1
|Рамадан Аммар
|2
|0.1
|Крстович Никола
|2
|0.1
|Bartol Barisic
|2
|0.1
|Качер Мирослав
|1
|0.05
|Mark Csinger
|1
|0.05
|Milan Vitalis
|1
|0.05
|Веселовски Доминик
|1
|0.05
|Брунетти Матеус
|1
|0.05
|Грушковски Конрад
|1
|0.05
|Zoran Zahradnik
|1
|0.05
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Мендес Алехандро
|0
|0
|Герц Кристиан
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Микович Мартин
|4
|0
|Шулек Мартин
|4
|0
|Желькович Адриан
|2
|1
|Баинович Филип
|3
|0
|Коштрна Кристиан
|3
|0
|Азанго Филип
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Прохазка Роман
|2
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Офори Келвин
|2
|0
|Коша Себастьян
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Познар Томаш
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Труса Матей
|4
|0
|Каша Филип
|2
|1
|Димун Милан
|3
|0
|Герц Кристиан
|3
|0
|Mark Csinger
|3
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Ниархос Иоаннис
|2
|0
|Fernand Goure
|2
|0
|Milan Vitalis
|2
|0
|Bartol Barisic
|0
|1
|Попович Александар
|1
|0
|Чермак Алеш
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Рамадан Аммар
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Грушковски Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ДАК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Спартак Трнава
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
ДАК
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
15
18
Спартак Трнава
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (8)
42% (8)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
ДАК
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
53% (10)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
20
21
Голы по времени матча
Забито
14
9
5 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
1
7%
1
11%
1-15
1
7%
3
33%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
1
11%
61-75
3
21%
2
22%
76-90
Пропущено
7
9
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
3
43%
4
44%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
12 Не забивали 11
3
20%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
5
33%
4
21%
46-60
3
20%
4
21%
61-75
1
7%
2
11%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
5
50%
76-90
Забито
29
28
11 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 5
4
14%
3
11%
1-15
2
7%
6
21%
16-30
5
17%
6
21%
31-45
9
31%
4
14%
46-60
5
17%
5
18%
61-75
4
14%
4
14%
76-90
Пропущено
17
19
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
0
0%
1
5%
1-15
2
12%
3
16%
16-30
4
24%
2
11%
31-45
4
24%
3
16%
46-60
4
24%
5
26%
61-75
3
18%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2
Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2
ДАК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1
ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Результаты матчей
Спартак Трнава
ДАК
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
1
7 раз 37%
0
5 раз 26%
3
4 раза 21%
2
2 раза 11%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
82
45
55
18
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
63
55
27
28
18
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
145
910
712
316
514
118
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|16
|3
|1
|53 - 16
|51
|2.
|20
|12
|3
|5
|38 - 28
|39
|3.
|0:1
|20
|11
|3
|6
|28 - 19
|36
|4.
|1:0
|20
|10
|5
|5
|29 - 19
|35
|5.
|20
|10
|3
|7
|39 - 32
|33
|6.
|20
|9
|6
|5
|31 - 21
|33
|7.
|20
|9
|6
|5
|37 - 27
|33
|8.
|20
|7
|7
|6
|22 - 28
|28
|9.
|20
|6
|4
|10
|18 - 23
|22
|10.
|20
|3
|4
|13
|16 - 43
|13
|11.
|20
|0
|6
|14
|14 - 40
|6
|12.
|20
|0
|4
|16
|11 - 40
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|27 - 9
|26
|2.
|10
|8
|0
|2
|26 - 18
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|4.
|1:0
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|21 - 16
|20
|6.
|10
|6
|2
|2
|11 - 7
|20
|7.
|10
|5
|2
|3
|11 - 8
|17
|8.
|0:1
|10
|5
|1
|4
|13 - 9
|16
|9.
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|10.
|10
|2
|3
|5
|7 - 18
|9
|11.
|10
|0
|4
|6
|6 - 19
|4
|12.
|10
|0
|3
|7
|6 - 18
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|26 - 7
|25
|2.
|10
|6
|2
|2
|23 - 11
|20
|3.
|0:1
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|4.
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|5.
|1:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|6.
|10
|4
|1
|5
|18 - 16
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|8.
|10
|1
|5
|4
|11 - 21
|8
|9.
|10
|1
|2
|7
|7 - 15
|5
|10.
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|11.
|10
|0
|2
|8
|8 - 21
|2
|12.
|10
|0
|1
|9
|5 - 22
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (9)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6