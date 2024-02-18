Тур: 20. Стадион: Антон Малатинский.
1:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаКоша Себастьян
0:1
42' ГолРамадан Аммар
45' Желтая карточкаMilan Vitalis
66' Желтая карточкаПопович Александар
67' Желтая карточкаТруса Матей
75' Желтая карточкаПрохазка Роман
0:2
86' ГолАндзуана Иоан
90' Желтая карточкаFernand Goure
1:2
90' ГолМикович Мартин
90'+8
Ход матча
11'
42'
0:1
45'
67'
75'
86'
0:2
90'
90'
1:2
18
Шулек
Мартин
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
-
17 Паур ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
88 Познар ТомашНападающий
-
70 Jaheem Burke
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
-
28 Коне МуссаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
91 Япи РомарикЗащитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
-
22 Оддеи БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Спартак Трнава
ДАК
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед
38 матчей
47.4%
15.8%
36.8%
18 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
34.2%
44.7%
21.1%
13 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
1.61
0.85
Среднее время на гол
55
105
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
0.9
0.89
Среднее время на гол
100
101
Всего голов
47
33
Голов в среднем за матч
1.24
0.87
Тотал матчей
2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35
Среднее время на гол
72
103
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азанго Филип
|6
|0.3
|Дюриш Михал
|5
|0.25
|Баинович Филип
|4
|0.2
|Желькович Адриан
|3
|0.15
|Джуричин Марко
|3 (1)
|0.15
|Офори Келвин
|2
|0.1
|Даниэл Эрик
|1
|0.05
|Стефаник Самуэль
|1
|0.05
|Микович Мартин
|1
|0.05
|Ристовски Милан
|1
|0.05
|Бернат Ян
|1
|0.05
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.05
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андзуана Иоан
|6
|0.3
|Fernand Goure
|3
|0.15
|Труса Матей
|3
|0.15
|Гаврич Желько
|3
|0.15
|Чермак Алеш
|2
|0.1
|Рамадан Аммар
|2
|0.1
|Крстович Никола
|2
|0.1
|Bartol Barisic
|2
|0.1
|Качер Мирослав
|1
|0.05
|Mark Csinger
|1
|0.05
|Milan Vitalis
|1
|0.05
|Веселовски Доминик
|1
|0.05
|Брунетти Матеус
|1
|0.05
|Грушковски Конрад
|1
|0.05
|Zoran Zahradnik
|1
|0.05
|Герц Кристиан
|0
|0
|Ниархос Иоаннис
|0
|0
|Мендес Алехандро
|0
|0
|Коне Мусса II
|0
|0
|Пинту Алекс
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Микович Мартин
|4
|0
|Шулек Мартин
|4
|0
|Желькович Адриан
|2
|1
|Прохазка Роман
|3
|0
|Баинович Филип
|3
|0
|Коштрна Кристиан
|3
|0
|Азанго Филип
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Офори Келвин
|2
|0
|Коша Себастьян
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Познар Томаш
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Труса Матей
|5
|0
|Рисванис Спирос
|3
|1
|Пинту Алекс
|4
|0
|Каша Филип
|2
|1
|Димун Милан
|3
|0
|Герц Кристиан
|3
|0
|Fernand Goure
|3
|0
|Mark Csinger
|3
|0
|Попович Александар
|2
|0
|Качер Мирослав
|2
|0
|Андзуана Иоан
|2
|0
|Ниархос Иоаннис
|2
|0
|Milan Vitalis
|2
|0
|Bartol Barisic
|0
|1
|Чермак Алеш
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
|Гаврич Желько
|1
|0
|Рамадан Аммар
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Грушковски Конрад
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
ДАК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
3
Спартак Трнава
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
ДАК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
15
18
Спартак Трнава
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
ДАК
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
21
21
Голы по времени матча
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
27%
3
27%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
4
40%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Забито
15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
3
20%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
5
33%
4
21%
46-60
3
20%
4
21%
61-75
1
7%
2
11%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
5
50%
76-90
Забито
30
30
11 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
4
13%
3
10%
1-15
2
7%
6
20%
16-30
5
17%
7
23%
31-45
9
30%
4
13%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
5
17%
5
17%
76-90
Пропущено
19
20
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
4
21%
5
25%
61-75
4
21%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2
Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2
ДАК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1
ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Результаты матчей
Спартак Трнава
ДАК
Точный счет
1:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
46
55
19
46
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
55
37
28
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
155
911
812
317
515
119
119
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (9)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6