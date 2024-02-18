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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 20. Стадион: .
Спартак Трнава
1:2
Конец матча
ДАК
0'
11' Желтая карточка
Коша Себастьян
0:1
42' Гол
Рамадан Аммар
45' Желтая карточка
Milan Vitalis
66' Желтая карточка
Попович Александар
67' Желтая карточка
Труса Матей
75' Желтая карточка
Прохазка Роман
0:2
86' Гол
Андзуана Иоан
90' Желтая карточка
Fernand Goure
1:2
90' Гол
Микович Мартин
90'+8
71
Такач
Доминик
24
Коштрна
Кристиан
2
Штетина
Лукаш
26
Коша
Себастьян
18
Шулек
Мартин
6
Прохазка
Роман
28
Буката
Мартин
25
Баинович
Филип
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
41
Попович
Александар
77
Грушковски
Конрад
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
14
Юргенс
Оливер
27
Milan
Vitalis
8
Димун
Милан
10
Рамадан
Аммар
46
Труса
Матей
28
Коне
Мусса
II
Спартак Трнава
4-1-2-3
ДАК
4-4-2

История личных встреч

Спартак Трнава
ДАК

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 11 побед

38 матчей

47.4%
15.8%
36.8%
18 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

34.2%
44.7%
21.1%
13 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

39.5%
31.6%
28.9%
15 побед 12 ничьих 11 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
2:0
С
3:2
С
0:2
С
2:1
С
0:2
С
0:1
К
0:0
С
1:2
С
3:1
С
3:2
С
2:0
С
1:0
К
2:0
С
0:0
С
2:0
С
0:0
К
1:0
С
1:0
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
0:1
С
0:1
С
3:1
С
0:0
С
1:0
С
1:2
С
1:4

Голы

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.61
0.85

Среднее время на гол

55
105

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

0.9
0.89

Среднее время на гол

100
101

Всего голов

47
33

Голов в среднем за матч

1.24
0.87

Тотал матчей

2.5
34
Больше 89%
Меньше 11%
4
23
Больше 61%
Меньше 39%
15
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
7
Больше 18%
Меньше 82%
31
3
Больше 8%
Меньше 92%
35

Среднее время на гол

72
103

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азанго Филип 6 0.3
Дюриш Михал 5 0.25
Баинович Филип 4 0.2
Желькович Адриан 3 0.15
Джуричин Марко 3 (1) 0.15
Офори Келвин 2 0.1
Даниэл Эрик 1 0.05
Стефаник Самуэль 1 0.05
Микович Мартин 1 0.05
Ристовски Милан 1 0.05
Бернат Ян 1 0.05
Компан-Брезник Миха 1 0.05
Буката Мартин 0 0
Шулек Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андзуана Иоан 6 0.3
Fernand Goure 3 0.15
Труса Матей 3 0.15
Гаврич Желько 3 0.15
Чермак Алеш 2 0.1
Рамадан Аммар 2 0.1
Крстович Никола 2 0.1
Bartol Barisic 2 0.1
Качер Мирослав 1 0.05
Mark Csinger 1 0.05
Milan Vitalis 1 0.05
Веселовски Доминик 1 0.05
Брунетти Матеус 1 0.05
Грушковски Конрад 1 0.05
Zoran Zahradnik 1 0.05
Герц Кристиан 0 0
Ниархос Иоаннис 0 0
Мендес Алехандро 0 0
Коне Мусса II 0 0
Пинту Алекс 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Микович Мартин 4 0
Шулек Мартин 4 0
Желькович Адриан 2 1
Прохазка Роман 3 0
Баинович Филип 3 0
Коштрна Кристиан 3 0
Азанго Филип 3 0
Дюриш Михал 2 0
Даниэл Эрик 2 0
Офори Келвин 2 0
Коша Себастьян 2 0
Осени Азиз 2 0
Компан-Брезник Миха 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Познар Томаш 1 0
Michal Gasparik 1 0
Штетина Лукаш 1 0
Горосито Николас 1 0
Джуричин Марко 1 0
Буката Мартин 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Труса Матей 5 0
Рисванис Спирос 3 1
Пинту Алекс 4 0
Каша Филип 2 1
Димун Милан 3 0
Герц Кристиан 3 0
Fernand Goure 3 0
Mark Csinger 3 0
Попович Александар 2 0
Качер Мирослав 2 0
Андзуана Иоан 2 0
Ниархос Иоаннис 2 0
Milan Vitalis 2 0
Bartol Barisic 0 1
Чермак Алеш 1 0
Крстович Никола 1 0
Гаврич Желько 1 0
Рамадан Аммар 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Грушковски Конрад 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
ДАК
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
3
Спартак Трнава
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
ДАК
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

15
18
Спартак Трнава
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
ДАК
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
20% (4)
50% (10)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

21
21

Голы по времени матча

Забито

15
11
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
1
7%
1
9%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
3
20%
3
27%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
4
27%
3
27%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
4
40%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
3
20%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
2
13%
4
21%
31-45
5
33%
4
21%
46-60
3
20%
4
21%
61-75
1
7%
2
11%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
3
30%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
2
20%
5
50%
76-90

Забито

30
30
11 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 14
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 5
4
13%
3
10%
1-15
2
7%
6
20%
16-30
5
17%
7
23%
31-45
9
30%
4
13%
46-60
5
17%
5
17%
61-75
5
17%
5
17%
76-90

Пропущено

19
20
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 12
0
0%
1
5%
1-15
2
11%
3
15%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
4
21%
3
15%
46-60
4
21%
5
25%
61-75
4
21%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0 Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2
Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Фенербахче 1:2
ДАК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ДАК - Скалица 1:0 Аустрия Вена - ДАК 3:0 Хартберг - ДАК 0:1 Слован Братислава - ДАК 2:1
ДАК - Тренчин 0:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 ДАК - Злате Моравце 3:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Спишска-Нова-Вес - ДАК 0:3 Кошице - ДАК 0:3 ДАК - Михаловце 2:1 МФК Снина - ДАК 1:6 Жилина - ДАК 5:1 ДАК - Железярне Подбрезова 3:2 ДАК - Спартак Трнава 0:1 Хорне Салиби - ДАК 0:4 Скалица - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Тренчин - ДАК 1:0 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2

Результаты матчей

Спартак Трнава
ДАК

Точный счет

1:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
0:0
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
3
4 раза 20%
2
3 раза 15%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
5
5
1
9
2.5
4
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
4
0.5
Больше Меньше
15
5
9
11
1.5
8
12
3
17
2.5
5
15
1
19
3.5
1
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 20 16 3 1 53 - 16 51
2.
Жилина
 20 12 3 5 38 - 28 39
3.
Спартак Трнава
 20 11 3 6 29 - 20 36
4.
ДАК
 20 10 5 5 30 - 20 35
5.
Железярне Подбрезова
 20 10 3 7 39 - 32 33
6.
Тренчин
 20 9 6 5 31 - 21 33
7.
Дукла Банска-Бистрица
 20 9 6 5 37 - 27 33
8.
Ружомберок
 20 7 7 6 22 - 28 28
9.
Скалица
 20 6 4 10 18 - 23 22
10.
Кошице
 20 3 4 13 16 - 43 13
11.
Михаловце
 20 0 6 14 14 - 40 6
12.
Злате Моравце
 20 0 4 16 11 - 40 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 2 0 27 - 9 26
2.
Жилина
 10 8 0 2 26 - 18 24
3.
Тренчин
 10 6 2 2 19 - 8 20
4.
ДАК
 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Железярне Подбрезова
 10 6 2 2 21 - 16 20
6.
Ружомберок
 10 6 2 2 11 - 7 20
7.
Скалица
 10 5 2 3 11 - 8 17
8.
Спартак Трнава
 10 5 1 4 14 - 10 16
9.
Дукла Банска-Бистрица
 10 3 4 3 14 - 16 13
10.
Кошице
 10 2 3 5 7 - 18 9
11.
Михаловце
 10 0 4 6 6 - 19 4
12.
Злате Моравце
 10 0 3 7 6 - 18 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Дукла Банска-Бистрица
 10 6 2 2 23 - 11 20
3.
Спартак Трнава
 10 6 2 2 15 - 10 20
4.
Жилина
 10 4 3 3 12 - 10 15
5.
ДАК
 10 4 3 3 11 - 10 15
6.
Железярне Подбрезова
 10 4 1 5 18 - 16 13
7.
Тренчин
 10 3 4 3 12 - 13 13
8.
Ружомберок
 10 1 5 4 11 - 21 8
9.
Скалица
 10 1 2 7 7 - 15 5
10.
Кошице
 10 1 1 8 9 - 25 4
11.
Михаловце
 10 0 2 8 8 - 21 2
12.
Злате Моравце
 10 0 1 9 5 - 22 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (9)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
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      Коне Мусса II уходит с поля. Мендес Алехандро выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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