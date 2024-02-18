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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Лутон Таун
1:2
Второй тайм: 47'
Манчестер Юнайтед
0'
0:1
1' Гол
Хёйлунн Расмус
0:2
7' Гол
Хёйлунн Расмус
1:2
14' Гол
Моррис Карлтон
17' Желтая карточка
Вудроу Коули
20' Желтая карточка
Шоу Люк
34' Желтая карточка
Каземиро Карлос
42' Желтая карточка
Магуайр Гарри

Ход матча

1'
0:1
Хёйлунн Расмус
7'
0:2
Хёйлунн Расмус
(Гарначо Алехандро)
14'
Моррис Карлтон
1:2
17'
Вудроу Коули
 
20'
 
Шоу Люк
34'
 
Каземиро Карлос
42'
 
Магуайр Гарри
45'
 
Линделоф Виктор
Шоу Люк
46'
 
Эванс Джонни
Магуайр Гарри
46'
 
Мактоминай Скотт
Каземиро Карлос

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 263 Количество передач 183
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 139
Лутон Таун 4.3% (6)
X 3.6% (5)
Манчестер Юнайтед 92.1% (128)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Лутон Таун
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Камински
Томас
15
Менги
Теден
2
Ошо
Гэбриэл
29
Бэлл
Амари
7
Огбене
Чидози
45
Доти
Алфи
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
6
Баркли
Росс
9
Моррис
Карлтон
14
Чон
Тахит
10
Вудроу
Коули
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
19
Варан
Рафаэль
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
37
Майну
Кобби
18
Каземиро
Карлос
17
Гарначо
Алехандро
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
11
Хёйлунн
Расмус
Лутон Таун
3-4-2-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Лутон Таун
Манчестер Юнайтед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
0:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 10 0.42
Моррис Карлтон 7 (4) 0.29
Баркли Росс 3 0.13
Огбене Чидози 2 0.08
Браун Джейкоб 2 0.08
Ошо Гэбриэл 2 0.08
Доти Алфи 1 0.04
Таунсенд Андрос 1 0.04
Локьер Том 1 0.04
Андерсен Мадс 1 0.04
Чон Тахит 1 0.04
Менги Теден 1 0.04
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Бурк Рис 0 0
Каборе Исса 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 7 0.28
Мактоминай Скотт 7 0.28
Гарначо Алехандро 5 0.2
Рэшфорд Маркус 5 (1) 0.2
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.12
Далот Диогу 1 0.04
Эриксен Кристиан 1 0.04
Каземиро Карлос 1 0.04
Линделоф Виктор 1 0.04
Варан Рафаэль 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Межбри Ханнибал 1 0.04
Майну Кобби 1 0.04
Магуайр Гарри 0 0
Эванс Джонни 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Баркли Росс 3 0
Чон Тахит 3 0
Доти Алфи 3 0
Кларк Джордан 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Ошо Гэбриэл 2 0
Менги Теден 2 0
Вудроу Коули 1 0
Бурк Рис 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 7 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 6 0
Каземиро Карлос 4 0
Онана Андре 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Антони 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Регилон Серхио 3 0
Уан-Биссака Аарон 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Эванс Джонни 2 0
Магуайр Гарри 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Майну Кобби 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Манчестер Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

11
3
Лутон Таун
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Манчестер Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

10
17
Лутон Таун
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Манчестер Юнайтед
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (11)
46% (11)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
17% (4)
54% (13)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

21
20

Голы по времени матча

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
33%
6
38%
76-90

Пропущено

20
14
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
5
25%
4
29%
61-75
4
20%
6
43%
76-90

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
5
38%
6
33%
76-90

Пропущено

27
18
7 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
4%
3
17%
1-15
3
11%
7
39%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
8
30%
30%
3
17%
61-75
7
26%
1
6%
76-90

Забито

31
34
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
2
6%
3
9%
1-15
5
16%
7
21%
16-30
4
13%
2
6%
31-45
5
16%
5
15%
46-60
4
13%
5
15%
61-75
11
35%
12
35%
76-90

Пропущено

47
32
15 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
2
4%
3
9%
1-15
5
11%
8
25%
16-30
8
17%
2
6%
31-45
8
17%
5
16%
46-60
13
28%
7
22%
61-75
11
23%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3

Результаты матчей

Лутон Таун
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
6
6
2
10
2.5
3
9
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
4
7
1.5
4
8
2
9
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
17
7
8
15
1.5
10
14
4
19
2.5
5
19
2
21
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 25 17 6 2 59 - 24 57
2.
Арсенал
 Заявка 25 17 4 4 58 - 22 55
3.
Манчестер Сити
 Заявка 24 16 5 3 57 - 26 53
4.
Астон Вилла
 Заявка 25 15 4 6 52 - 33 49
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 2:1 Заявка 25 14 2 9 35 - 34 44
7.
Брайтон
 Заявка 25 10 8 7 48 - 40 38
8.
Ньюкасл
 Заявка 25 11 4 10 53 - 41 37
9.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
10.
Челси
 Заявка 25 10 5 10 42 - 41 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 25 8 5 12 34 - 41 29
13.
Борнмут
 Заявка 24 7 7 10 34 - 47 28
14.
Брентфорд
 Заявка 24 7 4 13 35 - 43 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 24 6 6 12 27 - 43 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 25 6 6 13 32 - 44 24
17.
Лутон Таун
 1:2 Заявка 24 5 5 14 35 - 48 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 Заявка 25 3 4 18 25 - 55 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 25 3 4 18 22 - 65 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 4 0 30 - 11 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 2:1 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
15.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
16.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 1:2 Заявка 13 3 2 8 19 - 22 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 2 2 9 12 - 36 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Манчестер Юнайтед
 2:1 Заявка 13 7 1 5 17 - 16 22
5.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 Заявка 13 5 2 6 22 - 23 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Брайтон
 Заявка 13 4 3 6 22 - 25 15
11.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 1:2 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 13 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    Джонни Эванс и Скотт Мактоминей появляются на поле вместо Харри Магуайра и Каземиро.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Замена
    45'
    Виктор Линделоф появляется на поле вместо Люка Шоу.
  • 45'
    Позиционная атака "МЮ" завершается попыткой Гарначо из-за пределов штрафной - мяч попадает в соперника.
  • 45'
    Доти смещается с левого фланга в центр и пробивает низом с 17 метров - мяч прокатывается чуть левее створа.
  • Дополнительное время
    45'
    4 минуты добавляет Дэвид Кут к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Рэшфорд не смог обыграть соперника в чужой штрафной, после этого Маркус оказался на газоне после контакта с Локонгой, но свисток арбитра промолчал.
  • 43'
    Доти со штрафного перебросить "стенку" не смог, не дрогнуло защитное сооружение манкунианцев.
  • Желтая карточка
    42'
    Еще одна желтая карточка у нас - Магуайр получает её за фол против Морриса в нескольких метрах от собственной штрафной.
  • Фол, нарушение
    40'
    Еще один фол Каземиро приводит к перспективному штрафному "Лутона", который к опасному моменту не приводит.
  • 38'
    Приближается к концу первая половина встречи, успокоилась игра в эти минуты, никто ничего интересного не создает.
  • 36'
    Моррис приближается к штрафной гостей и стреляет в правый от себя угол - мяч проходит в сантиметрах от штанги.
  • Желтая карточка
    34'
    Еще одна желтая карточка в нашей встрече - Каземиро получает её за срыв перспективной атаки.
  • 32'
    6:7 у нас по ударам к этой минуте, 2:4 по попаданиям в створ, 3 гола - первые полчаса получились довольно событийными.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      31'
      Угловой с левого фланга подают хозяева поля, Ошо пробивает головой, однако мяч проходит мимо створа.
    • 30'
      Ошибаются гости при розыгрыше мяча у своей штрафной, следует быстрый пас на Вудроу, удар которого успевает накрыть Магуйар.
    • 28'
      Чуть успокоилась игра в последние минуты, "Лутон" владеет инициативой, ничего в этой встрече еще не ясно.
    • 26'
      Осенью 2020 года команды встречались между собой на этом поле в Кубке лиги, тогда "МЮ" добился крупной победы - 3:0.
    • 24'
      Моррис после навеса с левого фланга выпрыгнул выше всех в чужой штрафной площади, но мяч полетел над перекладиной ворот Онана.
    • 23'
      Напомним, что в первом круге "МЮ" хватило одного гола против дебютанта АПЛ, мяч Линделофа принес три очка "красным дьяволам".
    • 21'
      Ошо после навеса со штрафного подставил голову, однако мяч прошел мимо створа.
    • Желтая карточка
      20'
      Шоу получает желтую карточку за срыв перспективной атаки по флангу.
    • 19'
      Гарначо приближается к штрафной площади соперника, однако забывает сделать передачу, теряя мяч.
    • Желтая карточка
      17'
      Вудроу получает желтую карточку за жесткий фол в центре поля.
    • 15'
      Да, очень стремительно развиваются у нас события, веселый дебют встречи на "Кенилуорт Роуд".
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! КАРЛТОН МОРРИС!
      Удар Чона из пределов штрафной с разворота оказывается заблокирован, мяч отскакивает к линии вратарской, а Моррис головой отправляет снаряд в цель!
    • 13'
      "Манчестер Юнайтед" идет в АПЛ на серии из трех побед, начало сегодняшнего поединка намекает на то, что манкунианцы приблизятся к "Тоттенхэму".
    • 11'
      Напомним, что "Лутон" идет прямо над зоной вылета и сегодня, скорее всего, оторваться не сможет. "Эвертон" же завтра может обойти новичка АПЛ.
    • 10'
      Рэшфорд подхватил мяч в центре поля, протащил до чужой штрафной площади и пробил низом с 17 метров - Камински забрал снаряд.
    • 9'
      Исторический вечер - первый дубль Хёйлунна в форме "Манчестер Юнайтед". Ждём еще больших свершений.
    • Описание гола
      7'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! РАСМУС ХЁЙЛУНН!
      После навеса с углового хозяева выбили мяч недалеко, Гарначо пробил с линии штрафной, снаряд попал в грудь Хёйлунну и отскочил точно в цель!
    • 6'
      Отличную форму набрал критикуемый всеми Хёйлунн, забивает датчанин в шести встречах подряд во всех турнирах.
    • 5'
      Рэшфорд после передачи Хёйлунна пробивает низом с 17 метров - мяч после рикошета достался Камински.
    • 4'
      Угловой с левого фланга подали гости, Каземиро пытался пробить головой, но мяч застрял в оборонительных порядках "Лутона".
    • 3'
      Да, начало встречи получается для хозяев обескураживающим, всегда непросто начинать со счёта 0:1.
    • Описание гола
      1'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1 РАСМУС ХЁЙЛУНН!
      Вынос вперед от гостей не таил угрозы, однако Бэлл в центре поля скидывает мяч точно на Хёйлунна, тот вывалился на рандеву с голкипером, обыграл Камински и закатил снаряд в пустые ворота!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kenilworth Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 80 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лутон Таун 1:2 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Лутон Таун
    4.3% (6)
    Ничья
    3.6% (5)
    Манчестер Юнайтед
    92.1% (128)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.18% (80)
    Меньше
    29.82% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    67.54% (77)
    Нет
    32.46% (37)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    42.4% (59)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    15.1% (21)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    6.5% (9)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    6.5% (9)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    4.3% (6)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    1.4% (2)
    2:2 Ничья
    1.4% (2)
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