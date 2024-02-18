Тур: 25. Стадион: Кенилуорт Роуд. Главный судья: Кут Дэвид
1:2
Второй тайм: 47'
0'
0:1
1' ГолХёйлунн Расмус
0:2
7' ГолХёйлунн Расмус
1:2
14' ГолМоррис Карлтон
17' Желтая карточкаВудроу Коули
20' Желтая карточкаШоу Люк
34' Желтая карточкаКаземиро Карлос
42' Желтая карточкаМагуайр Гарри
Ход матча
1'
0:1
7'
14'
1:2
17'
20'
34'
42'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
263 Количество передач 183
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Менги
Теден
29
Бэлл
Амари
45
Доти
Алфи
14
Чон
Тахит
10
Вудроу
Коули
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
23
Шоу
Люк
37
Майну
Кобби
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Менги ТеденЗащитник
- Защитник
-
29 Бэлл АмариЗащитник
- Защитник
-
45 Доти АлфиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Чон ТахитПолузащитник
-
10 Вудроу КоулиНападающий
- Запасные игроки
-
23 Крул ТимВратарь
-
12 Каборе ИссаЗащитник
-
16 Бурк РисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Нельсон ЗакПолузащитник
-
Главный тренер: Эдвардс Роб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
62 Форсон ОмариПолузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лутон Таун
Манчестер Юнайтед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.42
|Моррис Карлтон
|7 (4)
|0.29
|Баркли Росс
|3
|0.13
|Огбене Чидози
|2
|0.08
|Браун Джейкоб
|2
|0.08
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.08
|Доти Алфи
|1
|0.04
|Таунсенд Андрос
|1
|0.04
|Локьер Том
|1
|0.04
|Андерсен Мадс
|1
|0.04
|Чон Тахит
|1
|0.04
|Менги Теден
|1
|0.04
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Бурк Рис
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.28
|Мактоминай Скотт
|7
|0.28
|Гарначо Алехандро
|5
|0.2
|Рэшфорд Маркус
|5 (1)
|0.2
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.12
|Далот Диогу
|1
|0.04
|Эриксен Кристиан
|1
|0.04
|Каземиро Карлос
|1
|0.04
|Линделоф Виктор
|1
|0.04
|Варан Рафаэль
|1
|0.04
|Марсьяль Антони
|1
|0.04
|Межбри Ханнибал
|1
|0.04
|Майну Кобби
|1
|0.04
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Эванс Джонни
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Каборе Исса
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Баркли Росс
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Доти Алфи
|3
|0
|Кларк Джордан
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Ошо Гэбриэл
|2
|0
|Менги Теден
|2
|0
|Вудроу Коули
|1
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|7
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|6
|0
|Каземиро Карлос
|4
|0
|Онана Андре
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Уан-Биссака Аарон
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Магуайр Гарри
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Майну Кобби
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Манчестер Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
11
3
Лутон Таун
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Манчестер Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
10
17
Лутон Таун
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Манчестер Юнайтед
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (11)
46% (11)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
17% (4)
54% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
21
20
Голы по времени матча
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
33%
6
38%
76-90
Пропущено
20
14
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
5
25%
4
29%
61-75
4
20%
6
43%
76-90
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
5
38%
6
33%
76-90
Пропущено
27
18
7 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
4%
3
17%
1-15
3
11%
7
39%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
8
30%
30%
3
17%
61-75
7
26%
1
6%
76-90
Забито
31
34
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
2
6%
3
9%
1-15
5
16%
7
21%
16-30
4
13%
2
6%
31-45
5
16%
5
15%
46-60
4
13%
5
15%
61-75
11
35%
12
35%
76-90
Пропущено
47
32
15 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
2
4%
3
9%
1-15
5
11%
8
25%
16-30
8
17%
2
6%
31-45
8
17%
5
16%
46-60
13
28%
7
22%
61-75
11
23%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3
Результаты матчей
Лутон Таун
Манчестер Юнайтед
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Точный счет
3:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
48
66
210
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
47
48
29
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
177
815
1014
419
519
221
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|59 - 24
|57
|2.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|58 - 22
|55
|3.
|Заявка
|24
|16
|5
|3
|57 - 26
|53
|4.
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 33
|49
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|2:1 Заявка
|25
|14
|2
|9
|35 - 34
|44
|7.
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|48 - 40
|38
|8.
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|53 - 41
|37
|9.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|10.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 40
|35
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|34 - 41
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|35 - 43
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|32 - 44
|24
|17.
|1:2 Заявка
|24
|5
|5
|14
|35 - 48
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|20.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|22 - 65
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|30 - 11
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|2:1 Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|1:2 Заявка
|13
|3
|2
|8
|19 - 22
|11
|19.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 36
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|2:1 Заявка
|13
|7
|1
|5
|17 - 16
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|6.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 25
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|15.
|1:2 Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|13 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лутон Таун 1:2 Манчестер Юнайтед
Исход игры
Лутон Таун
4.3% (6)
Ничья
3.6% (5)
Манчестер Юнайтед
92.1% (128)
Тотал 2.5
Больше
70.18% (80)
Меньше
29.82% (34)
Обе команды забьют
Да
67.54% (77)
Нет
32.46% (37)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
42.4% (59)
0:2 Манчестер Юнайтед
15.1% (21)
1:3 Манчестер Юнайтед
6.5% (9)
0:1 Манчестер Юнайтед
6.5% (9)
0:3 Манчестер Юнайтед
4.3% (6)
1:1 Ничья
2.2% (3)
2:3 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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