Джонни Эванс и Скотт Мактоминей появляются на поле вместо Харри Магуайра и Каземиро.

4 минуты добавляет Дэвид Кут к основному времени первого тайма.

Доти смещается с левого фланга в центр и пробивает низом с 17 метров - мяч прокатывается чуть левее створа.

6:7 у нас по ударам к этой минуте, 2:4 по попаданиям в створ, 3 гола - первые полчаса получились довольно событийными.

Еще одна желтая карточка в нашей встрече - Каземиро получает её за срыв перспективной атаки.

Моррис приближается к штрафной гостей и стреляет в правый от себя угол - мяч проходит в сантиметрах от штанги.

Приближается к концу первая половина встречи, успокоилась игра в эти минуты, никто ничего интересного не создает.

Еще один фол Каземиро приводит к перспективному штрафному "Лутона", который к опасному моменту не приводит.

Еще одна желтая карточка у нас - Магуайр получает её за фол против Морриса в нескольких метрах от собственной штрафной.

Доти со штрафного перебросить "стенку" не смог, не дрогнуло защитное сооружение манкунианцев.

Рэшфорд не смог обыграть соперника в чужой штрафной, после этого Маркус оказался на газоне после контакта с Локонгой, но свисток арбитра промолчал.

Вудроу получает желтую карточку за жесткий фол в центре поля.

Гарначо приближается к штрафной площади соперника, однако забывает сделать передачу, теряя мяч.

Шоу получает желтую карточку за срыв перспективной атаки по флангу.

Ошо после навеса со штрафного подставил голову, однако мяч прошел мимо створа.

Напомним, что в первом круге "МЮ" хватило одного гола против дебютанта АПЛ, мяч Линделофа принес три очка "красным дьяволам".

Моррис после навеса с левого фланга выпрыгнул выше всех в чужой штрафной площади, но мяч полетел над перекладиной ворот Онана.

Осенью 2020 года команды встречались между собой на этом поле в Кубке лиги, тогда "МЮ" добился крупной победы - 3:0.

Чуть успокоилась игра в последние минуты, "Лутон" владеет инициативой, ничего в этой встрече еще не ясно.

Ошибаются гости при розыгрыше мяча у своей штрафной, следует быстрый пас на Вудроу, удар которого успевает накрыть Магуйар.

Угловой с левого фланга подают хозяева поля, Ошо пробивает головой, однако мяч проходит мимо створа.

15' Да, очень стремительно развиваются у нас события, веселый дебют встречи на "Кенилуорт Роуд".

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! КАРЛТОН МОРРИС!

Удар Чона из пределов штрафной с разворота оказывается заблокирован, мяч отскакивает к линии вратарской, а Моррис головой отправляет снаряд в цель!

13' "Манчестер Юнайтед" идет в АПЛ на серии из трех побед, начало сегодняшнего поединка намекает на то, что манкунианцы приблизятся к "Тоттенхэму".

11' Напомним, что "Лутон" идет прямо над зоной вылета и сегодня, скорее всего, оторваться не сможет. "Эвертон" же завтра может обойти новичка АПЛ.

10' Рэшфорд подхватил мяч в центре поля, протащил до чужой штрафной площади и пробил низом с 17 метров - Камински забрал снаряд.

9' Исторический вечер - первый дубль Хёйлунна в форме "Манчестер Юнайтед". Ждём еще больших свершений.

7' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:2! РАСМУС ХЁЙЛУНН!

После навеса с углового хозяева выбили мяч недалеко, Гарначо пробил с линии штрафной, снаряд попал в грудь Хёйлунну и отскочил точно в цель!

6' Отличную форму набрал критикуемый всеми Хёйлунн, забивает датчанин в шести встречах подряд во всех турнирах.

5' Рэшфорд после передачи Хёйлунна пробивает низом с 17 метров - мяч после рикошета достался Камински.

4' Угловой с левого фланга подали гости, Каземиро пытался пробить головой, но мяч застрял в оборонительных порядках "Лутона".

3' Да, начало встречи получается для хозяев обескураживающим, всегда непросто начинать со счёта 0:1.

1' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1 РАСМУС ХЁЙЛУНН!

Вынос вперед от гостей не таил угрозы, однако Бэлл в центре поля скидывает мяч точно на Хёйлунна, тот вывалился на рандеву с голкипером, обыграл Камински и закатил снаряд в пустые ворота!