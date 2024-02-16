Тур: 25. Стадион: Кенилуорт Роуд. Главный судья: Кут Дэвид
Позже
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Главный тренер: Эдвардс Роб
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Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Лутон Таун
Манчестер Юнайтед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
60
Бомбардиры внутри турнира
Лутон Таун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адебайо Элайджа
|10
|0.43
|Моррис Карлтон
|6 (4)
|0.26
|Баркли Росс
|3
|0.13
|Огбене Чидози
|2
|0.09
|Браун Джейкоб
|2
|0.09
|Ошо Гэбриэл
|2
|0.09
|Доти Алфи
|1
|0.04
|Таунсенд Андрос
|1
|0.04
|Локьер Том
|1
|0.04
|Андерсен Мадс
|1
|0.04
|Чон Тахит
|1
|0.04
|Менги Теден
|1
|0.04
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|0
|0
|Бурк Рис
|0
|0
|Каборе Исса
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мактоминай Скотт
|7
|0.29
|Хёйлунн Расмус
|5
|0.21
|Гарначо Алехандро
|5
|0.21
|Рэшфорд Маркус
|5 (1)
|0.21
|Фернандеш Бруну
|3 (1)
|0.13
|Далот Диогу
|1
|0.04
|Эриксен Кристиан
|1
|0.04
|Каземиро Карлос
|1
|0.04
|Линделоф Виктор
|1
|0.04
|Варан Рафаэль
|1
|0.04
|Марсьяль Антони
|1
|0.04
|Межбри Ханнибал
|1
|0.04
|Майну Кобби
|1
|0.04
|Магуайр Гарри
|0
|0
|Эванс Джонни
|0
|0
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|Мартинес Лисандро
|0
|0
|Пельистри Факундо
|0
|0
|Форсон Омари
|0
|0
Карточки
Лутон Таун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Накамба Марвелус
|5
|0
|Локьер Том
|4
|0
|Браун Джейкоб
|4
|0
|Каборе Исса
|4
|0
|Камински Томас
|3
|0
|Баркли Росс
|3
|0
|Чон Тахит
|3
|0
|Доти Алфи
|3
|0
|Кларк Джордан
|2
|0
|Моррис Карлтон
|2
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|2
|0
|Ошо Гэбриэл
|2
|0
|Менги Теден
|2
|0
|Бурк Рис
|1
|0
|Андерсен Мадс
|1
|0
|Адебайо Элайджа
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Бруну
|7
|0
|Далот Диогу
|5
|1
|Шоу Люк
|5
|0
|Онана Андре
|4
|0
|Гарначо Алехандро
|4
|0
|Антони
|3
|0
|Каземиро Карлос
|3
|0
|Амрабат Софьян
|3
|0
|Регилон Серхио
|3
|0
|Уан-Биссака Аарон
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Рэшфорд Маркус
|2
|0
|Хёйлунн Расмус
|2
|0
|Майну Кобби
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Варан Рафаэль
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Маунт Мэйсон
|1
|0
|Межбри Ханнибал
|1
|0
|Эрик тен Хаг
|1
|0
Результаты матчей
Лутон Таун
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Манчестер Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
11
3
Лутон Таун
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Манчестер Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
10
17
Лутон Таун
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Манчестер Юнайтед
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (11)
46% (11)
8% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
17% (4)
54% (13)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
15
Упущенные победы
21
20
Голы по времени матча
Забито
18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
33%
6
38%
76-90
Пропущено
20
14
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
5
25%
4
29%
61-75
4
20%
6
43%
76-90
Забито
13
18
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
5
38%
6
33%
76-90
Пропущено
27
18
7 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
4%
3
17%
1-15
3
11%
7
39%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
8
30%
30%
3
17%
61-75
7
26%
1
6%
76-90
Забито
31
34
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
2
6%
3
9%
1-15
5
16%
7
21%
16-30
4
13%
2
6%
31-45
5
16%
5
15%
46-60
4
13%
5
15%
61-75
11
35%
12
35%
76-90
Пропущено
47
32
15 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
2
4%
3
9%
1-15
5
11%
8
25%
16-30
8
17%
2
6%
31-45
8
17%
5
16%
46-60
13
28%
7
22%
61-75
11
23%
7
22%
76-90
Результаты последних матчей
Лутон Таун
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3
Результаты матчей
Лутон Таун
Манчестер Юнайтед
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Точный счет
3:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 48%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Лутон Таун
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
48
66
210
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
84
47
48
29
210
110
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
177
815
1014
419
519
221
123
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|16
|6
|2
|55 - 23
|54
|2.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|3.
|Заявка
|24
|16
|4
|4
|53 - 22
|52
|4.
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|51 - 36
|47
|5.
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|50 - 32
|46
|6.
|Заявка
|24
|13
|2
|9
|33 - 33
|41
|7.
|Заявка
|24
|11
|3
|10
|51 - 39
|36
|8.
|Заявка
|24
|10
|6
|8
|36 - 42
|36
|9.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|10.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|41 - 40
|34
|11.
|Заявка
|24
|9
|5
|10
|37 - 39
|32
|12.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|33 - 39
|29
|13.
|Заявка
|23
|7
|6
|10
|32 - 45
|27
|14.
|Заявка
|23
|7
|4
|12
|34 - 39
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|16.
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|30 - 44
|21
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|25 - 50
|13
|20.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|Заявка
|12
|9
|0
|3
|25 - 16
|27
|6.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 14
|25
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|22 - 13
|22
|9.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|21 - 23
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 20
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|2.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|23 - 11
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|22 - 13
|22
|4.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|5.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 15
|19
|6.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|18
|7.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 25
|17
|8.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 19
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|19 - 27
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|14 (8)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (2)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|11 (10)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогнозы на матч Лутон Таун - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Лутон Таун
2.3% (1)
Ничья
4.7% (2)
Манчестер Юнайтед
93% (40)
Тотал 2.5
Больше
65% (26)
Меньше
35% (14)
Обе команды забьют
Да
60% (24)
Нет
40% (16)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
44.2% (19)
0:2 Манчестер Юнайтед
25.6% (11)
0:3 Манчестер Юнайтед
7% (3)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.7% (2)
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