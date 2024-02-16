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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Лутон Таун
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 42
Лутон Таун 2.4% (1)
X 4.8% (2)
Манчестер Юнайтед 92.9% (39)
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Ничья
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Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Лутон Таун
Манчестер Юнайтед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
0:3

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адебайо Элайджа 10 0.43
Моррис Карлтон 6 (4) 0.26
Баркли Росс 3 0.13
Огбене Чидози 2 0.09
Браун Джейкоб 2 0.09
Ошо Гэбриэл 2 0.09
Доти Алфи 1 0.04
Таунсенд Андрос 1 0.04
Локьер Том 1 0.04
Андерсен Мадс 1 0.04
Чон Тахит 1 0.04
Менги Теден 1 0.04
Самби Локонга Альберт-Мбойо 0 0
Бурк Рис 0 0
Каборе Исса 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мактоминай Скотт 7 0.29
Хёйлунн Расмус 5 0.21
Гарначо Алехандро 5 0.21
Рэшфорд Маркус 5 (1) 0.21
Фернандеш Бруну 3 (1) 0.13
Далот Диогу 1 0.04
Эриксен Кристиан 1 0.04
Каземиро Карлос 1 0.04
Линделоф Виктор 1 0.04
Варан Рафаэль 1 0.04
Марсьяль Антони 1 0.04
Межбри Ханнибал 1 0.04
Майну Кобби 1 0.04
Магуайр Гарри 0 0
Эванс Джонни 0 0
Уан-Биссака Аарон 0 0
Мартинес Лисандро 0 0
Пельистри Факундо 0 0
Форсон Омари 0 0

Карточки

Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Накамба Марвелус 5 0
Локьер Том 4 0
Браун Джейкоб 4 0
Каборе Исса 4 0
Камински Томас 3 0
Баркли Росс 3 0
Чон Тахит 3 0
Доти Алфи 3 0
Кларк Джордан 2 0
Моррис Карлтон 2 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 2 0
Ошо Гэбриэл 2 0
Менги Теден 2 0
Бурк Рис 1 0
Андерсен Мадс 1 0
Адебайо Элайджа 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Бруну 7 0
Далот Диогу 5 1
Шоу Люк 5 0
Онана Андре 4 0
Гарначо Алехандро 4 0
Антони 3 0
Каземиро Карлос 3 0
Амрабат Софьян 3 0
Регилон Серхио 3 0
Уан-Биссака Аарон 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Эванс Джонни 2 0
Рэшфорд Маркус 2 0
Хёйлунн Расмус 2 0
Майну Кобби 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Варан Рафаэль 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Линделоф Виктор 1 0
Маунт Мэйсон 1 0
Межбри Ханнибал 1 0
Эрик тен Хаг 1 0

Результаты матчей

Лутон Таун
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Манчестер Юнайтед
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
8% (1)
58% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

11
3
Лутон Таун
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Манчестер Юнайтед
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
67% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

10
17
Лутон Таун
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (7)
39% (9)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
48% (11)
13% (3)
Манчестер Юнайтед
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
46% (11)
46% (11)
8% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
17% (4)
54% (13)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
15

Упущенные победы

21
20

Голы по времени матча

Забито

18
16
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 15
2
11%
2
13%
1-15
2
11%
4
25%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
4
22%
1
6%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
6
33%
6
38%
76-90

Пропущено

20
14
8 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
5
25%
1
7%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
5
25%
4
29%
61-75
4
20%
6
43%
76-90

Забито

13
18
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 15
0
0%
1
6%
1-15
3
23%
3
17%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
5
38%
6
33%
76-90

Пропущено

27
18
7 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
1
4%
3
17%
1-15
3
11%
7
39%
16-30
3
11%
1
6%
31-45
5
19%
3
17%
46-60
8
30%
30%
3
17%
61-75
7
26%
1
6%
76-90

Забито

31
34
11 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 22
7 Забивали первыми 12
4 Не забивали 6
2
6%
3
9%
1-15
5
16%
7
21%
16-30
4
13%
2
6%
31-45
5
16%
5
15%
46-60
4
13%
5
15%
61-75
11
35%
12
35%
76-90

Пропущено

47
32
15 В 1-м тайме 13
32 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 17
2
4%
3
9%
1-15
5
11%
8
25%
16-30
8
17%
2
6%
31-45
8
17%
5
16%
46-60
13
28%
7
22%
61-75
11
23%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Лутон Таун
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Лутон Таун - Шеффилд Юнайтед 1:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Лутон Таун - Брайтон 4:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2
Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед 3:4 Ньюпорт - Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:2 Уиган - Манчестер Юнайтед 0:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 3:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Манчестер Юнайтед - Борнмут 0:3 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 Галатасарай - Манчестер Юнайтед 3:3 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3

Результаты матчей

Лутон Таун
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:3
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:4
1 раз 9%
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
1:0
3 раза 13%
1:1
3 раза 13%
2:3
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
0:1
3 раза 13%
0:3
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 48%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
0
7 раз 29%
1
7 раз 29%
2
5 раз 21%
3
4 раза 17%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Лутон Таун
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
6
6
2
10
2.5
3
9
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
4
4
7
1.5
4
8
2
9
2.5
2
10
1
10
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
17
7
8
15
1.5
10
14
4
19
2.5
5
19
2
21
3.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 24 16 6 2 55 - 23 54
2.
Манчестер Сити
 Заявка 23 16 4 3 56 - 25 52
3.
Арсенал
 Заявка 24 16 4 4 53 - 22 52
4.
Тоттенхэм
 Заявка 24 14 5 5 51 - 36 47
5.
Астон Вилла
 Заявка 24 14 4 6 50 - 32 46
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 24 13 2 9 33 - 33 41
7.
Ньюкасл
 Заявка 24 11 3 10 51 - 39 36
8.
Вест Хэм
 Заявка 24 10 6 8 36 - 42 36
9.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
10.
Челси
 Заявка 24 10 4 10 41 - 40 34
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 24 9 5 10 37 - 39 32
12.
Фулхэм
 Заявка 24 8 5 11 33 - 39 29
13.
Борнмут
 Заявка 23 7 6 10 32 - 45 27
14.
Брентфорд
 Заявка 23 7 4 12 34 - 39 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 24 6 6 12 27 - 43 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 24 5 6 13 30 - 44 21
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Бёрнли
 Заявка 24 3 4 17 25 - 50 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 Заявка 11 8 3 0 29 - 10 27
5.
Тоттенхэм
 Заявка 12 9 0 3 25 - 16 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 12 8 1 3 29 - 14 25
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Фулхэм
 Заявка 12 7 1 4 22 - 13 22
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Брентфорд
 Заявка 12 4 3 5 21 - 23 15
14.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
15.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 3 3 6 17 - 20 12
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 2 9 13 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
2.
Арсенал
 Заявка 12 7 2 3 23 - 11 23
3.
Ливерпуль
 Заявка 12 6 4 2 22 - 13 22
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 6 1 5 15 - 15 19
6.
Астон Вилла
 Заявка 12 5 3 4 19 - 19 18
7.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 18 - 25 17
8.
Челси
 Заявка 12 5 1 6 21 - 22 16
9.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 2 6 18 - 19 14
10.
Борнмут
 Заявка 12 4 2 6 19 - 27 14
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 14 (8)
Борнмут Соланке Доминик 14 (2)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Астон Вилла Уоткинс Олли 11 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Фулхэм Пальинья Жоау 9
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лутон Таун - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2024, осталось 2 дня 9 часов 44 минуты.

    Главный судья: Кут Дэвид

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 44.2% пользователей.
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    • Прогнозы 42
    Лутон Таун 2.4% (1)
    X 4.8% (2)
    Манчестер Юнайтед 92.9% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лутон Таун
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    4.20
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    4.20
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    1.82
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    Прогнозы на матч Лутон Таун - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Лутон Таун
    2.3% (1)
    Ничья
    4.7% (2)
    Манчестер Юнайтед
    93% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    65% (26)
    Меньше
    35% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (24)
    Нет
    40% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    44.2% (19)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    25.6% (11)
    0:3 Манчестер Юнайтед
    7% (3)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    4.7% (2)
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    Лутон Таун
    Манчестер Юнайтед
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