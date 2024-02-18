Тур: 22. Стадион: Воновия Рурштадион. Главный судья: Шлагер Даниэль
0'
0:1
14' ГолМусиала Джамал
1:1
38' ГолАсано Такума
39' Желтая карточкаУпамекано Дайо
2:1
44' ГолШлоттербек Кевен
45' Желтая карточкаБернардо Фернандес
45' Желтая карточкаЛосилья Антони
Ход матча
14'
0:1
38'
1:1
39'
44'
2:1
45'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Оерманн
Тим
20
Ордец
Иван
11
Асано
Такума
25
Мюллер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Оерманн ТимЗащитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асано ТакумаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Луте АндреасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Лоосли НоаЗащитник
- Полузащитник
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
-
44 Азну АдамЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бохум
Бавария
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
15 матчей
6.7%
6.7%
86.6%
1 победа 1 ничья 13 побед
Первый тайм
20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
6.7%
6.7%
86.6%
1 победа 1 ничья 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
26
31
Голов в среднем за матч
4.33
3.44
Среднее время на гол
20
26
Всего голов
35
36
Голов в среднем за матч
2.33
2.4
Тотал матчей
3.5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
38
37
Бомбардиры внутри турнира
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асано Такума
|6
|0.27
|Штёгер Кевин
|4 (3)
|0.18
|Пасьенса Гонсало
|3
|0.14
|Шлоттербек Кевен
|2
|0.09
|Патрик Остерхаге
|2
|0.09
|Брошински Мориц
|2
|0.09
|Лосилья Антони
|1
|0.05
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.05
|Дашнер Лукас
|1
|0.05
|Беро Матуш
|1
|0.05
|Бернардо Фернандес
|1
|0.05
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Гамбоа Кристиан
|0
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|24 (3)
|1.09
|Сане Лерой
|8
|0.36
|Мусиала Джамал
|6
|0.27
|Коман Кингсли
|3
|0.14
|Тель Матис
|3
|0.14
|Горецка Леон
|2
|0.09
|Павлович Александр
|2
|0.09
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0.09
|Геррейру Рафаэл
|2
|0.09
|Де Лигт Маттейс
|2
|0.09
|Мюллер Томас
|1
|0.05
|Киммих Йозуа
|1
|0.05
|Дэвис Альфонсо
|1
|0.05
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.05
|Упамекано Дайо
|1
|0.05
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
|Лаймер Конрад
|0
|0
Карточки
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штёгер Кевин
|6
|0
|Гамбоа Кристиан
|6
|0
|Бернардо Фернандес
|6
|0
|Шлоттербек Кевен
|6
|0
|Лосилья Антони
|5
|0
|Беро Матуш
|5
|0
|Риман Мануэль
|4
|0
|Машович Эрхан
|4
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|4
|0
|Виттек Максимилиан
|3
|0
|Патрик Остерхаге
|3
|0
|Ордец Иван
|2
|0
|Пасьенса Гонсало
|2
|0
|Дашнер Лукас
|2
|0
|Брошински Мориц
|2
|0
|Оерманн Тим
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Асано Такума
|1
|0
|Фёрстер Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сане Лерой
|4
|0
|Де Лигт Маттейс
|4
|0
|Мазрауи Нуссаир
|3
|0
|Томас Тухель
|3
|0
|Павлович Александр
|3
|0
|Киммих Йозуа
|1
|1
|Кейн Гарри
|2
|0
|Геррейру Рафаэл
|2
|0
|Лаймер Конрад
|2
|0
|Горецка Леон
|2
|0
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0
|Упамекано Дайо
|2
|0
|Нойер Мануэль
|1
|0
|Ульрайх Свен
|1
|0
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0
|Коман Кингсли
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Тель Матис
|1
|0
Результаты матчей
Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Бавария
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
9
3
Бохум
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Бавария
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
24
1
Упущенные победы
5
36
Бохум
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
52% (11)
43% (9)
5% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Бавария
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
25
6
Упущенные победы
14
39
Голы по времени матча
Забито
16
22
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
6%
4
18%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
3
19%
4
18%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
3
19%
4
18%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
3
30%
4
27%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Забито
8
36
5 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 11
1
13%
6
17%
1-15
2
25%
3
8%
16-30
2
25%
4
11%
31-45
1
13%
6
17%
46-60
1
13%
8
22%
61-75
1
13%
9
25%
76-90
Пропущено
28
8
17 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
1
13%
16-30
9
32%
2
25%
31-45
2
7%
1
13%
46-60
4
14%
2
25%
61-75
5
18%
2
25%
76-90
Забито
24
58
12 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 34
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
2
8%
10
17%
1-15
5
21%
6
10%
16-30
5
21%
8
14%
31-45
4
17%
10
17%
46-60
4
17%
11
19%
61-75
4
17%
13
22%
76-90
Пропущено
38
23
21 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
4
11%
1
4%
1-15
5
13%
5
22%
16-30
12
32%
6
26%
31-45
5
13%
5
22%
46-60
4
11%
2
9%
61-75
8
21%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Бохум
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0
Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3
Бавария
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3
Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3
Результаты матчей
Бохум
Бавария
Точный счет
1:1
5 раз 50%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
5 раз 45%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
0:4
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Точный счет
1:1
6 раз 29%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
3:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 52%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
3
7 раз 33%
2
4 раза 19%
1
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 10%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Бохум
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
92
28
83
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
91
29
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
165
Больше Меньше
192
516
165
219
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|18
|4
|0
|57 - 15
|58
|2.
|1:2 Заявка
|22
|16
|2
|4
|60 - 24
|50
|3.
|Заявка
|22
|15
|1
|6
|51 - 28
|46
|4.
|Заявка
|22
|11
|8
|3
|44 - 27
|41
|5.
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|48 - 28
|40
|6.
|Заявка
|22
|8
|9
|5
|34 - 28
|33
|7.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|31 - 34
|29
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 40
|29
|9.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|38 - 41
|27
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 38
|27
|11.
|2:1 Заявка
|22
|5
|10
|7
|25 - 40
|25
|12.
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|21 - 35
|24
|13.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|26 - 34
|24
|14.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|31 - 40
|23
|15.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|36 - 43
|22
|16.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|15 - 36
|16
|17.
|Заявка
|22
|2
|9
|11
|17 - 35
|15
|18.
|Заявка
|22
|2
|6
|14
|23 - 51
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|32 - 6
|29
|2.
|1:2 Заявка
|11
|9
|1
|1
|37 - 7
|28
|3.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|34 - 10
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|30 - 10
|26
|5.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 17
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|19 - 17
|18
|9.
|2:1 Заявка
|11
|4
|6
|1
|17 - 12
|18
|10.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|11.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|16 - 13
|16
|13.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 15
|15
|14.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|20 - 20
|14
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|17 - 20
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|13 - 25
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|25 - 9
|29
|2.
|1:2 Заявка
|11
|7
|1
|3
|23 - 17
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|0
|5
|17 - 18
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|22 - 12
|18
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 21
|17
|6.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|18 - 18
|14
|7.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|17 - 19
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|12 - 17
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|9 - 23
|10
|10.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 21
|9
|11.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|12.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 21
|8
|13.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 21
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|19 - 28
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 20
|7
|16.
|2:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 28
|7
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 26
|6
|18.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|9 - 20
|6
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|Бавария
|Кейн Гарри
|24 (5)
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|18 (1)
|РБ Лейпциг
|Опенда Лои
|16 (4)
|Штутгарт
|Ундав Дениз
|14 (5)
|Аугсбург
|Демирович Эрмедин
|12 (6)
|Хоффенхайм
|Прёмель Гриша
|1 7
|Дармштадт
|Маглица Матей
|2 5
|Майнц
|Кор Доминик
|8
|Аугсбург
|Педерсен Мадс
|1 6
|Кёльн
|Шабо Юлиан
|1 6
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бохум 2:1 Бавария
Исход игры
Бохум
4.6% (6)
Ничья
1.5% (2)
Бавария
93.9% (123)
Тотал 2.5
Больше
65.79% (75)
Меньше
34.21% (39)
Обе команды забьют
Да
54.39% (62)
Нет
45.61% (52)
Популярный счёт
1:2 Бавария
26% (34)
0:2 Бавария
24.4% (32)
1:3 Бавария
15.3% (20)
0:3 Бавария
7.6% (10)
0:1 Бавария
3.8% (5)
1:4 Бавария
3.1% (4)
0:4 Бавария
1.5% (2)
2:3 Бавария
1.5% (2)
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