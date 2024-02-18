Дайо Упамекано на правом фланге обыгрался с Йозуа Киммихом и прострелил в центр штрафной площади, где Мануэль Риман не сразу зафиксировал мяч в своих перчатках, но добить было некому.

Такума Асано на левом фланге оставил мяч для Бернардо Фернандеса, который набросил на дальний край вратарской, откуда Иван Ордец сделал безадресную скидку головой.

Мануэль Нойер нервничает под давлением, и ошибается вратарь "Баварии", выбивая мяч из своей штрафной площади за боковую линию.

Кристофер Антви-Анджей простреливал к центру из левого угла чужой штрафной площадки, однако не сумел вложить мяч точно в ногу Морицу Брошински.

Джамал Мусиала прострелил с левого полуфланга, и никто не замкнул эту передачу из "Баварии", зато угловой получился.

Йозуа Киммих выполнил подачу корнера с правого фланга, а Эрик Чупо-Мотинг головой не попал в ближний угол створа.

Свисток на перерыв. 2:1. По итогам удлинённого первого тайма "Бохум" именно с таким счётом выигрывает у "Баварии".

Бернандо Фернандес заработал себе жёлтую карточку за нарушение правил против Томаса Мюллера.

Рафаэл Геррейру с подбора пробивал из зоны левого инсайда после штрафного. От Такумы Асано мяч ушёл за пределы поля.

С правого фланга вбросили аут в атаке игроки "Бохума", и дальний удар нанёс Кевин Штёгер, однако не суждено ему было попасть в створ.

С правого фланга вбросили аут в атаке игроки "Бохума", и дальний удар нанёс Кевин Штёгер, однако не суждено ему было попасть в створ.

Рафаэл Геррейру слева доставил мяч на дальний полуфланг, откуда Томас Мюллер прострелил на Гарри Кейна, а тот не смог нанести удар по воротам.

Джамал Мусиала заработал штрафной удар для "Баварии" на левом полуфланге. Антони Лосилья уронил оппонента и обзавёлся жёлтой карточкой.

С подбора после стандарта Леон Горецка пытался закинуть мяч под перекладину ворот "Бохума" со средней дистанции, но мимо створа получилось.

Такума Асано вновь пытался угрожать воротам "Баварии" с правой стороны, но сейчас он лишь слабо забросил мяч в руки Ману Нойера.

"Бавария" атаковала, когда воздушный шарик находится в штрафной "Бохума". Потом хозяева ответили контратакой, Кристофер Антви-Анджей заработал угловой удар.

Хозяева в лице Кевина Штёгера подали корнер с правого фланга, Мануэль Нойер ошибся на выходе, а опередивший его Мориц Брошински головой отправил мяч выше перекладины.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Такума Асано! Мусиала потерял мяч в центре поля, и Лосилья вывел Асано по правому полуфлангу, а Такума ударил низом в дальний угол и удачно попал, Нойер не достал.

Дайо Упамекано спустя несколько минут после выхода на замену получил жёлтую карточку. Напомним, что в матче за "Баварию" в Лиге чемпионов против "Лацио" он и вовсе был удалён.

С минутами может быть путаница. Вероятно, официально сейчас идёт уже 40-я, это если учитывать приостановку.

Да, всё-таки прибавили на таймере 6 минут примерно. Столько длился период безвременья в сегодняшнем матче из-за бросания болельщиками с трибун посторонних предметов на поле.

"Бавария" контролирует мяч в середине поля. Не собиралась она, конечно, пропускать ответный мяч. Теперь с чистого листа команды играют.

Такума Асано пробивал с правого полуфланга примерно с линии штрафной площади, а Ким Мин-Чжэ поставил ногу, и мяч срикошетил на угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! Кевен Шлоттербек! Кевин Штёгер подал угловой с правого края, а Кевин Шлоттербек головой беспрепятственно переправил мяч в сетку. Что же делали мюнхенцы, почему не предотвратили это?

28' Игра возобновилась с отметки в 27:34. Несколько минут точно добавит главный арбитр к первому тайму.

— Тем временем замена происходит в составе "Баварии", пока игра не возобновилась. Дайо Упамекано появляется на поле вместо получившего травму Нуссаира Назрауи.

— Томас Мюллер надел тренировочную куртку с капюшоном. Дождь сейчас идёт в Бохуме.

— Диктор обращается к болельщикам, на что те отвечают свистом и потом поют песни.

— Арбитр уводит команды с поля. Продолжают с трибун лететь теннисные мячи на поле.

27' Томас Тухель покинул техническую зону и пришёл в разминочный сектор, где поговорил о чём-то с Дайо Упамекано.

25' Стали футболисты пасовать друг другу мячи, которых сейчас больше одного на футбольном поле. Как минимум два мяча видно.

24' Хотя кто его знает. На данный момент футболисты общаются друг с другом по двое, по трое. Ждут игроки, когда судья даст отмашку продолжить встречу.

23' 42 - 58. Это процентная статистика владения мячом. Есть ощущение, что пауза ненадолго в матче.

22' Так, а что такое? Опять полетели теннисные мячи на поле с трибун. Игра приостановлена.

21' У хозяев есть сейчас заброс вперёд на левый полуфланг на Кристофера Антви-Анджея, которого опережает Мануэль Нойер.

20' Примерно с линии штрафной площади Джамал Мусиала пробил низом в дальний угол. Мяч прошёл чуть мимо створа, рядом со штангой.

19' На грани второго пропущенного мяча только что находился "Бохум", а ведь могла эта команда раньше выйти вперёд в счёте, ещё до гола "Баварии".

19' Джамал Мусиала с левого фланга выполнил низом разрезающий пас на Гарри Кейна, который выбрался один на один и с линии штрафной площади запустил мяч выше створа.

17' Рафаэл Геррейру приложился по чужим воротам из зоны левого инсайда. Мяч полетел гораздо выше створа. Явно сбился прицел у Геррейру.

16' Ну что же, открыла счёт "Бавария", и сразу ситуация стала гораздо хуже для "Бохума", ведь отыграться против мюнхенского клуба очень непросто.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Джамал Мусиала!

Продолжился второй темп атаки у "Бавария" после углового. Мусиала сначала нанёс из области правой штанги один удар - Риман отразил его. Дальше Леон Горецка с подступов к штрафной покатил пас вновь на Мусиалу, который на этот раз всадил мяч под перекладину.

14' Опасный момент у мюнхенцев! Маттейс де Лигт пробивал головой из района с левой штанги в дальний угол - и не забил, поскольку с ленточки мяч также головой вынес Кевен Шлоттербек.

12' Угловой у "Баварии" на левом фланге. Йозуа Киммих выполняет подачу во вратарскую, Ким Мин-Чжэ пробует делать скидку, и на дальней штанге удар головой Гарри Кейна блокируется на новый корнер.

12' Подача запустилась у "Баварии" с левого фланга в чужую штрафную площадь, и Кевен Шлоттербек грудью скинул мяч назад своему вратарю Мануэлю Риману.

11' Леверкузенский "Байер" вчера одержал победу над "Хайденхаймом" и упрочил своё преимущество над "Баварией" до восьми баллов.

10' Джамал Мусиала с левого полуфланга низом замыкал прострел Рафаэла Геррейру. Мяч пошёл несильно, и его заключил в свои перчатки Мануэль Риман.

9' Дальний низовой удар последовал по воротам "Баварии" от Антони Лосильи. Мяч проследовал несколько левее рамки створа Мануэля Нойера.

8' В прошлом туре "Бавария" потерпела крупное поражение от леверкузенского "Байера", из-за чего оказалась позади "аптекарей" в турнирной таблице на расстоянии уже пяти очков.

7' "Бохум" показывает, что не готов играть роль мальчика для битья. Собирается команда хозяев огрызаться, тем более "Бавария" сейчас не такая мощная.

6' Опасный момент у "Бохума"! Подача следует с левого фланга, и Мориц Брошински головой направляет мяч поверх створа.

5' Йозуа Киммих отметился нарушением правил перед чужой штрафной площадкой в отношении Кевина Штёгера.

4' Томас Мюллер теперь сам навешивает с правого фланга, а мяч выбивает вторым этажом Эрхан Машович. Чуть позже не удаётся Мюллеру добиться аута в пользу "Баварии". Аут-то есть, но он для "Бохума". Томас недоволен.

3' Джамал Мусиала с левого полуфланга забрасывал пас к дальней штанге в расчёте на Томаса Мюллера, но мяч перехватил верхом защитник "Бохума".

2' "Бавария" играет в бело-красной форме, а у "Бохума" тёмно-синяя экипировка.

2' Чего-то не может никак отбиться "Бавария". С линии штрафной был заблокированный удар Кевина Штёгера. Потом Тим Оерманн справа высоко навесил в руки Мануэля Нойера.

1' Нарушение правил уже на первой минуте. Против Гарри Кейна был совершён фол в центре поля на фланге. Иван Ордец против него действовал.