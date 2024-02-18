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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Бохум
2:1
Перерыв
Бавария
0'
0:1
14' Гол
Мусиала Джамал
1:1
38' Гол
Асано Такума
39' Желтая карточка
Упамекано Дайо
2:1
44' Гол
Шлоттербек Кевен
45' Желтая карточка
Бернардо Фернандес
45' Желтая карточка
Лосилья Антони

Ход матча

14'
0:1
Мусиала Джамал
(Горецка Леон)
32'
 
Упамекано Дайо
Мазрауи Нуссаир
38'
Асано Такума
(Лосилья Антони)
1:1
39'
 
Упамекано Дайо
44'
Шлоттербек Кевен
(Штёгер Кевин)
2:1
45'
Бернардо Фернандес
 
45'
Лосилья Антони
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 131
Бохум 4.6% (6)
X 1.5% (2)
Бавария 93.9% (123)
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Бохум
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Бавария
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Риман
Мануэль
14
Оерманн
Тим
20
Ордец
Иван
31
Шлоттербек
Кевен
5
Бернардо
Фернандес
8
Лосилья
Антони
4
Машович
Эрхан
7
Штёгер
Кевин
11
Асано
Такума
29
Брошински
Мориц
22
Антви-Аджей
Кристофер
1
Нойер
Мануэль
40
Мазрауи
Нуссаир
4
Де
Лигт
Маттейс
3
Мин-Чжэ
Ким
22
Геррейру
Рафаэл
6
Киммих
Йозуа
8
Горецка
Леон
25
Мюллер
Томас
13
Чупо-Мотинг
Эрик
42
Мусиала
Джамал
9
Кейн
Гарри
Бохум
4-3-3
Бавария
4-2-3-1

История личных встреч

Бохум
Бавария

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

15 матчей

6.7%
6.7%
86.6%
1 победа 1 ничья 13 побед

Первый тайм

20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

6.7%
6.7%
86.6%
1 победа 1 ничья 13 побед

История матчей

Б
7:0
Б
3:0
Б
0:7
Б
4:2
Б
7:0
К
1:2
К
0:3
ТМК
1:5
К
1:2
Б
3:1
Б
1:5
Б
0:3
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

26
31

Голов в среднем за матч

4.33
3.44

Среднее время на гол

20
26

Всего голов

35
36

Голов в среднем за матч

2.33
2.4

Тотал матчей

3.5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

38
37

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 6 0.27
Штёгер Кевин 4 (3) 0.18
Пасьенса Гонсало 3 0.14
Шлоттербек Кевен 2 0.09
Патрик Остерхаге 2 0.09
Брошински Мориц 2 0.09
Лосилья Антони 1 0.05
Антви-Аджей Кристофер 1 0.05
Дашнер Лукас 1 0.05
Беро Матуш 1 0.05
Бернардо Фернандес 1 0.05
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 24 (3) 1.09
Сане Лерой 8 0.36
Мусиала Джамал 6 0.27
Коман Кингсли 3 0.14
Тель Матис 3 0.14
Горецка Леон 2 0.09
Павлович Александр 2 0.09
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.09
Геррейру Рафаэл 2 0.09
Де Лигт Маттейс 2 0.09
Мюллер Томас 1 0.05
Киммих Йозуа 1 0.05
Дэвис Альфонсо 1 0.05
Мин-Чжэ Ким 1 0.05
Упамекано Дайо 1 0.05
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 6 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Бернардо Фернандес 6 0
Шлоттербек Кевен 6 0
Лосилья Антони 5 0
Беро Матуш 5 0
Риман Мануэль 4 0
Машович Эрхан 4 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Виттек Максимилиан 3 0
Патрик Остерхаге 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Брошински Мориц 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Асано Такума 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сане Лерой 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Павлович Александр 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Горецка Леон 2 0
Мин-Чжэ Ким 2 0
Упамекано Дайо 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0

Результаты матчей

Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Бавария
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

9
3
Бохум
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Бавария
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

24
1

Упущенные победы

5
36
Бохум
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
52% (11)
43% (9)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Бавария
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

14
39

Голы по времени матча

Забито

16
22
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
6%
4
18%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
3
19%
4
18%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
3
19%
4
18%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
3
30%
4
27%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Забито

8
36
5 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 11
1
13%
6
17%
1-15
2
25%
3
8%
16-30
2
25%
4
11%
31-45
1
13%
6
17%
46-60
1
13%
8
22%
61-75
1
13%
9
25%
76-90

Пропущено

28
8
17 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
1
13%
16-30
9
32%
2
25%
31-45
2
7%
1
13%
46-60
4
14%
2
25%
61-75
5
18%
2
25%
76-90

Забито

24
58
12 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 34
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
2
8%
10
17%
1-15
5
21%
6
10%
16-30
5
21%
8
14%
31-45
4
17%
10
17%
46-60
4
17%
11
19%
61-75
4
17%
13
22%
76-90

Пропущено

38
23
21 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
4
11%
1
4%
1-15
5
13%
5
22%
16-30
12
32%
6
26%
31-45
5
13%
5
22%
46-60
4
11%
2
9%
61-75
8
21%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0
Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3
Бавария
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3
Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3

Результаты матчей

Бохум
Бавария

Точный счет

1:1
5 раз 50%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
5 раз 45%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
0:4
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 29%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
3:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
3
7 раз 33%
2
4 раза 19%
1
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 10%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бохум
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
1.5
Больше Меньше
9
2
2
8
2.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
1
2
9
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
19
2
5
16
1.5
16
5
2
19
2.5
12
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 22 18 4 0 57 - 15 58
2.
Бавария
 1:2 Заявка 22 16 2 4 60 - 24 50
3.
Штутгарт
 Заявка 22 15 1 6 51 - 28 46
4.
Боруссия Д
 Заявка 22 11 8 3 44 - 27 41
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 22 12 4 6 48 - 28 40
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 22 8 9 5 34 - 28 33
7.
Вердер
 Заявка 22 8 5 9 31 - 34 29
8.
Фрайбург
 Заявка 22 8 5 9 29 - 40 29
9.
Хоффенхайм
 Заявка 22 7 6 9 38 - 41 27
10.
Хайденхайм
 Заявка 22 7 6 9 31 - 38 27
11.
Бохум
 2:1 Заявка 22 5 10 7 25 - 40 25
12.
Унион Берлин
 Заявка 22 7 3 12 21 - 35 24
13.
Вольфсбург
 Заявка 22 6 6 10 26 - 34 24
14.
Аугсбург
 Заявка 22 5 8 9 31 - 40 23
15.
Боруссия М
 Заявка 22 5 7 10 36 - 43 22
16.
Кёльн
 Заявка 22 3 7 12 15 - 36 16
17.
Майнц
 Заявка 22 2 9 11 17 - 35 15
18.
Дармштадт
 Заявка 22 2 6 14 23 - 51 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 1:2 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 8 2 2 30 - 10 26
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 11 5 4 2 20 - 17 19
8.
Хайденхайм
 Заявка 11 5 3 3 19 - 17 18
9.
Бохум
 2:1 Заявка 11 4 6 1 17 - 12 18
10.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
11.
Унион Берлин
 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 4 3 16 - 13 16
13.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 11 2 4 5 17 - 20 10
16.
Кёльн
 Заявка 11 2 3 6 9 - 16 9
17.
Майнц
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
18.
Дармштадт
 Заявка 12 1 3 8 13 - 25 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 25 - 9 29
2.
Бавария
 1:2 Заявка 11 7 1 3 23 - 17 22
3.
Штутгарт
 Заявка 11 6 0 5 17 - 18 18
4.
Боруссия Д
 Заявка 11 4 6 1 22 - 12 18
5.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 3 5 4 17 - 19 14
8.
Вердер
 Заявка 11 3 3 5 12 - 17 12
9.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
10.
Хайденхайм
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
11.
Аугсбург
 Заявка 11 2 3 6 11 - 20 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Унион Берлин
 Заявка 12 2 2 8 9 - 21 8
14.
Боруссия М
 Заявка 11 1 4 6 19 - 28 7
15.
Кёльн
 Заявка 11 1 4 6 6 - 20 7
16.
Бохум
 2:1 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
17.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
18.
Майнц
 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 18 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 16 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Майнц Кор Доминик 8
Аугсбург Педерсен Мадс 1 6
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 2:1. По итогам удлинённого первого тайма "Бохум" именно с таким счётом выигрывает у "Баварии".
  • Опасный момент
    45'
    Йозуа Киммих выполнил подачу корнера с правого фланга, а Эрик Чупо-Мотинг головой не попал в ближний угол створа.
  • Угловой
    45'
    Джамал Мусиала прострелил с левого полуфланга, и никто не замкнул эту передачу из "Баварии", зато угловой получился.
  • 45'
    Кристофер Антви-Анджей простреливал к центру из левого угла чужой штрафной площадки, однако не сумел вложить мяч точно в ногу Морицу Брошински.
  • 45'
    Мануэль Нойер нервничает под давлением, и ошибается вратарь "Баварии", выбивая мяч из своей штрафной площади за боковую линию.
  • 45'
    Такума Асано на левом фланге оставил мяч для Бернардо Фернандеса, который набросил на дальний край вратарской, откуда Иван Ордец сделал безадресную скидку головой.
  • 45'
    Дайо Упамекано на правом фланге обыгрался с Йозуа Киммихом и прострелил в центр штрафной площади, где Мануэль Риман не сразу зафиксировал мяч в своих перчатках, но добить было некому.
  • 45'
    Такума Асано вновь пытался угрожать воротам "Баварии" с правой стороны, но сейчас он лишь слабо забросил мяч в руки Ману Нойера.
  • 45'
    С подбора после стандарта Леон Горецка пытался закинуть мяч под перекладину ворот "Бохума" со средней дистанции, но мимо створа получилось.
  • Желтая карточка
    45'
    Джамал Мусиала заработал штрафной удар для "Баварии" на левом полуфланге. Антони Лосилья уронил оппонента и обзавёлся жёлтой карточкой.
  • 45'
    Рафаэл Геррейру слева доставил мяч на дальний полуфланг, откуда Томас Мюллер прострелил на Гарри Кейна, а тот не смог нанести удар по воротам.
  • 45'
    С правого фланга вбросили аут в атаке игроки "Бохума", и дальний удар нанёс Кевин Штёгер, однако не суждено ему было попасть в створ.
  • 45'
    С правого фланга вбросили аут в атаке игроки "Бохума", и дальний удар нанёс Кевин Штёгер, однако не суждено ему было попасть в створ.
  • Угловой
    45'
    Рафаэл Геррейру с подбора пробивал из зоны левого инсайда после штрафного. От Такумы Асано мяч ушёл за пределы поля.
  • Желтая карточка
    45'
    Бернандо Фернандес заработал себе жёлтую карточку за нарушение правил против Томаса Мюллера.
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    • Дополнительное время
      45'
      +14 минут к первому тайму.
    • Описание гола
      44'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1! Кевен Шлоттербек!
      Кевин Штёгер подал угловой с правого края, а Кевин Шлоттербек головой беспрепятственно переправил мяч в сетку. Что же делали мюнхенцы, почему не предотвратили это?
    • Угловой
      43'
      Такума Асано пробивал с правого полуфланга примерно с линии штрафной площади, а Ким Мин-Чжэ поставил ногу, и мяч срикошетил на угловой.
    • 42'
      "Бавария" контролирует мяч в середине поля. Не собиралась она, конечно, пропускать ответный мяч. Теперь с чистого листа команды играют.
    • 41'
      Да, всё-таки прибавили на таймере 6 минут примерно. Столько длился период безвременья в сегодняшнем матче из-за бросания болельщиками с трибун посторонних предметов на поле.
    • 34'
      С минутами может быть путаница. Вероятно, официально сейчас идёт уже 40-я, это если учитывать приостановку.
    • Желтая карточка
      33'
      Дайо Упамекано спустя несколько минут после выхода на замену получил жёлтую карточку. Напомним, что в матче за "Баварию" в Лиге чемпионов против "Лацио" он и вовсе был удалён.
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Такума Асано!
      Мусиала потерял мяч в центре поля, и Лосилья вывел Асано по правому полуфлангу, а Такума ударил низом в дальний угол и удачно попал, Нойер не достал.
    • Опасный момент
      30'
      Хозяева в лице Кевина Штёгера подали корнер с правого фланга, Мануэль Нойер ошибся на выходе, а опередивший его Мориц Брошински головой отправил мяч выше перекладины.
    • Угловой
      29'
      "Бавария" атаковала, когда воздушный шарик находится в штрафной "Бохума". Потом хозяева ответили контратакой, Кристофер Антви-Анджей заработал угловой удар.
    • Судья
      28'
      Игра возобновилась с отметки в 27:34. Несколько минут точно добавит главный арбитр к первому тайму.
    • Замена
      Тем временем замена происходит в составе "Баварии", пока игра не возобновилась. Дайо Упамекано появляется на поле вместо получившего травму Нуссаира Назрауи.
    • Дождь
      Томас Мюллер надел тренировочную куртку с капюшоном. Дождь сейчас идёт в Бохуме.
    • Диктор обращается к болельщикам, на что те отвечают свистом и потом поют песни.
    • Судья
      Арбитр уводит команды с поля. Продолжают с трибун лететь теннисные мячи на поле.
    • 27'
      Томас Тухель покинул техническую зону и пришёл в разминочный сектор, где поговорил о чём-то с Дайо Упамекано.
    • 25'
      Стали футболисты пасовать друг другу мячи, которых сейчас больше одного на футбольном поле. Как минимум два мяча видно.
    • 24'
      Хотя кто его знает. На данный момент футболисты общаются друг с другом по двое, по трое. Ждут игроки, когда судья даст отмашку продолжить встречу.
    • 23'
      42 - 58. Это процентная статистика владения мячом. Есть ощущение, что пауза ненадолго в матче.
    • Судья
      22'
      Так, а что такое? Опять полетели теннисные мячи на поле с трибун. Игра приостановлена.
    • 21'
      У хозяев есть сейчас заброс вперёд на левый полуфланг на Кристофера Антви-Анджея, которого опережает Мануэль Нойер.
    • Опасный момент
      20'
      Примерно с линии штрафной площади Джамал Мусиала пробил низом в дальний угол. Мяч прошёл чуть мимо створа, рядом со штангой.
    • 19'
      На грани второго пропущенного мяча только что находился "Бохум", а ведь могла эта команда раньше выйти вперёд в счёте, ещё до гола "Баварии". 
    • Опасный момент
      19'
      Джамал Мусиала с левого фланга выполнил низом разрезающий пас на Гарри Кейна, который выбрался один на один и с линии штрафной площади запустил мяч выше створа.
    • 17'
      Рафаэл Геррейру приложился по чужим воротам из зоны левого инсайда. Мяч полетел гораздо выше створа. Явно сбился прицел у Геррейру.
    • 16'
      Ну что же, открыла счёт "Бавария", и сразу ситуация стала гораздо хуже для "Бохума", ведь отыграться против мюнхенского клуба очень непросто.
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! Джамал Мусиала!
      Продолжился второй темп атаки у "Бавария" после углового. Мусиала сначала нанёс из области правой штанги один удар - Риман отразил его. Дальше Леон Горецка с подступов к штрафной покатил пас вновь на Мусиалу, который на этот раз всадил мяч под перекладину.
    • Опасный момент
      14'
      Опасный момент у мюнхенцев! Маттейс де Лигт пробивал головой из района с левой штанги в дальний угол - и не забил, поскольку с ленточки мяч также головой вынес Кевен Шлоттербек.
    • Угловой
      12'
      Угловой у "Баварии" на левом фланге. Йозуа Киммих выполняет подачу во вратарскую, Ким Мин-Чжэ пробует делать скидку, и на дальней штанге удар головой Гарри Кейна блокируется на новый корнер.
    • 12'
      Подача запустилась у "Баварии" с левого фланга в чужую штрафную площадь, и Кевен Шлоттербек грудью скинул мяч назад своему вратарю Мануэлю Риману.
    • 11'
      Леверкузенский "Байер" вчера одержал победу над "Хайденхаймом" и упрочил своё преимущество над "Баварией" до восьми баллов.
    • Опасный момент
      10'
      Джамал Мусиала с левого полуфланга низом замыкал прострел Рафаэла Геррейру. Мяч пошёл несильно, и его заключил в свои перчатки Мануэль Риман.
    • 9'
      Дальний низовой удар последовал по воротам "Баварии" от Антони Лосильи. Мяч проследовал несколько левее рамки створа Мануэля Нойера.
    • 8'
      В прошлом туре "Бавария" потерпела крупное поражение от леверкузенского "Байера", из-за чего оказалась позади "аптекарей" в турнирной таблице на расстоянии уже пяти очков.
    • 7'
      "Бохум" показывает, что не готов играть роль мальчика для битья. Собирается команда хозяев огрызаться, тем более "Бавария" сейчас не такая мощная.
    • Опасный момент
      6'
      Опасный момент у "Бохума"! Подача следует с левого фланга, и Мориц Брошински головой направляет мяч поверх створа.
    • Фол, нарушение
      5'
      Йозуа Киммих отметился нарушением правил перед чужой штрафной площадкой в отношении Кевина Штёгера.
    • 4'
      Томас Мюллер теперь сам навешивает с правого фланга, а мяч выбивает вторым этажом Эрхан Машович. Чуть позже не удаётся Мюллеру добиться аута в пользу "Баварии". Аут-то есть, но он для "Бохума". Томас недоволен.
    • 3'
      Джамал Мусиала с левого полуфланга забрасывал пас к дальней штанге в расчёте на Томаса Мюллера, но мяч перехватил верхом защитник "Бохума". 
    • 2'
      "Бавария" играет в бело-красной форме, а у "Бохума" тёмно-синяя экипировка.
    • 2'
      Чего-то не может никак отбиться "Бавария". С линии штрафной был заблокированный удар Кевина Штёгера. Потом Тим Оерманн справа высоко навесил в руки Мануэля Нойера.
    • Фол, нарушение
      1'
      Нарушение правил уже на первой минуте. Против Гарри Кейна был совершён фол в центре поля на фланге. Иван Ордец против него действовал.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бохум 2:1 Бавария

    Исход игры
    Бохум
    4.6% (6)
    Ничья
    1.5% (2)
    Бавария
    93.9% (123)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.79% (75)
    Меньше
    34.21% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    54.39% (62)
    Нет
    45.61% (52)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    26% (34)
    0:2 Бавария
    24.4% (32)
    1:3 Бавария
    15.3% (20)
    0:3 Бавария
    7.6% (10)
    0:1 Бавария
    3.8% (5)
    1:4 Бавария
    3.1% (4)
    0:4 Бавария
    1.5% (2)
    2:3 Бавария
    1.5% (2)
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