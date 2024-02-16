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Тур: 22. Стадион: .
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Прогнозы 40
Бохум 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Бавария

История личных встреч

Бохум
Бавария

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
100%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

15 матчей

6.7%
6.7%
86.6%
1 победа 1 ничья 13 побед

Первый тайм

20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

6.7%
6.7%
86.6%
1 победа 1 ничья 13 побед

История матчей

Б
7:0
Б
3:0
Б
0:7
Б
4:2
Б
7:0
К
1:2
К
0:3
ТМК
1:5
К
1:2
Б
3:1
Б
1:5
Б
0:3
Б
3:3
Б
3:1
Б
1:2

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

26
31

Голов в среднем за матч

4.33
3.44

Среднее время на гол

20
26

Всего голов

35
36

Голов в среднем за матч

2.33
2.4

Тотал матчей

3.5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

38
37

Бомбардиры внутри турнира

Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асано Такума 5 0.24
Штёгер Кевин 4 (3) 0.19
Пасьенса Гонсало 3 0.14
Патрик Остерхаге 2 0.1
Брошински Мориц 2 0.1
Антви-Аджей Кристофер 1 0.05
Лосилья Антони 1 0.05
Дашнер Лукас 1 0.05
Беро Матуш 1 0.05
Бернардо Фернандес 1 0.05
Шлоттербек Кевен 1 0.05
Хофманн Филипп 0 0
Виттек Максимилиан 0 0
Гамбоа Кристиан 0 0
Квартенг Мориц-Брони 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 24 (3) 1.14
Сане Лерой 8 0.38
Мусиала Джамал 5 0.24
Коман Кингсли 3 0.14
Тель Матис 3 0.14
Горецка Леон 2 0.1
Павлович Александр 2 0.1
Чупо-Мотинг Эрик 2 0.1
Геррейру Рафаэл 2 0.1
Де Лигт Маттейс 2 0.1
Мюллер Томас 1 0.05
Киммих Йозуа 1 0.05
Дэвис Альфонсо 1 0.05
Мин-Чжэ Ким 1 0.05
Упамекано Дайо 1 0.05
Мазрауи Нуссаир 0 0
Лаймер Конрад 0 0

Карточки

Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штёгер Кевин 6 0
Гамбоа Кристиан 6 0
Шлоттербек Кевен 6 0
Беро Матуш 5 0
Бернардо Фернандес 5 0
Лосилья Антони 4 0
Риман Мануэль 4 0
Машович Эрхан 4 0
Антви-Аджей Кристофер 4 0
Виттек Максимилиан 3 0
Патрик Остерхаге 3 0
Ордец Иван 2 0
Пасьенса Гонсало 2 0
Дашнер Лукас 2 0
Брошински Мориц 2 0
Оерманн Тим 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Асано Такума 1 0
Фёрстер Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сане Лерой 4 0
Де Лигт Маттейс 4 0
Мазрауи Нуссаир 3 0
Томас Тухель 3 0
Павлович Александр 3 0
Киммих Йозуа 1 1
Кейн Гарри 2 0
Геррейру Рафаэл 2 0
Лаймер Конрад 2 0
Горецка Леон 2 0
Мин-Чжэ Ким 2 0
Нойер Мануэль 1 0
Ульрайх Свен 1 0
Чупо-Мотинг Эрик 1 0
Коман Кингсли 1 0
Упамекано Дайо 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Боэ Саша 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Тель Матис 1 0

Результаты матчей

Бохум
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Бавария
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

9
3
Бохум
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Бавария
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

24
1

Упущенные победы

5
36
Бохум
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
52% (11)
43% (9)
5% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Бавария
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

14
39

Голы по времени матча

Забито

16
22
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 6
11 Не забивали 12
1
6%
4
18%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
3
19%
4
18%
31-45
3
19%
4
18%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
3
19%
4
18%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
0
0%
1
7%
1-15
1
10%
4
27%
16-30
3
30%
4
27%
31-45
3
30%
4
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Забито

8
36
5 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 8
16 Не забивали 11
1
13%
6
17%
1-15
2
25%
3
8%
16-30
2
25%
4
11%
31-45
1
13%
6
17%
46-60
1
13%
8
22%
61-75
1
13%
9
25%
76-90

Пропущено

28
8
17 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 5
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
1
13%
16-30
9
32%
2
25%
31-45
2
7%
1
13%
46-60
4
14%
2
25%
61-75
5
18%
2
25%
76-90

Забито

24
58
12 В 1-м тайме 24
12 Во 2-м тайме 34
11 Забивали первыми 14
6 Не забивали 2
2
8%
10
17%
1-15
5
21%
6
10%
16-30
5
21%
8
14%
31-45
4
17%
10
17%
46-60
4
17%
11
19%
61-75
4
17%
13
22%
76-90

Пропущено

38
23
21 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 12
4
11%
1
4%
1-15
5
13%
5
22%
16-30
12
32%
6
26%
31-45
5
13%
5
22%
46-60
4
11%
2
9%
61-75
8
21%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Бохум
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Айнтрахт Фр - Бохум 1:1 Бохум - Аугсбург 1:1 Боруссия Д - Бохум 3:1 Бохум - Штутгарт 1:0
Бохум - Вердер 1:1 Бохум - Витесс 2:0 Бохум - Гронинген 2:1 Байер Л - Бохум 4:0 Бохум - Унион Берлин 3:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Бохум - Вольфсбург 3:1 Хайденхайм - Бохум 0:0 Де Графсхап - Бохум 1:2 Бохум - Кёльн 1:1 Дармштадт - Бохум 1:2 Бохум - Майнц 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 Бохум - Боруссия М 1:3
Бавария
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Лацио - Бавария 1:0 Байер Л - Бавария 3:0 Бавария - Боруссия М 3:1 Аугсбург - Бавария 2:3
Бавария - Унион Берлин 1:0 Бавария - Вердер 0:1 Бавария - Хоффенхайм 3:0 Базель - Бавария 1:1 Вольфсбург - Бавария 1:2 Бавария - Штутгарт 3:0 Манчестер Юнайтед - Бавария 0:1 Айнтрахт Фр - Бавария 5:1 Бавария - Копенгаген 0:0 Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4 Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3

Результаты матчей

Бохум
Бавария

Точный счет

1:1
5 раз 50%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
8:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
5 раз 45%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
0:4
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Точный счет

1:1
6 раз 29%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
3:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
7:0
1 раз 5%
8:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 52%
0
5 раз 24%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
3
7 раз 33%
2
4 раза 19%
1
3 раза 14%
4
3 раза 14%
0
2 раза 10%
7
1 раз 5%
8
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Бохум
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
1.5
Больше Меньше
9
2
2
8
2.5
8
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
9
1
2
9
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
19
2
5
16
1.5
16
5
2
19
2.5
12
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 21 17 4 0 55 - 14 55
2.
Бавария
 Заявка 21 16 2 3 59 - 22 50
3.
Штутгарт
 Заявка 21 14 1 6 49 - 27 43
4.
Боруссия Д
 Заявка 21 11 7 3 43 - 26 40
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 21 11 4 6 46 - 28 37
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 21 8 8 5 31 - 25 32
7.
Фрайбург
 Заявка 21 8 4 9 26 - 37 28
8.
Хоффенхайм
 Заявка 21 7 6 8 38 - 40 27
9.
Хайденхайм
 Заявка 21 7 6 8 30 - 36 27
10.
Вердер
 Заявка 21 7 5 9 30 - 34 26
11.
Вольфсбург
 Заявка 21 6 5 10 25 - 33 23
12.
Аугсбург
 Заявка 21 5 8 8 31 - 39 23
13.
Боруссия М
 Заявка 21 5 7 9 36 - 41 22
14.
Бохум
 Заявка 21 4 10 7 23 - 39 22
15.
Унион Берлин
 Заявка 21 6 3 12 20 - 35 21
16.
Кёльн
 Заявка 21 3 7 11 15 - 35 16
17.
Дармштадт
 Заявка 21 2 6 13 22 - 49 12
18.
Майнц
 Заявка 21 1 9 11 16 - 35 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 11 9 2 0 32 - 6 29
2.
Бавария
 Заявка 11 9 1 1 37 - 7 28
3.
Штутгарт
 Заявка 11 9 1 1 34 - 10 28
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 7 2 2 28 - 10 23
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 7 2 2 22 - 15 23
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 10 5 4 1 17 - 9 19
7.
Фрайбург
 Заявка 10 5 3 2 17 - 14 18
8.
Хайденхайм
 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9.
Вердер
 Заявка 11 5 2 4 19 - 17 17
10.
Унион Берлин
 Заявка 10 5 1 4 12 - 14 16
11.
Вольфсбург
 Заявка 10 4 3 3 15 - 12 15
12.
Бохум
 Заявка 10 3 6 1 15 - 11 15
13.
Боруссия М
 Заявка 11 4 3 4 17 - 15 15
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 5 3 20 - 20 14
15.
Хоффенхайм
 Заявка 10 2 4 4 17 - 19 10
16.
Кёльн
 Заявка 10 2 3 5 9 - 15 9
17.
Майнц
 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18.
Дармштадт
 Заявка 11 1 3 7 12 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 10 8 2 0 23 - 8 26
2.
Бавария
 Заявка 10 7 1 2 22 - 15 22
3.
Боруссия Д
 Заявка 10 4 5 1 21 - 11 17
4.
Хоффенхайм
 Заявка 11 5 2 4 21 - 21 17
5.
Штутгарт
 Заявка 10 5 0 5 15 - 17 15
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 10 4 2 4 18 - 18 14
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 3 4 4 14 - 16 13
8.
Фрайбург
 Заявка 11 3 1 7 9 - 23 10
9.
Вердер
 Заявка 10 2 3 5 11 - 17 9
10.
Аугсбург
 Заявка 10 2 3 5 11 - 19 9
11.
Хайденхайм
 Заявка 11 2 3 6 12 - 21 9
12.
Вольфсбург
 Заявка 11 2 2 7 10 - 21 8
13.
Боруссия М
 Заявка 10 1 4 5 19 - 26 7
14.
Кёльн
 Заявка 11 1 4 6 6 - 20 7
15.
Бохум
 Заявка 11 1 4 6 8 - 28 7
16.
Дармштадт
 Заявка 10 1 3 6 10 - 26 6
17.
Майнц
 Заявка 11 0 6 5 9 - 20 6
18.
Унион Берлин
 Заявка 11 1 2 8 8 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 24 (5)
Штутгарт Гирасси Серу 17 (1)
РБ Лейпциг Опенда Лои 15 (4)
Штутгарт Ундав Дениз 14 (5)
Аугсбург Демирович Эрмедин 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Хоффенхайм Прёмель Гриша 1 7
Дармштадт Маглица Матей 2 5
Кёльн Шабо Юлиан 1 6
Майнц Кор Доминик 7
Фрайбург Хёфлер Николас 1 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бохум - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2024, осталось 2 дня 9 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 40
    Бохум 0% (0)
    X 0% (0)
    Бавария 100% (40)
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    Лучшие коэффициенты
    Бохум
    Ничья
    Бавария
    8.50
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    5.85
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    Прогнозы на матч Бохум - Бавария

    Исход игры
    Бохум
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Бавария
    100% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.92% (30)
    Меньше
    23.08% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (25)
    Нет
    35.9% (14)
    Популярный счёт
    1:3 Бавария
    25% (10)
    1:2 Бавария
    25% (10)
    0:2 Бавария
    20% (8)
    0:3 Бавария
    12.5% (5)
    1:4 Бавария
    7.5% (3)
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