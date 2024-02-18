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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Андерлехт
4:1
Конец матча
Сент-Трейден
0'
0:1
8' Гол
Jarne Steuckers
1:1
50' Гол
Азар Торган
2:1
52' Гол
Струйкенс Марио
3:1
55' Гол
Дольберг Каспер
4:1
74' Пенальти
Васкес Луис
74' Желтая карточка
Rein Van Helden
83' Желтая карточка
Струйкенс Марио
90'+5
1
Шмейхель
Каспер
22
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
61
Арнстад
Кристиан
23
Ритс
Матс
36
Дрейер
Андерс
29
Струйкенс
Марио
10
Версхарен
Яри
11
Азар
Торган
12
Дольберг
Каспер
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
60
Robert-Jan
Vanwesemael
77
Бока
Эрик
17
Mathias
Delorge
8
Фуджита
Джоэл
Чима
18
Jarne
Steuckers
7
Койта
Абубакари
15
Kahveh
Zahiroleslam
Андерлехт
4-1-4-1
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

Андерлехт
Сент-Трейден

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
28.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

31 матч

61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.5%
51.6%
12.9%
11 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
3:1
ПДА
0:3
ТМК
0:1
ПДА
2:0
ПДА
2:2
ТМК
1:1
ПДА
0:1
ПДА
3:1
ТМК
1:0
ТМК
2:0
ТМС
3:0
ПДА
4:1
ТМК
3:2
ПДА
4:2
ПДА
0:0
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ЛП
3:1
ЛП
0:0
ЛП
1:2
ЛП
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:3

Голы

Всего голов

40
18

Голов в среднем за матч

2.11
1.5

Среднее время на гол

42
60

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.25
0.84

Среднее время на гол

72
106

Всего голов

55
34

Голов в среднем за матч

1.77
1.1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

50
82

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 14 (3) 0.54
Дольберг Каспер 12 (2) 0.46
Васкес Луис 6 (1) 0.23
Струйкенс Марио 4 0.15
Леони Тео 3 0.12
Азар Торган 3 0.12
Амузу Френсис 3 0.12
Вертонген Ян 2 0.08
Н'Диайе Мусса 1 0.04
Дилейни Томас 1 0.04
Патрис Луи 1 0.04
Версхарен Яри 0 0
Сарделла Киллиан 0 0
Аугустинссон Людвиг 0 0
Ритс Матс 0 0
Арнстад Кристиан 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 13 (3) 0.5
Jarne Steuckers 4 0.15
Kahveh Zahiroleslam 4 0.15
Ито Рётаро 3 0.12
Хасиока Даики 2 0.08
Бока Эрик 1 0.04
Mathias Delorge 1 0.04
Фуджита Джоэл Чима 1 0.04
Harry Charsley 1 0.04
Огава Рёя 0 0
Анану Фредерик 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 6 1
Патрис Луи 4 0
Леони Тео 4 0
Струйкенс Марио 4 0
Дрейер Андерс 2 1
Вертонген Ян 3 0
Дилейни Томас 3 0
Сарделла Киллиан 3 0
Ритс Матс 2 0
Азар Торган 2 0
Аугустинссон Людвиг 2 0
Флипс Алексис 2 0
Арнстад Кристиан 2 0
Васкес Луис 2 0
Brian Riemer 2 0
Шмейхель Каспер 1 0
Диавара Амаду 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 7 0
Годо Бруно 6 0
Койта Абубакари 5 0
Хасиока Даики 4 0
Mathias Delorge 4 0
Янсенс Вольке 3 0
Кая Фатих 3 0
Kahveh Zahiroleslam 3 0
Анану Фредерик 1 1
Бока Эрик 2 0
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Harry Charsley 2 0
Ямамото Рихито 1 0
Robert-Jan Vanwesemael 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
14
Андерлехт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сент-Трейден
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

19
13
Андерлехт
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Сент-Трейден
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

24
27

Голы по времени матча

Забито

29
17
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
4
14%
5
29%
29%
1-15
1
3%
1
6%
16-30
6
21%
4
24%
31-45
7
24%
1
6%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
7
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

12
28
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
25%
3
11%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
1
8%
5
18%
31-45
1
8%
8
29%
46-60
4
33%
5
18%
61-75
1
8%
6
21%
76-90

Забито

21
13
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
3
14%
1
8%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
5
24%
7
54%
76-90

Пропущено

18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
4
27%
76-90

Забито

50
30
22 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 14
1 Не забивали 7
7
14%
6
20%
1-15
6
12%
1
3%
16-30
9
18%
6
20%
31-45
9
18%
2
7%
46-60
7
14%
3
10%
61-75
12
24%
12
40%
76-90

Пропущено

30
43
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 21
5
17%
4
9%
1-15
4
13%
3
7%
16-30
4
13%
9
21%
31-45
5
17%
10
23%
46-60
6
20%
7
16%
61-75
6
20%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1

Результаты матчей

Андерлехт
Сент-Трейден

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:3
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:3
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
1:0
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
10 раз 38%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
14 раз 54%
0
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
1.5
Больше Меньше
3
10
3
10
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
4
9
4
9
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
1
0.5
Больше Меньше
21
5
17
9
1.5
7
19
7
19
2.5
3
23
2
24
3.5
1
25
1
25
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 26 19 5 2 57 - 28 62
2.
Андерлехт
 26 15 9 2 52 - 28 54
3.
Брюгге
 26 12 9 5 54 - 24 45
4.
Антверпен
 26 12 8 6 48 - 24 44
5.
Гент
 1:0 26 11 9 6 42 - 31 42
6.
Серкль Брюгге
 26 12 4 10 36 - 31 40
7.
Генк
 26 10 10 6 48 - 27 40
8.
Мехелен
 26 10 6 10 30 - 30 36
9.
Сент-Трейден
 26 8 10 8 32 - 41 34
10.
Вестерло
 26 7 8 11 40 - 48 29
11.
Стандард
 26 6 10 10 24 - 36 28
12.
АХ Лёвен
 26 6 7 13 31 - 41 25
13.
Спортинг Шарлеруа
 26 6 7 13 25 - 42 25
14.
РВДМ 47
 26 5 7 14 28 - 56 22
15.
Эйпен
 0:1 26 6 3 17 23 - 50 21
16.
Кортрейк
 26 4 6 16 18 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 13 10 3 0 29 - 12 33
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Серкль Брюгге
 13 7 2 4 21 - 15 23
6.
Гент
 1:0 13 6 5 2 27 - 16 23
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 13 6 3 4 20 - 22 21
9.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Мехелен
 13 5 4 4 16 - 11 19
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 13 4 4 5 18 - 13 16
14.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 0:1 13 3 2 8 14 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 9 3 1 26 - 14 30
2.
Андерлехт
 13 5 6 2 23 - 16 21
3.
Генк
 13 5 4 4 21 - 13 19
4.
Гент
 1:0 13 5 4 4 15 - 15 19
5.
Брюгге
 13 5 3 5 23 - 13 18
6.
Серкль Брюгге
 13 5 2 6 15 - 16 17
7.
Мехелен
 13 5 2 6 14 - 19 17
8.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 13 2 6 5 17 - 28 12
11.
Стандард
 13 2 5 6 14 - 26 11
12.
Эйпен
 0:1 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 13 0 4 9 5 - 20 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (6)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Унион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Г О О О О Л - Ярн Стойкерс бьет в цель!
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