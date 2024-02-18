Тур: 26. Стадион: Лото-парк.
4:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолJarne Steuckers
1:1
50' ГолАзар Торган
2:1
52' ГолСтруйкенс Марио
3:1
55' ГолДольберг Каспер
4:1
74' ПенальтиВаскес Луис
74' Желтая карточкаRein Van Helden
83' Желтая карточкаСтруйкенс Марио
90'+5
Ход матча
8'
0:1
50'
1:1
52'
2:1
55'
3:1
74'
4:1
74'
83'
22
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
11
Азар
Торган
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Азар ТорганПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
20 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ример Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
-
11 Кая ФатихНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Андерлехт
Сент-Трейден
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
42.9%
4.7%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
28.6%
16 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
31 матч
61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
35.5%
51.6%
12.9%
11 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
51.6%
35.5%
12.9%
16 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
40
18
Голов в среднем за матч
2.11
1.5
Среднее время на гол
42
60
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.25
0.84
Среднее время на гол
72
106
Всего голов
55
34
Голов в среднем за матч
1.77
1.1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
17
Больше 55%
Меньше 45%
14
11
Больше 35%
Меньше 65%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
50
82
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|14 (3)
|0.54
|Дольберг Каспер
|12 (2)
|0.46
|Васкес Луис
|6 (1)
|0.23
|Струйкенс Марио
|4
|0.15
|Леони Тео
|3
|0.12
|Азар Торган
|3
|0.12
|Амузу Френсис
|3
|0.12
|Вертонген Ян
|2
|0.08
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.04
|Дилейни Томас
|1
|0.04
|Патрис Луи
|1
|0.04
|Версхарен Яри
|0
|0
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|Ритс Матс
|0
|0
|Арнстад Кристиан
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|13 (3)
|0.5
|Jarne Steuckers
|4
|0.15
|Kahveh Zahiroleslam
|4
|0.15
|Ито Рётаро
|3
|0.12
|Хасиока Даики
|2
|0.08
|Бока Эрик
|1
|0.04
|Mathias Delorge
|1
|0.04
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0.04
|Harry Charsley
|1
|0.04
|Огава Рёя
|0
|0
|Анану Фредерик
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|6
|1
|Патрис Луи
|4
|0
|Леони Тео
|4
|0
|Струйкенс Марио
|4
|0
|Дрейер Андерс
|2
|1
|Вертонген Ян
|3
|0
|Дилейни Томас
|3
|0
|Сарделла Киллиан
|3
|0
|Ритс Матс
|2
|0
|Азар Торган
|2
|0
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|Флипс Алексис
|2
|0
|Арнстад Кристиан
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Brian Riemer
|2
|0
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|7
|0
|Годо Бруно
|6
|0
|Койта Абубакари
|5
|0
|Хасиока Даики
|4
|0
|Mathias Delorge
|4
|0
|Янсенс Вольке
|3
|0
|Кая Фатих
|3
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0
|Анану Фредерик
|1
|1
|Бока Эрик
|2
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Сент-Трейден
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
14
Андерлехт
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сент-Трейден
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
19
13
Андерлехт
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Сент-Трейден
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (7)
42% (11)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
24
27
Голы по времени матча
Забито
29
17
11 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 8
13 Не забивали 15
4
14%
5
29%
29%
1-15
1
3%
1
6%
16-30
6
21%
4
24%
31-45
7
24%
1
6%
46-60
4
14%
1
6%
61-75
7
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
12
28
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
3
25%
3
11%
1-15
2
17%
1
4%
16-30
1
8%
5
18%
31-45
1
8%
8
29%
46-60
4
33%
5
18%
61-75
1
8%
6
21%
76-90
Забито
21
13
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
3
14%
1
8%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
2
15%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
3
14%
2
15%
61-75
5
24%
7
54%
76-90
Пропущено
18
15
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
17%
4
27%
31-45
4
22%
2
13%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
5
28%
4
27%
76-90
Забито
50
30
22 В 1-м тайме 13
28 Во 2-м тайме 17
16 Забивали первыми 14
1 Не забивали 7
7
14%
6
20%
1-15
6
12%
1
3%
16-30
9
18%
6
20%
31-45
9
18%
2
7%
46-60
7
14%
3
10%
61-75
12
24%
12
40%
76-90
Пропущено
30
43
13 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 27
10 Пропускали первыми 12
21 Не пропускали 21
5
17%
4
9%
1-15
4
13%
3
7%
16-30
4
13%
9
21%
31-45
5
17%
10
23%
46-60
6
20%
7
16%
61-75
6
20%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Спортинг Шарлеруа - Андерлехт 1:3 Андерлехт - Гент 1:0 Мехелен - Андерлехт 2:2 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 2:2
Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Аль-Ахли Триполи 0:0 Андерлехт - Серкль Брюгге 2:0 Андерлехт - Генк 2:1 Антверпен - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Стандард 2:2 Андерлехт - Стандард 2:0 Вестерло - Андерлехт 1:3 Андерлехт - РВДМ 47 2:1 Гент - Андерлехт 1:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Ла Лувьер - Андерлехт 0:1 Андерлехт - АХ Лёвен 5:1 Стандард - Андерлехт 3:2 Андерлехт - Мехелен 3:1
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Кортрейк 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Гент 4:1 Сент-Трейден - Генк 1:1
Унион Сент-Жиллуаз - Сент-Трейден 2:1 Веен Висбаден - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Хольштайн Киль 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:0 РВДМ 47 - Сент-Трейден 3:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Сент-Трейден - Гент 0:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Вестерло - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0 Боруссия М - Сент-Трейден 4:1
Результаты матчей
Андерлехт
Сент-Трейден
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:3
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
3:3
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
3
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 19%
2:1
4 раза 15%
2:2
4 раза 15%
1:3
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 27%
1:0
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 38%
1
8 раз 31%
3
5 раз 19%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
1
14 раз 54%
0
5 раз 19%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
310
310
112
211
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
112
76
49
49
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
251
Больше Меньше
215
179
719
719
323
224
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|5
|2
|57 - 28
|62
|2.
|26
|15
|9
|2
|52 - 28
|54
|3.
|26
|12
|9
|5
|54 - 24
|45
|4.
|26
|12
|8
|6
|48 - 24
|44
|5.
|1:0
|26
|11
|9
|6
|42 - 31
|42
|6.
|26
|12
|4
|10
|36 - 31
|40
|7.
|26
|10
|10
|6
|48 - 27
|40
|8.
|26
|10
|6
|10
|30 - 30
|36
|9.
|26
|8
|10
|8
|32 - 41
|34
|10.
|26
|7
|8
|11
|40 - 48
|29
|11.
|26
|6
|10
|10
|24 - 36
|28
|12.
|26
|6
|7
|13
|31 - 41
|25
|13.
|26
|6
|7
|13
|25 - 42
|25
|14.
|26
|5
|7
|14
|28 - 56
|22
|15.
|0:1
|26
|6
|3
|17
|23 - 50
|21
|16.
|26
|4
|6
|16
|18 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|29 - 12
|33
|2.
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|3.
|13
|8
|4
|1
|30 - 9
|28
|4.
|13
|7
|6
|0
|31 - 11
|27
|5.
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|6.
|1:0
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 22
|21
|9.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|20 - 25
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 13
|16
|14.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|26 - 14
|30
|2.
|13
|5
|6
|2
|23 - 16
|21
|3.
|13
|5
|4
|4
|21 - 13
|19
|4.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|15 - 15
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|23 - 13
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|7.
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|18 - 15
|16
|9.
|13
|2
|7
|4
|20 - 23
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|17 - 28
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|12.
|0:1
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|13
|0
|4
|9
|5 - 20
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (6)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8