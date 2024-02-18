Тур: 26. Стадион: Kehrwegstadion.
0'
0:1
12' ГолХон Хён-Сок
20' Желтая карточкаЛамбер Борис
51' Желтая карточкаПантович Милош
54' Желтая карточкаБраун Арчи
Ход матча
12'
0:1
20'
51'
54'
35
Ламбер
Борис
16
Шмидт
Дэниел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Ламбер БорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
18 Кейта АмадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Jan Kral
-
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
-
16 Шмидт ДэниелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Эйпен
Гент
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед
Второй тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
20 матчей
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.22
0.64
Среднее время на гол
73
141
Всего голов
28
18
Голов в среднем за матч
2.55
2
Среднее время на гол
35
45
Всего голов
39
25
Голов в среднем за матч
1.95
1.25
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
46
72
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|4
|0.15
|Чарльз-Кук Риган
|3
|0.12
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.08
|Пантович Милош
|2
|0.08
|Палссон Виктор
|2
|0.08
|Yentil van Genechten
|2
|0.08
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.04
|Мёхвальд Кевин
|1
|0.04
|Деом Жером
|1
|0.04
|Кейта Амаду
|1
|0.04
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0.04
|Эмон Рено
|1
|0.04
|Jan Kral
|1
|0.04
|Байе Брандон
|1
|0.04
|Кристи-Дэвис Исаак
|0
|0
|Алло Тедди
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|8
|0.31
|Кейперс Уго
|6 (1)
|0.23
|Хон Хён-Сок
|4
|0.15
|Де Сар Жюльен
|4 (3)
|0.15
|Самуаз Матисс
|3
|0.12
|Орбан Гифт
|3
|0.12
|Гандельман Омри
|2
|0.08
|Фофана Малик
|2
|0.08
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0.08
|Кумс Свен
|1
|0.04
|Торунарига Джордан
|1
|0.04
|Депуатр Лоран
|1
|0.04
|Геркенс Питер
|1
|0.04
|Кандусс Исмаэль
|1
|0.04
|Фадига Ноа
|0
|0
|Браун Арчи
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jan Kral
|5
|0
|Дэвидсон Джейсон
|4
|0
|Мёхвальд Кевин
|4
|0
|Кейта Амаду
|4
|0
|Финнбогасон Альфред
|3
|0
|Кристи-Дэвис Исаак
|3
|0
|Ламбер Борис
|3
|0
|Gary Magnee
|3
|0
|Rune Paeshuyse
|3
|0
|Битумазала Натан
|1
|1
|Филин Александр
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Байе Брандон
|2
|0
|Слонина Габриел
|2
|0
|Нуху Айзек
|2
|0
|Деом Жером
|0
|1
|Эмон Рено
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Yentil van Genechten
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кумс Свен
|4
|0
|Де Сар Жюльен
|4
|0
|Самуаз Матисс
|4
|0
|Кандусс Исмаэль
|2
|1
|Браун Арчи
|2
|1
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Фадига Ноа
|1
|1
|Гандельман Омри
|1
|1
|Юльсагер Эндрю
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|Кейперс Уго
|2
|0
|Орбан Гифт
|0
|1
|Митрович Стефан
|1
|0
|Геркенс Питер
|1
|0
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|Хон Хён-Сок
|1
|0
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Фофана Малик
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Гент
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
9
5
Эйпен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Гент
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
22
4
Упущенные победы
7
23
Эйпен
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (12)
16% (4)
36% (9)
Гент
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
48% (12)
28% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
23
7
Упущенные победы
16
28
Голы по времени матча
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
15 Не забивали 18
0
0%
2
15%
1-15
4
27%
2
15%
16-30
2
13%
3
23%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
4
27%
1
8%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Пропущено
23
16
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
2
9%
1
6%
1-15
4
17%
3
19%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
1
4%
4
25%
46-60
6
26%
1
6%
61-75
6
26%
4
25%
76-90
Забито
11
25
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
18 Не забивали 12
2
18%
1
4%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
0
0%
8
32%
31-45
3
27%
7
28%
46-60
1
9%
3
12%
61-75
3
27%
4
16%
76-90
Пропущено
23
18
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
13%
5
28%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
6
26%
3
17%
61-75
6
26%
3
17%
76-90
Забито
26
38
10 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
2
8%
3
8%
1-15
6
23%
4
11%
16-30
2
8%
11
29%
31-45
6
23%
10
26%
46-60
5
19%
4
11%
61-75
5
19%
6
16%
76-90
Пропущено
46
34
18 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
5
11%
6
18%
1-15
7
15%
6
18%
16-30
6
13%
6
18%
31-45
4
9%
5
15%
46-60
12
26%
4
12%
61-75
12
26%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0
РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1
Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1
Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3
Результаты матчей
Эйпен
Гент
Точный счет
1:3
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:3
5 раз 20%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 20%
2:2
3 раза 12%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 52%
0
8 раз 32%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
1
9 раз 36%
2
6 раз 24%
0
4 раза 16%
3
4 раза 16%
4
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
39
85
111
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
84
112
48
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
178
Больше Меньше
214
421
1213
223
619
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|19
|5
|2
|57 - 28
|62
|2.
|26
|15
|9
|2
|52 - 28
|54
|3.
|26
|12
|9
|5
|54 - 24
|45
|4.
|26
|12
|8
|6
|48 - 24
|44
|5.
|1:0
|26
|11
|9
|6
|42 - 31
|42
|6.
|26
|12
|4
|10
|36 - 31
|40
|7.
|26
|10
|10
|6
|48 - 27
|40
|8.
|26
|10
|6
|10
|30 - 30
|36
|9.
|26
|8
|10
|8
|32 - 41
|34
|10.
|26
|7
|8
|11
|40 - 48
|29
|11.
|26
|6
|10
|10
|24 - 36
|28
|12.
|26
|6
|7
|13
|31 - 41
|25
|13.
|26
|6
|7
|13
|25 - 42
|25
|14.
|26
|5
|7
|14
|28 - 56
|22
|15.
|0:1
|26
|6
|3
|17
|23 - 50
|21
|16.
|26
|4
|6
|16
|18 - 51
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|3
|0
|29 - 12
|33
|2.
|13
|10
|2
|1
|31 - 14
|32
|3.
|13
|8
|4
|1
|30 - 9
|28
|4.
|13
|7
|6
|0
|31 - 11
|27
|5.
|13
|7
|2
|4
|21 - 15
|23
|6.
|1:0
|13
|6
|5
|2
|27 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 22
|21
|9.
|13
|5
|6
|2
|27 - 14
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|16 - 11
|19
|11.
|13
|4
|5
|4
|10 - 10
|17
|12.
|13
|5
|1
|7
|20 - 25
|16
|13.
|13
|4
|4
|5
|18 - 13
|16
|14.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|15.
|13
|3
|3
|7
|10 - 21
|12
|16.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|14 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|9
|3
|1
|26 - 14
|30
|2.
|13
|5
|6
|2
|23 - 16
|21
|3.
|13
|5
|4
|4
|21 - 13
|19
|4.
|1:0
|13
|5
|4
|4
|15 - 15
|19
|5.
|13
|5
|3
|5
|23 - 13
|18
|6.
|13
|5
|2
|6
|15 - 16
|17
|7.
|13
|5
|2
|6
|14 - 19
|17
|8.
|13
|4
|4
|5
|18 - 15
|16
|9.
|13
|2
|7
|4
|20 - 23
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|17 - 28
|12
|11.
|13
|2
|5
|6
|14 - 26
|11
|12.
|0:1
|13
|3
|1
|9
|9 - 25
|10
|13.
|13
|2
|3
|8
|13 - 28
|9
|14.
|13
|2
|2
|9
|14 - 32
|8
|15.
|13
|1
|3
|9
|8 - 30
|6
|16.
|13
|0
|4
|9
|5 - 20
|4
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|17 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (6)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8