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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Эйпен
0:2
Конец матча
Гент
0'
0:1
13' Гол
Хон Хён-Сок
20' Желтая карточка
Ламбер Борис
51' Желтая карточка
Пантович Милош
54' Желтая карточка
Браун Арчи
0:2
60' Гол
Самуаз Матисс
85' Желтая карточка
Rune Paeshuyse
90'+4
24
Слонина
Габриел
2
Yentil
van
Genechten
4
Палссон
Виктор
25
Филин
Александр
3
Дэвидсон
Джейсон
6
Байе
Брандон
8
Мёхвальд
Кевин
35
Ламбер
Борис
19
Пантович
Милош
7
Нуху
Айзек
10
Чарльз-Кук
Риган
16
Шмидт
Дэниел
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
20
Митрович
Стефан
18
Самуаз
Матисс
3
Браун
Арчи
8
Геркенс
Питер
13
Де
Сар
Жюльен
7
Хон
Хён-Сок
29
Депуатр
Лоран
9
Сонко
Момоду
Эйпен
4-4-2
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Эйпен
Гент

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 13 побед

Второй тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

20 матчей

20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
3:0
ПДА
0:4
ПДА
0:1
ПДА
2:0
К
1:0
ПДА
2:2
ПДА
2:1
ПДА
2:3
ПДА
6:1
ПДА
2:0
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
3:0
ЛП
0:1
ЛП
3:2
К
3:0
ПЛ
0:3
К
3:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.22
0.64

Среднее время на гол

73
141

Всего голов

28
18

Голов в среднем за матч

2.55
2

Среднее время на гол

35
45

Всего голов

39
25

Голов в среднем за матч

1.95
1.25

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
14
Больше 70%
Меньше 30%
6
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

46
72

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 4 0.15
Чарльз-Кук Риган 3 0.12
Gary Magnee 2 (1) 0.08
Пантович Милош 2 0.08
Палссон Виктор 2 0.08
Yentil van Genechten 2 0.08
Финнбогасон Альфред 1 0.04
Мёхвальд Кевин 1 0.04
Деом Жером 1 0.04
Кейта Амаду 1 0.04
Дэвидсон Джейсон 1 0.04
Эмон Рено 1 0.04
Jan Kral 1 0.04
Байе Брандон 1 0.04
Кристи-Дэвис Исаак 0 0
Алло Тедди 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 8 0.31
Кейперс Уго 6 (1) 0.23
Хон Хён-Сок 4 0.15
Самуаз Матисс 4 0.15
Де Сар Жюльен 4 (3) 0.15
Орбан Гифт 3 0.12
Гандельман Омри 2 0.08
Фофана Малик 2 0.08
Ватанабэ Цуёси 2 0.08
Кумс Свен 1 0.04
Торунарига Джордан 1 0.04
Депуатр Лоран 1 0.04
Геркенс Питер 1 0.04
Кандусс Исмаэль 1 0.04
Фадига Ноа 0 0
Браун Арчи 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jan Kral 5 0
Дэвидсон Джейсон 4 0
Мёхвальд Кевин 4 0
Кейта Амаду 4 0
Rune Paeshuyse 4 0
Финнбогасон Альфред 3 0
Кристи-Дэвис Исаак 3 0
Ламбер Борис 3 0
Gary Magnee 3 0
Битумазала Натан 1 1
Пантович Милош 2 0
Филин Александр 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Байе Брандон 2 0
Слонина Габриел 2 0
Нуху Айзек 2 0
Деом Жером 0 1
Эмон Рено 1 0
Yentil van Genechten 1 0
Алло Тедди 1 0
Флориан Кофельдт 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браун Арчи 3 1
Кумс Свен 4 0
Де Сар Жюльен 4 0
Самуаз Матисс 4 0
Кандусс Исмаэль 2 1
Торунарига Джордан 3 0
Фадига Ноа 1 1
Гандельман Омри 1 1
Юльсагер Эндрю 2 0
Фортуна Нуриу 2 0
Кейперс Уго 2 0
Орбан Гифт 0 1
Митрович Стефан 1 0
Геркенс Питер 1 0
Тиссудали Тарик 1 0
Кастро-Монтес Алессио 1 0
Хон Хён-Сок 1 0
Ватанабэ Цуёси 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Фофана Малик 1 0

Результаты матчей

Эйпен
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Гент
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
5
Эйпен
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (9)
8% (1)
23% (3)
Гент
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

22
4

Упущенные победы

7
23
Эйпен
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (9)
38% (10)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
15% (4)
38% (10)
Гент
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
46% (12)
27% (7)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

23
7

Упущенные победы

16
28

Голы по времени матча

Забито

15
15
6 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
0
0%
3
20%
1-15
4
27%
2
13%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

25
16
11 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
3
12%
1
6%
1-15
4
16%
3
19%
16-30
4
16%
3
19%
31-45
2
8%
4
25%
46-60
6
24%
1
6%
61-75
6
24%
4
25%
76-90

Забито

11
25
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
19 Не забивали 13
2
18%
1
4%
1-15
2
18%
2
8%
16-30
0
0%
8
32%
31-45
3
27%
7
28%
46-60
1
9%
3
12%
61-75
3
27%
4
16%
76-90

Пропущено

23
18
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
3
13%
5
28%
1-15
3
13%
3
17%
16-30
2
9%
3
17%
31-45
3
13%
1
6%
46-60
6
26%
3
17%
61-75
6
26%
3
17%
76-90

Забито

26
40
10 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 11
9 Не забивали 5
2
8%
4
10%
1-15
6
23%
4
10%
16-30
2
8%
11
28%
31-45
6
23%
11
28%
46-60
5
19%
4
10%
61-75
5
19%
6
15%
76-90

Пропущено

48
34
19 В 1-м тайме 18
29 Во 2-м тайме 16
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
6
13%
6
18%
1-15
7
15%
6
18%
16-30
6
13%
6
18%
31-45
5
10%
5
15%
46-60
12
25%
4
12%
61-75
12
25%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Брюгге - Эйпен 4:0 Эйпен - Мехелен 0:1 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Эйпен - Антверпен 1:0
РВДМ 47 - Эйпен 0:1 Шальке 04 - Эйпен 3:1 АХ Лёвен - Эйпен 3:0 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Вестерло - Эйпен 2:0 Эйпен - Генк 1:3 Эйпен - Кортрейк 1:1 Серкль Брюгге - Эйпен 2:0 Эйпен - РВДМ 47 1:3 Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Эйпен - Остенде 0:2 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 4:1 Антверпен - Эйпен 4:1 Эйпен - Андерлехт 1:3 Гент - Эйпен 2:1
Гент
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Маккаби Хайфа - Гент 1:0 Гент - Серкль Брюгге 1:2 Андерлехт - Гент 1:0 Сент-Трейден - Гент 4:1
Гент - Вестерло 2:2 Гент - Мехелен 1:2 Гент - Брюгге 0:1 ЧФР Клуж - Гент 1:2 Кортрейк - Гент 0:2 Гент - АХ Лёвен 4:0 Брюгге - Гент 2:0 Маккаби Тель-Авив - Гент 3:1 Гент - РВДМ 47 4:0 Сент-Трейден - Гент 0:1 Генк - Гент 2:2 Гент - Заря 4:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3

Результаты матчей

Эйпен
Гент

Точный счет

1:3
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
6 раз 46%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:3
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
2:2
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 50%
0
9 раз 35%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
3
10
1.5
8
5
1
12
2.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
9
4
1
12
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
9
0.5
Больше Меньше
22
4
4
22
1.5
13
13
2
24
2.5
6
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 26 19 5 2 57 - 28 62
2.
Андерлехт
 26 15 9 2 52 - 28 54
3.
Брюгге
 26 12 9 5 54 - 24 45
4.
Антверпен
 26 12 8 6 48 - 24 44
5.
Гент
 26 11 9 6 43 - 31 42
6.
Серкль Брюгге
 26 12 4 10 36 - 31 40
7.
Генк
 26 10 10 6 48 - 27 40
8.
Мехелен
 26 10 6 10 30 - 30 36
9.
Сент-Трейден
 26 8 10 8 32 - 41 34
10.
Вестерло
 26 7 8 11 40 - 48 29
11.
Стандард
 26 6 10 10 24 - 36 28
12.
АХ Лёвен
 26 6 7 13 31 - 41 25
13.
Спортинг Шарлеруа
 26 6 7 13 25 - 42 25
14.
РВДМ 47
 26 5 7 14 28 - 56 22
15.
Эйпен
 26 6 3 17 23 - 51 21
16.
Кортрейк
 26 4 6 16 18 - 51 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 13 10 3 0 29 - 12 33
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Серкль Брюгге
 13 7 2 4 21 - 15 23
6.
Гент
 13 6 5 2 27 - 16 23
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 13 6 3 4 20 - 22 21
9.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Мехелен
 13 5 4 4 16 - 11 19
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 13 4 4 5 18 - 13 16
14.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
15.
Кортрейк
 13 3 3 7 10 - 21 12
16.
Эйпен
 13 3 2 8 14 - 26 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 9 3 1 26 - 14 30
2.
Андерлехт
 13 5 6 2 23 - 16 21
3.
Генк
 13 5 4 4 21 - 13 19
4.
Гент
 13 5 4 4 16 - 15 19
5.
Брюгге
 13 5 3 5 23 - 13 18
6.
Серкль Брюгге
 13 5 2 6 15 - 16 17
7.
Мехелен
 13 5 2 6 14 - 19 17
8.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 13 2 6 5 17 - 28 12
11.
Стандард
 13 2 5 6 14 - 26 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 13 0 4 9 5 - 20 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 17 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (6)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Унион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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