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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 6.
Институто Кордоба
0:2
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
17' Желтая карточка
Juan Fedorco
0:1
26' Гол
Невес Габриэль
0:2
32' Гол
Lucas Gonzalez
37' Желтая карточка
Исла Маурисио
39' Желтая карточка
Roberto Agustin Bochi
52' Желтая карточка
Russo Cordero
64' Желтая карточка
Juan Franco
64' Желтая карточка
Joaquin Laso
68' Желтая карточка
Stefano Moreyra
75' Желтая карточка
Giuliano Cerato
85' Желтая карточка
Alexis Conelo
90'+6
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
6
Fernando
Alarcon
33
Miguel
Brizuela
12
Jonathan
Bay
22
Damian
Puebla
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
30
Nicolas
Barrientos
9
Facundo
Suarez
29
Russo
Cordero
33
Рей
Родриго
4
Исла
Маурисио
29
Juan
Fedorco
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
8
Невес
Габриэль
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
17
Lucas
Gonzalez
19
Alex
Luna
9
Авалос
Габриэль
Институто Кордоба
4-4-2
Индепендьенте Авельянеда
4-3-2-1

История личных встреч

Институто Кордоба
Индепендьенте Авельянеда

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
2:2
ПБ
1:2
ПБ
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Puebla 4 (1) 0.67
Facundo Suarez 1 0.17
Santiago Rodriguez III 1 0.17
Nicolas Barrientos 1 0.17
Brahian Cuello 1 0.17
Russo Cordero 1 0.17
Gaston Lodico 0 0
Ромеро Сильвио 0 0
Jonathan Bay 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкуэльо Федерико 1 0.17
Joaquin Laso 1 0.17
Lucas Gonzalez 1 0.17
Невес Габриэль 1 0.17
Ayrton Costa 1 0.17
Santiago Toloza 0 0
Исла Маурисио 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Alarcon 2 0
Juan Franco 2 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Santiago Rodriguez III 2 0
Giuliano Cerato 2 0
Gregorio Rodríguez 0 1
Jonathan Bay 1 0
Roberto Agustin Bochi 1 0
Facundo Suarez 1 0
Stefano Moreyra 1 0
Russo Cordero 1 0
Damian Puebla 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Toloza 2 1
Joaquin Laso 3 0
Исла Маурисио 2 0
Агилар Фелипе 2 0
Ayrton Costa 2 0
Javier Ruiz 0 1
Марконе Иван 1 0
Манкуэльо Федерико 1 0
Alexis Conelo 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Спорле Адриан 1 0
David Martinez 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Juan Fedorco 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
Институто Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Индепендьенте Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
1
Институто Кордоба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Индепендьенте Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
1

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0
Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1

Результаты матчей

Институто Кордоба
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:2
2 раза 100%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
1
5
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 4 1 1 5 - 1 13
2.
Ривер Плейт
 0:0 6 3 3 0 11 - 1 12
3.
Институто Кордоба
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Велес Сарсфилд
 6 3 1 2 7 - 9 10
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 9 9
7.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
9.
Росарио Сентраль
 6 2 2 2 5 - 7 8
10.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
Уракан
 6 1 1 4 4 - 8 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 1 - 6 3
13.
Банфилд
 0:0 6 0 3 3 2 - 8 3
14.
Депортиво Риестра
 5 0 1 4 1 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 11 - 4 10
6.
Ланус
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Бока Хуниорс
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 8 6
9.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
Платенсе
 5 1 2 2 2 - 7 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 3 - 6 3
12.
Бельграно
 5 0 2 3 2 - 5 2
13.
Сармьенто
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Ривер Плейт
 0:0 3 1 2 0 6 - 1 5
6.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Банфилд
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
4.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Ланус
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Ривер Плейт
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Банфилд
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Платенсе
 2 0 0 2 0 - 6 0
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
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Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Тигре Джакопуцци Факундо 1 2
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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