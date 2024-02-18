Тур: 6.
0:2
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаJuan Fedorco
0:1
26' ГолНевес Габриэль
0:2
32' ГолLucas Gonzalez
37' Желтая карточкаИсла Маурисио
39' Желтая карточкаRoberto Agustin Bochi
52' Желтая карточкаRusso Cordero
64' Желтая карточкаJuan Franco
64' Желтая карточкаJoaquin Laso
68' Желтая карточкаStefano Moreyra
75' Желтая карточкаGiuliano Cerato
85' Желтая карточкаAlexis Conelo
90'+6
Ход матча
17'
26'
0:1
32'
0:2
37'
52'
64'
64'
68'
75'
85'
12
Jonathan
Bay
33
Рей
Родриго
29
Juan
Fedorco
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
19
Alex
Luna
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Marcos PeanoВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
-
29 Juan FedorcoЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex LunaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
27 Diego Tarzia
-
30 Tomas Parmo
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Институто Кордоба
Индепендьенте Авельянеда
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Puebla
|4 (1)
|0.67
|Facundo Suarez
|1
|0.17
|Santiago Rodriguez III
|1
|0.17
|Nicolas Barrientos
|1
|0.17
|Brahian Cuello
|1
|0.17
|Russo Cordero
|1
|0.17
|Gaston Lodico
|0
|0
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Jonathan Bay
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.17
|Joaquin Laso
|1
|0.17
|Lucas Gonzalez
|1
|0.17
|Невес Габриэль
|1
|0.17
|Ayrton Costa
|1
|0.17
|Santiago Toloza
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Juan Franco
|2
|0
|Lucas Rodriguez I
|2
|0
|Santiago Rodriguez III
|2
|0
|Giuliano Cerato
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|0
|1
|Jonathan Bay
|1
|0
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
|Russo Cordero
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Toloza
|2
|1
|Joaquin Laso
|3
|0
|Исла Маурисио
|2
|0
|Агилар Фелипе
|2
|0
|Ayrton Costa
|2
|0
|Javier Ruiz
|0
|1
|Марконе Иван
|1
|0
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Alexis Conelo
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Спорле Адриан
|1
|0
|David Martinez
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Juan Fedorco
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
Институто Кордоба
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Индепендьенте Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
1
Институто Кордоба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Индепендьенте Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
1
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
3
60%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
3
33%
2
40%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0
Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1 Атлетико Тукуман - Институто Кордоба 0:0 Арсенал Саранди - Институто Кордоба 0:1 Институто Кордоба - Уракан 0:2
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Колон 0:1
Результаты матчей
Институто Кордоба
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:2
2 раза 100%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
42
15
15
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|11 - 1
|12
|3.
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|7 - 9
|10
|6.
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|11.
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|1 - 6
|3
|13.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|2 - 8
|3
|14.
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Тигре
|Джакопуцци Факундо
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2