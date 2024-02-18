Тур: 6.
0:0
Второй тайм: 51'
Ход матча
48'
21
Мендез
Начо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мендез НачоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Кавана ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лобато ЛенниНападающий
-
19 Осорио АбельНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кинтерос Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
23 Matias Gomez
-
22 Pablo Siles
-
26 Alejo Toledo
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Уракан
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед
22 матча
36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
0.77
Среднее время на гол
73
117
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.31
0.56
Среднее время на гол
68
162
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.27
0.68
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
70
132
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лобато Ленни
|2
|0.33
|Акино Клаудио
|1 (1)
|0.17
|Ромеро Брайан
|1
|0.17
|Пиццини Франсиско
|1
|0.17
|Гомес Валентин
|1
|0.17
|Осорио Абель
|0
|0
|Thiago Fernandez
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аларкон Вильям
|2
|0.33
|Walter Mazzanti
|2
|0.33
|Фертоли Эктор
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Валентин
|3
|0
|Фернандес Дамиан
|1
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Ромеро Брайан
|1
|0
|Гомес Элиас
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Бузат Агустин
|1
|0
|Флорентин Хосе
|1
|0
|Лобато Ленни
|1
|0
|Ордоньес Кристиан
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Carrizo
|2
|1
|Franco Alfonso
|3
|0
|Тобио Фернандо
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Эчеверрия Родриго
|0
|1
|Lucas Souto
|0
|1
|Cesar Ibanez
|1
|0
|Гарате Леандро
|1
|0
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Уракан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Велес Сарсфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Уракан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
3
0
Велес Сарсфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Уракан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
33%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
9
7
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
1
14%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0
Уракан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2
Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Уракан
Точный счет
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
14
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|11 - 1
|11
|3.
|0:2
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|6
|2
|2
|2
|5 - 7
|8
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 9
|8
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|11.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|12.
|5
|0
|3
|2
|1 - 6
|3
|13.
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|14.
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|0:2
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|6 - 1
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|14.
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|3
|1
|0
|4 - 0
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|3.
|0:2
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|4.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 7
|4
|8.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|9.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|14.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|6
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|4
|Бока Хуниорс
|Мерентиель Мигель
|3 (1)
|Химнасия Ла-Плата
|Gustavo Canto
|2 1
|Уракан
|Lucas Carrizo
|1 2
|Тигре
|Джакопуцци Факундо
|1 2
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 2
|Индепендьенте Авельянеда
|Santiago Toloza
|1 2