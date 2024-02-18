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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 6.
Велес Сарсфилд
1:0
Конец матча
Уракан
0'
38' Желтая карточка
Ордоньес Кристиан
50' Желтая карточка
Акино Клаудио
53' Желтая карточка
Cesar Ibanez
58' Желтая карточка
Соньора Алан
77' Желтая карточка
Фертоли Эктор
90' Желтая карточка
Бузат Агустин
1:0
90' Гол
Маммана Эмануэль
90'+4
1
Tomas
Marchiori
29
Хара
Леонардо
2
Маммана
Эмануэль
31
Гомес
Валентин
3
Гомес
Элиас
32
Ордоньес
Кристиан
21
Мендез
Начо
22
Акино
Клаудио
17
Пиньейро
Родриго
20
Пиццини
Франсиско
9
Ромеро
Брайан
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
6
Fabio
Pereyra
3
Lucas
Carrizo
25
Cesar
Ibanez
8
Фертоли
Эктор
5
Аларкон
Вильям
20
Эчеверрия
Родриго
28
Соньора
Алан
21
Walter
Mazzanti
9
Гарате
Леандро
Велес Сарсфилд
4-3-3
Уракан
4-4-2

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Уракан

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

70%
30%
0 побед 7 ничьих 7 побед

22 матча

36.4%
31.8%
31.8%
8 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

31.8%
36.4%
31.8%
7 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
3:0
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КПЛ
2:0
ЛП
1:1
КПЛ
2:0
КДМЗ6
1:2
КДМЗ6
1:1
С
0:0
С
1:1
С
1:0
К
0:0
П
1:1
П
0:0
ПА
0:2
ПА
2:0
ПА
3:2
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
1:2
ПА
1:2

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
0.77

Среднее время на гол

73
117

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

1.31
0.56

Среднее время на гол

68
162

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.27
0.68

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

70
132

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лобато Ленни 2 0.33
Акино Клаудио 1 (1) 0.17
Ромеро Брайан 1 0.17
Пиццини Франсиско 1 0.17
Маммана Эмануэль 1 0.17
Гомес Валентин 1 0.17
Осорио Абель 0 0
Thiago Fernandez 0 0
Alvaro Montoro 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аларкон Вильям 2 0.33
Walter Mazzanti 2 0.33
Фертоли Эктор 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Валентин 3 0
Бузат Агустин 2 0
Акино Клаудио 1 0
Фернандес Дамиан 1 0
Пиццини Франсиско 1 0
Ромеро Брайан 1 0
Гомес Элиас 1 0
Мендез Начо 1 0
Флорентин Хосе 1 0
Лобато Ленни 1 0
Ордоньес Кристиан 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Carrizo 2 1
Franco Alfonso 3 0
Тобио Фернандо 2 0
Cesar Ibanez 2 0
Пуссетто Игнасио 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Эчеверрия Родриго 0 1
Lucas Souto 0 1
Гарате Леандро 1 0
Роа Андрес Фелипе 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Соньора Алан 1 0

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Уракан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Велес Сарсфилд
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Уракан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

3
0
Велес Сарсфилд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Уракан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
1
33%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
3
43%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
1
25%
76-90

Пропущено

9
8
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
2
22%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Колон 3:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Велес Сарсфилд - Банфилд 0:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Тигре - Велес Сарсфилд 0:0 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 2:1 Химнасия Ла-Плата - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Ривер Плейт 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Сентраль 1:0 Уракан - Велес Сарсфилд 1:0
Уракан
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2
Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Расинг Авельянеда - Уракан 3:5 Уракан - Колон 2:1

Результаты матчей

Велес Сарсфилд
Уракан

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Велес Сарсфилд
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 6 4 1 1 5 - 1 13
2.
Ривер Плейт
 0:0 6 3 3 0 11 - 1 12
3.
Институто Кордоба
 6 3 2 1 9 - 4 11
4.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 10 - 6 10
5.
Велес Сарсфилд
 6 3 1 2 7 - 9 10
6.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 0 3 9 - 9 9
7.
Архентинос Хуниорс
 5 2 2 1 8 - 5 8
8.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
9.
Росарио Сентраль
 6 2 2 2 5 - 7 8
10.
Индепендьенте Ривадавия
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
Уракан
 6 1 1 4 4 - 8 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 1 - 6 3
13.
Банфилд
 0:0 6 0 3 3 2 - 8 3
14.
Депортиво Риестра
 5 0 1 4 1 - 8 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 0 1 7 - 5 12
3.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 2 0 5 - 1 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Расинг Авельянеда
 6 3 1 2 11 - 4 10
6.
Ланус
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Бока Хуниорс
 5 2 3 0 5 - 1 9
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 6 1 3 2 5 - 8 6
9.
Унион Санта-Фе
 5 1 2 2 2 - 4 5
10.
Платенсе
 5 1 2 2 2 - 7 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 0 4 3 - 6 3
12.
Бельграно
 5 0 2 3 2 - 5 2
13.
Сармьенто
 5 0 2 3 3 - 8 2
14.
Тигре
 6 0 1 5 0 - 10 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Архентинос Хуниорс
 2 2 0 0 6 - 2 6
3.
Тальерес Кордоба
 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Велес Сарсфилд
 3 2 0 1 4 - 2 6
5.
Ривер Плейт
 0:0 3 1 2 0 6 - 1 5
6.
Институто Кордоба
 4 1 2 1 5 - 4 5
7.
Барракас Сентраль
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 0 1 5 - 4 3
9.
Индепендьенте Авельянеда
 2 1 0 1 1 - 1 3
10.
Индепендьенте Ривадавия
 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Атлетико Тукуман
 3 0 3 0 1 - 1 3
12.
Уракан
 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Банфилд
 0:0 3 0 1 2 0 - 4 1
14.
Депортиво Риестра
 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Годой Крус
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
4.
Бока Хуниорс
 3 1 2 0 3 - 1 5
5.
Платенсе
 3 1 2 0 2 - 1 5
6.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Дефенса и Хустисия
 1 1 0 0 3 - 0 3
8.
Ланус
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 2 1 0 1 1 - 4 3
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 3 1 0 2 3 - 3 3
11.
Бельграно
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Тигре
 3 0 1 2 0 - 3 1
13.
Сармьенто
 2 0 0 2 2 - 4 0
14.
Унион Санта-Фе
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Ривер Плейт
 0:0 3 2 1 0 5 - 0 7
3.
Институто Кордоба
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
5.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Тальерес Кордоба
 2 1 1 0 4 - 3 4
7.
Велес Сарсфилд
 3 1 1 1 3 - 7 4
8.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Уракан
 4 1 0 3 3 - 6 3
10.
Архентинос Хуниорс
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Банфилд
 0:0 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Депортиво Риестра
 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Росарио Сентраль
 3 0 1 2 2 - 6 1
14.
Атлетико Тукуман
 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ньюэллс Олд Бойз
 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Годой Крус
 3 3 0 0 5 - 0 9
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
4.
Ланус
 3 2 0 1 3 - 1 6
5.
Унион Санта-Фе
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Расинг Авельянеда
 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Бока Хуниорс
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Эстудиантес Ла Плата
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Сармьенто
 3 0 2 1 1 - 4 2
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 2 0 1 1 2 - 5 1
11.
Бельграно
 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 0 - 3 0
13.
Платенсе
 2 0 0 2 0 - 6 0
14.
Тигре
 3 0 0 3 0 - 7 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 6
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 4
Бока Хуниорс Мерентиель Мигель 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Химнасия Ла-Плата Gustavo Canto 2 1
Уракан Lucas Carrizo 1 2
Тигре Джакопуцци Факундо 1 2
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 2
Индепендьенте Авельянеда Santiago Toloza 1 2
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Ордоньес Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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