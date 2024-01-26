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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: .
Бристоль Сити
0:0
Второй тайм: 69'
Ноттингем Форест
0'
20' Желтая карточка
Принг Кэмерон
30' Желтая карточка
Йейтс Райан
34' Желтая карточка
Домингес Николас
40' Желтая карточка
Джеймс Мэтти

Ход матча

20'
Принг Кэмерон
 
30'
 
Йейтс Райан
34'
 
Домингес Николас
40'
Джеймс Мэтти
 
46'
 
Гиббс-Уайт Морган
Домингес Николас
46'
 
Уильямс Неко
Йейтс Райан
64'
 
Тоффоло Харри
Тавареш Нуну
67'
Белл Сэм
Маккрори Росс
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бристоль Сити
Ничья
Ноттингем Форест
4.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
О'Лири
Макс
19
Теннер
Джордж
26
Винер
Зак
16
Дикки
Роберт
2
Маккрори
Росс
3
Принг
Кэмерон
22
Гарднер-Хикман
Тэйлор
6
Джеймс
Мэтти
12
Найт
Джейсон
11
Мехмети
Анис
15
Конуэй
Томми
1
Тёрнер
Мэтт
29
Монтьель
Гонсало
32
Омобамиделе
Эндрю
40
Мурильо
Джейсон
3
Тавареш
Нуну
28
Данило
Ларанжера
5
Мангаля
Орель
16
Домингес
Николас
22
Йейтс
Райан
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
Бристоль Сити
3-4-2-1
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Бристоль Сити
Ноттингем Форест

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

24 матча

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

20.8%
66.7%
12.5%
5 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Ч
2:0
Ч
1:2
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
2:3
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
2:2

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1
0.92

Среднее время на гол

90
98

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.13
0.83

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

80
108

Бомбардиры внутри турнира

Бристоль Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конуэй Томми 2 0.67
Уильямс Джо 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 1 0.33
Данило Ларанжера 1 0.33
Гиббс-Уайт Морган 1 0.33
Домингес Николас 1 0.33
Омобамиделе Эндрю 1 0.33
Йейтс Райан 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0

Карточки

Бристоль Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Джо 2 0
Принг Кэмерон 2 0
Джеймс Мэтти 1 0
Гарднер-Хикман Тэйлор 1 0
Конуэй Томми 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йейтс Райан 2 0
Домингес Николас 2 0
Вуд Крис 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Тавареш Нуну 1 0

Результаты матчей

Бристоль Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Бристоль Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Бристоль Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бристоль Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бристоль Сити - Уотфорд 1:1 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Престон Норт Энд - Бристоль Сити 2:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1
Бристоль Сити - Миллуолл 0:1 Бирмингем - Бристоль Сити 0:0 Уотфорд - Бристоль Сити 1:4 Бристоль Сити - Халл Сити 3:2 Бристоль Сити - Сандерленд 1:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Норвич 1:2 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 КПР - Бристоль Сити 0:0 Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Кардифф Сити - Бристоль Сити 2:0 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Бристоль Сити - Ковентри 1:0 Лидс - Бристоль Сити 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1
Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1

Результаты матчей

Бристоль Сити
Ноттингем Форест

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Бристоль Сити
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
5 Борнмут
0 Суонси
Шеффилд Уэнсдей
Ковентри
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
Челси
Астон Вилла
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Ипсвич
Мейдстон Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
Лестер
Бирмингем
Лидс
Плимут
Эвертон
Лутон Таун
Фулхэм
Ньюкасл
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Уотфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Норвич
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
Борнмут
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Джеймс Мэтти получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ashton Gate. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогноз на матч от Liveresult
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