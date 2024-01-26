Тур: 4. Стадион: Эштон Гейт. Зрители: 25787
0:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаПринг Кэмерон
30' Желтая карточкаЙейтс Райан
34' Желтая карточкаДомингес Николас
40' Желтая карточкаДжеймс Мэтти
90' Желтая карточкаГарднер-Хикман Тэйлор
90'+3
Ход матча
20'
30'
34'
40'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
0 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
512 Количество передач 526
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
26
Винер
Зак
16
Дикки
Роберт
12
Найт
Джейсон
11
Мехмети
Анис
15
Конуэй
Томми
22
Йейтс
Райан
11
Вуд
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Винер ЗакЗащитник
-
16 Дикки РобертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Найт ДжейсонПолузащитник
-
11 Мехмети АнисПолузащитник
-
15 Конуэй ТоммиНападающий
- Запасные игроки
-
23 Баич СтефанВратарь
- Защитник
-
10 Кинг ЭндиЗащитник
- Защитник
-
20 Белл СэмПолузащитник
- Нападающий
-
21 Уэллс НакиНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мэннинг Лиам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Осонг ДетлефНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
История личных встреч
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед
24 матча
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
20.8%
66.7%
12.5%
5 побед 16 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1
0.92
Среднее время на гол
90
98
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.13
0.83
Тотал матчей
2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
80
108
Бомбардиры внутри турнира
Бристоль Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конуэй Томми
|2
|0.67
|Уильямс Джо
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|1
|0.33
|Данило Ларанжера
|1
|0.33
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0.33
|Домингес Николас
|1
|0.33
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0.33
|Йейтс Райан
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Хадсон-Одои Каллум
|0
|0
Карточки
Бристоль Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уильямс Джо
|2
|0
|Принг Кэмерон
|2
|0
|Гарднер-Хикман Тэйлор
|2
|0
|Джеймс Мэтти
|1
|0
|Конуэй Томми
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йейтс Райан
|2
|0
|Домингес Николас
|2
|0
|Вуд Крис
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Монтьель Гонсало
|1
|0
|Тавареш Нуну
|1
|0
Результаты матчей
Бристоль Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Бристоль Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Бристоль Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бристоль Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бристоль Сити - Уотфорд 1:1 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Престон Норт Энд - Бристоль Сити 2:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1
Бристоль Сити - Миллуолл 0:1 Бирмингем - Бристоль Сити 0:0 Уотфорд - Бристоль Сити 1:4 Бристоль Сити - Халл Сити 3:2 Бристоль Сити - Сандерленд 1:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Норвич 1:2 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 КПР - Бристоль Сити 0:0 Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Кардифф Сити - Бристоль Сити 2:0 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Бристоль Сити - Ковентри 1:0 Лидс - Бристоль Сити 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1
Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1
Результаты матчей
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Бристоль Сити
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
— Борнмут
— Ковентри
— Ноттингем Форест
— Астон Вилла
— Манчестер Сити
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Уитби
|Мондал Джуниор
|4
|Барнет
|Кабамба Ник
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3