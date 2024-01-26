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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 25787
Бристоль Сити
0:0
Конец матча
Ноттингем Форест
0'
20' Желтая карточка
Принг Кэмерон
30' Желтая карточка
Йейтс Райан
34' Желтая карточка
Домингес Николас
40' Желтая карточка
Джеймс Мэтти
90' Желтая карточка
Гарднер-Хикман Тэйлор
90'+3

Ход матча

20'
Принг Кэмерон
 
30'
 
Йейтс Райан
34'
 
Домингес Николас
40'
Джеймс Мэтти
 
46'
 
Уильямс Неко
Домингес Николас
46'
 
Гиббс-Уайт Морган
Йейтс Райан
65'
 
Тоффоло Харри
Тавареш Нуну
68'
Белл Сэм
Маккрори Росс
 
77'
Уэллс Наки
Конуэй Томми
 
78'
Корник Харри
Мехмети Анис
 
90'
Гарднер-Хикман Тэйлор
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 512 Количество передач 526
  • 50 Владение мячом, % 50
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
О'Лири
Макс
19
Теннер
Джордж
26
Винер
Зак
16
Дикки
Роберт
2
Маккрори
Росс
3
Принг
Кэмерон
22
Гарднер-Хикман
Тэйлор
6
Джеймс
Мэтти
12
Найт
Джейсон
11
Мехмети
Анис
15
Конуэй
Томми
1
Тёрнер
Мэтт
29
Монтьель
Гонсало
32
Омобамиделе
Эндрю
40
Мурильо
Джейсон
3
Тавареш
Нуну
28
Данило
Ларанжера
5
Мангаля
Орель
16
Домингес
Николас
22
Йейтс
Райан
14
Хадсон-Одои
Каллум
11
Вуд
Крис
Бристоль Сити
3-4-2-1
Ноттингем Форест
4-2-3-1

История личных встреч

Бристоль Сити
Ноттингем Форест

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 9 побед

24 матча

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

20.8%
66.7%
12.5%
5 побед 16 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
37.5%
37.5%
6 побед 9 ничьих 9 побед

История матчей

Ч
2:0
Ч
1:2
Ч
0:0
Ч
1:2
Ч
1:0
Ч
0:0
Ч
0:1
Ч
1:1
Ч
0:0
Ч
2:1
Ч
1:0
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
2:0
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
2:3
Ч
1:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
2:2

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1
0.92

Среднее время на гол

90
98

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.13
0.83

Тотал матчей

2.5
20
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

80
108

Бомбардиры внутри турнира

Бристоль Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конуэй Томми 2 0.67
Уильямс Джо 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 1 0.33
Данило Ларанжера 1 0.33
Гиббс-Уайт Морган 1 0.33
Домингес Николас 1 0.33
Омобамиделе Эндрю 1 0.33
Йейтс Райан 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Хадсон-Одои Каллум 0 0

Карточки

Бристоль Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уильямс Джо 2 0
Принг Кэмерон 2 0
Гарднер-Хикман Тэйлор 2 0
Джеймс Мэтти 1 0
Конуэй Томми 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йейтс Райан 2 0
Домингес Николас 2 0
Вуд Крис 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Монтьель Гонсало 1 0
Тавареш Нуну 1 0

Результаты матчей

Бристоль Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Бристоль Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Бристоль Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Ноттингем Форест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бристоль Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бристоль Сити - Уотфорд 1:1 Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Престон Норт Энд - Бристоль Сити 2:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1
Бристоль Сити - Миллуолл 0:1 Бирмингем - Бристоль Сити 0:0 Уотфорд - Бристоль Сити 1:4 Бристоль Сити - Халл Сити 3:2 Бристоль Сити - Сандерленд 1:0 Блэкберн - Бристоль Сити 2:1 Хаддерсфилд Таун - Бристоль Сити 1:1 Бристоль Сити - Норвич 1:2 Саутгемптон - Бристоль Сити 1:0 Бристоль Сити - Мидлсбро 3:2 КПР - Бристоль Сити 0:0 Бристоль Сити - Шеффилд Уэнсдей 1:0 Кардифф Сити - Бристоль Сити 2:0 Бристоль Сити - Ипсвич 0:1 Бристоль Сити - Ковентри 1:0 Лидс - Бристоль Сити 2:1
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1
Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1

Результаты матчей

Бристоль Сити
Ноттингем Форест

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Бристоль Сити
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
5 Борнмут
0 Суонси
1 Шеффилд Уэнсдей
1 Ковентри
0 Бристоль Сити
0 Ноттингем Форест
0 Челси
0 Астон Вилла
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
Ипсвич
Мейдстон Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
Лестер
Бирмингем
Лидс
Плимут
Эвертон
Лутон Таун
Фулхэм
Ньюкасл
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Уотфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Норвич
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
Борнмут
Ковентри
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Манчестер Сити
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Барнет Кабамба Ник 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 46'
    Домингес Николас уходит с поля. Неко Уильямс выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Джеймс Мэтти получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Домингес Николас получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Йейтс Райан получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Принг Кэмерон получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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