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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 4. Стадион: . Зрители: 37713
Эвертон
1:2
Конец матча
Лутон Таун
0'
0:1
39' Гол в свои ворота
Миколенко Виталий
1:1
55' Гол
Харрисон Джек
90' Желтая карточка
Бурк Рис
90' Желтая карточка
Чермити Юссеф
1:2
90' Гол
Вудроу Коули
90'+7

Ход матча

39'
0:1
Миколенко Виталий
55'
Харрисон Джек
(Гомеш Бету)
1:1
66'
 
Чон Тахит
Таунсенд Андрос
66'
 
Раддок Пелли
Самби Локонга Альберт-Мбойо
66'
 
Вудроу Коули
Адебайо Элайджа
76'
 
Джонсон Йосеф
Доти Алфи
76'
 
Берри Люк
Баркли Росс
78'
Данджума Арно
Макнил Дуайт
 
78'
Чермити Юссеф
Калверт-Льюин Доминик
 
90'
 
Бурк Рис
90'
Чермити Юссеф
 
90'
1:2
Вудроу Коули

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 338 Количество передач 403
  • 46 Владение мячом, % 54
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Виржиния
Жоау
2
Паттерсон
Нэйтан
6
Тарковски
Джеймс
32
Брэнтуэйт
Джерред
19
Миколенко
Виталий
11
Харрисон
Джек
8
Онана
Амаду
37
Гарнер
Джеймс
7
Макнил
Дуайт
14
Гомеш
Бету
9
Калверт-Льюин
Доминик
23
Крул
Тим
16
Бурк
Рис
15
Менги
Теден
29
Бэлл
Амари
7
Огбене
Чидози
45
Доти
Алфи
28
Самби
Локонга
Альберт-Мбойо
6
Баркли
Росс
30
Таунсенд
Андрос
11
Адебайо
Элайджа
9
Моррис
Карлтон
Эвертон
4-4-2
Лутон Таун
3-4-1-2

История личных встреч

Эвертон
Лутон Таун

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
1:2
КC
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Андре 1 0.33
Харрисон Джек 1 0.33
Гомеш Бету 0 0
Лутон Таун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вудроу Коули 1 0.33
Чон Тахит 1 0.33
Огбене Чидози 1 0.33
Моррис Карлтон 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калверт-Льюин Доминик 1 1
Харрисон Джек 1 0
Виржиния Жоау 1 0
Чермити Юссеф 1 0
Лутон Таун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кларк Джордан 2 0
Бурк Рис 1 0
Менги Теден 1 0

Результаты матчей

Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лутон Таун
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Эвертон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Лутон Таун
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Эвертон - Кристал Пэлас 1:0 Эвертон - Астон Вилла 0:0 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 3:0
Эвертон - Манчестер Сити 1:3 Тоттенхэм - Эвертон 2:1 Эвертон - Фулхэм 1:1 Бёрнли - Эвертон 0:2 Эвертон - Челси 2:0 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Кристал Пэлас - Эвертон 2:3 Эвертон - Брайтон 1:1 Эвертон - Бёрнли 3:0 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Борнмут 3:0 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Астон Вилла - Эвертон 1:2
Лутон Таун
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Болтон - Лутон Таун 1:2 Бёрнли - Лутон Таун 1:1 Лутон Таун - Болтон 0:0 Лутон Таун - Челси 2:3
Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Лутон Таун - Манчестер Сити 1:2 Лутон Таун - Арсенал 3:4 Брентфорд - Лутон Таун 3:1 Лутон Таун - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Ливерпуль 1:1 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Лутон Таун - Тоттенхэм 0:1 Лутон Таун - Бёрнли 1:2 Эвертон - Лутон Таун 1:2 Эксетер Сити - Лутон Таун 1:0 Лутон Таун - Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм - Лутон Таун 1:0

Результаты матчей

Эвертон
Лутон Таун

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Лутон Таун

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1/32 финала
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1/16 финала
5 Борнмут
0 Суонси
1 Шеффилд Уэнсдей
1 Ковентри
0 Бристоль Сити
0 Ноттингем Форест
0 Челси
0 Астон Вилла
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
3 Лестер
0 Бирмингем
1 Лидс
1 Плимут
1 Эвертон
2 Лутон Таун
Фулхэм
Ньюкасл
Вест Бромвич
Вулверхэмптон
Уотфорд
Саутгемптон
Ливерпуль
Норвич
Ньюпорт
Манчестер Юнайтед
Блэкберн
Рексхэм
1/8 финала
Борнмут
Ковентри
Ноттингем Форест
Астон Вилла
Манчестер Сити
Мейдстон Юнайтед
Брайтон
Лестер
Плимут
Лутон Таун
?
?
?
?
?
?
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Уитби Мондал Джуниор 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
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    • 39'
      Г О О О О Л - Миколенко Виталий уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
    • До матча
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